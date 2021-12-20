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Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 декабря в мире зарегистрировали 474 101 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки 3870 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 275 017 621 случай инфицирования, из них 474 101 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 370 460 человек, из них 3870 за минувшие сутки.

Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 246,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 12-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 2-ю в Европе.

Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Вакцанутый, зависть- это плохая черта. Что, умственно отсталый, уже насадили тебя на иглу трижды, да? Это хорошо. А меня- ни разу. Результат: я совершенно здоров.
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20.12.2021 08:05
+8
Маски и профилактика тут не при делах. Грипп "исчез" "благодаря" заказной статистики.
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20.12.2021 09:26
+7
Не только на цензоре,во сем мире.Пропаганда страшная вещь,совсем не так и давно по историческим меркам одна высшая раса уничтожала других в газовых камерах.Думать головой и учить историю никто не хочет.
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20.12.2021 08:22
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В Австрии с сегодня закрыт въезд в страну без третьей вакцины или двух вакцин с тестом.

в Словакии в проммагазинах проверяют QRкод . Общественное питание только НА ВЫНОС или на улице . Народ пьёт глинтвейны и ест жаренные сосиски на улицах.

в магазинах одежды частозакрыты примерочные , видимо чтобы не разносить заразу от рук и лица .
вход в общественные помещения только в респираторах.
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20.12.2021 07:48 Ответить
А в Україні народ сидить по рестораціях і лупанаріях і запиває заразу горілляччям
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20.12.2021 08:01 Ответить
Ну а якже без корпоративів????? Не можуть "браття і сестри по фаху" президента без доходів на Новий рік залишитися... От після цього шабашу, як минулого року будуть вижжати, що кількість захворівших збільшилася...
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20.12.2021 09:21 Ответить
Такую статистику нечего на людей спихивать. Она говорит о том, что медицина у нас ужасная, никакая практически. Почти все отделения отданы под Ковид, а других заболеваний вроде бы как и нет, исчезли. Люди не лечатся. В стране главные заболевания по смертности - это сердечно-сосудистые и онкозаболевания на 2 месте и что? Хоть какие-то усилия предпринял Кабмин и Ляшко по этим заболеваниям? Нет, конечно, на кой им здоровье людей, нет рекламы, нет здорового питания и контроля за вредными продуктами и добавками, нет ничего и это показывает, что власть абсолютно равнодушна к здоровью населения, а эти неконституционные требования по карантину вообще не принимаются к сведению. Суды принимают решение за решением о их незаконности, но Ляшко и Кабмин как будто не видят и не слышат ничего, им пороблено. Так же не видят исследования ученых по последствиях вакцинации, а их много и они неутешительные. Вобщем наша вся власть вне закона и Конституции и люди так это и воспринимают.
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20.12.2021 10:04 Ответить
и это все при том, что в Австрии вообще НЕТ умерших за вчерашний день, а до того было в пределах десяти в день на 9 млн населения...кажется, это неадекватная реакция исходя из имеющейся угрозы. От гриппа умирает больше. Уже совершенно очевидно что дело тут совсем не в вирусе.
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20.12.2021 08:25 Ответить
А где Вы видели последнее время грипп ? Он явно исчез благодаря маскам и профилактике
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20.12.2021 08:27 Ответить
А у нас таке враження наче ми вааще в зеленій зоні.
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20.12.2021 08:31 Ответить
увы, он появится как только приспособится к новым условиям
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20.12.2021 09:23 Ответить
Маски и профилактика тут не при делах. Грипп "исчез" "благодаря" заказной статистики.
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20.12.2021 09:26 Ответить
рєптілоїди забороняють збирати дані по гриппу?
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20.12.2021 11:52 Ответить
тут погоджусь...

Австрія "перегнула"..

-------------------------

але може тому там така мала смертність..

а ще там такі заходи можливі,а у країні Стахівих,Богуцьких і Камельчуків -НІ.
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20.12.2021 08:32 Ответить
Многие умные люди давно поняли, что весь этот медицинский цирк совсем не связан ни с медициной , ни со здоровьем людей.
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20.12.2021 10:06 Ответить
уже и неумные все это поняли
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20.12.2021 10:25 Ответить
А почему собственно некоторые начали сравнивать европейские страны и Украину? По социально-экономическим условиям Украина во главе с Зеленский не дотягивает даже до некоторых стран Африки. Уровень мед. обслуживания в европейских странах значительно выше, чем в Украине, соответсвенно и смертность меньше. В Африканских странах много умирает совсем не от ковида. Так что сравнение будет корректным со схожей страной по социально-экономическим условиям. Это как делать репортаж об уровне жизне рядового почтальона и главного в Укрпочте.
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20.12.2021 10:24 Ответить
странно, что им третья вакцина ? может надо просто график вакцинации ?
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20.12.2021 09:24 Ответить
Это и не странно, хотя в Украине и не очень большое население, но еще по популярности СТБшного шоу про экстрасенсов было понятно что нехватка ********* нам не грозит.

С самого начала мы были и остаемся на первом месте по количеству умственно отсталых - антиваксеров 🤣
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20.12.2021 08:00 Ответить
« мы» ?

Вам , кацапам , лучше не примазываться 😀😀😀
В УКРАИНЕ , по сравнению с большинством европейских стран , БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ
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20.12.2021 08:05 Ответить
Ты шота хотела чепуха? Тоже умственно отсталая антиваксерша?
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20.12.2021 08:12 Ответить
Вашим хамским тоном Вы подтвердили , ШО КАЦАП.
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20.12.2021 08:15 Ответить
Ты шо поехавшая?

Ситуация с моей стороны: какая-то шаболда со входа утверждает что я кацап и после этого ВНЕЗАПНО оказывается посланной нах*й и ее удивляет "хамский" тон.

Это широко известная руснявая тема когда росиянцы не могут понять почему им бьют ***** в "турецких отелях" ( и не только, недавний пример с Мексикой и ноющей руснявой овуляшкой), они же ничего такого не делали, нигде и никогда.

Так шо можешь казало-мазало говорить все что хочешь, но по поведенческим шаблонам (культурному коду) ты русня, раунд 🤣
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20.12.2021 08:25 Ответить
Та не... То гастарбайтерша, которая любит Украину издалека и раздаёт вумные советы
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20.12.2021 08:29 Ответить
О!!! ДВЕ НУЛЕВКИ решили поумничать .
не забудьте текст из ваших методичек написать
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20.12.2021 08:33 Ответить
Тебе пора делать ремонт, бо стеля тече
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20.12.2021 08:40 Ответить
цікаво...

хтось з іноземним прапорцем привласнив собі право говорити МИ...
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20.12.2021 08:23 Ответить
Да, я могу говорить « мы» . Украинцы живут по всему миру и завозят в Украину 16 млрд евро ежегодно, в то время как Вы сидите на диване и бюджетных средствах
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20.12.2021 08:31 Ответить
Вакцанутый, зависть- это плохая черта. Что, умственно отсталый, уже насадили тебя на иглу трижды, да? Это хорошо. А меня- ни разу. Результат: я совершенно здоров.
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20.12.2021 08:05 Ответить
косяпен,пора знати,що в Україні ще не робили бустерних доз...
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20.12.2021 08:26 Ответить
Мерзота-провокатор, пора бы тебе, мерзоте, знать, что 13 декабря принято решение вашими вакцанутыми- ширять третью дозу. Ты ещё не стартовало? Так торопись, бес.
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20.12.2021 08:31 Ответить
ти ж бачиш, що воно по ніку Дурда
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20.12.2021 10:29 Ответить
Тебя ужалили ? Радуйся жизни и не отсвечивай.
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20.12.2021 08:22 Ответить
Та ні, антиваксери, якось ще намагаються дотримуватися заходів безпеки, а от уколоті вважають, що стали безсмертними... Нагадайте комусь маску надіти - відразу вижжить, що він (вона) уколоте... Десь так... Хоча за інформацією европейських змі саме уколоті лягають від нового штаму... Хоча, можливо, цю категорію населення просто шугають, як найбільш нестійку, щоб далі кололися, - вакцину кудись дівати ж потрібно... А кожен вже прийняв для себе рішення... Не хворійте, бережіть себе...
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20.12.2021 09:26 Ответить
Антиваксеры - они же голосователи за популистов и обманщиков, 30 лет водят по кругу Украину, которая давно могла бы уже быть в ЕС, если бы этих идиотов не было так много, как оказалось - 73%. Это приговор стране и всему народу. Как поётся в песне - "вроде не бездельники, и могли бы жить, им бы право голоса (дебилам) взять и отменить". Абсолютно безмозглое большинство, летящее как мотылькин на огонь - на любое яркое враньё. Раньше они верили в Сталина и Ленина, потом верили в Барабашек и заряжали воду от телевизора, массово несли деньги Мавроди. Теперь они все впали в новый маразм - поверили в мировой заговор и чипы в шприцах. Такой народ из страны конфетку не сделает.
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20.12.2021 09:33 Ответить
Судя по Цензору источники статистики специально подбираются, чтобі устраивать неких "заказчиков".
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20.12.2021 08:02 Ответить
Не только на цензоре,во сем мире.Пропаганда страшная вещь,совсем не так и давно по историческим меркам одна высшая раса уничтожала других в газовых камерах.Думать головой и учить историю никто не хочет.
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20.12.2021 08:22 Ответить
знову Вакцинація =фашизм ?

ане пішов би ти на..уй,антиваксере !
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20.12.2021 08:24 Ответить
А ты сам уже пошёл ? Сидишь уже ? Сиди на куе молча.
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20.12.2021 08:26 Ответить
Вот видишь,я тебе привел пример пропаганды,ты этого не понял,твои проблемы.Вот в этом беда-в банальной тупости
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20.12.2021 08:26 Ответить
ти сам пропагандист,як і всі тролі..

Кольт теж... НА "ставці.."

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20.12.2021 08:29 Ответить
Вакцинація =фашизм это твое умозаключение.Неизвестно,как такое у тебя получилось)Как можно было такое сгенерировать.Там акцент на пропаганду,но никак не на фашизм
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20.12.2021 08:40 Ответить
У ДУДРИ замість мозку ПУДРА.
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20.12.2021 11:53 Ответить
Мы живем во времена неофашизма
Суть фашизма - не экономическая, а социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
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20.12.2021 11:49 Ответить
допоки антивакцінатори носять маски і не кашляють мені прямо в обличчя - мені похєр вакциновані вони або ні.
В решті решт природній відбір зробить свою справу
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20.12.2021 11:58 Ответить
Пропаганда, как государственная политика, характерна не так уж для многих стран. И лидер здесь, конечно же, РФ.
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20.12.2021 10:20 Ответить
Пропаганда характерна всем странам,другое дело-цель пропаганды.К примеру пропаганда ЗОЖ,воспитание патриотизма,ничего плохого нет.Другое дело злонамеренная пропаганда,которую используют политические партии,некоторые страны.Поэтому для начала нужно хоть немного знаний,чтоб писать на данную тему
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20.12.2021 11:26 Ответить
Ну да, конечно - в Гитлерюгенде ничего плохого не біло.
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20.12.2021 14:06 Ответить
Ну это ниразу не из за того, что у нас полностью развалена медицина.
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20.12.2021 08:06 Ответить
Нет конешно,антивавксеры всему виной
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20.12.2021 08:16 Ответить
негідники -антиваксери додатковий фактор смертності.
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20.12.2021 08:25 Ответить
Смертность меньше процента - о чём вообще идёт речь ?
На втором месте, на третьем - кто это реально считает ?
Складывают некие "данные" и капают на мозги ...
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20.12.2021 08:25 Ответить
на другому.

після онко і серцевих ..

але вони незаразні.

Статистику вже давали неодноразово..

але антиваксери пісатєлі,а не чітатєлі...
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20.12.2021 08:27 Ответить
Ты ж укололся - так затихни.
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20.12.2021 08:28 Ответить
не розказуй,щоробити в інтернеті,бо тобі відразу покажуть напрям на три букви...ДАЛЕКО І ГЛИБОКО ....

528218
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20.12.2021 08:30 Ответить
В Україні найвищий % невакцинованих , тож нічого дивного . Але якщо врахувати що серед померлих від ковіду 100% невакциновані , а в лікарнях 96% невакциновані - то думаю , природа сама все відрегулює і невакцинованих в майбутньому не буде зовсім . Хтось вакцинується , хтось помре і все буде гаразд . Пандемія буде подолана . Та й статистика вирівняється . Природу не обдуриш , доведено неандертальцями.
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20.12.2021 08:58 Ответить
знаєш, бот, люди хворіють, і родичі від чогось помирають, і люди бачать, хто ж там помер - чи вакцинований чи ні. І відсоток люди приблизно знають, а у невеликих містечках - знають точно! І вони розуміють твою наглу брехню про 100%.
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20.12.2021 10:36 Ответить
Большая смертность среди тех,кто еще не болел,на это никто не акцентирует внимания.Вместо этого с потолка рисуются непонятные проценты.Также на смертность влияет уровень медицины,потому что вирус пришел,как всегда внезапно),как и зимой выпадает внезапно снег))и никто к этому не готов,как всегда
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20.12.2021 11:36 Ответить
От і добре, хай природа нас покарає !!! і не треба так істерити, не треба такої ненависті до людей, які зробили інший вибір чим ви. Чи це ганебно - думати інкаше ??? Всіх на вогнище ?
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20.12.2021 09:29 Ответить
Где ты ненависть видела? Чел выше констатирует факт, что умирают только антиваксеры. И это как бы их личное дело, мы все там считаем. Единственное, что из-за вас, недоумков, происходят все эти локдауны и прочие непотребства, которые должны терпеть сознательные вакцинированные люди. И это может продолжаться годами. А сколько бизнеса пострадало! (((
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20.12.2021 09:39 Ответить
На вогнище не спішіть , спочатку потрібно прийняти закон , щоб антиваксер сам оплачувати своє лікування , при чому 100% передоплата , бо шанси мізерні.
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20.12.2021 10:52 Ответить
А если вакцинированный попадет в больницу?У него нет никаких притензий,либо при вакцинации он поставил подпись))
Лечение у нас уже давно за свой счет,если Вы не знали)
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20.12.2021 11:48 Ответить
У Німеччині 60% померлих - саме вакциновані.
У них ковід протікав легше і вони не потіли.
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20.12.2021 11:58 Ответить
Заголовок повинен бути таким: В Україні рекордними темпами зменшується кількість ідіотів-антиваксинаторів.
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20.12.2021 09:51 Ответить
"Ідіоти-антиваксери" перехворіли і ходять здорові та працездатні.
І не бояться нових штаммів, бо мають могутній природний імунітет.
А ужалені двічі-тричі укололись і все скиглять.
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20.12.2021 12:03 Ответить
Саме тому ми на перших місцях по смертності. Бо в нас поголовно природний "імунітет". Відсутність критичного мислення ніяк не допомагає від корони.
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20.12.2021 12:11 Ответить
Ну ти ж уколовся - чого боятись ? Тепер ти безсмертний Маклауд.
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20.12.2021 12:30 Ответить
В нормальні країни вже не пускають з нашим ковід сертифікатом, через вас, кретинів.
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20.12.2021 12:37 Ответить
У Австралії в концтабори ідуть всі підряд, бовдуре.
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20.12.2021 13:08 Ответить
Почему среди многих борцов с вирусом много хамовитых личностей?Вакцинация личное дело каждого.Вакцинация не препятствует распространению вируса.К примеру,если я переболел еще в прошлом году в легкой форме,может и в этом болел,не знаю.Нужна ли мне вакцина?На этот вопрос даже ВОЗ не дает ответа.Есть лишь рекомендация вакцинироваться!!!А что такое рекомендация?Тоесть вакцинироваться или нет,такая великая организация ответа не знает,как так?
Это,как прийти к доктору,а он скажет,пейте пилюльку,а надо ли,я не знаю))
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20.12.2021 11:46 Ответить
 
 