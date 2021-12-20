Зеленский сегодня встретится с президентами Польши и Литвы в резиденции "Синегора"

20 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой и Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Встреча Президента Украины, Президента Республики Польша и Президента Литовской Республики с представителями СМИ намечена на 12:45.

Мероприятие состоится в резиденции "Синегора", с. Гута Ивано-Франковской области.

Также отмечается, что в связи с ограничениями, установленными для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие 20 представителей средств массовой информации.

Вход по паспортам, редакционным удостоверениям, отрицательным результатам ПЦР-тестов.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.

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Напомним, ранее в своем Твиттере Зеленский анонсировал встречу с президентами Польши и Литвы в формате Люблинского треугольника.

"Совместно углубляем украино-литовско-польское стратегическое партнерство", – подчеркнул Президент.