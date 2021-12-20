Смерть нардепа Полякова: подозрения по делу никому еще не объявляли, - начальник полиции Киева Выговский

По делу о гибели народного депутата Антона Полякова продолжается досудебное расследование, подозрения пока никому не объявляли.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Подозрения никому не объявлялись, пока что идет расследование. Мы планируем привлекать к расследованию международных экспертов для помощи, в том числе и в экспертизах телефонов", - отметил глава полиции Киева.

Он уточнил, что сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование, и версий по поводу этого события у правоохранителей остается две - "самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм".

"На данный момент проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы. Мы установили весь круг лиц, с кем у него было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата. Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями", - сказал Выговский.

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По словам начальника столичной полиции, правоохранители по этому делу проводят очень много технических мероприятий.

Выговский также напомнил, что ранее правоохранители проводили встречу с членами парламентской ВСК по вопросам расследования смерти Полякова, в ходе которой были проработаны "определенные направления".

"Что касается телефона Полякова, то по завершении следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", - проинформировал правоохранитель.

Говоря о гражданине Руслане Джамбулатове, который находился с Поляковым накануне его гибели, Выговский отметил, что Джамбулатов пока не задержан и с ним проводятся следственные действия.

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По информации главы полиции Киева, Джамбулатов имеет статус свидетеля по делу.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.