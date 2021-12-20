Мы практически на 100% выиграем все судебные тяжбы со стороны Московского патриархата, - Епифаний
Новости Цензор.НЕТ Общество
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что переход приходов от Московского патриархата к ПЦУ замедлился из-за "юридической борьбы" в судах.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Это ухудшило в последнее время переходы. Потому что происходит определенное давление, сейчас юридическая борьба в судах. Хотя мы практически на 100% выиграем все судебные тяжбы со стороны Московского патриархата. Они пытаются обжаловать. Но если громада решила, любой суд никогда не сможет запретить или отменить это решение . Если она хочет быть в украинской церкви, она имеет это право согласно Конституции, украинским законам", – сказал Епифаний.
Глава ПЦУ также ответил на вопрос верующего, в какую церковь ему ходить, если в его городе две церкви Московского патриархата и одна греко-католическая.
"Это проблема в целом Восточной Украины, есть много тех, которые хотят посещать храм ПЦУ, но, к сожалению, их нет в той местности. И они вынуждены посещать храмы РПЦ. Это со временем изменится. Ибо громада меняет. Нужно сплачиваться. Нужно делать все зависимое от общества для того, чтобы двигаться в направлении перехода", – отметил митрополит Киевский и всей Украины.
Пожалуйста, подождите...
Хватит там мацковским попам гадить !!!
Зараз вам у цій обителі не розкажуть про те, що в 1992 році лавра могла б стати українською й перейти до створюваної тоді Української православної церкви Київського патріархату. Однак цього не сталося. Хоча передумови для цього були.
https://www.radiosvoboda.org/a/pochayivska-lavra-i-moskovsky-patriarkhat/31309282.html
шанс зробити Почаївську лавру українською все ж існував. Тим паче, що її настоятель митрополит Яків у 1992 році готовий був це зробити. Однак цього не сталося. Плоди тих далеких уже подій пожинаємо до сьогодні, маючи на теренах заходу України такий осередок «русского мира».
да и с Гонгадзе одни вопросы .
Сила слова московських попів -ніщо проти бабла...
ТУпий совок закінчиться ,а молодь(що заробляє) масово у кацапську секту РПЦв У не піде...
У справжню церкву людей веде Віра , а не рішення суду.
Хан Менгу-Тимур начал строить дяревею Мацковию аж в 13 веке а именно в 1272 году...Моцкали ...вы школе хоть учились?
Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній зазначив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за юліанським календарем, однак, щоб не відбулося розколу, процес має відбутися поступово, протягом 10 років.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.