Боррель заявил, что конечные намерения России относительно Украины не ясны: "Должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему"
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что по поводу возможного обострения российско-украинского конфликта на Донбассе "следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в своем блоге.
"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - написал Боррель.
По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны, за исключением того, что РФ стремится ослабить ее.
Боррель отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.
"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - считает глава евродипломатии.
Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае военного вторжения в Украину Россия заплатит высокую цену, но Германия рассматривает возможность диалога с Кремлем.
В свою очередь, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию против Украины должны ощутить "личные последствия".
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Они и за Сирию беспокоилось , пока хутин госпиталя бомбил .
Надо держаться Эрдогана - турки ГЕНЕТИЧЕСКИещё помнят русско-турецкие войны
туркам нужен союзник в регионе - Украина по своим возможностям подходит больше всего .
Датой начала кавказских войн является 1763 год, когда на левом берегу реки Терек, на адыгейских землях, русскими была заложена крепость Моздок. Крепость стала первым звеном Азово-Моздокской укрепленной линии, на которой, к тому же, были расселены казаки.
Присоединение Кабарды, начатое в 1763 году, заняло 59 лет. Победу русского оружия сильно облегчила разразившаяся среди адыгов эпидемия чумы, она унесла 90% населения и от 300-т тысяч жителей Кабарды осталось 30 тысяч.
Через семь лет настал черед и западных черкесов. В 1829 году завершилась очередная русско-турецкая война 1828 -1829 гг.
Согласно четвертой статье Адрианопольского мирного договора Россия получила в "вечное владение" все восточное побережье Черного моря от устья Кубани до пристани святого Николая (южнее современного Поти) с крепостями Анапа, Суджук-кале (в 1839 г укрепление Суджук-Кале было переименовано в Новороссийск) и Поти, включая земли черкесов.
Таким образом, еще в середине XIX века территория расселения черкесов занимала всю западную и центральную часть Северного Кавказа, т.е. адыги занимали, в числе прочего, современное черноморское побережье Кавказа.
Адрианопольский договор повлек за собой вмешательство Англии и Франции в кавказские дела против России, так как явился открытым нарушением лондонского договора от 6 июля 1827 года между Россией, Англией и Францией, по которому Россия обязалась не делать никаких попыток к территориальному расширению за счет Турции.
Главное же, что, кроме указанных морских крепостей, Турция никогда не контролировала земли черкесов. Когда же русские попытались сделать итоги договора реальностью, черкесы взялись за оружие.
Война была крайне тяжелой и велась в крайне тяжелых для русских условиях. Названия Пицунда и Гагра вызывали тогда ужас в России. В 1859 году война на Северо-Восточном Кавказе завершилась капитуляцией и пленением имама Чечни и Дагестана Шамиля. Война на Северо-Западном Кавказе продолжалась еще 5 лет.
По-перше - Володимир Великий не ходив на "Царьград" і ніколи не перепливав Чорне море! Він брав Херсонес (у Криму) І там же хрестився!
По-друге - "юридично" Крим не належав Османській Порті (Турецькій імперії) а був під її "протекторатом" Відкрий "Кючук-Кайнарджійський договір" і прочитай - там все детально викладено!
ИТАК - кацапы платили дань Крыму 700 лет ?
Что вы с ним панькаетесь???? Ставьте его на место!!!! Оно зеленое лохидло...его место в параше, которую он возит за собой. Он от туда восстанавливается.
(тьху, який встид!)
ябнулосьпадает", то він скаже "ууу... бе-е-еее... хр-р-ррр... [харчить і пускає слину] яблоко это, ептыть... всегда падает возле яблони".
Здавалося, до чого тут оці євростурбовані?