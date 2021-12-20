РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15049 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 616 78
налоги (3182) налоговая (924) реформы (3866) Арахамия (959) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" в первом квартале 2022 года анонсирует большую налоговую реформу, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В первом квартале следующего года анонсируем большую налоговую реформу для бизнеса – его представители, думаю, будут довольны", – сказал он.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также введение налога на выведенный капитал (НВК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Это касается только "схемщиков"

По словам Арахамии, речь также пойдет о разделении компаний по рискам.

"Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас" и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют. В результате, человек понимает, что он в зеленой зоне с благоприятным климатом, в желтой с потенциальным риском или в красной, тогда пощады не будет, и государство применит к нему всевозможные "карательные меры", – пояснил Арахамия.

При этом в законопроекте будут предусмотрены санкции к представителям тех госорганов, которые придут проверять бизнесы с "зеленым паспортом", добавил он.

Читайте: Сопротивление борьбе со "скрутками" есть даже на уровне высшего руководства ГНС, но мы работаем жестко, - "слуга народа" Гетманцев

"Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой орган проверяющий представляет, ему будет грозить наказание вплоть до увольнения", – сказал Арахамия.

По его словам, также фракция намерена сделать ставку на туристическую отрасль и привлечение туристов в Украину.

"Большую ставку делаем на приток туристов в Украину. Люди соскучились по путешествиям. Мы видели, как в этом году правильно продуманная инициатива в несколько раз увеличила количество туристов из арабских стран и привела очень много денег в Украину. У нас есть несколько подобных "пилотов", которые позволят сервисным индустриям дышать свободнее, дадут им возможность заработать после двух ковидных лет", – отметил Арахамия.

В то же время, Арахамия опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко о проверке доходов физлиц с 1995 года после окончания налоговой амнистии.

"Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за собрание. Но, во-первых, это сделать практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет", - сказал Арахамия.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
показать весь комментарий
20.12.2021 12:28
+27
показать весь комментарий
20.12.2021 12:30
+24
І я вже здогадуюсь, хто буде власником "зеленого паспорту" і кого не можна буде перевіряти під страхом звільнення.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сказочник .
показать весь комментарий
20.12.2021 12:24 Ответить
- Вооружись терпением и, помолясь Богу,- писал жене отец Федор, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему.

Дороговизна в Ростове ужасная. За нумер в гостинице уплатил 2 р. 25 коп. Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить -- того и гляди украдут. Народ здесь бедовый. (с)
показать весь комментарий
20.12.2021 12:32 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 13:02 Ответить
Уже ввели. В среднем 2,5грн. за 2 часа.
показать весь комментарий
20.12.2021 14:27 Ответить
У зелені все велике і все вперше.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:24 Ответить
а ще - все у майбутньому часі....
показать весь комментарий
20.12.2021 14:18 Ответить
Головне, що анонсують у 2022 році. А коли впровадять?
показать весь комментарий
20.12.2021 15:26 Ответить
Апередил... Все, за что зеленые приматы не возьмутся, превращается в кафно...
показать весь комментарий
20.12.2021 12:59 Ответить
І я вже здогадуюсь, хто буде власником "зеленого паспорту" і кого не можна буде перевіряти під страхом звільнення.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:28 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 12:28 Ответить
"Якщо ти сплачуєш податки, то ти маєш "грінпас", і до тебе взагалі ніхто не має права підходити та перевіряти твій бізнес" - якби це було правдою, було б супер. Але хто ж в це повірить?
показать весь комментарий
20.12.2021 12:28 Ответить
Гринпаспорта, я так понимаю, будут инвестняни продавать.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:29 Ответить
Брат Ермака, у него уже и опыт и реестры имеются.
показать весь комментарий
20.12.2021 14:12 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 12:30 Ответить
С наступающим на вас , зебобики, гринпасом. Пощады не ждите. Впрочем, вполне заслуженно.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:30 Ответить
Гоги сейчас без работы, прийдется просить помочь.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:31 Ответить
Пропала страна с такими реформаторами.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:31 Ответить
Какие зебиратели, такие и реформы... Баранов стричь даже Господь благословляет.
показать весь комментарий
20.12.2021 13:33 Ответить
Сначала увеличить налоги, потом - "реформа", для них главное непрерывность в информповодах.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:34 Ответить
Слуги не нашего народа, как оказалось...
показать весь комментарий
20.12.2021 13:39 Ответить
Свои всегда в зелёной зоне - рулит же Зеленский.
показать весь комментарий
20.12.2021 13:45 Ответить
Реформи краще робити перед початком звітного року, а не на його початку.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:35 Ответить
У нас по законодательству налоговые изменения, принятые до 1 июля вступают в силу с 1 января. Но обычно всем на это плевать
показать весь комментарий
20.12.2021 12:54 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 12:35 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 12:36 Ответить
Мне, как человеку имеющему свой бизнес реально страшно слышать от этих полудурков. Просто ничего не делайте. Вот вообще от слова ничего. Итак нах...евертели. Умиляют мои знакомые коллеги, которые лохонулись в 2019 году. Частенько макаю их в их же говнишко. Но с ними ж страдают и нормальные люди.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:36 Ответить
Так не трогали бы хотя бы лет 20-30 налоговое законодательство, мы бы хоть адаптировались и под то ужасное, которое уже есть и толстеть бы начали. Но эти сопли решили, что они сейчас крутанут на себя колесо, и всем понравятся новые налоги и правила. Давайте импичмент презу и партию на вокзал и по домам! Кто подаст петицию, я подпишу!
показать весь комментарий
20.12.2021 13:45 Ответить
Да какой толк от петиций? Ну наберется 25 тысяч человек, ну глянет на нее Вова. И что?
показать весь комментарий
20.12.2021 14:41 Ответить
імпічмент не допоможе, тільки з каструлями і черпаками на вулицю
показать весь комментарий
20.12.2021 17:00 Ответить
РРО вам у дупу, зелені кіздоболи!
показать весь комментарий
20.12.2021 12:36 Ответить
Святий РРО, він такий.
показать весь комментарий
20.12.2021 17:01 Ответить
Беню своего любимого сначала налогами обложите, а потом к другим цепляйтесь.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:38 Ответить
Слова с уст єтого отморозка очень пугают они просто ведут еще один налог на воздух
показать весь комментарий
20.12.2021 12:38 Ответить
Мохнатая бибизяна.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:40 Ответить
только в бизнес не лезьте, чепушилы зелёные, вы же гадите только
показать весь комментарий
20.12.2021 12:42 Ответить
"Покарання аж до звільнення?" - вот чисто интересно, Беня или Ахметхан были бы удовлетворены таким исходом дел после уничтожения провинившимся их бизнеса на корню?...
показать весь комментарий
20.12.2021 12:43 Ответить
Озвучьте тарифы на попадание в гринзону!
показать весь комментарий
20.12.2021 12:44 Ответить
У них всегда всё сводится к одному:
чтобы они сидели, а к ним шли на поклон и несли деньги.
Это у них называется "умение жить".
Потом обижаются на погромы.
показать весь комментарий
20.12.2021 13:48 Ответить
Будут удовлетворены.
Или нет.
Какая разница.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:45 Ответить
https://i.pinimg.com/236x/04/b4/4c/04b44cbdf123f364eba0dbb666b9f929.jpg Лицо партии Слуга народа.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:46 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 12:48 Ответить
Они ещё не закончили душить бизнес климат в стране? Это п.....,двенадцатипроцентная партия и агент московии гетьманович точат новый нож в спину украинской экономики.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:48 Ответить
Снова эти уроды будут ФОПов щимить?
показать весь комментарий
20.12.2021 12:52 Ответить
Все "гринпасы" сразу вручат своим и фирмам Бени !
показать весь комментарий
20.12.2021 12:56 Ответить
И всё это будет закрытая персональная информация.
Коммерческая тайна.
показать весь комментарий
20.12.2021 13:38 Ответить
велике крадівництво дотяглося вже і до налогової сфери
показать весь комментарий
20.12.2021 13:02 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 13:04 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 13:05 Ответить
"Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас" и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес." КАКОЕ ЛИЦИМЕРИЕ. КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ, К ТОМУ ЧАЩЕ БУДУТ НАВЕДЫВАТЬСЯ, ЧТОБ ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ ДЛЯ ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА.
показать весь комментарий
20.12.2021 13:08 Ответить
Им надо просто собрать базу доверчивых и наивных.
Это как в тестами на СПИД в метро: проверься, и у тебя его найдут.
И будут лечить до последнего доллара.
показать весь комментарий
20.12.2021 13:37 Ответить
"Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой орган проверяющий представляет, ему будет грозить наказание вплоть до увольнения", - сказал Арахамия.

Обезьяна абхазская, как ты УВОЛИШЬ частного предпринимателя???
показать весь комментарий
20.12.2021 13:14 Ответить
Уволят того, кто проверять будет
показать весь комментарий
20.12.2021 13:44 Ответить
А вот это гораздо хуже, на порядок хуже. Как будут определять к кому ходить, к кому не ходить? У кого будет согласовываться этот список?
показать весь комментарий
20.12.2021 13:54 Ответить
У РНБО
показать весь комментарий
20.12.2021 15:32 Ответить
для членів зеленої профспілки можна все, решті - Закон
показать весь комментарий
20.12.2021 17:03 Ответить
Слово РЕХФОРМА из уст любого идиота от СН означает - ПИ*ДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.12.2021 13:17 Ответить
Что б ты жил на одну зарплату
показать весь комментарий
20.12.2021 13:22 Ответить
Зато паржом
показать весь комментарий
20.12.2021 13:27 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 13:34 Ответить
Арахамия, возьми зеркало (заодно и побрейся) !
Ну кто тебе с такой физиономией поверит ?
Ваши "реформы" - это своим всё, а остальным - джихад !
показать весь комментарий
20.12.2021 13:34 Ответить
ФОПы напряглись
показать весь комментарий
20.12.2021 13:41 Ответить
ФОПов уже послали, теперь за более крупных решили взяться! А вы думаете, чего вой такой стоит! Среднячки имеют работников, и после рехформы работник получит зарплату меньше, хотя на бумаге ему расскажет Гетманцев, что он получил больше и должен быть благодарен партии зеленых соплей. Вот, что намечается! Но, когда ФОП давали по лицу, Среднячки потирали свои потненькие ручки, так как ФОП закроется а они получат супер прибыль, а ту вот как оказалось!
показать весь комментарий
20.12.2021 13:55 Ответить
ФОПов "закатали в асфальт", а там не понапрягаешься.
После Нового года получат счета за отопление, по цене 7080грн. за Гкал., тогда и в асфальте напрягутся.
показать весь комментарий
20.12.2021 14:42 Ответить
Розпочнеться Великий Розпродаж Гранпасів
показать весь комментарий
20.12.2021 13:43 Ответить
Предновогодний ажиотаж. Разбежались.
показать весь комментарий
20.12.2021 13:49 Ответить
с казино уже поступления задолбались считать, теперь ещё дальше пойдут
показать весь комментарий
20.12.2021 13:51 Ответить
феерические долбо"бы...
показать весь комментарий
20.12.2021 14:01 Ответить
- "Грінпас" для всіх етнічних меншин, а для українців "Велика шана".
- Куме, а що то таке "Велика шана"?
- Та то як у ішака. А мо ще й довший...
показать весь комментарий
20.12.2021 14:04 Ответить
Отменят налоги и Украина станет офшором?
Ну, или как всегда - будут грабить.
показать весь комментарий
20.12.2021 14:38 Ответить
заберите у дебилов кнопку!
мы еще от вашей предыдущей реформы не отошли. телефон сегодня не красный - он желтый - народ кассовые аппараты ищет. очередь до месяца. полный пакет (кассовый+сканер+принтер этикеток+учетная система) выходит от 22000
дешман-вариант (кассовый+учетная система) от 14000
показать весь комментарий
20.12.2021 15:11 Ответить
Податкова Арахмоформа - не реформа это! Только и могут налоги вводить, и плати и плати! Какой налог партия слуг уменьшила? Кто то помнит такое чудо?
показать весь комментарий
20.12.2021 15:29 Ответить
По чому сьогодні вартість Гранпасів
показать весь комментарий
20.12.2021 17:05 Ответить
Не трогайте ничего, полудурки.. тут и так неясно, как пять лет под властью идиота пережить
показать весь комментарий
20.12.2021 21:04 Ответить
"Мозг" Зелнского - это оказывается Ара! Он теперь "великий реформатор" и "экономист"!
показать весь комментарий
20.12.2021 21:36 Ответить
Уже ж убили ФОПов... что ещё от них нужно? Забрать их почки?
показать весь комментарий
22.12.2021 19:16 Ответить
 
 