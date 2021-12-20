Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА
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63,8% украинцев не поддерживают, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок, 26,4% – поддерживают.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией SOCIS 11–16 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным SOCIS, 67,4% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,5% - в правильном.
"Если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее время, 16,7% граждан проголосовали бы за Владимира Зеленского, 12,3% – за Петра Порошенко, 8,6% – за Юлия Тимошенко, 7,9% – за Юрия Бойко, 5,1 % - Игоря Смешко, 4,9% - за Дмитрия Разумкова, 4,3% - за Евгения Мураева, 4,3% - за Владимира Гройсмана, 1,4% - за Виктора Медведчука, 0,9% - за Олеге Тягнибока, 0,8% - за Олега Ляшко, 0,1% - за Киру Рудик. 15,7% респондентов отказались отвечать или не знают, за кого проголосуют, 11,7% - заявили, что не проголосуют ни за одного из кандидатов, 4,1% - не будут участвовать в голосовании", - говорится в исследовании.
Вместе с тем, 32,4% респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Владимира Зеленского, 28,2% – за Петра Порошенко, 23% – за Юрия Бойко, 19,8% – за Виктора Медведчука, 16,7% - за Юлию Тимошенко, 15,4% - за Олега Ляшко, 14,5% - за Евгения Мураева.
Кроме того, 63,8% украинцев не поддерживают, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году, 26,4% – поддерживают.
Результаты исследования репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.
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17 грудня о 11:22 ·
ТИМОШЕНКО СРАЖАЕТСЯ.
Лидер «Батькивщины» Тимошенко в последнюю неделю работы парламента добивалась от народных депутатов облегчения участи миллионов предпринимателей и граждан, которые в 2021году год попали в «ловушку бедности». Тимошенко требует, чтобы народные избранники в последний момент работы Верховной рады занялись бы проблемами спасением малого и среднего бизнеса, контроля над тарифами и создали комиссию по Нафтогазу. Ведь под стенами Верховной рады бушует акция протеста предпринимателей, которые требуют, чтобы на их проблемы обратили внимание. Увы, сытые и «запакованные» народные избранники монобольшинства фракции «Слуги народа» уже настроились на новогодние праздники. У них «все в шоколаде».
Тимошенко справедливо видит страшную угрозу в том, что украинский средний класс стремительно мельчает и превращается в «новую бедность». Между тем, без развитого мелкого и среднего бизнеса невозможны никакие реформы, а социальная напряженность в стране только набирает обороты. Люди уже не верят, что так называемые реформы Зеленского проводятся в интересах простых граждан. Весь 2021 год фракция «Батькивщина» в Верховной раде пыталась привлечь внимание украинского общества и государства к острым проблемам: рост тарифов, налогов, цен и безработицы. Но остальные фракции предпочитают рассматривать законопроекты Офиса президента, Кабмина или обеспечивать интересы украинских олигархов. Не случайно внешние наблюдатели с тревогой говорят, что нынешняя власть превратила Украину в «пороховую бочку», готовую взорваться. Но власть «слуг народа» не замечают опасности.
В потоке многочисленных скандалов в которые попадают «слуги народа» и Офис президента Зеленского забывается самое главное, что Украина стремительно опускается на социально-экономическое дно. В 2021 году Украина по уровню жизни народа оказалась последний в Европе, пропустив вперед Молдову. В связи с резкой инфляцией гривны и неуправляемым и криминальным ростом коммунальных тарифов реальные доходы граждан Украины в 2021 году значительно уменьшились. Из-за закрытия многих промышленных предприятий уменьшилась деловая и экономическая активность, наблюдался рост количества безработных. Существенно повысилась социальная напряжённость и протестные настроения в обществе.
Лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко, вновь и вновь пытается заставить сытых и быстро богатеющих «слуг народа» обратить внимание к неподъемными для них проблемам нищеты, бедности, роста цен и проблемам бизнеса в Украине.
В то время как власти придумывают все новые и новые налоги и штрафы, все новые способы «криминального» повышения тарифов, любимый олигарх президента Украины Зеленского Коломойский, которого он страшно боится, тупо не уплатил 4,7 млрд гривен штрафа, плюс ему «подарили» через новый закон о ренте на руду еще 800 млн. гривен. Конечно, эти деньги в 2022 году будут взысканы в бюджет с бедных украинцев и с мелкого и среднего бизнеса. Другие олигархи тоже обогатились в этом году, а население погружается в тотальную бедность. Так, власть защищает олигархов, а не своих граждан, которые ,напоминает лидер Батькивщины Тимошенко, голосовали за Зеленского в 2019 году в надежде, что реформы принесут в Украину благосостояние, а не «новую бедность».
Тимошенко не просто критикует и протестует, а предлагает конкретный план выхода из глубокого кризиса, план без преувеличения спасения государства, а значит и власти, но самоубийственная слепота "слуг" не позволяет им воспользоваться им
Соціс,
КМІС,
і вже є "Рейтинг"
У всіх приблизно співставні цифри в межах похибки
Слуги уродів і Зе втратили лідерство.