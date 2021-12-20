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РПЦ (705) УПЦ МП (1456) Епифаний (341) ПЦУ (773)

Мы практически на 100% выиграем все судебные тяжбы со стороны Московского патриархата, - Епифаний

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мы практически на 100% выиграем все судебные тяжбы со стороны Московского патриархата, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что переход приходов от Московского патриархата к ПЦУ замедлился из-за "юридической борьбы" в судах.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это ухудшило в последнее время переходы. Потому что происходит определенное давление, сейчас юридическая борьба в судах. Хотя мы практически на 100% выиграем все судебные тяжбы со стороны Московского патриархата. Они пытаются обжаловать. Но если громада решила, любой суд никогда не сможет запретить или отменить это решение . Если она хочет быть в украинской церкви, она имеет это право согласно Конституции, украинским законам", – сказал Епифаний.

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Глава ПЦУ также ответил на вопрос верующего, в какую церковь ему ходить, если в его городе две церкви Московского патриархата и одна греко-католическая.

"Это проблема в целом Восточной Украины, есть много тех, которые хотят посещать храм ПЦУ, но, к сожалению, их нет в той местности. И они вынуждены посещать храмы РПЦ. Это со временем изменится. Ибо громада меняет. Нужно сплачиваться. Нужно делать все зависимое от общества для того, чтобы двигаться в направлении перехода", – отметил митрополит Киевский и всей Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Заберите у МПЦ украинскую сокровищницу - Киево Печерскую Лавру .

Хватит там мацковским попам гадить !!!
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20.12.2021 08:57
+14
Як це ? Ну до московських чортів ні в якому разі не можна . Якщо навіть відкинути політику , то рпц творіння антихриста . Можна туди ходити ?
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20.12.2021 09:03
+11
А взагалі- Лавру треба звільняти від нечисті московської . Не гоже це , коли свинарник у Храмі Божому.
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20.12.2021 09:16
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Сам в такій ситуації,коли нема вибору- або в московску церкву,або нікуди!
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20.12.2021 08:53 Ответить
ПНХ ,кацапе ! )
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20.12.2021 08:58 Ответить
Як це ? Ну до московських чортів ні в якому разі не можна . Якщо навіть відкинути політику , то рпц творіння антихриста . Можна туди ходити ?
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20.12.2021 09:03 Ответить
не бачиш відвертого троля -"Ніколашу" ?
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20.12.2021 09:06 Ответить
дибiл тут тiьки ти
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20.12.2021 09:09 Ответить
то ти сам сeбe лайкаєш чи у тeбe є шавка?
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20.12.2021 09:21 Ответить
дужe просто. то ти йдeш пiшки у свою цeркву. ну iдeш на мiсцeвому автобусi. а коли цeркви нeмає то приходиться або взагалi нe ходити. або цe як поiздка у iншe мiсто.
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20.12.2021 09:08 Ответить
ну якщо узяти за основу що ти йдeш до бога а нe до провiдника до нього(попа) то можна i в кацапську. алe тодi тобi нe будуть доступнi усi пропозициi такi як причащання сповiдь. тобто прийти до храму помолитись бeз кацапського попа
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20.12.2021 09:19 Ответить
А чи потрібні віруючій в Бога людині всі ці атрибути ? Наприклад : чи стала жінка ближче до Бога , якщо вдягнула перед входом в Храм хустинку ?
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20.12.2021 16:38 Ответить
людина - тварь коспанєйська. цe лeжить у ii природi.
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20.12.2021 17:27 Ответить
Тут наші погляди різняться - Людина , це Людина . А тварь - не людина . Наприклад : Українці - це люди , а зебіли - це совки з українськими паспортами .
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20.12.2021 18:41 Ответить
ну ти i обмeжнe. тут тварь - створiння. чи ти нiколи нe чув вираз "тварь божа"? з якоi кугутарнi ти вилiз?
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20.12.2021 18:53 Ответить
синонiм людини - суспiльство група компанiя. людинi природно налeжати чи вiдчувати налeжнiсть до якоiсь групи. тому ходять физично до цeркви. хтось на фiтнeс. хтось на танцi. хтось на шахи...
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20.12.2021 18:58 Ответить
а ти сам тягнeш на зeбiла
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20.12.2021 19:00 Ответить
Якщо хотів когось образити , то образив ти сам себе . Не треба мститися за те , що ти зебіл . Я тут в чому винен ? Скажу більше - можеш продовжувати ходити до московських попів , тільки до людей не чіпляйся .
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20.12.2021 20:24 Ответить
почитай щe раз мою аргумнтацю. i мeнi зовсiм нe трeба показувати як ти сeбe заспокоюєш. то твоi проблeми.
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20.12.2021 21:02 Ответить
Спочатку навчись писати без помилок . Чому я повинен читати твою маячню ?
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20.12.2021 21:07 Ответить
а чого ти мeнe питаєш про твоi психiчнi трабли?
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20.12.2021 21:16 Ответить
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20.12.2021 08:55 Ответить
Заберите у МПЦ украинскую сокровищницу - Киево Печерскую Лавру .

Хватит там мацковским попам гадить !!!
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20.12.2021 08:57 Ответить
ну а Данєцку лавру взагалі треба закрити..Як розплідник терористів...
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20.12.2021 08:59 Ответить
Нині Почаївська Успенська лавра лишається оплотом «русского мира» на теренах України. Вона належить Українській православній церкві (Московського патріархату), а реально - Російській православній церкві (РПЦ), маючи статус ставропігійного монастиря.

Зараз вам у цій обителі не розкажуть про те, що в 1992 році лавра могла б стати українською й перейти до створюваної тоді Української православної церкви Київського патріархату. Однак цього не сталося. Хоча передумови для цього були.
https://www.radiosvoboda.org/a/pochayivska-lavra-i-moskovsky-patriarkhat/31309282.html

шанс зробити Почаївську лавру українською все ж існував. Тим паче, що її настоятель митрополит Яків у 1992 році готовий був це зробити. Однак цього не сталося. Плоди тих далеких уже подій пожинаємо до сьогодні, маючи на теренах заходу України такий осередок «русского мира».

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20.12.2021 09:05 Ответить
Почаевскую Лавру отдали кацапам при Кучме. Потому его надо посадить в тюрьму - это враг Украины , зато зять - миллиардер . И , скорее всего: трубы для северного потока продавал
да и с Гонгадзе одни вопросы .
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20.12.2021 09:12 Ответить
посаджeнням Кучми лавру нe вiдбити. то нашо сили витрачати на боротьбу з вiтряними мeльницями.
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20.12.2021 17:26 Ответить
Найбільша проблема , це те , що більшість ідіотів продовжує ходити в молебні доми промосковських чортів . Думав що для людей Томос буде , як Божий дар , а їм дорожче маячня московських попів . І ніякі суди не допоможуть - в голові совка нічого судом не виправити
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20.12.2021 08:59 Ответить
капіталізм з часом все виправить.

Сила слова московських попів -ніщо проти бабла...

ТУпий совок закінчиться ,а молодь(що заробляє) масово у кацапську секту РПЦв У не піде...
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20.12.2021 09:08 Ответить
На жаль у совків вилуплюються такі ж совки . Або ще гірші . Подивіться , як 20річні привозять малюків хрестити в московську церкву . Або як вони голосують за зе та жопозже .
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20.12.2021 09:20 Ответить
То не совкі, то "какаяразніца"
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20.12.2021 09:43 Ответить
Називайте , як завгодно . Біда в тому , що вони нагадили і нормальним людям . Ну і "какаяразніца" на вибори не ходять . А тут вата проросійська свого вибрала - зе .
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20.12.2021 16:30 Ответить
щоб промити мiзки засранi москвою потрiбно багато часу i зусиль. при чому зусиль зi знанням дiла.
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20.12.2021 09:04 Ответить
Что те посредники-разводилы, что эти. Вся разница что те деньги с лохов вывезут в мацковский каганат, а эти оставят в Украине. А службы на мове шпрехают обе церкви. Так что если уже не можешь без попа никак то конечно лучше в ПЦУ.
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20.12.2021 09:07 Ответить
так нeмає ПЦУ по близу. лишe кацапська i грeко-католицька. чому б нe спробувати грeко-католицьку?
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20.12.2021 09:13 Ответить
От кацап і спалився, бо в упц мв НЕМАЄ літургії на українській мові ніде - навіть у Львівській і Тернопільській обл. Так що обновлює методичку, москалику!
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20.12.2021 09:20 Ответить
👍💙💛
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20.12.2021 09:44 Ответить
Мені глибоко по*ер на чому там де читають літургію чи ще шось. У XXI-му столітті вірити в розпятих і воскреслих, то вже кліника, а як що щей шпигуни кругом.
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20.12.2021 10:56 Ответить
Змінив тему. Інколи краще жувати, ніж говорити. Ти злився як школяр.
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20.12.2021 12:53 Ответить
Я не відповідаю іпанутим взагалі, але бувають виключення.
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20.12.2021 13:06 Ответить
Слабенька в тебе відмазка, знов як у школяра.
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20.12.2021 14:37 Ответить
Дорогие украинцы! Религия - опиум для народа.
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20.12.2021 09:09 Ответить
Що ж це за церква така , що намагається прив'язати до себе людей судовими рішеннями ? Це гамно якесь , а не церква.
У справжню церкву людей веде Віра , а не рішення суду.
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20.12.2021 09:12 Ответить
уточни про яку цeркву говориш
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20.12.2021 09:15 Ответить
Та про московську . Та й не церква це зовсім .
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20.12.2021 09:17 Ответить
важливо вказувати цeркву. бо бeз вказiвки кожeн бачить свою цeркву
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20.12.2021 09:24 Ответить
Ну це ж московські попи в суд подають на людей , які йдуть від них в справжню українську церкву . А ПЦУ просто виграє ці суди .
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20.12.2021 09:34 Ответить
Ти знов тормозиш. Подають обидві сторони, хто перший до суду, хто другий апеляцію. Ти такий примітивний у темі! На зборах вирішують, що громада виганяє кацапського попа, піп може забрати ключі від будівлі церкви, тоді забрати їх у попа можливо лише через суд. Програвши суд, кацапський піп подає апеляцію. 2. Варіант. Громаді вдається отримати будівлю собі, кацапський піп не згоден, подає до суду...Так Що ВСЕ наравних
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20.12.2021 12:59 Ответить
Нічо не на равних . Люди навертаються до Бога і виганяють московського попа геть . Той перестає слати в московію гроші та інформацію . Московія погрожує попу зірвати з нього погони , штрафбатом і трибуналом за провал операції . Піп в розпачі біжить в суд , програє і починає переховуватися від сослуживців з ФСБ Русні , влаштовуючись то кочегаром то сторожем , постійно змінюючи місце праці .
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20.12.2021 14:10 Ответить
Наворотив ти гору, тільки з гімна. Ми наче за процес отримання приходу. А ти кацапопопа і його митарства приплів, співчуваєш? Каша совкова у тебе жесть.
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20.12.2021 14:40 Ответить
А взагалі- Лавру треба звільняти від нечисті московської . Не гоже це , коли свинарник у Храмі Божому.
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20.12.2021 09:16 Ответить
лаври рпц - це бізнеспроєкт. На вході Вас зустрічає кантор (обмінник) і прейскурант.
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20.12.2021 09:50 Ответить
ТзОВ - "РПЦ" 😁
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20.12.2021 10:03 Ответить
Фишка тут в другом...в 9 веке князь Владимир в 988 году получил Томос и рук тогдашнего Константинопольского Патриарха,ближайшее окружение самого князя было около 100 человек...

Хан Менгу-Тимур начал строить дяревею Мацковию аж в 13 веке а именно в 1272 году...Моцкали ...вы школе хоть учились?
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20.12.2021 09:19 Ответить
вчились. алe у них своя iсторiя
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20.12.2021 09:23 Ответить
Коли починалась війна , в церквах московського партіархату ховали зброю.
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20.12.2021 09:23 Ответить
бидлу то нe важливо. важливо що пiп красивий чи вмiє говорити що бабам у сeрцe западає. або з цeрковного стола припадає нeхiло
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20.12.2021 09:29 Ответить
С Праздником 1 января и Праздником 7 января всех руских!
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20.12.2021 09:24 Ответить
ублюдочный московский поп Онуфрий мразь и кусок говна
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20.12.2021 09:29 Ответить
Орест Березовський, доречі. Свій, доморощений (навіть "западенець"...)
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20.12.2021 13:54 Ответить
Україна перейде на святкування Різдва 25 грудня

Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній зазначив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за юліанським календарем, однак, щоб не відбулося розколу, процес має відбутися поступово, протягом 10 років.
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20.12.2021 10:06 Ответить
Московська церква -это подразделение ФСБ.Какой там Бог может быть.Онуфрий просто предатель во время войны.
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20.12.2021 10:25 Ответить
Вот тут как раз в стране нужен патриот диктатор...который бы быстро пояснил судьям какое решение нужно принять в пользу своей страны чтобы не воняли ************..уже бы давно кацапская церковь скулила за поребриком...и все бы было демократично "по решению суда"..
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20.12.2021 10:28 Ответить
Дуже цікаво, а чому в Україні немає навіть однієї парафії ворожої нам московської РПЦ, а по всьому світу їх аж кишить. А все досить просто - повне ім'я "УПЦ московського патріархату" ніколи в Україні не вживається, а замість цього відомий його скорочений прихований і замаскований від українського народу варіант нібито це навіть "Українська православна церква" але чогось московська. Тобто, фактично і тут видно підступна брехня де злочинно здійснюється підміна найменування, оскільки "УПЦ закордонного московського патріархату" реально ну ні як не може бути "Українською православною церквою" - проте виходить! ... А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.
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20.12.2021 12:31 Ответить
 
 