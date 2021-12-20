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Новости За рубежом
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В случае размещения вооружений НАТО у границ Россия будет рассматривать различные варианты ответных шагов, - Кремль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В случае размещения вооружений НАТО у границ Россия будет рассматривать различные варианты ответных шагов, - Кремль

Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о возможности размещения в республике ядерного оружия в случае угрозы со стороны НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом пресс-секретарь российского президента заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам представителя Кремля, будут рассматриваться различные варианты вероятных ответных шагов России, если около ее границ разместится вооружение.

"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию", - объяснил Песков.

В то же время в настоящий момент не называются предполагаемые ответные действия со стороны Москвы.

Ранее глава Министерства иностранных дел Беларуси Макей заявил, что НАТО вплотную приблизилось к границам республики, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО", - глава МИД РБ Макей

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Свята Джавеліна, покровителька Украйни від навали зі сходу
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20.12.2021 12:43
+13
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20.12.2021 12:51
+12
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20.12.2021 12:44
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Озброєння НАТИ вже розміщені біля ваших кордонів. Прокинься.
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20.12.2021 12:39 Ответить
"Ви тільки подумайте, - каже психолог Дмитро Різниченко, - які ресурси цей уламок імперії викидає на боротьбу з нами. Пропаганда, підкупи політиків, нарешті пряма військова агресія. І що вони отримали? Ми живі й будемо жити! Ніхто нас не здав, у нас світова підтримка й світле майбутнє. А що у них? Пристарілий диктатор і загроза громадянської війни, як він помре? Вони були членом G8, гравцем на світовій арені. А зараз? Виключені звідусіль. Погані хлопці, яким не подадуть руку в пристойній компанії. У них немає шансів проти нас". - https://texty.org.ua/articles/105177/zahroza-rosijskoho-vtorhnennya-yak-peremohty-strah-koly-voroh-bilya-vorit/?src=main
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20.12.2021 13:09 Ответить
Литва и Польша уже давно в НАТО соседи и граничит с Мордором куда ещё ближе приближаться?,только проснулись
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20.12.2021 12:40 Ответить
Воронеж?
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20.12.2021 12:40 Ответить
Да... там уже напряглись походу. Свинособаки кстати уже предупредили НАТО, спалили одну из своих лаханок.
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20.12.2021 12:50 Ответить
Или Ростов, царю пофиг на количество своих холопов. Даже самых продвинутых из холопов, которые на Цензоре пытаются троллячить. Про троллей не Вам лично, а конкретно в адрес этих даунов.
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20.12.2021 13:22 Ответить
Если Украина станет членом НАТО, то вы в ответ только большой пук можете сделать.
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20.12.2021 12:42 Ответить
Ху*ло вкусить себе за хвіст.
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20.12.2021 12:43 Ответить
письков, НАТО давно со всех сторон. осталось только самоубиться.
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20.12.2021 12:43 Ответить
Свята Джавеліна, покровителька Украйни від навали зі сходу
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20.12.2021 12:43 Ответить
А что там за пятая буква в нимбе? Неужто палишься, кремлеботик?)
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20.12.2021 13:11 Ответить
ты дурачок?
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20.12.2021 13:15 Ответить
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20.12.2021 12:44 Ответить
Взорвет Воронеж и потопит пару подлодок. Достало Пуйло плешивое уже руками махать.
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20.12.2021 12:45 Ответить
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20.12.2021 12:51 Ответить
Неужели Рашка в ответ тоже разместит оружие возле границы? Ах да, Рашка же давно свое оружие даже ядерное под самую границу подвела.
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20.12.2021 12:52 Ответить
Закрывайте уже этим душевнобольным доступы к Куршавелям и Парижам , пусть отдыхают на родине-матушке.
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20.12.2021 12:52 Ответить














Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

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1 ч



Політінформація Рос\СМИ: Тарам-пам-пам О главном: Прошли переговоры США и России США: Vi dayote garantii nenapadeniya na Ukrainu? Россия: Мы не даем гарантий ненападения на Украину Украинцы: Кхе..Так ми і не питали.Бо у вас не гарантії,а вєрблюжа моча
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20.12.2021 12:53 Ответить
Самая большая опасность кремлевские утырки которые зомбируют населения РФ и пугают что на них нападет НАТО . Х#йлу нужно держатся у власти и чем то объяснять куда идут народные деньги в такой нищете и хаосе. Для этого и придумали сказочку о вечной угрозе НАТО.
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20.12.2021 12:56 Ответить
можливі кроки у відповідь ,з боку Росії, якщо біля її кордонів розміститься озброєння.
. .
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20.12.2021 12:56 Ответить
нэхай москал1 на хий сол1 насыплять
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20.12.2021 12:57 Ответить
каждому ! (с)
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20.12.2021 13:02 Ответить
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20.12.2021 12:57 Ответить
Та хоч над багатостраждальним "Кузею" нехай змилуються!
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20.12.2021 15:27 Ответить
Виставляючи наперед нереалістичні вимоги НАТО і США, типу прибрати всю інфраструктуру НАТО зі Сх. Європи, Московія використовує відомий прийом в торгах: вимагати по максимуму, щоб в процесі торгу обміняти це на те, що їх дійсно цікавить - гарантії по Україні
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20.12.2021 12:59 Ответить
А ты умён, блин.
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20.12.2021 13:01 Ответить
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20.12.2021 13:05 Ответить
так он со всей восточной европы убирать и не требует, пыня требует не размещать новые, а это именно про Украину уже. но уже послан, так как его требования неактуальны.
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20.12.2021 13:15 Ответить
Питербург от границы с НАТО -40 км. Любая ракета достанет.
Пусть не прыгают.
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20.12.2021 13:00 Ответить
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20.12.2021 13:00 Ответить
А ***** хоть кто нибудь сказал, что оно сказочный долбойоб? То Украину впихивало в НАТО, а теперь визжит, как свинья перед убоем...
Разве, не долбойоб?
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20.12.2021 13:03 Ответить
А корито "проворне"то ще не була відповідь??🤓
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20.12.2021 13:10 Ответить
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20.12.2021 13:10 Ответить
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20.12.2021 13:13 Ответить
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20.12.2021 13:14 Ответить
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20.12.2021 13:14 Ответить
Саллупу свою зашкарублую будете рассматривать, кремлёвские мечтатели !
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20.12.2021 13:16 Ответить
вони навіть червоні маркери для своїх червоних ліний у Китаї купують
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20.12.2021 13:18 Ответить
1. Обісцятися 2. Обісратися....далі варіанти не цікаві
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20.12.2021 13:19 Ответить
Где же московитские профессиональные военные ?
Пусть прочистят мозги йоршику Пескову.
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20.12.2021 13:19 Ответить
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20.12.2021 13:20 Ответить
варианты атветнавых шагофф? а шо там, от варонижа доси еще шота асталося?...
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20.12.2021 13:21 Ответить
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20.12.2021 13:22 Ответить
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20.12.2021 13:23 Ответить
Понты от лупатенького маланца для украинца- плюнуть и растереть!!! Эти страшилки действуют разве что на немцев и тех кто перед кацапней стоит на цырлях!!!!!!!!!!!!
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20.12.2021 13:23 Ответить
Я думаю, Путлер лякає лише НАТО, бо в Україні на 8-й рік війни ніхто не лякається. А чого Заходу лякатися? Тільки через погану пам'ять.
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20.12.2021 13:29 Ответить
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20.12.2021 13:30 Ответить
Варианты:
- раздавить помидоры
- поджечь ещё один недостроенный фрегат
- протопить авиапоносец "Кузю"
- разбомбить Воронеж
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20.12.2021 13:34 Ответить
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20.12.2021 13:35 Ответить
Не, ну а что он не правильно говорит?
ПТРК и ПВО у российских границ несут большую откровенную и очень опасную опасность для российских ВС и ВКС.
Любой воссоединитель забеспокоится, при таком-то раскладе ...
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20.12.2021 13:42 Ответить
Вот немецкие, французкие, испанские и итальчнские избиратели офигеют когда узнают, что они как члены НАТО угрожают, нет, хотят и мечтают захватить Россиюшку
Кремль вообще берега попутал когда с этим бредом пропагандонов для внутреннего потребления полез в мир.
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20.12.2021 13:53 Ответить
Пам'ятаю, якось вони весь свій чорноморський флот назло англійцям потопили.
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20.12.2021 15:44 Ответить
 
 