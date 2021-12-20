Зеленский сегодня встретится с президентами Польши и Литвы в резиденции "Синегора"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
20 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой и Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Встреча Президента Украины, Президента Республики Польша и Президента Литовской Республики с представителями СМИ намечена на 12:45.
Мероприятие состоится в резиденции "Синегора", с. Гута Ивано-Франковской области.
Также отмечается, что в связи с ограничениями, установленными для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие 20 представителей средств массовой информации.
Вход по паспортам, редакционным удостоверениям, отрицательным результатам ПЦР-тестов.
Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.
Напомним, ранее в своем Твиттере Зеленский анонсировал встречу с президентами Польши и Литвы в формате Люблинского треугольника.
"Совместно углубляем украино-литовско-польское стратегическое партнерство", – подчеркнул Президент.
Пожалуйста, подождите...
Ему все, у кого денег и возможностей больше в портки срут.
Простая и незамутненная ненависть ко всем, кто лучше, умнее, богаче, счастливее.
щаз достануть з морозілки, гуцулки нагріють, накриють...
та й пообідають після плідної праці, на троїх сообразять..
бо нема надії більше ні на кого в цій прогнилій європі
Мабуть , ніяк !
Тривають перемовини з секретаршею Ігр Валєрича Монікой Зєлінскі.
Мдааа...уж
Робіть висновки , дорогі украінці 😠
к счастью это пока еще не его личные владения, а резиденция Президента Украины.
Хотя все может изменится...