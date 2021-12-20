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Новости Политика Украины
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В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": "Ситуация очень тяжелая и острая"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу

Москва ждет ответ Вашингтона на предложения по безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - сказал дипломат.

Россия готова сразу приступить к переговорам, подчеркнул он.

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15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
Складна ситуація
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20.12.2021 10:59
+31
Найкраща гарантія безпеки для Росії,позбутися Путлєра. Але якже мокші проживуть без ясного сонечка Пуйла?
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20.12.2021 10:33
+28
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20.12.2021 10:39
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Та посылайте их подальше со своей срочностью. В топях и болотах пусть ищут свою срочность..... пусть их осваивают......наконец то.
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20.12.2021 11:07 Ответить
"для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР"

Рабссея еще раз подтвердила что она живет по-прежнему в совке.
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20.12.2021 11:12 Ответить
Коротко про суть цього договору. Москалі прагнуть, щоб їм США подарували їх бувших рабів разом з їх землею і весь світ не мав до цього претензій. Як у фільмі про Кемську волость. Мокшанські болота просто офігівають без гальмів. Що вони курять?
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20.12.2021 11:15 Ответить
Уточни , кто "бывшие рабы" ?
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20.12.2021 11:16 Ответить
ВСЯ ГАРАНТИЯ ЖАХНУТЬ АТОМНОЙ БОМБОЙ!
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20.12.2021 13:57 Ответить
Дупи у полі мерзнуть у шахтарів-бурятів? Яка раптова швидкість у вирішенні питань! Аж незвично.
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20.12.2021 11:18 Ответить
если вы не отзаветесь мы напишем в спортлото.
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20.12.2021 11:22 Ответить
Кацапская информационная истерия на тему НАТО, это попытка отвлечь население от реальных проблем и сплотить всех своих тупорылых жителей. Якобы забудьте о своих насущных проблемах, у нас угроза НАТО. И это работает..
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20.12.2021 11:23 Ответить
Ну і вялічіє. Кацапам хліба не треба, аби світ боявся бандита на районі.
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20.12.2021 11:55 Ответить
Вовка все делает чтоб Украину быстрее приняли в НАТО...






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20.12.2021 11:24 Ответить
Надеюсь ответ будет примерно таким:

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20.12.2021 11:32 Ответить
Та давно би так, і морду б не висовував!
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20.12.2021 11:49 Ответить
Все очень просто.

Суд у справі MH17: прокуратура почне оголошувати обвинувальний висновок
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20.12.2021 11:32 Ответить
. .
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20.12.2021 11:38 Ответить
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20.12.2021 14:25 Ответить
Путлер боїться, що ми скоро виженемо шмарклю. А він на коні поки що зеля тут президент.
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20.12.2021 11:39 Ответить
Точно! Трон под Зе шатаеться, путлер спешит успеть захватить Украину ,пока здесь , у власти ,его крысы. "Момент очень острый, вы сдаете Украину или мы сами зайдем,Зебеня уже ворота открыл и на коленки встал- встречает!" Но санкции болючие такие ,как бы так выкрутиться ,чтобы и Украину захватить и мимо санкций проскочить,но если уж санкции то было бы за что!
Понятно ,что для Путлера сейчас самый подходящий момент,ему нельзя ждать пока Украина окрепнет,и выкинет его зеленых крыс .
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20.12.2021 11:49 Ответить
"Отвечайте нам ,а то,если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото!"
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20.12.2021 11:42 Ответить
Байден пообіцяв відповісти через чотири тижні, через "вікно".
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20.12.2021 11:48 Ответить
Краснозвездная, колорадоленточная , боярышникоупотребляющая страна .
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20.12.2021 11:49 Ответить
Запад просто не хочет посмотреть в лицо реальности, признать что это уже не побежденный совок лежащий в руинах. Как же так, мы ведь победили, теперь мир принадлежит нам. А теперь еще и Китай, который грозит уже экономическому господству Запада. Американцы и европейцы как инфантильные подростки впавшие в отрицание, которые не хотят чтобы рушили их выдуманный мир.
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20.12.2021 11:50 Ответить
"уже не побежденный совок лежащий в руинах"? А что тогда?
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20.12.2021 11:58 Ответить
Про що ви? інфантильний Захід не дурніший за вас. Тільки ніхто не буде воювати за країну де під час війни вибирають верховним головнокомандувачем актора, який зіграв Наполеона в балагані. Ніхто не хоче воювати, крім підаРашки, при чому воювати із слабкими. Бо вона більше ні що не здатна. Підле і нице нутро скрепоносців у всій красі.
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20.12.2021 12:05 Ответить
Эти иллюзии побуждают Запад терять связь с реальностью и лезть прямо на территорию другой ядерной(!) страны и указывать где должны быть войска, а где не должны, указывать странам на другом конце планеты что они должны строить, а что нет. Это поведение американского Гогилашвили который чувствует себя хозяином мира. Реакция на все в духе "как посмели!", "у тебя будут неприятности!".
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20.12.2021 12:07 Ответить
На територію іншої держави? про що ти? це твоя підаРашка лізи у справи всіх сусідів і не дає життя нікому, тягне в своє гімно. Зніми значок США із своєї аватарки, бо смердить лаптями.
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20.12.2021 12:12 Ответить
Какие территории США отняла у рашки? Как это по кацапски обвинять других в своих преступлениях. Людоеды лаптеногие.
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20.12.2021 13:07 Ответить
Так завжди було вони і гітлера колись упрошували, більше того кредити давали поки рейх ріс, без французької і англійської підтримки, чи навіть СРСР х... би була така воєнна машина.... А Гітлера б вигнали на слідуючих виборах....
Так і зараз вони дали можливість Китаю і раші набрати сили тепер будуть розвязувати війни....
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20.12.2021 12:06 Ответить
Будуть бомбити Воронеж?
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20.12.2021 11:56 Ответить
РФ намагається посилити психологічний тиск на Захід.
Хоча відповідь на ультиматум уже озвучена багатьма: ніяких зобов'язань стосовно нерозширення на схід НАТО брати не хоче.
Так що або РФ сидить тихо, або має почати активні дії в Україні до закриття "вікна у 4 тижні".
Найбільш імовірно, що буде останнє.
І це буде остання дурість.
Але нам не легше.
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20.12.2021 11:59 Ответить
Нападу не буде . ***** блефує . Це його найулюбленіша тактика . Україна йому не по зубам , навіть із такою тупою і немічною владою , як зараз . Війну в Україні , він якщо й наважиться розпочати , то неодмінно програє , і в кремлі напевно ж це розуміють. А це буде величезний удар по самолюбству всієї паРаші . Кацапи ***** проклянуть , а він навряд чи хоче такого сценарію .
І він не настільки крутий щоб тягатись з НАТО , вказуючи що йому робити . . Даю 90% , на те що все закінчиться лише погрозами .
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20.12.2021 12:13 Ответить
"Нападу не буде . ***** блефує."
_Ф-фух... гора с плеч. Раз ты сказал что не будет, значит всё ок.
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20.12.2021 12:23 Ответить
Я радий що моя особиста думка , тебе так порадувала ,, і в тебе - гора с плєч . .
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20.12.2021 12:28 Ответить
Саме х.йло в атаку не піде.
А покласти у землю мільйони заради своїх "ідей" йому не буде щеміти.
Згадайте 2-гу світову - закидали фашистів горами трупів, і ще й досі не можуть нарадуватись.
Не можу пригадати, щоб від 2014 х.йло хоч десь дало задню.
А все лиш тому, що йому не дали по зубах відразу.
Дорого чи не дорого заплатить РФ за майбутню війну, нікого з їхніх верхів не цікавить.
А от Україні прийдеться за свою безголовість заплатити сповна (маю на увазі останні вибори преза).
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20.12.2021 13:43 Ответить
Воно не дало задньої , але і передньої теж . Жодних цілей , з 2014 р ***** не досяг ,, війна продовжується , Україна не капітулювала і продовжує як і раніше чинити опір - "по всім фронтам " починаючи від інформаційного і т.д. . . Навіть зміна влади - з нормальної на дебільну , не допомогла .
А порівнювати ту війну і нинішню , безглуздо . Тоді йшла визвольна війна всього союзу ,тому не жаліли нікого й нічого , і прості люди самі себе , а зараз йде загарбницька і лише - Кацапії . Та й часи були - не такі як зараз . Зараз , вмирати х зна за шо , пересічного кацапа дуже й не заставиш . Попри все , і те що кацапи нас вважають за ворога , реально воювати з нами вони не надто охочі . Багато їх , ще в 2014-15 р позвільнялось з військової служби лише через те , що не бажали їхати на Донбас . Звісно ж вони цього не афішують , але - факт є факт . А багато кацапні ще й досі впевнені , що паРаша до конфлікту на Донбасі відношення взагалі не має - а то ми путіна сразу би проклялі ( як мені заявляє родичка з Саратова ) .
Коли з України в паРашу поїдуть ешелони з трупами , гадаю - їх це протверезить . І тоді їхня верхівка вже не буде така занадто самовпевнена .
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20.12.2021 19:41 Ответить
Гарно написали. Хочеться вірити.
Але спочатку трупи поїдуть в обидві сторони.
Якби не зелена погань при владі, то цьому можна було б запобігти.
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20.12.2021 22:09 Ответить
расейке ссыт. ибо понимает, что очередной "гонки вооружений" выдержать не в состоянии.
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20.12.2021 12:00 Ответить
але і відступати ***** нікуди після цього ультиматуму. Пацана не будуть поважати на районі за пустий базар.
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20.12.2021 12:07 Ответить
Ну та нехай дадуть гарантії, що до суда в Гаазі з х"йлом і його лизоблюдами нічого не трапиться
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20.12.2021 12:09 Ответить
спокуха, кацапи, - Московська область залишиться за кацапами, а решту - розгрібуть суб"єкти колишнього СССРа та ще з контрибуціями (чи як там воно називається): татари, удмурти, чеченці, буряти, чукчі, якути, естонці, фіни... і далі за списком пограбованих Мордором колоній..
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20.12.2021 12:19 Ответить
Лавров отморозился озвучивать эту бодягу ?
То-то же - это показатель.
Подставили какого-то замминистра, опухшего от кокаина.
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20.12.2021 12:24 Ответить
"трєбовать" будете качок в санітарів, хворі узкіє дауни
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20.12.2021 12:24 Ответить
Ответ Госдепа: Fuck you Putin******)!!!😂😂😂
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20.12.2021 12:25 Ответить
Чукчи в чуме ждут ответа рассвета, а рассвет наступит летом.
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20.12.2021 12:26 Ответить
А які гарантії РФ отримала від Вейшнорії Весбарії і Лубенії?
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20.12.2021 12:38 Ответить
"В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": - "Ситуация очень тяжелая и острая".

Единственная гарантия безопасности, причём для всех, и запоребрика в том числе - надеть на вас строгий ошейник и намордник, и укоротить цепь, на которой вы сидите. Ну а погавкивать иногда можно и разрешить.
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20.12.2021 12:51 Ответить
От цікаві люди тут пишуть...хоч на список бери..Провокатори а інші гівноплюї.. Люди а ви що будете робить коли США і НАТО дадуть відповідь "що вони не можуть дати гарантій щодо розширення блоку бо вступ в НАТО це добровільне бажання країни і виконання економічних і структурних умов " і що ви будете робити якби НАТО дало б, не дай Боже, відповідь що добре воно більше не будеь приймати нових членів. Захищать свою країну від кацапшини будете чи вклонитесь? От головне, а не ващі гівняні пости
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20.12.2021 13:02 Ответить
НАТО уже сто раз послало обосранную рашку с их требованиями.Чего эти тупые лапти еще хотят?
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20.12.2021 13:06 Ответить
як би росіяни притримувались своїх обіцянок договорів і мемерандумів. . .
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20.12.2021 13:08 Ответить
Лаврову было стыдно озвучивать этот ультиматут.Наверное,сдохнула унылая лошадь.Чет не видать его
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20.12.2021 13:33 Ответить
В России сейчас ситуация полного цугцванга во всех сферах жизнедеятельности - политике, экономике, социальной сефере, науке. Что бы они не придумали и не сделали - будет хуже , чем было. Рано или поздно ,, больным ,, странам и населению этих стран приходится ,, отвечать по счётам,,Перспективы везде мега негативные - полная деградация и распад. Очень смешно смотреть как они бегают в маске волка на утреннике в детском саду- не страшно. Развязка для них будет ужасной. Те кого они пугают(украинцы) не боятся умереть за свою землю и своих детей. У зверолюдей - мутантов нет мотивации - умирать за Путина , за желание влезть в чужой дом и грабить?????Бандюки всегда бояться получить достойную,,отворотку,,.....
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20.12.2021 13:53 Ответить
>не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы

а что параша может размещать что-то на территории европы? одностороннее какое-то соглашение получается
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20.12.2021 13:55 Ответить
"Шеф, все пропало!
С Зеленского снимают президента,
Кровавая хунта опять рвется к власти...."

подгорает у запутинцев
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20.12.2021 14:29 Ответить
Чого так поспішають пацаки, невже срачка запланована?
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20.12.2021 14:47 Ответить
Терміновість питання обумовлено тим, що на кремлі підгорає.
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20.12.2021 15:31 Ответить
Быстрый ответ таков, - пошли наххер уроды!!!!
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20.12.2021 16:24 Ответить
Очевидно, що парашне угруповання оснащене на зимовий період.
Через місяць-півтора потрібно буде переформатовувати на літо.
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21.12.2021 10:09 Ответить
Как же эти мокши задолбали весь цивилизованный мир! Надо послать их на@ер, а на кремль послать "голубей мира" для понимания сути вещей.
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21.12.2021 20:41 Ответить
Тобто, цього разу не як минулого, ЦЬОГО РАЗУ нє блєфуєм. Красені, не касапи.
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27.12.2021 13:04 Ответить
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