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Столтенберг исключил возможность конференции с РФ по поводу "зон влияния": "Это совершенно ошибочное направление"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Столтенберг исключил возможность конференции с РФ по поводу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи проведения конференции для обсуждения с Россией разделения так называемых сфер влияния в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факти.ICTV", об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

Генсек подчеркнул, что такая идея ошибочна.

"Идея о проведении новой конференции, на которой мы заново обсуждали бы зоны влияния, в рамках которых большие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад. Это совсем ошибочное направление", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время, по его словам, темами для обсуждения с РФ должны стать меры по укреплению доверия, контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряжения.

"И всего, что могло бы улучшить наши отношения. Но не ценой нарушения наших фундаментальных принципов", - добавил генсек НАТО.

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Напомним, ранее Столтенберг в очередной раз заверил, что Альянс никогда не согласится на компромисс относительно Украины. Это заявление прозвучало на фоне требований Москвы относительно гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении.

Он также подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН.

Генсек НАТО уточнил, что, если РФ решит применить военную силу против Украины, ей придется заплатить высокую цену.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
#уйло мріє потрапити в історію, як великий воїн і конференція щодо "зон впливу", це Ялтинська конференція 2:0 щодо розподілу світу наприкінці другої світової війни.
#уйло такі вважає, що йде третя світова і він грає першу скрипку в ній
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20.12.2021 08:27
+5
Путлер требует вернуть ему Варшавский договор и еще десяток стран вступивших в НАТО....Крыша едет не спеша...
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20.12.2021 08:31
+3
Швейцария арестовала знаменитого хакера-вымогателя из РАБссии Алексаедра Клюшина,будет экстрадирован в США...
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20.12.2021 08:09
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Швейцария арестовала знаменитого хакера-вымогателя из РАБссии Алексаедра Клюшина,будет экстрадирован в США...
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20.12.2021 08:09 Ответить
путін спочатку вирізав донецьку пухлину, бо сама не розсмокталась би,
а тепер чітко розмежовує україну по той бік від росії і хоче закріпити результат документально
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20.12.2021 08:13 Ответить
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20.12.2021 08:26 Ответить
#уйло мріє потрапити в історію, як великий воїн і конференція щодо "зон впливу", це Ялтинська конференція 2:0 щодо розподілу світу наприкінці другої світової війни.
#уйло такі вважає, що йде третя світова і він грає першу скрипку в ній
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20.12.2021 08:27 Ответить
тоді це була конференція країн -переможців..ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ.

А кого перемогло ХУ№.ло ?

молдаван ?

от нехай з молдаванами і провадить конференцію... Щодо зон впливу у Придністров"ї

хоча... оскільки рашка воювала іхтамнєтами -то ЯКІ ПИТАННЯ ? )))
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20.12.2021 08:39 Ответить
Навіть наш уйобок зібрав навкруг себе жополизів ,які йому щодня шепчуть про перемоги. Живе в теплій ванні, де пенсам не вистачає тисячі на фітнес. Уявляеш які довгі язики для лизання у обітатєлєй кремля? Там дійсно аналоговнет.
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20.12.2021 09:46 Ответить
Так ***** негодує
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20.12.2021 08:30 Ответить
Путлер требует вернуть ему Варшавский договор и еще десяток стран вступивших в НАТО....Крыша едет не спеша...
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20.12.2021 08:31 Ответить
Апетити Нічим,не обмежуються. Нічим
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20.12.2021 09:27 Ответить
Захід розуміє,що Україна не погодиться на подібні "розподіли"..

Тобто без України -це гівно варте рішення би було..
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20.12.2021 08:36 Ответить
Этот чудик говорящая голова, но он транслирует мнение Вашингтона.
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20.12.2021 09:05 Ответить
От не розумію на фіга пуйлу Україна для вяличественного обьединенного государства? Хіба мало йому своїх народів "славянской" наружности : удмурдов, татар, калмьІков, бурятов, ненцев, чувашей, мордвьІ и иже с ними?
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20.12.2021 09:14 Ответить
Каци вимагають подарунків! Людожери, ладні перетворити Світ на ГУЛАГ. Відморожене стадо потребує розчленування,й Стерилізації
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20.12.2021 09:24 Ответить
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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20.12.2021 09:29 Ответить
Точно так же сольет НАТО Украину как и слили амерканцы Будапештский меморандум.
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20.12.2021 10:31 Ответить
Будапештський Меморандум злили не росіяни, а американці?
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20.12.2021 11:29 Ответить
Прочитай, хто там окрім них гарантував безпеку та недоторканість кордонів.
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20.12.2021 15:46 Ответить
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20.12.2021 10:42 Ответить
Була колись на півдні Африки чудова і успішна країна Південна Родезія в складі Британської імперії. Проблема була в тому що, традиційно освітченими людьми там були в головному білі але родезійці почали міняти ситуацію і допустили в навчальні заклади чорношкірих, стали будувати житло для місцевих плимен і школи.
Десь 1965 вони оголосили про Бажання стати незалежними. Спочатку Лондон пояснив їм що, без домініону вони замерзнуть, вибачте- залишаться без паливно-мастильних матеріалів. А потім звинуватив їх в расизмі. Традиційно для пост-колоніальної країни більшість освітчених людей, які взяли на себе відповідальність були білими. Кумедність ситуації була в тому що, 80% армії Родезії складали чорношкірі африканці. Серед них були навіть випускники військового училища. Приблизно така сама ситуація була і з поліцією.
На їх біду ціни на нафту в той час були досить високими і СРСР проводив в Африці активну підривну діяльність живлячі всім необхідним тогочасні "маладиє республікі". Трохи покращувало ситуацію те, що Китай почав вставати з колін і теж включився в боротьбу за Африку і створював там свої осередки, які ставилися вороже до про-радянських організацій. Тож, іноді доходило до військових конфліктів між марксистами та маоістами.
Друга біда була в тому що, в той час на Заході процвітала епоха хіппі і йшла боротьба за права чорношкірих. Бути чорним стало модно, а ось білих почали звинувачувати у всіх гріхах. Тож, не оминуло це лихо на міжнародному фронті і Південну Родезію. Вона потрапила під повну абструкцію розвинених західних країн. Почали малюватися картини на яких білі "хлопчики в шортиках" їдять чорношкірих немовлят. Особливо це, набуло розмаху після фантастичної операції "Еланд" коли 73 скаута Селуса та САСівця пробралися до великого табору підготовки "партизан" (біля 5000 маоістів) в Мозамбіку і на ранковому шикуванні влаштували фактично ростріл. Потім захопивши документи і знищивши ********** вони повернулися в Родезію. Успіх операції був обумовлений тим що, серед скаутів Селуса біля 2/3 були колишні "партизани" маоісти та марксисти, які знали не тільки тактику і устав але й командирів та солдат ворога. Нажаль, наскільки успішною виявилася ця операція в тактичному плані, настільки жахливою вона стала для родезійців в політичному. Не дивлячись на те що, табір в Н'ядзонії був вербувальним та тренувальним табором ZANLA (маоіської "партизанської" організації) демократична преса піднесла цю подію, як напад на мирний табір біженців.
Чому я пишу про це? Тому що, історія Південної Родезії, є чудовим прикладом того, як цивілізовані демократичні країни під впливом популярних в народі ідей можуть легко пустити під ніж успішну країну, яка біля 25 років героїчно і в повному оточенні протистояла тим, кого прийнято називати терористами і ворогами цивілізованого світу. Це, історія того, як зовсім недавно, за часів Маргарет Тетчер, успішна і розвинена Південна Родезія куди їхали на заробітки з усієї Африки перетворилася на Зімбабве, в прямому значенні цього слова.
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20.12.2021 13:11 Ответить
 
 