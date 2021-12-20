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Двое украинских воинов травмированы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один из них в тяжелом состоянии, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое украинских воинов травмированы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один из них в тяжелом состоянии, - Минобороны

С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Воинам предоставлена ​​медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - сообщили в Минобороны.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Бажаю одужання воїнам і як най скоріше.
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20.12.2021 12:18
+14
Скільки можна про невідомі пристрої ? Що невідомо, який саме чи ким поставлений?
Швидного одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
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20.12.2021 12:21
+10
Хлопці гинуть,а ми басту слухаем!
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20.12.2021 12:23
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Так травмовано чи поранено?
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20.12.2021 12:07 Ответить
Бажаю одужання воїнам і як най скоріше.
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20.12.2021 12:18 Ответить
Скільки можна про невідомі пристрої ? Що невідомо, який саме чи ким поставлений?
Швидного одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
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20.12.2021 12:21 Ответить
Писали в СМИ уже не раз,что оккупанты периодически осуществляют дистанционное минирование минами ПОМ-2.Все зависит в предельной осторожности воинов при передвижении в границах ,обозначенных саперами, безопастных участков местности
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20.12.2021 12:57 Ответить
На какое расстояние можно закинуть пом выстрелом рпг7?
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20.12.2021 20:37 Ответить
И то и другое, тип определят, если не лютый самодел. Кто ставил? Да все ставят.
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20.12.2021 20:40 Ответить
Хлопці гинуть,а ми басту слухаем!
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20.12.2021 12:23 Ответить
Навіть після визволення лугандона, "Ехо" цієї колоборації буде довго, дуже довго лунати.
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20.12.2021 12:24 Ответить
***** під хрестиками.
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20.12.2021 15:56 Ответить
Да. С дороги лучше не сходить. ВОПов раскидали за 8 лет немерянно. В карпатах вон костерок разложили - первая мировая людей достала через столько лет.
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20.12.2021 20:44 Ответить
А зельонський тим часом відпочиває в Синєгорі і йому не пече , що відбувається на фронті , так як він стріляти заборонив , війська наші відвів, снайперів прибрав , розвідку теж заборонив і годувати почали наших бійців чим попало 😡
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20.12.2021 12:49 Ответить
Швидкого одужання нашим бійцям !!

Горіть у пеклі , кляті русофашисти 😠
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20.12.2021 12:51 Ответить
Скоро за нинішнього керівництва навіть наскрізне поранення буде травмою.
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20.12.2021 13:13 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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20.12.2021 13:50 Ответить
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20.12.2021 21:39 Ответить
Які ще невідомі пристрої? нащо це пасталакання
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21.12.2021 04:43 Ответить
 
 