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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) рейтинг (1614) КМИС (270)

Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

58,6% граждан не одобряют деятельность Владимира Зеленского в должности Президента Украины, 26,4% - одобряют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Подавляющее большинство населения – 65,3% – считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении, составляет 18,3%", - говорится в исследовании.

"Наивысший антирейтинг среди кандидатов имеют Зеленский (30,7% среди всех респондентов ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за него) и П. Порошенко (29%)", - добавили авторы исследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 17,6%, "ЕС" - 16,5%, "Батькивщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила и честь" - 5,5%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Уровень одобрения деятельности Президента В.Зеленского практически не изменился по сравнению с октябрем, и сейчас также преобладают критические оценки: 58,6% респондентов не одобряют деятельность Президента В.Зеленского, одобряют - 26,4%. 34,5% респондентов утверждают, что В. Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (48%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 15,3% утверждают, что у них никогда и не было надежд на В. Зеленского", - отмечается в исследовании.

В то же время, согласно исследованию, в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну – 44,3% поддерживают их против 46,2%, которые не поддерживают.

"59% респондентов считают, что в первую очередь нынешняя власть отстаивает свои собственные интересы. Считают, что они отстаивают государственные/национальные интересы – 14,5%, а еще 13,1% считают, что они отстаивают интересы других государств. По мнению 54 % респондентов политика руководства приводит к росту смертности среди населения (о понижении говорят 4%). Также 51,6% говорят о том, что политика приводит к снижению рождаемости (о росте рождаемости говорят 5,8%)", - говорится в исследовании.

"На выборах Президента Украины в первом туре, будь он в середине декабря, наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 17% среди всех респондентов и 27,6% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - П. Порошенко (соответственно, 9,9% и 16%), третье место "делят" с почти одинаковой поддержкой (разница в пределах погрешности) Ю. Бойко (5,8% и 9,4%) и Ю. Тимошенко (5 ,5% и 9%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку", - рассказали авторы исследования.

Читайте: Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 32,4% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

"Кроме первого тура, респондентам моделировались 5 ситуаций возможного второго тура выборов Президента: В. Зеленский против П. Порошенко, Ю. Тимошенко, Ю. Бойко и Д. Разумкова, а также пара П. Порошенко - Ю. Тимошенко. В. Зеленский побеждает во втором туре П. Порошенко (55,7% против 44,3% среди определившихся с выбором), Ю. Бойко (60,2% против 39,8%) и Д. Разумкова (53,2% против 46,8%). В то же время в паре В. Зеленский - Ю.Тимошенко соотношение 51,6% к 48,4%, но разница – в пределах погрешности, то есть формально мы не можем сказать, какой из кандидатов имеет высшую поддержку. В паре П. Порошенко - Ю. Тимошенко 45,2% поддержали бы П. Порошенко, 54,8% – Ю. Тимошенко", - отмечается в исследовании.

Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 01
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 02
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 03
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 04
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 05
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 06
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 07
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 08
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 09
Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 30,7% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос КМИС 10

В течение 9-17 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.

В течение 22-29 июня 2021 года по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля - 1 августа - вторая волна, в течение 25-29 октября - третья волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-декабре 2021 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
В твоих влажных снах, ЗЕбот придурошный
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20.12.2021 13:34
+13
А оманський брехун ще пхнеться на другий термін.
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20.12.2021 13:04
+11
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20.12.2021 13:35
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Зелю геть?
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20.12.2021 13:03 Ответить
Инфляция, налоги, акцизы - вот чем сейчас Вова знаменит стал! А партия старается, не поспевает за главным!
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20.12.2021 13:31 Ответить
СБЫЛАСЬ МЕЧТА НЕКЧЕМНОГО ИДИОТА.... из князей в грязи...
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20.12.2021 14:16 Ответить
А оманський брехун ще пхнеться на другий термін.
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20.12.2021 13:04 Ответить
. .
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20.12.2021 13:04 Ответить
Сподівання впоротої вати на повну руйнацію держави Зеленський виправдовує. 4% вже задоволені цілком, а от решта 30 чекають ще більшого- хаос, безлад, кровопролиття... З чим вас, 73% дебілів, і вітаємо...
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20.12.2021 13:04 Ответить
Резидент Зеленский должен уйти
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20.12.2021 13:08 Ответить
Пєтрушка не відстає
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20.12.2021 13:09 Ответить
Как раз отстаёт, при чём безнадёжно. Несмотря на старания редакции размыть суть опроса, главный его факт остаётся очевидным- Зеленский продолжает опережать Петра практически на 10%. А Пётр в свою очередь продолжает проигрывать второй тур любому вероятному сопернику, кроме Бойко.
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20.12.2021 13:26 Ответить
В твоих влажных снах, ЗЕбот придурошный
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20.12.2021 13:34 Ответить
Все никак не смирится,что скорей всего будет под Порохом снова)
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20.12.2021 13:36 Ответить
5 мая грядущего года закон «об олигархах» полностью вступит в силу. А значит Порошенко официально займёт своё место в реестре олигархов. Политика станет для него незаконным родом деятельности. И переписанные на подставных лиц телеканалы никак на этот факт не повлияют.
Как себе видишь победу гетьмана?
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20.12.2021 14:13 Ответить
Кісєчка, а Зеленський не олігарх?
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20.12.2021 14:19 Ответить
неее просто скромный придурок гопник с Кривой Допы...
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20.12.2021 14:22 Ответить
Та ні. Зеленський не придурок. І таки має хуцпу.
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20.12.2021 14:38 Ответить
Зови меня Афанасий Эдуардович или на крайняк Афоня, как и остальные бесноватые порохоботы. Я бескомпромиссно гетеросексуален. Понимаешь о чём я? Ничего против педиков не имею, но… нежности твои в моём случае не уместны. Не обижайся. Есть ведь специальные сайты для вас. Там где-то твоя кисечка ходит. А здесь в основном старые пердуны. И пара пердушек.)) Из относительно молодых здесь только я и подруга Валера. Она девачька!

Зеленский- нет. Не олигарх. Нужно активов минимум на 85млн.$ У Вовы столько нет. И СМИ у него нет. Квартал не СМИ. Монополии тоже нет. Получается только политика.
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20.12.2021 14:51 Ответить
А телеканали- то не ЗМІ, пустунчик?
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20.12.2021 15:40 Ответить
****** сдалека видно (я не говорю про геев)
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20.12.2021 16:00 Ответить
Да не выйдет у зекрысы ничего с Порошенко)сейчас оно будет на Пороха нападать,думая ,что поднимет рейтинг ,НО это время безвозвратно ушло -для бывших зебилов -зекрыса теперь самый большой монстр,а остальные и так его за чмо считали -так что чем больше нападок на ПАП тем быстрее зекрыса сдохнет сама)
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20.12.2021 14:51 Ответить
))))ещё 2,5годика,а Запад уже начал,пока мягкий, демонтаж не вменяемой зесрани -так что нам теперь очень выгодна зекрыса во втором туре
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20.12.2021 13:34 Ответить
Приве!
Я снова всё пропустил!(( Запад с чего начал?
Почему вам выгодна зекрыса? Она же победит Петра даже по данным СОЦИС?
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20.12.2021 13:55 Ответить
Это ты так думаешь, другие по иному, я, допустим, нравится кому то, нет, два сапога пара. И это справедливо.рейтинги одинаковы, анти тоже. Чего что то выдумывать.
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20.12.2021 13:36 Ответить
Выдумывать это когда 27,6% и 16%- одинаково.)) Когда речь об азах математики думать можно только правильно и никак по-тному.
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20.12.2021 13:51 Ответить
А чего здесь выдумывать, смотри, выборы в 14, коротко, процент высокий, по дороге растерял, пролетел, выборы в 19, очень высокий процент, по дороге растерял, я что выдумываю, это факт. Оба по дороге растеряли, так почему я буду выбирать из растерявших доверие одного из них. Есть фанаты, что у одного, что у другого, спорьте между собой, а мне не навязывайте растерях. Вот почему два сапога пара,
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20.12.2021 14:07 Ответить
Никто тебе ничего не навязывает. Есть социология, котораяясно показывает, что Зеленский продолжает значительно опережать Порошенко. Тот факт, что ты не будешь голосовать ни за первого, ни за второго совсем не означает, что за них не будут голосовать другие. В чём тут навязывание? Это демократия.
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20.12.2021 14:19 Ответить
Ну якщо так , тоді в другому турі буде бойка .. . Як скажеш , Афоня . Для тєбя весь капріз . .
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20.12.2021 13:38 Ответить
А если не будет? Готов за один присест сожрать большой Киевский торт Рошен с просроченным на полгода сроком годности?!))
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20.12.2021 14:01 Ответить
ну так лучше сторожевой пес чем болонка
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20.12.2021 14:04 Ответить
Спасибо Вове за налоги!
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20.12.2021 13:29 Ответить
В один день опубликованы результаты КМИСа и Социса .Кто-то нежно подержал президента владимира за вымя.
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20.12.2021 13:31 Ответить
відсутність інтелекту та кацаполюбіє стають чимдалі очевиднішими
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20.12.2021 13:34 Ответить
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20.12.2021 13:35 Ответить
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20.12.2021 13:39 Ответить
З таблиці видно що єдина хто може перемогти Зеленського в другому турі це Юлія Тимошенко.
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20.12.2021 13:42 Ответить
Та нунафіг. Другий тур з ними це просто якийсь кошмар. Я навіть не знаю, хто гірший - Зєля чи Юля...
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20.12.2021 13:56 Ответить
Тимошенко - прекрасний кандидат! Вона вже багато років доводить діями, що готова на все заради покращення ситуації в країні!
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22.12.2021 13:13 Ответить
Такого рівня політиків, як Тимошенко, просто немає. Це приклад для кожного парламентаря! Вона навіть потрапила до ТОП найвпливовіших жінок за версією журналу Форбс у 2005 році.
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22.12.2021 13:23 Ответить
Цілком прийнятний для Кремля варіант.
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20.12.2021 14:37 Ответить
Чому тоді цей як ви кажете прийнятний для Кремля варіант за часів Януковича коли Кремль мав повну владу в Україні, сидів у в"язниці ?
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21.12.2021 22:07 Ответить
Готувався в президенти.
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21.12.2021 23:45 Ответить
Маячня! Тимошенко завжди відстоювала інтереси нашої держави! Не плутайте її з ОПЗЖ та іншою нечистю.
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22.12.2021 13:12 Ответить
Повна нісенітниця. Тимошенко ніколи не була пов'язана з Кремлем, і всі це прекрасно знають.
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22.12.2021 13:20 Ответить
Я повністю з вами погоджуюся! Сильний кандидат. Вона має найбільше з усіх знань та досвіду, тому і має дуже високі шанси на перемогу!
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22.12.2021 13:11 Ответить
Очень стреммно, что у Зели и Пети антирейтинги выше, чем у Бойко и Мертведчука.
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20.12.2021 13:51 Ответить
******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

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30 мин



Постачання дизпалива ЗСУ повністю провалене, всі гроші перекинули на зРаду, мабуть прожруть на корпоративах.
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20.12.2021 13:51 Ответить
Олени начинают подозревать что дед мороз не настоящий.
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20.12.2021 14:57 Ответить
В паре П. Порошенко - Ю. Тимошенко 45,2% поддержали бы П. Порошенко, 54,8% - Ю. Тимошенко", - отмечается в исследовании. Источник: https://censor.net/ru/n3306172
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Це якась ганьба, зрада, и длинные руки кремля в одном флаконе...
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20.12.2021 19:32 Ответить
Я вважаю, що цей рейтинг не є цілком коректним. Тимошенко має значно вищий рейтинг. Вона та її команда роблять усе можливе задля стабілізації ситуації в країні. Нехай влада дослухається до їхніх порад.
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20.12.2021 21:21 Ответить
Погоджуюся з вами! Незабаром вибори... Тоді ми всі переконаємось у високому рейтингу Тимошенко!
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21.12.2021 14:53 Ответить
Усе моє оточення підтримує Тимошенко, у тому числі і я. Більше немає кого. Вона єдина володіє достатнім багажем знань та досвіду. Більше того, ЮВ гарно проявила себе на посаді прем'єр-міністра!
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21.12.2021 14:52 Ответить
 
 