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Боррель заявил, что конечные намерения России относительно Украины не ясны: "Должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Боррель заявил, что конечные намерения России относительно Украины не ясны:

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что по поводу возможного обострения российско-украинского конфликта на Донбассе "следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в своем блоге.

"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - написал Боррель.

По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны, за исключением того, что РФ стремится ослабить ее.

Боррель отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - считает глава евродипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У американских властей "окно в четыре недели" на усмирение России, - CNN

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае военного вторжения в Украину Россия заплатит высокую цену, но Германия рассматривает возможность диалога с Кремлем.

В свою очередь, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию против Украины должны ощутить "личные последствия".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Чоловіче, ти тупий? Почитай нашу історію, дізнаєшся.
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20.12.2021 07:24
+8
В нього навіть довідка є що він тупий.
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20.12.2021 07:29
+7
Нам давно вже зрозумілі.
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20.12.2021 07:25
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Чоловіче, ти тупий? Почитай нашу історію, дізнаєшся.
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20.12.2021 07:24 Ответить
В нього навіть довідка є що він тупий.
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20.12.2021 07:29 Ответить
Нам давно вже зрозумілі.
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20.12.2021 07:25 Ответить
Короче, выразил обеспокоенность .
Они и за Сирию беспокоилось , пока хутин госпиталя бомбил .
Надо держаться Эрдогана - турки ГЕНЕТИЧЕСКИещё помнят русско-турецкие войны
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20.12.2021 07:40 Ответить
Турки такжке генетически помнят , шо юридически Крым - ихний, хотя Крым исконно Киевский, бо был подарен Византией в качестве приданного Владимиру Великому(5-я жена византийка, сестра царя - добыча после похода ВВ на царь-Град). Все помнят, шо в конце 18-го столетия кацапы подписали с турками мирный договор, где в частности отмечено, шо Крым переходит, нет, не каазлабаду, а только под его протекцию. Далее идет оговорка. Шо в случае , если крыиский говернмент откажется от кацапопротекции или же окажется хоть на секунду ни под чьей протекцией, то Крым автоматически становится турецким. КРым уже минимум 2 раза обретал статус неопределенности... Но в первом случае 1954 год: нарабсея получила за Крым от Украины территорию , равнозначную часть украинской территории( а внатуре большую) чем территория Крыма. Кто не верит, смотрит карту Украины до 1954 г и после и сравнивает, тот меня поймет...Во втором случае, 2014 год: фиктивный референдум, после захвата кацапами Крыма. Де факто, Крым был с неделю ничейный, пока кацапы раздуплялись с референдумом. Да благо ,Украина обошла и турков , и кацапов, не отказалась от своей земли , объявив Крым временно оккупированной территорией... Так шо Турция в данном случае заинтересована не в нашу пользу.
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20.12.2021 09:09 Ответить
Вы забыли , что у турков кацапы отобрали и Кавказского побережье с ***********.

туркам нужен союзник в регионе - Украина по своим возможностям подходит больше всего .
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20.12.2021 09:17 Ответить
На Кавказ турки уже начали вторжение, через Карабах. Турки свое не упустят, еще и на наше глаз ложат, с кацапами(испокон веков). Турки - ненадежный союзник. Вы думаете почему они до сих пор - не в Вашем Евросоюзе.
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20.12.2021 09:31 Ответить
І у Вас "фантазія розгулялася" як і у Шамова! Турки ніколи не володіли кавказьським узбережжям! Їх воно цікавило лише як об"єкт торгівлі - продукти тваринництва (в основному - шкіри) зерно і раби Для цього вони тримали там тимчасові торгові пункти ("факторії") Наприклад в районі теперішнього Сочі та Новоросійська На узбережжі Грузії вони використовували порти стаціонарні Поті Сухумі Батумі
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20.12.2021 09:45 Ответить
Ну да, у турков не было устремления все заграбастать, в том числе и Северное Причерноморье. Я думаю в этом подоплека и турецких устремлений на Кавказе. К тому же беседа - в переносном смысле. Понятно, шо турки не приросли карабахом, но помогли Азербайджану в этом преуспеть...
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20.12.2021 09:51 Ответить
В результате русско-турецкой войны 1735-1739 годов по Белградскому мирному договору между Россией и Турцией в 1739 году Большую и Малую Кабарду признали независимыми от обеих империй - Российской и Османской.
Датой начала кавказских войн является 1763 год, когда на левом берегу реки Терек, на адыгейских землях, русскими была заложена крепость Моздок. Крепость стала первым звеном Азово-Моздокской укрепленной линии, на которой, к тому же, были расселены казаки.
Присоединение Кабарды, начатое в 1763 году, заняло 59 лет. Победу русского оружия сильно облегчила разразившаяся среди адыгов эпидемия чумы, она унесла 90% населения и от 300-т тысяч жителей Кабарды осталось 30 тысяч.
Через семь лет настал черед и западных черкесов. В 1829 году завершилась очередная русско-турецкая война 1828 -1829 гг.
Согласно четвертой статье Адрианопольского мирного договора Россия получила в "вечное владение" все восточное побережье Черного моря от устья Кубани до пристани святого Николая (южнее современного Поти) с крепостями Анапа, Суджук-кале (в 1839 г укрепление Суджук-Кале было переименовано в Новороссийск) и Поти, включая земли черкесов.
Таким образом, еще в середине XIX века территория расселения черкесов занимала всю западную и центральную часть Северного Кавказа, т.е. адыги занимали, в числе прочего, современное черноморское побережье Кавказа.
Адрианопольский договор повлек за собой вмешательство Англии и Франции в кавказские дела против России, так как явился открытым нарушением лондонского договора от 6 июля 1827 года между Россией, Англией и Францией, по которому Россия обязалась не делать никаких попыток к территориальному расширению за счет Турции.
Главное же, что, кроме указанных морских крепостей, Турция никогда не контролировала земли черкесов. Когда же русские попытались сделать итоги договора реальностью, черкесы взялись за оружие.
Война была крайне тяжелой и велась в крайне тяжелых для русских условиях. Названия Пицунда и Гагра вызывали тогда ужас в России. В 1859 году война на Северо-Восточном Кавказе завершилась капитуляцией и пленением имама Чечни и Дагестана Шамиля. Война на Северо-Западном Кавказе продолжалась еще 5 лет.
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20.12.2021 10:08 Ответить
Шамов! Не "фантазуй"!
По-перше - Володимир Великий не ходив на "Царьград" і ніколи не перепливав Чорне море! Він брав Херсонес (у Криму) І там же хрестився!
По-друге - "юридично" Крим не належав Османській Порті (Турецькій імперії) а був під її "протекторатом" Відкрий "Кючук-Кайнарджійський договір" і прочитай - там все детально викладено!
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20.12.2021 09:38 Ответить
Адрианопольский договор повлек за собой вмешательство Англии и Франции в кавказские дела против России, так как явился открытым нарушением лондонского договора от 6 июля 1827 года между Россией, Англией и Францией, по которому Россия обязалась не делать никаких попыток к территориальному расширению за счет Турции.
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20.12.2021 10:10 Ответить
Когда византийцы перешли Дунай, В.В. принимал послов из Германии, которых пригласила одна из 4-х его жен, германка. Послы склонили ВВ принят Веру латинского обряда , взамен на корону короля. И ВВ согласился, но отложил латинское крещение до возвращения из похода на Дунай. На Дунае врага погнал на тот берег , да так увлекся, шо 2\3 царства завоевал с царевной. А царевна была такой красы, шо ВВ возгорел желанием жениться на ней, определив ей пятый номер в своем гареме. И тут же послал гонцов за благословением к царю-батюшке. Но, царь-батюшка ответил, шо не дает благословения, бо в его вере не предусмотрено многожение . Но оговорился, шо если ВВ примет византийскую веру , то царь даст благословение. И ВВ посылает обозы с наворованными трофеями в Киев, а сам устремился в Крым принять веру греческого обряда(Латынский обряд с того времени нервно курит в сторонке). По приезду в Киев, ВВ и женился на византийской царевне, а весь свой гарем с его детьми послал на выселки, обеспечив их уделами на севере. С крещением Руси , кануло в лето и многожение. А попытка переокрестить в католицизм, предпринималась кацапами-коллаборантами Руси Nо 1 Невскими, алексашкой и его батяней. На сепаратистской северной территории будущего каазлабада невскими был построен латинский храм . Алексашке тайный посол Андреяш привез как письмо от папы, с благословением на коронацию, так и корону короля...прими только алексашка католицизм на коллаборантских территориях. Но ханские баскако-наместники не дремали и все доложили хану. Потому ордынский хан, приглашая к себе в Орду по очереди, отравил Невских предателей и Руси , и Орды... А. невский занемог по пути из Орды домой, где и сдох позорно.
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20.12.2021 10:14 Ответить
ЗЫ... Вот так Крым, в качестве приданого, попал под киевскую протекцию. А кацапы в эту крымскую протекцию платили дань до 1700-х годков-с. Но это уже была, с подачи предателей кацапов невских, сначала ордынская протекция Крыма, затем турецкая.
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20.12.2021 10:21 Ответить
Креще́ние Руси́ - термин, под которым в современной исторической науке подразумевается введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем. Источники дают противоречивые указания на точное время принятия новой религииТрадиционно, вслед за летописной хронологией, событие принято относить к 988 году(некоторые исследователи полагают, что «крещение» состоялось позже: в 990 или 991 году).

ИТАК - кацапы платили дань Крыму 700 лет ?
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20.12.2021 10:43 Ответить
Да, но ваапше-та, греки утверждают , шо Киев был крещен на столетие ранее , в конце 9-го века.До прихода Рюриковичей в Киев. Еще Аскольдом... Но как все помнят, как тока садится в экскурсионный автобус, шо киевские земли крещены впервые намного раньше, лично сподвижником Христоса АНДРIЕМ, еще в 55-ом году новой эры... Кто не верит езжает туристическим автобусом по КИЕВУ И ВПИТЫВАЕТ В СЕБЯ ЭТУ ИНФУ, АБО ЧИТАЕТ СКАЗАНИЯ ГРЕКОВ. Но тока шобы я не слышал какие-нить там сомнения в своей истории...
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20.12.2021 11:17 Ответить
Ти де таку бредятину вичитав? На Дунаї воював не Володимир а його батько - Святослав! І був там в осаді у Іоанна Цимісхія Уклав мир за умови повернення завойованих земель на Дунаї При поверненні в Київ був убитий на Хортиці печенігами Ну а решта - взагалі "Казки дідуся Панаса" (чи Білинського)
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20.12.2021 10:39 Ответить
Шо-та ко мне подкрадываются сомнительные догадки, в плане вашей благонадежности в нашем общем деле.
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20.12.2021 11:09 Ответить
Тю, чуть не забыл, претензии к "сказочнику" Яну.
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20.12.2021 11:10 Ответить
Тобто?!!! Про яке саме "общее дело" мова ведеться? Я задав питання стосовно того звідки ти набрався цих "фантазій"? Дай мені "джерело" цих "ахренительных историй"!!!
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20.12.2021 11:15 Ответить
Почитайте Василия Григорьевича...
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20.12.2021 11:18 Ответить
Общее дело - мы проигрываем кацапам идеологически, ОНи брешут так(исторически), шо мама не горюй. Трезво мыслящему патриоту нужно всегда это помнить и иногда фильтровать свои сомнения
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20.12.2021 11:21 Ответить
типо, фильтровать вслух, свои сомнения...
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20.12.2021 11:33 Ответить
А хто це такий?
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20.12.2021 11:21 Ответить
Я же обратил ваше внимание выше, шо Ян.
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20.12.2021 11:25 Ответить
Ну так він же (по суті) не "історик" а "письменник" Такий же "казкар" що і Пікуль чи наш Білінський! Аркас хоч і не був істориком але набагато точніше написав свою "Історію"
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20.12.2021 11:31 Ответить
Вы - истинный патриот. Кста, пысьменнык если пишет исторически и делает шаг в сторону, его сообщество историков немедленно аннигилирует. Вы это знаете лучше меня. - это для меня тема к размышлениямм.
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20.12.2021 11:37 Ответить
- продолжаю в том же духе(противостоять каазламордым историческим закидонам)
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20.12.2021 11:43 Ответить
Кста, и А.Ф. Хижняк пишет в нашу пользу
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20.12.2021 11:24 Ответить
БлиН, да и Югов тоже, в конце-концов .
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20.12.2021 11:59 Ответить
Конечная цель России, а читай окурка с петербурской подворотни, это....БЛЕФ!!!! Да, да, ресурсов страны, чтобы вести такую операцию в Росии нет. Вот это бульканье с ядерными бомбами это на лохов. В случае какой либо бомбардировки Украины весь юг России окажется зараженным и безжизенным, а это ихняя кормилица. Как вы понимаете судоходство по Волге будет полностью остановлено. Это я не говорю о каких то санкциях. Ну и тут же украинская ГТС....которая работает и имеет газохранилища. Это не сибирский хрен с пальцем, это монеу, которое капает единственному кормильцу газпрому. Здесь слишком много про....решится на такое по сути может только дурак, но зеленое гамно даже здесь питается торговаться
Что вы с ним панькаетесь???? Ставьте его на место!!!! Оно зеленое лохидло...его место в параше, которую он возит за собой. Он от туда восстанавливается.
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20.12.2021 07:41 Ответить
Найвелычниша ЗЕлена блевотина недавно призналась ( вчера по каналу айситиви), что он боится оставаться один, потому завел себе бабу в президентском кабинете, Левченко, и она то-ли выкачивает, то-ли высасывает их него страх. Это такое блеет главнокомандующий. Верховный.
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20.12.2021 07:50 Ответить
Скорее всего отсасывает, так как Бубочка редко Ленку видит
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20.12.2021 08:30 Ответить
Не факт, не факт... Враховуючи світло-сині нахили Бубочки, не виключаю, що вона його страпоном пумпонить у ракоподібній позиції

(тьху, який встид!)
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20.12.2021 08:35 Ответить
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20.12.2021 08:38 Ответить
А Дерьмак, как бубочкин бойфренд, с другой стороны упражняется.
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20.12.2021 08:59 Ответить
При настоящем президенте, при Порошенко, наша армия была в приоритете и готова к любой ситуации, а при зеленой навозной мухе Зе-ЗЕ задача для ВСУ намного усложнилась. Я не о наших воинах, у них с мотивацией все в порядке, я о том, что эта ЗЕбанутая коМанда не выполняет закупки военной техники, ни ракет, снарядов, ни патронов. А при атаке репоедов на Украину ЗЕбанутое шакалье во главе с найвелычнишою дрыслею рванет с Украины как тараканы.
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20.12.2021 07:43 Ответить
Дурдом предъявил Ультитматум всем Миру по факту....
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20.12.2021 07:53 Ответить
поправочка: "лагiдний" дурдом "Солнышко"
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20.12.2021 09:12 Ответить
Любитель разговаривать разговарчивые разговоры.
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20.12.2021 08:02 Ответить
И как таких дебилов на такие должности назначают? Дальше своего пенсне нихера не видит.
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20.12.2021 08:35 Ответить
І то його бачать тільки в дзеркало.
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20.12.2021 08:40 Ответить
Зустрічав в одній статті ілюстрацію предметно-конкретного мислення олігофренів: якщо дебілушку спитати, як він розуміє прислів'я "яблоко от яблони недалеко ябнулось падает", то він скаже "ууу... бе-е-еее... хр-р-ррр... [харчить і пускає слину] яблоко это, ептыть... всегда падает возле яблони".

Здавалося, до чого тут оці євростурбовані?
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20.12.2021 08:44 Ответить
Каарочи, нефиг здесь оправдываться... А то самоустранился... А этим пользуются самозванцы. Вот спросить вас, типо, где систематически, такой привычный ваш пляшущий енотик? досить байдики бити. Блин , бо я скажу про вашу Европу, мол верить ей - себя не уважать, как и верить каазлабаду.
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20.12.2021 09:28 Ответить
Та що тут незрозуміло ще з 2007 року в амбіціях і діях рашки?!!! Ви їм ще крім "ПП-2" ще безвізовий режим введіть для "іхтамнєтов".
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20.12.2021 08:38 Ответить
В Європі забули що ми воюєм 8-ий рік. Вони вірять Путлєру. А він говорить що вони не воюють.
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20.12.2021 09:03 Ответить
А мне кажется, шо Европа настолько стала сахарно-рафинированой, шо ей все это - похнах, типо, моя хата - с краю... Кто еще шевелится, то это Штаты с Англией, остальные - напоминают жанчину постбальзаковского периода... ЗЫ... Понятно , шо кацапы не решатся напасть, бо это уже состоявшаяся свинья, скачущая на восток. Кто не верит, смотрит карту нарабсеи с ее "силой востока".
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20.12.2021 09:17 Ответить
А він говорить що вони не воюють. ДЫк, дошло до абсурда, драная Европа доозаботилась вторжением каазлабада в Украину, шо муйлуша сделал им ультиматум , мол, откатить свое НАТО на Запад с территорий бывшего союза стран Варшавского договора + отдать хутину всю Украину и Молдову.
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20.12.2021 09:24 Ответить
ЗЫ ...уйти Западу с территорий бывшего СЭВ и Украины с Молдовой как с "исконно исторического сруцкава скрепа.
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20.12.2021 09:34 Ответить
Люди дивні створіння, вони спочатку роблять собі проблеми, замаовчують їх або надіються, що якось воно само собою розсосеться, а потім з придуркуватими виразами морди-ліца бігають піднявши руки догори і кричать - Боже за що ти нас так караєш?!
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20.12.2021 09:30 Ответить
Ви ото, як отой таукитаець , котрий з Луны прилетiв.
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20.12.2021 09:37 Ответить
Справка есть ?
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20.12.2021 10:38 Ответить
Є. Три червоні. З середнім балом 5,0 по пятибальній. Тебе такі влаштують?
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20.12.2021 10:42 Ответить
Берешь, рисуешь ***** на них мнешь и на дальняк
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20.12.2021 12:13 Ответить
Ти знаєш, мене на відміну від тебе ніколи бумажки та справки не хвилювали. Мене більше хвилюють та дратують дебіли, яких чомусь так багато......
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20.12.2021 12:17 Ответить
Так не расписывался за всех людей и не называй их дебилами, если ты себе кажешься не дебилом. Глядишь и злиться перестанешь. И мозг щараьотает
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20.12.2021 14:46 Ответить
"Можуть розгортатися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті у Страсбурзі, ми маємо сподіватися на краще та готуватися до гіршого", - написав Боррель. \З рашистом ,що із скаженою собакою, завждит потрібно бути готовим до гіршого, і ніколи не задумуватись про краще.Ніколи,
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20.12.2021 11:17 Ответить
 
 