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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) Порошенко (19365) рейтинг (1617) СОЦИС (64)

Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

63,8% украинцев не поддерживают, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок, 26,4% – поддерживают.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией SOCIS 11–16 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным SOCIS, 67,4% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,5% - в правильном.

"Если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее время, 16,7% граждан проголосовали бы за Владимира Зеленского, 12,3% – за Петра Порошенко, 8,6% – за Юлия Тимошенко, 7,9% – за Юрия Бойко, 5,1 % - Игоря Смешко, 4,9% - за Дмитрия Разумкова, 4,3% - за Евгения Мураева, 4,3% - за Владимира Гройсмана, 1,4% - за Виктора Медведчука, 0,9% - за Олеге Тягнибока, 0,8% - за Олега Ляшко, 0,1% - за Киру Рудик. 15,7% респондентов отказались отвечать или не знают, за кого проголосуют, 11,7% - заявили, что не проголосуют ни за одного из кандидатов, 4,1% - не будут участвовать в голосовании", - говорится в исследовании.

Также читайте: За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, 32,4% респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Владимира Зеленского, 28,2% – за Петра Порошенко, 23% – за Юрия Бойко, 19,8% – за Виктора Медведчука, 16,7% - за Юлию Тимошенко, 15,4% - за Олега Ляшко, 14,5% - за Евгения Мураева.

Кроме того, 63,8% украинцев не поддерживают, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году, 26,4% – поддерживают.

Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа 01
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа 02
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа 03
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа 04

Результаты исследования репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+37
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20.12.2021 10:02
+28
Наші 73 відсотки послали б на *уй і Бен-Гуріона, і Лвнкольна, і Черчілля, і Аденауера. Всі вони, як і Порошенко програли б телеГолобородьці.
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20.12.2021 10:27
+25
перекличка ИДИОТОВ
https://petition.president.gov.ua/petition/129590?fbclid=IwAR0PxGgqXVeWFOXKJFwESAiDhoVBnu7w8mM9eDHLlf8NWF5Es2fA7f0jg9E
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20.12.2021 09:57
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Хорошо, но мало. Выздоровело только 5% нарида...
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20.12.2021 11:34 Ответить
Для "Социса"головне щоб юлька була позаду агента російських спецслужб П.Порошенко і екс головного продюсера канала "інтер"В. Зеленського.
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20.12.2021 11:38 Ответить
Здувся Клоун? Це ще він країну не довів до повного коллапсу. Почекаємо морозів
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20.12.2021 11:42 Ответить
Ну навіщо так "найвеличнішого" опускати, та ще 100 разів дайте йому по 100 днів щоб на другий термін пішов, правда, через тин навприсядки.
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20.12.2021 11:45 Ответить
наивные идиоты ликуют читая заказные дутые "рейтинги"! чем бы дитя ни тешилось...
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20.12.2021 11:48 Ответить
Рейтинг Бутусов с Савиком считали!
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20.12.2021 12:03 Ответить
Виктор Небоженко

17 грудня о 11:22 ·

ТИМОШЕНКО СРАЖАЕТСЯ.
Лидер «Батькивщины» Тимошенко в последнюю неделю работы парламента добивалась от народных депутатов облегчения участи миллионов предпринимателей и граждан, которые в 2021году год попали в «ловушку бедности». Тимошенко требует, чтобы народные избранники в последний момент работы Верховной рады занялись бы проблемами спасением малого и среднего бизнеса, контроля над тарифами и создали комиссию по Нафтогазу. Ведь под стенами Верховной рады бушует акция протеста предпринимателей, которые требуют, чтобы на их проблемы обратили внимание. Увы, сытые и «запакованные» народные избранники монобольшинства фракции «Слуги народа» уже настроились на новогодние праздники. У них «все в шоколаде».
Тимошенко справедливо видит страшную угрозу в том, что украинский средний класс стремительно мельчает и превращается в «новую бедность». Между тем, без развитого мелкого и среднего бизнеса невозможны никакие реформы, а социальная напряженность в стране только набирает обороты. Люди уже не верят, что так называемые реформы Зеленского проводятся в интересах простых граждан. Весь 2021 год фракция «Батькивщина» в Верховной раде пыталась привлечь внимание украинского общества и государства к острым проблемам: рост тарифов, налогов, цен и безработицы. Но остальные фракции предпочитают рассматривать законопроекты Офиса президента, Кабмина или обеспечивать интересы украинских олигархов. Не случайно внешние наблюдатели с тревогой говорят, что нынешняя власть превратила Украину в «пороховую бочку», готовую взорваться. Но власть «слуг народа» не замечают опасности.
В потоке многочисленных скандалов в которые попадают «слуги народа» и Офис президента Зеленского забывается самое главное, что Украина стремительно опускается на социально-экономическое дно. В 2021 году Украина по уровню жизни народа оказалась последний в Европе, пропустив вперед Молдову. В связи с резкой инфляцией гривны и неуправляемым и криминальным ростом коммунальных тарифов реальные доходы граждан Украины в 2021 году значительно уменьшились. Из-за закрытия многих промышленных предприятий уменьшилась деловая и экономическая активность, наблюдался рост количества безработных. Существенно повысилась социальная напряжённость и протестные настроения в обществе.
Лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко, вновь и вновь пытается заставить сытых и быстро богатеющих «слуг народа» обратить внимание к неподъемными для них проблемам нищеты, бедности, роста цен и проблемам бизнеса в Украине.
В то время как власти придумывают все новые и новые налоги и штрафы, все новые способы «криминального» повышения тарифов, любимый олигарх президента Украины Зеленского Коломойский, которого он страшно боится, тупо не уплатил 4,7 млрд гривен штрафа, плюс ему «подарили» через новый закон о ренте на руду еще 800 млн. гривен. Конечно, эти деньги в 2022 году будут взысканы в бюджет с бедных украинцев и с мелкого и среднего бизнеса. Другие олигархи тоже обогатились в этом году, а население погружается в тотальную бедность. Так, власть защищает олигархов, а не своих граждан, которые ,напоминает лидер Батькивщины Тимошенко, голосовали за Зеленского в 2019 году в надежде, что реформы принесут в Украину благосостояние, а не «новую бедность».
Тимошенко не просто критикует и протестует, а предлагает конкретный план выхода из глубокого кризиса, план без преувеличения спасения государства, а значит и власти, но самоубийственная слепота "слуг" не позволяет им воспользоваться им
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20.12.2021 12:07 Ответить
тільки от проблема: в Україні все ще вибирають по рейтингу, а не антирейтингу, а так як брехун вже сказав, що буде йти на 2-ий термін і в нього все ще найбільший рейтинг, то ще один термін зекоманди поки що гарантовано!
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20.12.2021 12:37 Ответить
Ранок рейтингів.
Соціс,
КМІС,
і вже є "Рейтинг"
У всіх приблизно співставні цифри в межах похибки
Слуги уродів і Зе втратили лідерство.
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20.12.2021 12:58 Ответить
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