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Новости Политика Украины
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рейтинг (1614) Батькивщина (2005) Слуга народа (2548) Европейская Солидарность (999) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Рейтинг партий: "СН" - 19,1%, "ЕС" - 13,5%, "Батькивщина" - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, "Сила и честь" - 7,3%, "Розумна політика" - 6,2%, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, восемь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,1% среди голосующих и определившихся с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 13,5%, "Батькивщина" – 11,2%, " Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%. Партию "Сила и честь" поддерживают 7,3%, партию Разумкова "Розумна політика" – 6,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,0%, партию Мураева "Наши" – 5,6%, Радикальную партию – 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,8%, партию Шария – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,0%. Рейтинг других политических сил – менее 2%", - говорится в исследовании.

Также читайте: Рейтинг партий: "СН" - 17,6%, "ЕС" - 16,5%, "Батькивщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила и честь" - 5,5%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: СН - 19,1%, ЕС - 13,5%, Батькивщина - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, Сила и честь - 7,3%, Розумна політика - 6,2%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: СН - 19,1%, ЕС - 13,5%, Батькивщина - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, Сила и честь - 7,3%, Розумна політика - 6,2%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 14-16 декабря 2021 г.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
херасе,у буратин с утра рейтинг вырос уже на 7%
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20.12.2021 13:12
+24
Резидент Зеленский со своими зелёными человечками должен свалить - это единсвенное решение кризиса в Украине
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20.12.2021 13:20
+17
***, ну нахрена эту туфту зеленую нести. Выйдите на улицу и спросите, Януковича меньше ненавидели, чем Зеленского, вот вам и весь рейтинг.
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20.12.2021 13:15
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Как и ожидалось ,истинный рейтин зесволота не пустит в СМИ.
Жаль что и ЦН публикует эти купленные "рейтинги".Вот пример.

Сергій Васильович Ілієнко

17 грудня 2020 р. ·



Сторінку з голосуванням про те,хто головний політик року видалено.Зелена сволота,ви може видаляти скільки завгодно,всеодно головним політиком року є Петро Олексійович Порошенко.
- у Місто Дніпро.
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20.12.2021 17:03 Ответить
Цей рейтинг намальований "Рейтингом" . В дійсності ЄС посідає першуе місце , Борімося- поборемо , навіть зелену плісняву.
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20.12.2021 19:59 Ответить
Ці рейтинги на 90% просто намальовані. Хоча на рахунок "свободи" правда, що вони все більше опускаються. Бо вони становляться все більше бездіяльними.
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21.12.2021 03:28 Ответить
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