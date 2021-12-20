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Новости Политика Украины
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ВР (28734) рейтинг (1617) СОЦИС (64) Батькивщина (2004) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2548) Европейская Солидарность (998) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Рейтинг партий: "ЕС" - 12,3%, "СН" - 12,1%, "Батькивщина" - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, "Розумна політика" - 5,5%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, пять партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией SOCIS 11–16 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, 12,3% граждан проголосовали бы за "ЕС", 12,1% - за "Слугу народа", 8,3% - за "Батькивщину", 7,8% - за ОПЗЖ, 5,5% - за "Розумну політику", 4,2% - за "Силу и честь", 3,6% - за "Свободу", 3,6% - за "Наши", 3,5% – за "Украинскую стратегию Гройсмана", 1,8% - за "Партию Шария", 1,5% - за "Голос", 1,5% - за УДАР, 1,35 - за Радикальную партию Ляшко. 15,1% респондентов отказались отвечать или не знают, за кого проголосуют, 14,2% - заявили, что не проголосуют ни за одну из партий, 3,3% - не будут участвовать в голосовании", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: ЕС - 12,3%, СН - 12,1%, Батькивщина - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, Розумна політика - 5,5%, - опрос СОЦИСа 01

Результаты исследования репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
Фуфел якийсь. За ЄС набагато більше людей готово проголосувати.
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20.12.2021 10:09
+23
ЗЕбілам сьогодні знову, у 100500-й раз, надули у вуха, що "Порошенко втік від слідчих ДБР".


...Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм:

Порошенкові намагалися вручити повістку в ДБР через те, що дізналися про його подорож за кордон - до Вселенського патріарха і до керівництва Польщі.
У ЗЕлених люто пригоріло в ОПУ.
Пам'ятаєте, як йому повістку виписали, коли він на фронт полуницю повіз, разом з комплексом "ВІЙ"? Люди, які не поїхали на Саміт в Галіфакс, бо там був Порошенко, з головою не дружать давно.
Sharp`s Forwarded from Печера Дракона
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20.12.2021 10:16
+19
Вперше чую , що ,, Соціс" має якесь відношення до Порошенка 😡
Ти , мабуть, ще не проснувся , бенябот 🤢
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20.12.2021 10:26
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Я уявляю шок у виборців, як бі вони знали Біографії Тимошеко, Рабіновича та їх поплічників.
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20.12.2021 10:28 Ответить
Тільки фігуранти журналу Форс знають, як зробити українців щасливими. )))
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20.12.2021 10:30 Ответить
хочете пізнати лихі парфуми, спілкуйтесь виключно з бомжами та цініть їхній досвід.
Совки кляті, окрім сссссср де багатий- це не еквівалент розумний, за цивілізований світ- заперечиш?
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20.12.2021 13:37 Ответить
Петя президент ? Старые грабли . Зеля - новые старые грабли .
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20.12.2021 10:32 Ответить
Це той випадок , коли " старі граблі" надійніше і міцніше нових . .
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20.12.2021 11:22 Ответить
Лоб ще не болить?
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20.12.2021 12:21 Ответить
Не більше чим у тебе від нових граблів . .
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20.12.2021 12:29 Ответить
Боже ж який вумний,аж страшно!!! Дурень,у мене вже нічого не болить,бо я всі ці "граблі" давно вже на @@@ вертів. І тебе разом з ними!
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20.12.2021 12:42 Ответить
. Хворенький ? Співчуваю .
Ну тоді - верти і далі . Не буду заважати . .
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20.12.2021 12:48 Ответить
Це покоління неосовків вже не буде мати достойний рівень життя. Після всіх зашкварів з корабельним соснами, гицелями, поеюкашчми, злодіями, ґвалтівниками це покоління все ще має їх за кумирів. Тьху!
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20.12.2021 10:32 Ответить
куйня проплаченая.....не верю ни каму... лучше пасматрите на платёжки за камуналку...
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20.12.2021 10:33 Ответить
нИ кАму , пАсмАтрите , кАмуналку ...
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20.12.2021 10:38 Ответить
нИ в этом случае правильно
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20.12.2021 11:17 Ответить
Щоб якось вийти із даної кризи із партіями, потрібно знизити прохідний бар'єр до ВР до 3%!
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20.12.2021 10:33 Ответить
Парламентські партії ніколи з цим не погодяться. Виняток Галас - тому втрачати нічого.
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20.12.2021 10:36 Ответить
За цим опитуванням в парламент проходять 9! партій. Причому коаліція із них проглядається тільки одна - слуги, опзж, мураєв/наші, смешко і Разумков.
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20.12.2021 10:47 Ответить
Наявність в парламенті 19 партій нічого позитивного не принесе. Вони будуть менші і продажніші/дешевші.
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20.12.2021 10:49 Ответить
той випадок, коли і я згідний, що і зламаний Verter_98 - показує двічі на добу вірно.
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20.12.2021 14:07 Ответить
Создать коалицию будет сложно
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20.12.2021 10:46 Ответить
Ну якщо і монобільшість як зараз, то смерть України!
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20.12.2021 10:47 Ответить
Снова своеобразная статистика. Вообще журналисты на цензоре не научились подавать информацию в конечном удобноусваиваемом виде.
Графиков должно быть два:
1. Итоговый, кто с кем спаруется в цирке под куполом.
2. Разбивка по собственнику (олигарху).
Вот правда же было бы удобнее понимать.
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20.12.2021 10:49 Ответить
еньшилась ли угроза прямой агрессии России после произошедших зум-тёрок топ-уровня? Нет, она стабильно держится на уровне «вполне возможной» вот уже более десятка лет. Да-да, этак с 2006 года", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Потому что у Владимира Путина - миссия. И чем он ближе к табличке в кремлевской стене, тем больше миссия превращается в манию. Манию возрождение российско-православной империи. Которая заделается умопомрачительной альтернативой загнивающему западному миру. В результате чего, как когда-то сформулировал один фантаст, человечество будет жить долго и счастливо, и умрет в один день.

По-моему, мир вправду движется куда-то не туда, но это не означает, что надо сворачивать на проторенный сталинский большак.

Ждать ли вторжения со дня на день? Нет, потому что Кремль таки упрямо и безнадежно строит свою недоимперию. Поэтому Украина нужна России в функциональном виде. То есть, все вопросы геополитики, геоэкономики и военной стратегии должны решаться в Москве. Но при этом Украина обязана сама себя содержать. А если дойдет до вторжения, то неминуемы жертвы, разрушения и паралич нашей экономики.

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В общем, Кремлю нужно нечто вроде резиновой женщины: функцию исполняет, хлопот не доставляет.

Так что, после видеорандеву Байден-Путин украинцы могут выдохнуть и расслабиться? Опять нет, так как пока Россия подвержена имперской шизе, она не откажется от претензий на Украину.

Потому что российско-православная империя без Украины оказывается нежизнеспособным умозрительным конструктом. Уродцем без сакральных корней. Без правильной истории, без зримой привязки к православию. Без Украины российские скрепы, как железнодорожные шпалы, поведут недоимперию в сторону Орды. Что сегодня означает - под Китай.

В китайском мире тоже надо будет ходить в парикмахерскую строем, но вот хруста французской булки, возбуждающего настоящего русского патриота, там не услышишь. Рис поглощают тихо, без хруста и выстрелов шампанского.

Короче, Россия при Путине, да, пожалуй, и без него, не успокоится. В НАТО нас не ждут, даже если мы в ЕС каким-то чудом ухитримся вступить, здесь я в кои-то века согласен с президентом Зеленским. И ни на какие прямые переговоры Путин не пойдет, разве что для слияния Украины с Россией и Беларусью в имперско-колхозном экстазе.

По факту, наша безопасность - это не столько американские переговоры, сколько американское оружие в руках украинских воинов. И не только американское, но украинское, прежде всего.

А теперь обратите внимание, как реагирует наша драгоценная власть на происходящее, как она мобилизуется ради защиты страны.

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Все уже, наверное, слышали об Александре Гогилашвили. Ну да, этот бывший зам министра МВД хотел, чтобы узнавали в лицо. Теперь будут. Хотя в 2014 году в такое лицо бы просто плевали.

Кстати, в свое время зам министрам МВД действительно не надо было представляться. Но не потому что их все знали в лицо, а просто они умели вести себя именно как зам руководителя силового ведомства. А не как бригадный с районного рынка.

А недавно глава правления «Укрэкзимбанка» Евгений Мецгер сходным образом куражился над журналистами. И вот такие факты с каждым разом будут бить по рейтингу Зеленского все фатальнее.

Ну ладно при президенте-уголовнике… А почему при президенте-артисте отовсюду полезла приблатненная гниль и шваль! Пупы земли, властелины жизни… И ценный кадр Гогилашвили может всплыть в другом хлебном месте. Вот как-то случайно вспомнилось, что наркотрафик из Средней Азии в Европу проходит как раз через те края, где приключился инцидент с быковатым зам министром...

Кстати, интересно, когда офис президента поведает нам, что вся эта история была спланированной Путиным провокацией против Зеленского? Начиная еще с назначения Гогилашвили в МВД.

И еще одно деяние, на этот раз от народных избранников, зацепило меня не по-детски.

Целая бригада в составе 12 нардепов подала законопроект №6402 о том, что избираться, в частности, депутатами и мэрами городов, можно будет с 16 лет. Как по мне, так это еще дурнее, чем высказывания насчет «Продай собаку, заплати за коммуналку», или про «некачественных детей». Потому что то спонтанно было, как выпуск газов из кишечника, а законопроект - продуманная затея. Там три страницы текста, я смотрел.

Еще бы предложили узаконить регентов при слабых правителях страны…

Почему законопроект 6402 - дурость? Потому что право быть избранным неразрывно связано с правом избирать. А в Конституции Украины указано, что избирательное право наступает с 18 лет. И вообще, как вы представляете себе мэра, который одновременно с решением коммунальных проблем сдает контрольные в школе, например, по природоведению?

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Авторы законопроекта оправдываются, что это, мол, только для особо одаренных детей. Так одаренные дети - умные. Они к хорошему образованию будут стремиться, а не во власть, поближе к бюджету! Так и предоставьте им возможность поступать в самые престижные ВУЗы мира. Причем, уже сейчас, а не через сто лет в обед, как с бредовым «Экономическим паспортом».

В качестве итога: каков президент, таковы не только покушения и перевороты, но и чиновники с депутатами. Это аксиома, граждане. Именно ей надо руководствоваться на выборах, а не вестись на байки о новых лицах, которые вдруг станут приговором для старого жулья. Для нас с вами они становятся приговором! Для украинцев и Украины.

И - да: нынешних «новых лиц» на самом деле следует знать в лицо. Чтобы не дать им сбежать при смене власти", - завершает политолог.

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UAINFO
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20.12.2021 10:49 Ответить
Смотрю все чаще пропихивают подсадную утку в рейтингах. Боюсь полуумный мудрый нарид поведется.
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20.12.2021 10:50 Ответить
Борімося- поборемо , навіть зелену плісняву.
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20.12.2021 11:06 Ответить
Весь список кандидатов - это выбирать из кандидатов олигархов. Приватизировали Олигархи страну. А люди понимают, что голосуют за олигарха и ложь, что втюхивается для электората и все ровно люди такие тупые и голосуют дальше за этих кукол на ниточках, что олигархи управляют. Люди читайте книги и умнейте. Единственный шанс для народа получить справедливую систему - это добиться прямой демократии и без посредников, которых именуют власть. Потому что все законы проходящие в сквозь фильтр олигархов - это власти Украины и закон получается, как в кривом зеркале и то, что оригинал и то, что в кривом зеркале - это уже разные законы и если все законы народа редактируют олигархи, то Украина из болота не выберется! Единственный вариант - это прямая демократия, чтобы законы народ сам мог выдвигать и все народ сможет поддерживать онлайн законы, которые хотят воплотить в Украине. Тогда Украина станет действительно демократической страной и страна будет жить так, как хочет демократическое большинство. И нужно понимать, что государство - это народ, и как народ захочет жить, так и будет жить страна. Воля народа делать все, что угодно и создавать из материи Украины - страну, какую народ захочет! И нет никаких ограничителей - страна принадлежит народу и нет никаких надсмотрщиков! Нужно это народу понимать и пробудить свой дух вольный, который в ДНК. Киевской Руси на вече решали все. Козаки тоже толпой решали. Сейчас эволюция и технологии позволяют всем людям предлагать законы и всем поддерживать и законы, которые поддерживаешь. Справедливая максимально демократическая система, которую Украина почти сделала, но закон прошел кривое зеркало. А нужно добиться нормального закона о прямой онлайн демократии!!!
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20.12.2021 11:11 Ответить
Рєфєрєндум! Рєфєрєндум!
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20.12.2021 12:05 Ответить
Петр Алексеевич,мы с тобой!
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20.12.2021 11:27 Ответить
Это означает,что все законы принимаемые зелёной шайкой не имеют легитимности,не может партия с двенадцатипроцентным рейтингом быть монопольном насаждальщиком законов.
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20.12.2021 11:50 Ответить
Пора порохоботам и тигрюлевцам прийти в сознание и перестать быть в раде простыми зрителями третьесортного клоунского шоу,нужно складывать мандаты и требовать досрочных выборов.
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20.12.2021 11:53 Ответить
Хто оці всі люди що готові голосувати за фантомну "партію" кегебешника Смєшка?
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20.12.2021 12:03 Ответить
Обыкновенные нормальные люди, в отличии от фанатиков.
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20.12.2021 12:55 Ответить
Я б скоріше сказав, любителі старожитностей.
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20.12.2021 23:43 Ответить
что-то ВОНе мало рисовать стали? баба жуля потеряла платежеспособность?
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20.12.2021 12:14 Ответить
Дякуємо! За те що не 75% за сивочолого!
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20.12.2021 12:49 Ответить
Ранок рейтингів.
Соціс,
КМІС,
і вже є "Рейтинг"
У всіх приблизно співставні цифри в межах похибки
Слуги уродів і Зе втратили лідерство.
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20.12.2021 12:56 Ответить
Брехня.
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20.12.2021 13:54 Ответить
Растет, растет процент жиров в масле!
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20.12.2021 18:41 Ответить
Та ви що, Батьківщина 100% всіх обходить. Це єдина партія, що вже понад 20 років демонструє стабільну роботу та володіє потужною програмою, Новим курсом!
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20.12.2021 21:23 Ответить
Знаєте, ви праві. Я б рекомендувала владі дослухатися до порад команди Тимошенко. Як не крути, це справжні фахівці, і у їхньому пріоритеті - добробут українців!
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21.12.2021 14:56 Ответить
хто ці рейтинги малює? Батьківщина займає значно вищу позицію, і з цим ніхто не поспорить. Люди обирають стабільність та розвиток.
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21.12.2021 14:58 Ответить
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