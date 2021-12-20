В случае размещения вооружений НАТО у границ Россия будет рассматривать различные варианты ответных шагов, - Кремль

Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о возможности размещения в республике ядерного оружия в случае угрозы со стороны НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом пресс-секретарь российского президента заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам представителя Кремля, будут рассматриваться различные варианты вероятных ответных шагов России, если около ее границ разместится вооружение.

"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию", - объяснил Песков.

В то же время в настоящий момент не называются предполагаемые ответные действия со стороны Москвы.

Ранее глава Министерства иностранных дел Беларуси Макей заявил, что НАТО вплотную приблизилось к границам республики, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО", - глава МИД РБ Макей