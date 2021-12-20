Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 20 декабря в мире зарегистрировали 474 101 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки 3870 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 275 017 621 случай инфицирования, из них 474 101 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 370 460 человек, из них 3870 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 246,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 12-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 2-ю в Европе.
Пожалуйста, подождите...
в Словакии в проммагазинах проверяют QRкод . Общественное питание только НА ВЫНОС или на улице . Народ пьёт глинтвейны и ест жаренные сосиски на улицах.
в магазинах одежды частозакрыты примерочные , видимо чтобы не разносить заразу от рук и лица .
вход в общественные помещения только в респираторах.
Австрія "перегнула"..
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але може тому там така мала смертність..
а ще там такі заходи можливі,а у країні Стахівих,Богуцьких і Камельчуків -НІ.
С самого начала мы были и остаемся на первом месте по количеству умственно отсталых - антиваксеров 🤣
Вам , кацапам , лучше не примазываться 😀😀😀
В УКРАИНЕ , по сравнению с большинством европейских стран , БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ
Ситуация с моей стороны: какая-то шаболда со входа утверждает что я кацап и после этого ВНЕЗАПНО оказывается посланной нах*й и ее удивляет "хамский" тон.
Это широко известная руснявая тема когда росиянцы не могут понять почему им бьют ***** в "турецких отелях" ( и не только, недавний пример с Мексикой и ноющей руснявой овуляшкой), они же ничего такого не делали, нигде и никогда.
Так шо можешь казало-мазало говорить все что хочешь, но по поведенческим шаблонам (культурному коду) ты русня, раунд 🤣
не забудьте текст из ваших методичек написать
хтось з іноземним прапорцем привласнив собі право говорити МИ...
ане пішов би ти на..уй,антиваксере !
Кольт теж... НА "ставці.."
Суть фашизма - не экономическая, а социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
В решті решт природній відбір зробить свою справу
На втором месте, на третьем - кто это реально считает ?
Складывают некие "данные" и капают на мозги ...
після онко і серцевих ..
але вони незаразні.
Статистику вже давали неодноразово..
але антиваксери пісатєлі,а не чітатєлі...
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Лечение у нас уже давно за свой счет,если Вы не знали)
У них ковід протікав легше і вони не потіли.
І не бояться нових штаммів, бо мають могутній природний імунітет.
А ужалені двічі-тричі укололись і все скиглять.
Это,как прийти к доктору,а он скажет,пейте пилюльку,а надо ли,я не знаю))