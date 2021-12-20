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Газ (10099) Европа (1475)

Цена газа в Европе взлетела до $1900 за 1 тыс. куб. м

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Цена газа в Европе взлетела до $1900 за 1 тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник взлетела выше $1900 за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" и приближения нового похолодания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 148,87 евро за МВт/ч, то есть $1921 за тысячу кубометров.

С конца прошлой недели "Газпром" сократил и без того скромное бронирование газопровода "Ямал-Европа".

На этой неделе в Европе и России ожидается серьезное понижение температуры воздуха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 ​​млрд. куб. м в год за 3-4 года, - заместитель главы ОП Шурма

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Европа повним ходом фінансує вбивства в Україні!!!
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20.12.2021 09:57
+18
Пусть заглянут в глазки другу *****.
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20.12.2021 09:59
+9
Я все літо дрова заготовляв. Слава мені!
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20.12.2021 10:02
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Страница 2 из 2
Предателя мы изгнали в 2019 году.
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28.12.2021 07:02 Ответить
..предателя вы ИЗБРАЛИ в 2019 году..а не изгнали!!! )))) Какое же ты тупое!!! просто жах!!!))))
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28.12.2021 16:58 Ответить
Не, чучело. Тупое ты. 😂 Само сь...бало за бугор и оттуда вешаешь нам, что вор и сообщник кума хутина- "мессия"? 😂 А ноги чего же ты сделал от его 'чудесного" правления? 😂 Это действительно ЖАХ!!! 😂😂😂
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29.12.2021 10:25 Ответить
Кстати..идиот... посмотри... ниже болгарский флаг ..))) у идиота в голове даже не промелькнуло..что человек , работающий и живущий в Украине может находится в какой либо стране в служебной командировке!!!?!))) Точно так же бараны идут голосовать за идиота и откровенного наркомана... тем самым доказывая..что они идиоты. Ты ведь потенциальный идиот!! Видно же моментально! Думать..анализировать..даже элементарно ПОСМОТРЕТЬ...ты не способно. Вот идиот и пишет то..что в голову случайно залетело. Для тебя..полудурок зелёный!!! Есть такая государственная авиакомпания Антонов.. УКРАИНСКАЯ!!! (это для реального идиота..т.е тебя) самолёты которой летают по всему миру. Вот один из них сейчас и в Бельгии... флажок которой ты увидел рядом с моим ником. Вот так тебе...ИДИОТУ.. приходится разъяснять прописные истины. Хотя что с тебя..зелёного придурка взять!!??)))
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29.12.2021 10:51 Ответить
и вдогонку по 91 году. Когда разумные люди выбирали в странах Балтии патриотов... наш народец избрал Кравчука.. приспособленца. Именно тогда те же безмозглые 73 процента считали Черновола националистом..бандеровцем.. бог знает кем!! И лучше коммуняку Кравчука..чем патриота и врага рашки. Мы же верили в братство... как же русский ванька без нашей братской любви? как же мы без руснявого брата? Европа...? какая Европа.. у меня семья в Курске.. у меня в Нижневартовске работают... моя мама из Воронежа..!!! Страны Балтии разорвали и ушли... плюнув на все. А трусливый народец захотел самостоятельности... но в братстве... чтобы не менять ничего...чтобы говняное... но своё... А потом что ..поумнели? Кравчук..Янукович...ну и вишенка на торте из дерьма...Зелёная мразь!! Жуйте... противвсехи!!!
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20.12.2021 15:44 Ответить
Нет, я буду переживать за то, чтобы Ахметов и Порошенко купили себе по очередному новому дворцу в Вене или в Лондоне! А мне, конечно, "жрать" не обязательно и даже мечтать об этом! 😂😂😂
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21.12.2021 12:21 Ответить
..да ты и не переживаешь. ждёшь..что помоев в миску нальют и никто трогать не будет. Весь твой уровень. Именно потому..что ты живёшь...чтобы жрать... а не жрёшь..чтобы жить! Банально..но просто.
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21.12.2021 22:08 Ответить
А чего мне переживать? 😂 Я из госбюджета бабки не ворую/не сосу и не воровал никогда. И "миску" сам себе всегда наливаю. И не "помоев".😂 Это Петя нервничает- забугор ноги сделал. 😂 А кому что "главное"- не тебе судить. Ты, между прочим, в Украине, в отличие от меня, не остался, а строчишь из Европы. Слинял, наверное, чтобы сыто "жрать" и мощно "ср@ть". 😂 И оттуда мне вешаешь, что я должен "голодать", дабы Петя и Ахмет "не обеднели"? 😂 Ай да "молодец"! 👏😄
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22.12.2021 00:00 Ответить
..дурачку тяжело понять..что наличие другого флага у пишущего..это не жизнь в Европе..а обыкновенная командировка обыкновенного экипажа обыкновенного украинского самолёта. Умения думать у тебя реально нет... просто увидел и строчу? Петя ноги за бугор сделал? А чего вернулся? Тебя..дурачка испугался? А уж использование смайликов...ну тут чем бы ребёнок не тешился. Знаешь..что психологи говорят. Использование смайликов взрослым человеком в изложении какого нибудь текста свидетельствует о ограниченности и умственной отсталости пишущего. Смайлик... это детское восприятие и выражение чувств и желаний. Ну так что говорить с сопливым ребёнком, если оно ещё ничего не понимает и ему до серьёзных мыслей очень далеко. А в миске у тебя действительно помои... как и в голове..)))
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23.12.2021 00:29 Ответить
Ну ясен перец. Это "просто командировка". 😂 И Пеца уже "вернулся". 😂 А все, кто ставит смайлы в ответ на эту пургу- "ограниченные дурачки". Давай, жги исчо! 😂
Кстати, а самолетик чей будет? Не Пецин часом? 😏
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24.12.2021 04:58 Ответить
..Да..основательно тебя полудурка косит! У полудурка даже мысль не проскакивает..что в Украине есть госпредприятие Антонов...самолёты которого летают по всему миру. Ставь смайлики..сопля зелёная!!!))))
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25.12.2021 15:28 Ответить
Какое отношение имеет Порошонка к Антонову? Шо воно меле?
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28.12.2021 07:03 Ответить
...ты ..дурноватое..даже что написано тебе осознать не способно!!))) Ты ж..тупое задало вопрос..Чей самолёт!!?? Тебе идиоту ответили. Самолёт принадлежит госпредприятию Антонов. И что ты пишешь? Ну понятно..что избрав предателя и откровенного идиота могут только откровенные идиоты... Ты именно из этой кагорты. И вас очень много..полудурков!!!
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28.12.2021 16:56 Ответить
Лечись, ненормальное. А то в своем гауне скоро захлебнешься. 😂😂😂
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29.12.2021 10:27 Ответить
..что..дурачёк зелёный!!! Стыдно стало? Что то в помойном сосуде ..куда ты жратву вкладываешь... начало бурлить? Баран ты реальный!! как в принципе и 73 процента обыкновенных животных на двух ножках..способных только жрать..срать и спать..!!
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29.12.2021 10:54 Ответить
Медаль тебе. Ты зажег такое количество пятых точек что выделенной энергии будет достаточно для того чтобы холода на 2 недели ушли из Украины . Ничего личного, просто экономия энергоносителей)
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20.12.2021 10:57 Ответить
Европейская Энергетическая Хартия была принята кажись в 1994 году...Срань РАБссиянская ее не подписала...и не Ратифицировала...а это значит Евросоюз может послать РАБссиию ЮРИДИЧЕСКИ на большой и тольстый...за Конбрабанду товара не сертифицированного в ЕС...и наложить такой штраф...в еврах и долларах что для баранов Мавзолея не хватит и двадцати ГрязьПормов и Роснефей на 300 лет вперед...
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20.12.2021 10:32 Ответить
Європа сама годує свого ворога.
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20.12.2021 10:33 Ответить
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20.12.2021 10:37 Ответить
Ты прав...важно понять кто пустил в Европу мавзолейных Мудаков в 1995 году...
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20.12.2021 10:36 Ответить
намёк поняли , - с 1 января мы тоже будем "в Европе" ... по ценам газа и эл-гии...
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20.12.2021 10:39 Ответить
Не нужно недооценивать Расию - они играют в долую!
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20.12.2021 10:47 Ответить
Та да...найти все просто и легко...все началось со спонсорства Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Уефа в 1995 году по футболу...Мафиозное Европейское быдло получило бешенное бабло во все финансовые структуры этого дерьма...

в 2000 году я написал статью об этом дерьме в итальянской газете "Ля Стампа"...а воз и ныне там...Мафиозо Берлускони...почему вы не нашли меня тогда???Дебил пля...
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20.12.2021 10:51 Ответить
За все в этой жизни надо платить. Даже за сертификацию СП2
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20.12.2021 11:05 Ответить
Да ничего не будет...войны тем более...на РАБссии нет дерьма защищать Мудаков Путлера...
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20.12.2021 11:08 Ответить
Пряме фінансування тероризму
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20.12.2021 11:09 Ответить
Это не надолго, это из-за корононбесия, когда ничего не ремонтировалось и мало добывалось.
Пусть суседи Украины с востока потешатся, меньше чем через год все вернется на свои места.
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20.12.2021 11:14 Ответить
Цены на топливо начали расти из-за спада пандемии. Увеличилось потребление энергии.
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20.12.2021 11:25 Ответить
Точно! Азия откажется от газа, a американський обещанный газ накормить Европу, ну а в Европе солнце засветит, ветряки закрутятся быстрее и зима будет теплее.
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20.12.2021 16:25 Ответить
Китай УЖЕ отказался от газа, акции крупнейшей газораспределительно компании Китая за один день торгов потеряли 20% стоимости (то есть 20% капитализации компании).
Это случилось примерно 2 недели назад.
Вы бы следили за событиями в Азии, прежде чем писать.
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21.12.2021 06:34 Ответить
Та да...взорвем подлодку Курск а терористами объявим чеченских боевиков, взорвавшими дома на Мацковии,а на детей Беслана напал Усама бен Ладэн...
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20.12.2021 11:16 Ответить
Суседи Украины с востока решили Украину с Европой выморозить, отключить ************** и выгнать заранее подготовленные ширнармассы на улицы с транспорантами "Путен, введи!"
Да, суседи настолько глупы, а кто-то сомневался?
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20.12.2021 11:19 Ответить
Та пусть хоть млн долларов / куб. Пусть платят, если дятлы. Рыночная экономика! А что если это уже давно не рынок, а сговор?
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20.12.2021 11:23 Ответить
Эта глупая политика Запада который вдруг возненавидел ископаемое топливо. Вдруг оказалось что оно вредно. Ведь все развитие и процветание Запада было основано на "грязных" вонючих нефти и газе. Но теперь у них все в порядке, значит все надо прикрыть, чтобы другие их не догнали в развитии. Борьба за господство.
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20.12.2021 11:33 Ответить
Рюсские...вы были стадом баранов тупых еще в времена когда сожгли церковь в Твери вместе с прихожанами...иконами...и прочим скарбом нищебродов РАБссии...назвав пожар в Храме...волею Божьей...Кстати Михаил Мамонов игравший роль сцаря РАБссии в том фильме сдох недавно...БОЖЬЯ кара за дела не праведные...
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20.12.2021 11:25 Ответить
Sorry....Петр Мамонов
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20.12.2021 11:29 Ответить
Так чуваки...побежал я очередь занимать за РЮССКИМ говно-Газом...буду ждать пока цена на дерьмо станет 5 000 баксов...типа рыночная........
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20.12.2021 11:27 Ответить
Не прокачав ни одного куба, СП2 уже наверное и окупился при таких ценах.
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20.12.2021 11:35 Ответить
Вы хоть в Курсе быдло Мавзолейное ...что Норвежская газовая компания GASSCOO обогнала по суточной добыче газа на 20%...ГрязьПРОМ...на сегодня норвежцы качают 380 млн кубиков в сутки...закройте еще раз вентиль...и будете в ЖО...Миллера дятлыы
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20.12.2021 11:42 Ответить
Ще Алоїзович казав,що не можна одній країні давати стільки ресурсів. Бог не міг так поділити.……
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20.12.2021 12:35 Ответить
Статиститку добычи нефти в Мире на 1 июля 1940 года можно найти без проблем...советские говноеды Сралина добывали Ноль целых 7 десятых почему так мало спросите вы?потому что нефте и газодобычные компании находились на Галичине....,а вы думали почему красный партизан сраный КОВПАК ломанулся на Карпатский рейд по приказу Сралина?
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20.12.2021 12:53 Ответить
он як...А усі думали, що розвідані запаси були у Азербаджані...Алоізович помилився, штурмуючи Кавказ?
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20.12.2021 18:27 Ответить
Дякуйте "реформаторам"тільки їм ця ціна на руку.Хоча Ю.Тимошенко і"Батьківщина"попереджали,та хто їх слухав?

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20.12.2021 13:02 Ответить
Ваша слепая ненависть к Пороху обоснована накачиванием мозга массой негатива..вылитого на него и ничего общего не имеющего с реальностью.

Вот именно здесь вы и не правы! У меня нет слепой ненависти к Порошенко ! Будь я на месте Зеленского , я бы не преследовал его так по -идиотски. Я бы постарался воспользоваться ним . Он не дурак , но он и не двигатель реформ. Он замечательно вел внешнюю политику , и эту его сторону можно было бы использовать . Но оставлять ему власть?! Я не могу простить ему именно то , что ОН уничтожил веру в реформы! Он заменил стремление к полной перезагрузке системы и реформам , которого хотел Майдан , не евроассоциации , не безвиза , а именно СОЗДАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА , популизмом с бутафорскими реформами! И это я говорю не из посторонних источников!Я лично был на Майдане и вел эти разговоры о целях и желаниях , зачем вообще здесь стоим и чего хотим. И потом я очень внимательно следил за всей его деятельностью. За тем , как он постепенно перевел стрелки совсем на другие цели и как старые кадры так и остались. Да , одиозные фигуры сбежали , но вся система осталась! И это видели все! Вспомните мусорные люстрации ! И что , они выразили из баков и продолжали работать в системе! Сегодня Порошенко кричит , что Зеленский строит полицейское государство и больше денег тратит на защиту власти ,чем на укрепление обороноспособности. А сам он что делал? Просто немного скромнее! Нет у меня ,как вы говорите слепой ненависти. Есть очень много претензий. И они никак не связаны с тем что про него говорили. Они связаны с его действиями , в том числе и с руководством армией. Ведь не секрет , что военные тоже его недолюбливали , это показало голосование на фронте! Насчет вершины слабоумия я скажу так . Вот , к примеру вы имеете работу , живете вроде неплохо , но вы не удовлетворены текущим состоянием дел ! Вы понимаете , что денег вам не хватает , в развитии вы остановились , и ничего нового вам не светит! Вы никогда не купите новую машину ,какую хотите , не сможете себе построить бассейн , в общем все , тупик! Вы считаете вершиной слабоумия сменить род деятельности , бросить все и заняться чем то другим? Получить шанс проявить себя и добиться успеха? Но при этом вы рискуете потерять то что есть ! Может временно , а потом наверстаете и обгоните , а может и навсегда! Есть и такой шанс! Но вы 100% знаете , что при текущем положении дел вы так и умрете не достигнув ничего ,и при этом крутясь как белка в колесе и не миея времени ни на что , кроме выживания! Так и с Украиной , Порошенко поставил ее в условия выживания , без надежды на лучшее!3% роста ВВП - замечательно , сегодняшнего уровня Польши мы достигнем неизвестно когда приблизительно 3700$ на душу населения в Украине и более 15000$ в Польше! Даже в России более 10000$!!!! И мы хотим победить!!!! Порошенко нас четко вел к поражению!Просто медленно! Основное условие для нашей победы , да и просто для выживания - создание успешной Украины !А она не может быть успешной без быстрых и эффективных реформ!

http://ipmras.ru/~Vopilkin/busido/sunzu.html

Если полководец следует моим расчетам и ты используешь его, он
обязательно одержит победу, и его следует удержать. Если полководец
не следует моим расчетам и ты используешь его, он обязательно будет
разбит, поэтому, убери его.

Если используешь их в битве, но победа долго не приходит, их
оружие притупляется, а рвение - ослабевает. Если осаждаешь города, их
силы истощаются. Если подвергаешь войско длительной войне, запасов
государства не хватит

Когда оружие притупилось, а дух - угнетен, когда наши силы
истощены, а запасы - израсходованы, тогда удельные князья
воспользуются нашей слабостью и поднимутся. Даже если у тебя есть
мудрые полководцы, они не смогут ничего достичь.

Поэтому я слышал об успехе быстрых военных походов, и не слышал об
успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны.

Так, армия любит побеждать и не любит затяжной войны. Поэтому,
полководец, понимающий войну, является хозяином судеб людей,
хранителем безопасности государства.
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26.12.2021 02:42 Ответить
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