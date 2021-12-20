"Слуга народа" в первом квартале 2022 года анонсирует большую налоговую реформу, - Арахамия
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Фракция "Слуга народа" в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.
Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"В первом квартале следующего года анонсируем большую налоговую реформу для бизнеса – его представители, думаю, будут довольны", – сказал он.
Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также введение налога на выведенный капитал (НВК).
По словам Арахамии, речь также пойдет о разделении компаний по рискам.
"Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас" и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют. В результате, человек понимает, что он в зеленой зоне с благоприятным климатом, в желтой с потенциальным риском или в красной, тогда пощады не будет, и государство применит к нему всевозможные "карательные меры", – пояснил Арахамия.
При этом в законопроекте будут предусмотрены санкции к представителям тех госорганов, которые придут проверять бизнесы с "зеленым паспортом", добавил он.
"Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой орган проверяющий представляет, ему будет грозить наказание вплоть до увольнения", – сказал Арахамия.
По его словам, также фракция намерена сделать ставку на туристическую отрасль и привлечение туристов в Украину.
"Большую ставку делаем на приток туристов в Украину. Люди соскучились по путешествиям. Мы видели, как в этом году правильно продуманная инициатива в несколько раз увеличила количество туристов из арабских стран и привела очень много денег в Украину. У нас есть несколько подобных "пилотов", которые позволят сервисным индустриям дышать свободнее, дадут им возможность заработать после двух ковидных лет", – отметил Арахамия.
В то же время, Арахамия опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко о проверке доходов физлиц с 1995 года после окончания налоговой амнистии.
"Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за собрание. Но, во-первых, это сделать практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет", - сказал Арахамия.
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Дороговизна в Ростове ужасная. За нумер в гостинице уплатил 2 р. 25 коп. Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить -- того и гляди украдут. Народ здесь бедовый. (с)
чтобы они сидели, а к ним шли на поклон и несли деньги.
Это у них называется "умение жить".
Потом обижаются на погромы.
Или нет.
Какая разница.
Коммерческая тайна.
Это как в тестами на СПИД в метро: проверься, и у тебя его найдут.
И будут лечить до последнего доллара.
Обезьяна абхазская, как ты УВОЛИШЬ частного предпринимателя???
Ну кто тебе с такой физиономией поверит ?
Ваши "реформы" - это своим всё, а остальным - джихад !
После Нового года получат счета за отопление, по цене 7080грн. за Гкал., тогда и в асфальте напрягутся.
- Куме, а що то таке "Велика шана"?
- Та то як у ішака. А мо ще й довший...
Ну, или как всегда - будут грабить.
мы еще от вашей предыдущей реформы не отошли. телефон сегодня не красный - он желтый - народ кассовые аппараты ищет. очередь до месяца. полный пакет (кассовый+сканер+принтер этикеток+учетная система) выходит от 22000
дешман-вариант (кассовый+учетная система) от 14000