Двое украинских воинов травмированы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один из них в тяжелом состоянии, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Воинам предоставлена медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - сообщили в Минобороны.
Топ комментарии
+16 Yan Pastars
показать весь комментарий20.12.2021 12:18
+14 Чайка Київ
показать весь комментарий20.12.2021 12:21
+10 Nikolaj Sverhun
показать весь комментарий20.12.2021 12:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
невідоміпристрої ? Що невідомо, який саме чи ким поставлений?
Швидного одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
Горіть у пеклі , кляті русофашисти 😠
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!