С начала года СБУ ликвидировала более 100 группировок, занимавшихся изготовлением поддельных COVID-сертификатов. ФОТОрепортаж
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СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации системных угроз в сфере здравоохранения граждан Украины. С начала года ликвидированы более 100 группировок по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и справок о негативных результатах ПЦР-тестов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам СБУ, более 40 организаторам преступных схем сообщено о подозрении.
В их числе и иностранцы, причастные к сбыту справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов.
По данным досудебных расследований, дельцы создавали собственную "разветвленную сеть" в разных регионах нашей страны, что позволяло им получать незаконные ежемесячные "доходы" в десятки миллионов гривен.
Установлены также факты внесения недостоверных сведений в электронные медицинские реестры.
В ходе спецопераций в Киеве, Львовской и Ривненской областях сотрудники СБУ нейтрализовали три разветвленные сети по продаже поддельных медицинских документов.
Злоумышленники изготовляли фальшивые свидетельства о вакцинации и справки о результатах ПЦР-тестов. Также они подделывали COVID-документы, якобы выданные иностранными медучреждениями.
Своих "клиентов" подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах.
В Чернигове разоблачена еще одна схема изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации. Ежемесячно дельцы "обслуживали" более полутысячи человек, которые планировали выезд за границу.
В Харькове и Ивано-Франковске сотрудники СБУ ликвидировали преступные схемы, организованные владельцами нескольких местных туристических фирм. В пакет документов для выезда за границу они предлагали своим клиентам фейковые справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.
По разоблаченным фактам правонарушений продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве прокуратуры.
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