В случае размещения вооружений НАТО у границ Россия будет рассматривать различные варианты ответных шагов, - Кремль
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о возможности размещения в республике ядерного оружия в случае угрозы со стороны НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом пресс-секретарь российского президента заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.
По словам представителя Кремля, будут рассматриваться различные варианты вероятных ответных шагов России, если около ее границ разместится вооружение.
"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию", - объяснил Песков.
В то же время в настоящий момент не называются предполагаемые ответные действия со стороны Москвы.
Ранее глава Министерства иностранных дел Беларуси Макей заявил, что НАТО вплотную приблизилось к границам республики, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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1 ч
Політінформація Рос\СМИ: Тарам-пам-пам О главном: Прошли переговоры США и России США: Vi dayote garantii nenapadeniya na Ukrainu? Россия: Мы не даем гарантий ненападения на Украину Украинцы: Кхе..Так ми і не питали.Бо у вас не гарантії,а вєрблюжа моча
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Пусть не прыгают.
Разве, не долбойоб?
Пусть прочистят мозги йоршику Пескову.
- раздавить помидоры
- поджечь ещё один недостроенный фрегат
- протопить авиапоносец "Кузю"
- разбомбить Воронеж
ПТРК и ПВО у российских границ несут большую откровенную и очень опасную опасность для российских ВС и ВКС.
Любой воссоединитель забеспокоится, при таком-то раскладе ...
Кремль вообще берега попутал когда с этим бредом пропагандонов для внутреннего потребления полез в мир.