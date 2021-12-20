"По техническим причинам": в Киеве отменили ряд рейсов городской электрички. СПИСОК

В Киеве отменили курсирование ряда рейсов городской электрички. Транспорт не будет ходить с 20 декабря по техническим причинам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Киевпасстранса".

"Внимание! 20 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: по кольцу: 7307, 7308, 7315, 7316; поезда: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по техническим причинам", - говорится в сообщении.

В муниципальной компании извинились за временные неудобства.

Сроки возобновления работы электричек не назвали.

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