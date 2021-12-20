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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2536 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 зафиксированы 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 36 027 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.

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Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1241 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 летальных случаев – 157;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 выздоровели – 6690 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 заболели – 3 610 687 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 338 555 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 летальных случаев – 93 262;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 503 941.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведены 27 373 349 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели 12

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
А дурень...вакцинований...все думкою богатіє...
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20.12.2021 09:49
+5
«Глобальний переворот був здійснений у всьому світі - зруйнував самі основи верховенства права» - Послання архієпископа Вігано до Америки (стенограма та аудіо)
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/italian-archbishop-vigano-sends-message-american-people-2/
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20.12.2021 08:46
+2
От би вам було добре якби люди тільки BBC і CNN дивились.
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20.12.2021 13:15
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а ось і ціна доріг зеленського
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20.12.2021 08:30 Ответить
дороги тут мало впливають..

більше по..уїзм населення...
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20.12.2021 08:33 Ответить
100% . Вакцини є багато і різної , Слава Богу
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20.12.2021 09:29 Ответить
«Глобальний переворот був здійснений у всьому світі - зруйнував самі основи верховенства права» - Послання архієпископа Вігано до Америки (стенограма та аудіо)
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/italian-archbishop-vigano-sends-message-american-people-2/
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20.12.2021 08:46 Ответить
The Gateway Pundit (TGP) is an American far-right[2] fake news website.[1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and conspiracy theories.[30]
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20.12.2021 12:33 Ответить
От би вам було добре якби люди тільки BBC і CNN дивились.
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20.12.2021 13:15 Ответить
А Ви хочете, щоб дивилися тільки Раша тудей і читали тільки The Gateway Pundit...
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20.12.2021 13:25 Ответить
А що, хіба в Раша тудей щось проти вакцин пишуть?
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20.12.2021 14:04 Ответить
Вам краще знати.
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20.12.2021 21:51 Ответить
Это неправда . Тем более постить инфу из вики либеральной помойки . Ты еще СNN в пример приведи .
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20.12.2021 20:42 Ответить
Ну, я пивел хоть какую-то ссылку. А Вы - никакой.
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20.12.2021 21:54 Ответить
привел
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20.12.2021 21:54 Ответить
Одні антиваксери вакцинуються , інші - згинуть , як роса на сонці і все буде гаразд. Думаю в недалекому майбутньому взагалі не буде ніяких антиваксерів , а отже пандемія буде подолана і статистика буде вирівняна самою природою .
Єдине , що треба зробити лікування не вакцинованих платним , щоб вони не зжирали бюджет.
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20.12.2021 09:26 Ответить
А дурень...вакцинований...все думкою богатіє...
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20.12.2021 09:49 Ответить
Россия кажется приняла закон "о стукачестве" На сайте Роскомнадзора можно будет закладывать невакцинированных.
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20.12.2021 15:45 Ответить
Губернатор Калифорнии обьявил о возобновлении обязательного ношения масок в штате из-за непропорционально высокой степени заражения штаммом омикрон среди полностью вакцинированных жителей .
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20.12.2021 20:44 Ответить
 
 