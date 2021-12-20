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Имперская и агрессивная политика Кремля в отношении НАТО будет продолжаться, - Nowiny Polskie

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Имперская и агрессивная политика Кремля в отношении НАТО будет продолжаться, - Nowiny Polskie

История и анализ свидетельствуют о постоянном росте агрессивной риторики Москвы относительно НАТО и продолжении имперской политики с использованием российских спецслужб - типа ФСБ.

Об этом пишет Nowiny Polskie, комментируя заявления белорусского КГБ о задержании на границе польского военного, который якобы сбежал со службы и изъявил желание получить убежище в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время эту ситуацию активно используют российская и белорусская пропаганда, последняя фактически уже является составляющей первой, распространяющей материалы с заявлениями польского военнослужащего для дискредитации Польши в контексте недавнего "миграционного кризиса"", - говорится в статье польского издания.

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При этом, как утверждают Nowiny Polskie со ссылкой на экспертов, в этих сфабрикованных заявлениях военнослужащего ясно прослеживается рука российских спецслужб, а также тезисы предыдущих антипольских информационных кампаний по этой проблематике.

Поэтому, как отмечает издание, на фоне последних событий на польско-белорусской границе и недавних попыток штурма и прорыва границы со стороны беженцев, когда польские чиновники и международное сообщество четко указали роль Москвы и ее специальных служб в этих позорных событиях, направленных на подрыв безопасности и дестабилизацию Польши, социальные сети разразились жесткой критикой Кремля.

В частности, миграционный кризис на польско-белорусской границе был признан ими результатом покорной связи между Путиным и Лукашенко, а также ФСБ России и КГБ Белоруссии.

"Этот вопрос четко отражает как настоящее, так и недалекое прошлое польской истории, в которой кровавой линией проходят спецслужбы России", - пишет издание.

Автор: Наталя Джума
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Что раше позволили , то она и делает .
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20.12.2021 10:30 Ответить
Не просто дозолили, а накачали грошима.
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20.12.2021 10:44 Ответить
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20.12.2021 14:33 Ответить
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20.12.2021 10:43 Ответить
т.е. бомжи, у которых нет двери от подъезда и, соответственно, их нет в списке на двери подъезда - средний класс?
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20.12.2021 12:21 Ответить
Вечноглукобокоозабоченные все не могут понять, что соплежуйство и попытки и рыбку съесть, и в бизнесе остаться в отношениях с лаптеногими ведет только лишь к повышению их наглости и дерзости. Они конченные и понимают только силу, плеть и дубину. Как обычные существа с развитыми лишь звериными инстинктами.
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20.12.2021 10:50 Ответить
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматива? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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20.12.2021 11:03 Ответить
Кремль блефует и пьітается взять Запад "на понт". Причина - катастоофическое снижение потенциала сдерживания РВСН . "Виновата" Украина , вернее , расположение Южмаша в Днепре, а не Подлипках . Не могут сделать клон "Сатаньі" под названием "Сармат". А "Сатана" уже сгнила в шахтах за 40 лет службьі.
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20.12.2021 11:23 Ответить
Да непохоже чтобы сбежавшего поляка заставляли что-то говорить. Кажется ему действительно не нравится отношение к мигрантам. Поляки ведут себя не лучше своих оппонентов, придумывая глупые заговоры.
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20.12.2021 11:38 Ответить
Ага, дикари. Никак не забудут две оккупации освобождения 1772 и 1939 годов. ))))))
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20.12.2021 18:48 Ответить
 
 