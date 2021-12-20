В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 2536 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 19 декабря в Украине:
зафиксированы 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26);
36 027 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1241 человек;
летальных случаев – 157;
выздоровели – 6690 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 610 687 человек;
выздоровели – 3 338 555 человек;
летальных случаев – 93 262;
проведено ПЦР-тестирований – 16 503 941.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведены 27 373 349 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Єдине , що треба зробити лікування не вакцинованих платним , щоб вони не зжирали бюджет.