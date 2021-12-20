За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлены 497 новых случаев заболевания, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 497 больных коронавирусом, 11 человек умерли.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 11 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8019 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 321 147", – сообщил Виталий Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 262 женщины в возрасте от 18 до 88 лет и 199 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет. А также 17 девочек от 2 до 17 лет и 19 мальчиков от 2 до 17 лет.
Среди умерших: 4 женщины от 71 до 88 лет и 7 мужчин от 65 до 88 лет.
В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом и 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 683 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 299 228 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 147, в Оболонском – 67 и в Шевченковском районе – 61 случай", – отметил Виталий Кличко.
Пожалуйста, подождите...