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Новости Политика Украины
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Нацполиция (15750) расследование (2964) Шишов Виталий (41) Выговский Иван (42)

К расследованию гибели белорусского активиста Шишова привлекли иностранных специалистов, - Выговский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К расследованию гибели белорусского активиста Шишова привлекли иностранных специалистов, - Выговский

На сегодняшний день проводятся определенные следственные действия в связи с гибелью главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Для этого используют новую практику для украинской полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве, генерал Иван Выговский.

"Буквально несколько недель назад для полного исследования обстоятельств его смерти и получения консультаций в области поведенческого анализа мы привлекали в рамках международного сотрудничества специалистов из других государств. Они с нашими полицейскими были на месте происшествия", - отметил Выговский.

Однако эксперты просили, чтобы пока не разглашалась информация откуда они. Известно, что специалисты будут составлять психологический портрет умершего, его состояние, будут изучать материалы уголовного производства, кто какие давал показания.

Также читайте: По делу о смерти белорусского активиста Шишова не завершена еще одна экспертиза, - Выговский

"Весь мир движется вперед и мы тоже перенимаем такие передовые практики", - подчеркнул генерал.

По результатам этого сотрудничества будет получено консультационное заключение, которое будет приобщено к материалам уголовного производства. Следствие рассматривает версию самоубийства, но не исключает варианта, что Шишову "помогли".

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

Также читайте: Следком Беларуси завел уголовное дело на девушку главы "Белорусского дома в Украине" Шишова, найденного повешенным в парке Киева

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: Наталя Джума
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експерти просили, щоб поки що не розголошувалась інформація звідки вони

Можна угадать с одной попытки.
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20.12.2021 10:56 Ответить
Це Зеля попросив не розголошувати.
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20.12.2021 11:31 Ответить
З Білорусі.
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20.12.2021 12:12 Ответить
Белорусских специалистов ???
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20.12.2021 11:03 Ответить
Шишов,якого друг Бєлицкого ліквідував ?
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20.12.2021 11:20 Ответить
Шото не везет нас с сябрями то Шеремет то Шишов..пора к иной букве переходить может повезет.... а если честно вот оно нам надо геморрой тот полиция знала что за ним следят????????? и все констатировала факт и никакой профилактики.... какому то дегенерату идиоту Гоги Швили Альфу выделили а тут ну убился ну быввает теперь пердежь начинают с Шереметом мультики уже не крутят обделались по полной в навозе вместе с Клованом... а тут специалистов по поведенческому профилю.. профайл ФБР могут составить и в кабинете в штаб квартире они на место и не выезжают приезжают видео фото спецы все снмиают по миллиметру документы копируются собирают короба и вывозят в штаб квратиру и там профайлеры составляют и поведенческий портрет и психологический и портрет того тех кто конкретно совершил преступление...и мотивацию даже...
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20.12.2021 11:25 Ответить
Лукашенко своих специалистов прислал. Он нам поможет и убийство Шеремета расследовать.
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20.12.2021 11:29 Ответить
знову шиють самогубство ...
Ну це ще один аргумент для тих, хто не вірить яке сильне проникнення ворожої агентури в усі силові структури.
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20.12.2021 13:20 Ответить
 
 