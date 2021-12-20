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Кабмин (13803) стипендии (198) больничный (54) Шмыгаль Денис (2327)

Кабмин дополнительно выделил 1,75 млрд грн на больничные: из-за пандемии наблюдается резкий рост листков нетрудоспособности, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Кабмин дополнительно выделил 1,75 млрд грн на больничные: из-за пандемии наблюдается резкий рост листков нетрудоспособности, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины дополнительно выделил 1,75 млрд грн Фонда соцстраха на выплату больничных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Фейсбуке.

"Правительство выделило 1,75 млрд грн Фонду социального страхования на выплаты больничных. В связи с пандемией наблюдался резкий рост листков нетрудоспособности. Поэтому правительство выделило дополнительные средства, чтобы ФССУ выплатил помощь всем, кто в этом нуждается. Расчетно, эта сумма позволит осуществить выплаты для 330 тысяч застрахованных лиц", - отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что после поступления на счет Фонда указанные средства будут оперативно направлены на выплаты пособий.

Шмыгаль также напомнил, что теперь студенты заведений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей и сирот и из малообеспеченных семей будут получать повышенную социальную стипендию Верховной Рады.

"Правительство приняло решение об увеличении размера таких выплат на 50%. Ранее мы также увеличили размер академических и именных стипендий с 1 января 2022 года. Улучшение социальной защиты и поощрение студентов к обучению является важным направлением работы правительства", – подчеркнул премьер-министр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+2
Привет, бот. Как там Валера Греф?
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20.12.2021 09:47
+1
Звільняти від сплати податків і зборів? Так, тоді це буде чесно.
Доречі, відкрию тобі одну велику таємницю - безоплатне лікування є лише на папері та в заявах і пресконференціях слуг мудрого наріду.
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20.12.2021 09:18
+1
А для когось ця пандемія стане найкращими роками його життя...... І дітки забезпечені і внукам вистачить.
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20.12.2021 09:25
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Правила форума Совет форумчан
Нада просто звільняти невакцинованих , а їхнє лікування зробити платним . Це буде чесно і справедливо . Та й для бюджету корисно .
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20.12.2021 09:04 Ответить
Звільняти від сплати податків і зборів? Так, тоді це буде чесно.
Доречі, відкрию тобі одну велику таємницю - безоплатне лікування є лише на папері та в заявах і пресконференціях слуг мудрого наріду.
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20.12.2021 09:18 Ответить
новый штамм косит как вакцинированных так и невакцинированных! так что успокойся!
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20.12.2021 09:26 Ответить
Косить то він всіх , але вакцинований легко одужує , а не вакцинований лежить в кисневому наморднику і має 10% шансу , що його не винесуть в целофановому кульку , щоб віддати родичам .
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20.12.2021 09:41 Ответить
Ти вже застрахувався від ссз, з якими лежать і помирають в кисневому наморднику, як ти виразився?
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20.12.2021 09:47 Ответить
Ні . Просто вакцинувався . Ще й 1000 гривень отримав , навіть не сподівався на такий сюрприз . Вже примітив кілька хороших книжок .
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20.12.2021 09:53 Ответить
Mein kampf на русском?))
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20.12.2021 10:17 Ответить
Зовсім ні . " МН-17. Військові злочини російсько-фашистських загарбників в Україні ".
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20.12.2021 10:38 Ответить
Маєш всі шанси отримати ще один сюрприз. Життя - воно таке.
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20.12.2021 11:57 Ответить
Мені байдуже . В лікарнях лише 4%вакцинованих і то в легкій формі . Решта хворіють вдома . Ну посиджу тиждень-два вдома . Я для того й вакцинувався , щоб не сушити собі дурним голову . Нехай антиваксери журяться .
))) Ех Меркава , нам лі бить в пєчалі 😁
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20.12.2021 13:59 Ответить
Это у Вас методичка неправильная
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20.12.2021 10:22 Ответить
О Заметил что больше болеют)))
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20.12.2021 09:24 Ответить
А для когось ця пандемія стане найкращими роками його життя...... І дітки забезпечені і внукам вистачить.
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20.12.2021 09:25 Ответить
Спадкоємці антиваксерів розбагатіють -це точно .
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20.12.2021 09:44 Ответить
Привет, бот. Как там Валера Греф?
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20.12.2021 09:47 Ответить
Сімейні лікарі роздавали путівки в санаторії всім підряд, тому що їм плани з міністерства поставили. І їздили туди всі і хворі і здорові за буджетні гроші, і лікарняні пооформляли липові, от тепер і грошенят не вистачає.
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20.12.2021 09:55 Ответить
 
 