Боррель заявил, что конечные намерения России относительно Украины не ясны: "Должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что по поводу возможного обострения российско-украинского конфликта на Донбассе "следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в своем блоге.

"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - написал Боррель.

По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны, за исключением того, что РФ стремится ослабить ее.

Боррель отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - считает глава евродипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У американских властей "окно в четыре недели" на усмирение России, - CNN

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае военного вторжения в Украину Россия заплатит высокую цену, но Германия рассматривает возможность диалога с Кремлем.

В свою очередь, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию против Украины должны ощутить "личные последствия".