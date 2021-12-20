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Новости Происшествия
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подделка (415) СБУ (18702) сертификат (224)

С начала года СБУ ликвидировала более 100 группировок, занимавшихся изготовлением поддельных COVID-сертификатов. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации системных угроз в сфере здравоохранения граждан Украины. С начала года ликвидированы более 100 группировок по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и справок о негативных результатах ПЦР-тестов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ, более 40 организаторам преступных схем сообщено о подозрении.

В их числе и иностранцы, причастные к сбыту справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

По данным досудебных расследований, дельцы создавали собственную "разветвленную сеть" в разных регионах нашей страны, что позволяло им получать незаконные ежемесячные "доходы" в десятки миллионов гривен.

Установлены также факты внесения недостоверных сведений в электронные медицинские реестры.

В ходе спецопераций в Киеве, Львовской и Ривненской областях сотрудники СБУ нейтрализовали три разветвленные сети по продаже поддельных медицинских документов.

Злоумышленники изготовляли фальшивые свидетельства о вакцинации и справки о результатах ПЦР-тестов. Также они подделывали COVID-документы, якобы выданные иностранными медучреждениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Своих "клиентов" подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах.

В Чернигове разоблачена еще одна схема изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации. Ежемесячно дельцы "обслуживали" более полутысячи человек, которые планировали выезд за границу.

В Харькове и Ивано-Франковске сотрудники СБУ ликвидировали преступные схемы, организованные владельцами нескольких местных туристических фирм. В пакет документов для выезда за границу они предлагали своим клиентам фейковые справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.

По разоблаченным фактам правонарушений продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве прокуратуры.

С начала года СБУ ликвидировала более 100 группировок, занимавшихся изготовлением поддельных COVID-сертификатов 01
С начала года СБУ ликвидировала более 100 группировок, занимавшихся изготовлением поддельных COVID-сертификатов 02
С начала года СБУ ликвидировала более 100 группировок, занимавшихся изготовлением поддельных COVID-сертификатов 03
С начала года СБУ ликвидировала более 100 группировок, занимавшихся изготовлением поддельных COVID-сертификатов 04
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
Да насущные проблемы ныне решает СБУ. Скоро будут выявлять поддельные билеты на Квартал 95.
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20.12.2021 11:52
+11
А то что глава ГУР живёт с российским уголовником в доме бизнесмена сомнительной репутации СБУ совершенно не интересует.
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20.12.2021 11:54
+8
Ви б краще займалися боротьбою з зрадниками та ворогами держави! Від куда та вічого така завзятість в цьому питанні? Новий не освоений грошовий потік?
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20.12.2021 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Да насущные проблемы ныне решает СБУ. Скоро будут выявлять поддельные билеты на Квартал 95.
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20.12.2021 11:52 Ответить
и жестоко пресекать!!
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20.12.2021 12:06 Ответить
ну не дЕрьмака же документировать или Гогу с наркотой для ишака
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20.12.2021 13:30 Ответить
А то что глава ГУР живёт с российским уголовником в доме бизнесмена сомнительной репутации СБУ совершенно не интересует.
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20.12.2021 11:54 Ответить
За "тысячу Зеленского за вакцинацию" предлагают 200 грн

В Харькове же предлагают обменять выплату на 200 грн. Об этом сообщил Telegram-канал Харьков 1654.

"Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять "1000 Зеленского" на реальные 200 грн. Работаем по всей Украине".

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20.12.2021 11:57 Ответить
колись таке вже було..з ваучерами
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20.12.2021 12:27 Ответить
вже краще придумали !!! Еупуєщь білет в кіно..а потім здаєшь на 20 % дешевше!!!! отримуєшь з 1000..аж 800!!!
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20.12.2021 12:28 Ответить
Больше заниматься нечем!!
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20.12.2021 11:59 Ответить
Ви б краще займалися боротьбою з зрадниками та ворогами держави! Від куда та вічого така завзятість в цьому питанні? Новий не освоений грошовий потік?
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20.12.2021 12:00 Ответить
"займалися боротьбою з зрадниками та ворогами держави" дуже небезпечно бо можна і на себе та ще вище вийти.
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20.12.2021 12:33 Ответить
АВС
Ведущий: Наступит ли время, когда мы сможем не одевать маски в самолетах?
Фауччи: Я так не думаю.

Пропагандист прививок - антиваксер!!?
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20.12.2021 12:03 Ответить
Всех на год санітарами в інфекціонки!
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20.12.2021 12:26 Ответить
до группировки семейных врачей когда доберутся?
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20.12.2021 12:28 Ответить
с врачами стремно связьівацца...а вдрух апендиціт...
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20.12.2021 13:47 Ответить
семейный доктор может только пук вылечить, в лучшем случае!
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20.12.2021 13:53 Ответить
Делать больше нехер СБУ
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20.12.2021 13:27 Ответить
огромнейший успех в занятии не своей работы... слабенькие на ум, посмотрите кроссворды... оцените их... и вы с удивлением обнаружите (лично я - с ненавистью) сколько ставится вопросов по расии, ее мудакам, передастам, городам... и что по истории Украины... вот где вы должны работать... а вы сертификаты ищите... вот потому что вы такие прахвесианалы, поколение выращивается на угребищном моргенштерне и доставшей низостью поляковой... вас надо разогнать за такое качество работы...
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20.12.2021 14:21 Ответить
Предполагал что задача СБУ выявлять и нейтрализовать шпионов, агентов врага и предателей, а они гоняются за сертификатами. Хихи!
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20.12.2021 15:03 Ответить
Смешные работяги
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20.12.2021 15:44 Ответить
А єти ******** не должні на фронте воевать?
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20.12.2021 23:05 Ответить
 
 