Цена газа в Европе взлетела до $1900 за 1 тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник взлетела выше $1900 за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" и приближения нового похолодания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 148,87 евро за МВт/ч, то есть $1921 за тысячу кубометров.

С конца прошлой недели "Газпром" сократил и без того скромное бронирование газопровода "Ямал-Европа".

На этой неделе в Европе и России ожидается серьезное понижение температуры воздуха.

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