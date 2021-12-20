К расследованию гибели белорусского активиста Шишова привлекли иностранных специалистов, - Выговский

На сегодняшний день проводятся определенные следственные действия в связи с гибелью главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Для этого используют новую практику для украинской полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве, генерал Иван Выговский.

"Буквально несколько недель назад для полного исследования обстоятельств его смерти и получения консультаций в области поведенческого анализа мы привлекали в рамках международного сотрудничества специалистов из других государств. Они с нашими полицейскими были на месте происшествия", - отметил Выговский.

Однако эксперты просили, чтобы пока не разглашалась информация откуда они. Известно, что специалисты будут составлять психологический портрет умершего, его состояние, будут изучать материалы уголовного производства, кто какие давал показания.

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"Весь мир движется вперед и мы тоже перенимаем такие передовые практики", - подчеркнул генерал.

По результатам этого сотрудничества будет получено консультационное заключение, которое будет приобщено к материалам уголовного производства. Следствие рассматривает версию самоубийства, но не исключает варианта, что Шишову "помогли".

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

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По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.