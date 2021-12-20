Рейтинг партий: "СН" - 17,6%, "ЕС" - 16,5%, "Батькивщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила и честь" - 5,5%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в парламент проходили в середине декабря, в парламент прошли бы шесть партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы проходили в середине декабря, в Верховную Раду прошли бы (преодолели бы 5% проходной барьер) шесть политических сил: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС", "Розумна політика" и " Сила и честь". Также близки к 5% проходного барьера партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Наши". Наибольшую поддержку получили сразу четыре партии, рейтинг которых отличается в пределах погрешности: "Слуга народа" (11,2% среди всех респондентов и 17,6% среди определившихся с выбором), "ЕС" (соответственно, 10,5% и 16,5%), "Батькивщина" (8,7% и 13,7%), "ОПЗЖ" (8,7% и 13,6%) Формально разница в поддержке этих политических сил – в пределах статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 12,3%, "СН" - 12,1%, "Батькивщина" - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, "Розумна політика" - 5,5%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

"Далее идут партии "Розумна політика" (4,1% и 6,5%) и "Сила и честь" (3,5% и 5,5%). Формально набирают меньше проходного барьера, но близки к прохождению партия "Украинская стратегия Гройсмана" (2,9% и 4,6%) и "Наши" (2,8% и 4,4%). По сравнению с октябрем рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания – в пределах статистической погрешности, хотя есть тенденция к снижению поддержки "ОПЗЖ", в то же время статистически значимо возросшая поддержка партий "Розумна політика" и "Наши", - добавили авторы исследования.

Вместе с тем, респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов – 46,5% поддерживают против 40,4%, которые не поддерживают.

"За последний период продолжает держаться ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: "Слуги народа", "ОПЗЖ", "Батькивщины" и "ЕС". Причем, партии идут "плотно", и отрыв между ними достаточно незначителен, преимущественно в пределах статистической погрешности. Например, в этом опросе разница для четырех партий-лидеров в рамках погрешности. Фактически есть четыре политических игрока с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, только что обнародованное резонансное расследование, которое может сначала иметь влияние, но затем ситуация может вернуться в прежнее состояние). Для анализа динамики нужно учитывать статистическую погрешность. Рейтинги всех партий-лидеров по результатам текущего опроса фактически не отличаются от рейтингов партий по состоянию на октябрь 2021 года, а колебания, которые можно видеть, остаются в рамках статистической погрешности", - прокомментировали в КМИС результаты опроса.

В течение 9-17 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.

В течение 22-29 июня 2021 года по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля - 1 августа - вторая волна, в течение 25-29 октября - третья волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-декабре 2021 года.

Как известно, в прошлом исследовании КМИС, проводившемся методом телефонного опроса 11-13 декабря, на первом месте была партия "Европейская Солидарность". "ЕС" поддержали 13,7% всех опрошенных. Партию "Слуга народа" – 12,8%.

По данным опроса компании SOCIS, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,3% от всех опрошенных. Партия "Слуга народа" опустилась на второе место, ее готовы поддержать 12,1% всех опрошенных. Другие партии по данным SOCIS имеют следующие результаты: "Батькивщина" 8,3% от всех опрошенных, ОПЗЖ 7,8%, "Розумна політика" 5,5%. Остальные партии имеют более низкие показатели.