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Новости Политика Украины
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Зеленский сегодня встретится с президентами Польши и Литвы в резиденции "Синегора"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сегодня встретится с президентами Польши и Литвы в резиденции

20 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой и Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Встреча Президента Украины, Президента Республики Польша и Президента Литовской Республики с представителями СМИ намечена на 12:45.

Мероприятие состоится в резиденции "Синегора", с. Гута Ивано-Франковской области.

Также отмечается, что в связи с ограничениями, установленными для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие 20 представителей средств массовой информации.

Вход по паспортам, редакционным удостоверениям, отрицательным результатам ПЦР-тестов.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.

Читайте также: Польша и Литва поддерживают стремление Украины вступить в ЕС и НАТО, - глава Бюро международной политики Кумох

Напомним, ранее в своем Твиттере Зеленский анонсировал встречу с президентами Польши и Литвы в формате Люблинского треугольника.

"Совместно углубляем украино-литовско-польское стратегическое партнерство", – подчеркнул Президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
знову ганьбити Україну буде клоун
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20.12.2021 09:01
+11
а єлдак там буде
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20.12.2021 09:01
+11
Без опікуна Вовочка і в туалет не ходить.
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20.12.2021 09:11
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знову ганьбити Україну буде клоун
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20.12.2021 09:01 Ответить
А чому вони з славним Порохом не зустрічаються? Зі справжнім патріотом і державним мужом? Дався їм той Зє . Чи вони також належать до сумнозвісних 73%?
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20.12.2021 09:07 Ответить
Повезло тебе - сам гетьман а труселя навалял))))
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20.12.2021 09:19 Ответить
Оно простой незамутненный пролетарий.
Ему все, у кого денег и возможностей больше в портки срут.

Простая и незамутненная ненависть ко всем, кто лучше, умнее, богаче, счастливее.
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20.12.2021 09:38 Ответить
Тот по Меркельше специалист.
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20.12.2021 09:44 Ответить
Они уже встречались в течение месяца. И не только они. Где-то так
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20.12.2021 10:43 Ответить
а єлдак там буде
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20.12.2021 09:01 Ответить
Без опікуна Вовочка і в туалет не ходить.
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20.12.2021 09:11 Ответить
Ну собственно єлдак и будет вести переговоры.
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20.12.2021 09:32 Ответить
з днем народження єрмака вийшло, якось наскоками...не поїли всього...
щаз достануть з морозілки, гуцулки нагріють, накриють...
та й пообідають після плідної праці, на троїх сообразять..
бо нема надії більше ні на кого в цій прогнилій європі
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20.12.2021 09:10 Ответить
Ну да) О встрече дипломатов, которую там "организовывал" бубочка, совсем тишина)))
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20.12.2021 12:23 Ответить
Оно в резиденции встречаться изволят))))
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20.12.2021 09:16 Ответить
Одесса ,Снова свет отключили...бл. зелёные правители. Таирово.звездят что ремонт, это уже шестой раз с 7ута до 8 вечера. Казлы.!
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20.12.2021 09:17 Ответить
Польща та Литва розуміють що розраховувати на захист НАТИ особливо не доводиться.
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20.12.2021 09:18 Ответить
Точно. И как ломанулись договариваться с зеледентом, провалившим гособоронзаказ и отводящего свои войска на своей территории. Весьма логично.
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20.12.2021 09:35 Ответить
Як же ж хочеться щоб ці справжні політики обтатьролили наше непорозуміння,😠
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20.12.2021 09:19 Ответить
Гостей бутуть пригощати бутербродами з Єрмаком?
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20.12.2021 09:21 Ответить
Надеюсь там убрали и проветрили маєток после празднования скотного двора
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20.12.2021 09:22 Ответить
Кажуть шо Анджей Дуда ускоренными темпами строит ветку газогона из Норвегии Baltic Pipe в сторону Украины...стрелка на карте располежена по центру
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20.12.2021 09:24 Ответить
Запуск запланирован на 2022 год....а Голобородька перереже лэнточку
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20.12.2021 09:27 Ответить
Тобто , Переворотько
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20.12.2021 09:32 Ответить
Вперше, як завжди.
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20.12.2021 09:32 Ответить
Надеюсь , оно не додумается возить гостей на пожарных или санитарных вертолетах
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20.12.2021 09:29 Ответить
А як можна туди дістатись без гвинтокрилів ?

Мабуть , ніяк !
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20.12.2021 10:45 Ответить
С Голобородьки президент,что с меня Мао Дзе Дун...не смешите мой Байрактар...
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20.12.2021 09:33 Ответить
Мао Цзэдун.
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20.12.2021 12:09 Ответить
Україна у заручниках у Коломойського.

Тривають перемовини з секретаршею Ігр Валєрича Монікой Зєлінскі.
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20.12.2021 09:36 Ответить
будет им на рояле играть ?
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20.12.2021 09:38 Ответить
Щоб йому та ігралка вже відсохла 😡
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20.12.2021 10:44 Ответить
Парадоксы судьбы...Дмитрий Чекалкин собрал все долбанутые фразы Голобородьки по обсиранию Украины начиная с 2014 года в своем дерьмо-шоу 95....грустно Панове...Приеду вечером домой, вброшу сюда видео Чекалкина...смешного мало...я этого никогда не видел,потому что телика нет давно...

Мдааа...уж
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20.12.2021 09:42 Ответить
Амператор Зєля гостей запрошує гостей у свої карпатські володіння. Але ж, пілять, що то нам коштує? Робота аеропорту, трансфер з Франківська до тої Синьогори, охорона, обслуга, прийом і т. д. Паралізована на багато годин траса. А там не мало-не багато більше сотні км! То ж все треба перекрити, забезпечити охорону в горах і в лісі. А враховуючи параною шмарклі? ****, а Києві то не можна було зробити, де то все вже налагоджено? Але ж ні, воно є царьок! Подумаєш, якісь кілька десятків чи сотень мільйонів з бюджету, в нас що, грошей бракує?
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20.12.2021 09:48 Ответить
цікаво, чим він хоче вразити європейців? те, що він вважає розкішествами, не є для них великим дивом, їм потрібні вагомі відповіді на важливі запитання щодо планів цієї недолугої персони
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20.12.2021 10:04 Ответить
Чим вразити? А власною убогістю і тупістю. Він тим вражає і то ще як!
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20.12.2021 10:47 Ответить
так він є таким на будь-якому ландшафті, навіщо так далеко їхати? тим паче, що це не його приватна власність, а державна резиденція, і його гостям це відомо
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20.12.2021 15:21 Ответить
Ні, у Києві в аж ніяк. Усе так було заплановано, бо «перевантаженому» потрібен відпочинок потім якщо не помиляюся (22.12) зустріч з дипкорпусом, а там святки, воно ж казало:"я маю право на відпочинок"отже зявиться у Києві лише після 10 січня
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20.12.2021 10:07 Ответить
Його не цікавлять гроші платників податків , його цікавить особисте здоров'я і здоров'я його сім'і ,все !!

Робіть висновки , дорогі украінці 😠

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20.12.2021 10:42 Ответить
@ у свої карпатські володіння.@

к счастью это пока еще не его личные владения, а резиденция Президента Украины.
Хотя все может изменится...
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20.12.2021 11:02 Ответить
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20.12.2021 10:08 Ответить
она фрилансер т ей нужна известность. пишут что все у нее более ли менее в норме. она посещения своей страницы накручивает в т.ч за счет украинцев
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20.12.2021 10:13 Ответить
Кацап иди домой, водки нет.
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20.12.2021 12:12 Ответить
ты ничего не попутал шари?
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20.12.2021 15:13 Ответить
Извини попутал …
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20.12.2021 15:17 Ответить
Эта дура напомнила мне автора названия ЛуганДон , бывшего депутата Царёва. Помните такого? Который боровшись за сруский мир потерял в Украине весь бизнес, недвижимость и соответственно все бабки. В итоге - жена, обозвав его мудаком ушла, сын сказал что с таким дятлом отношений поддерживать не будет, сам царьолень живет в Крыму в однокомнатной хрущевке и постепенно сбухивается… Думаю что такая же участь ждёт прохффесорку.
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20.12.2021 12:17 Ответить
уже укатил на новогодние каникулы? красавчик
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20.12.2021 10:12 Ответить
Знову Зебабуін відпочиває , що навіть представники інших краін , змушені іхати вдогонку за ним 😡
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20.12.2021 10:34 Ответить
Внешнюю политику президент ведет на 5+ , респект !
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20.12.2021 11:10 Ответить
Он ещё с кем то и встречается? Я думал только с Гогой и с Шифером.
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20.12.2021 12:10 Ответить
 
 