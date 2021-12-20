В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": "Ситуация очень тяжелая и острая"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Москва ждет ответ Вашингтона на предложения по безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - сказал дипломат.
Россия готова сразу приступить к переговорам, подчеркнул он.
15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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Понятно ,что для Путлера сейчас самый подходящий момент,ему нельзя ждать пока Украина окрепнет,и выкинет его зеленых крыс .
Так і зараз вони дали можливість Китаю і раші набрати сили тепер будуть розвязувати війни....
Хоча відповідь на ультиматум уже озвучена багатьма: ніяких зобов'язань стосовно нерозширення на схід НАТО брати не хоче.
Так що або РФ сидить тихо, або має почати активні дії в Україні до закриття "вікна у 4 тижні".
Найбільш імовірно, що буде останнє.
І це буде остання дурість.
Але нам не легше.
І він не настільки крутий щоб тягатись з НАТО , вказуючи що йому робити . . Даю 90% , на те що все закінчиться лише погрозами .
_Ф-фух... гора с плеч. Раз ты сказал что не будет, значит всё ок.
А покласти у землю мільйони заради своїх "ідей" йому не буде щеміти.
Згадайте 2-гу світову - закидали фашистів горами трупів, і ще й досі не можуть нарадуватись.
Не можу пригадати, щоб від 2014 х.йло хоч десь дало задню.
А все лиш тому, що йому не дали по зубах відразу.
Дорого чи не дорого заплатить РФ за майбутню війну, нікого з їхніх верхів не цікавить.
А от Україні прийдеться за свою безголовість заплатити сповна (маю на увазі останні вибори преза).
А порівнювати ту війну і нинішню , безглуздо . Тоді йшла визвольна війна всього союзу ,тому не жаліли нікого й нічого , і прості люди самі себе , а зараз йде загарбницька і лише - Кацапії . Та й часи були - не такі як зараз . Зараз , вмирати х зна за шо , пересічного кацапа дуже й не заставиш . Попри все , і те що кацапи нас вважають за ворога , реально воювати з нами вони не надто охочі . Багато їх , ще в 2014-15 р позвільнялось з військової служби лише через те , що не бажали їхати на Донбас . Звісно ж вони цього не афішують , але - факт є факт . А багато кацапні ще й досі впевнені , що паРаша до конфлікту на Донбасі відношення взагалі не має - а то ми путіна сразу би проклялі ( як мені заявляє родичка з Саратова ) .
Коли з України в паРашу поїдуть ешелони з трупами , гадаю - їх це протверезить . І тоді їхня верхівка вже не буде така занадто самовпевнена .
Але спочатку трупи поїдуть в обидві сторони.
Якби не зелена погань при владі, то цьому можна було б запобігти.
То-то же - это показатель.
Подставили какого-то замминистра, опухшего от кокаина.
ответарассвета, а рассвет наступит летом.
Единственная гарантия безопасности, причём для всех, и запоребрика в том числе - надеть на вас строгий ошейник и намордник, и укоротить цепь, на которой вы сидите. Ну а погавкивать иногда можно и разрешить.
а что параша может размещать что-то на территории европы? одностороннее какое-то соглашение получается
С Зеленского снимают президента,
Кровавая хунта опять рвется к власти...."
подгорает у запутинцев
Через місяць-півтора потрібно буде переформатовувати на літо.