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Новости Политика Украины
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ВР (28825) выборы (24315) Арахамия (957)

Возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержат более 300 депутатов, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержат более 300 депутатов, - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержат более 300 народных депутатов.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Весь парламент поддержит. Думаю, будет голосов 300 +", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции, в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе (совокупность двух систем: пропорциональной – по партийным спискам и мажоритарной – голосование за кандидата).

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"Народные депутаты считают, что на огромных избирательных округах, которые существуют в настоящее время, невозможно добиться узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который на одном округе избирался 10 лет, округ увеличился в три раза – ни он людей не знает, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет. Получается, созданы какие-то псевдоокруга, которые не работают, и существует вероятность избрать в законодательный орган случайных людей. Так что аргументы весомые и объективные, но одно дело разговоры на кухне или в столовой парламента, а другое – законодательная инициатива. Инициатив мы пока не видели. Хотя и наши многие мажоритарщики тоже этого хотят", - рассказал глава фракции.

Арахамия также подчеркнул, что не видит предостережений, которые бы помешали возвратиться к смешанной системе.

"С новой системой проэкспериментировали на местных выборах – увидели очень много негатива. Основной минус – кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". Условно говоря, третий номер начинает "сыпать" компромат на пятый номер, тот – в ответ. В результате идет борьба внутри списка, а не с внешними оппонентами... А теперь представьте партийный открытый список, который включает много претендентов. Это выглядит плохо, и в конечном итоге, дискредитирует и "валит" всю политсилу", - подытожил народный депутат.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
Понеслась звезда по кочкам. Мажоритарку купить - раз плюнуть .
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20.12.2021 13:23
+14
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20.12.2021 13:31
+12
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20.12.2021 13:30
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Нарешті вирвався на 1 місце
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20.12.2021 13:23 Ответить
Всіх під конвоєм в Бабин Яр.
Згодом поставим Меморіал.
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20.12.2021 13:28 Ответить
- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое.(с)
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20.12.2021 14:46 Ответить
ти вважаєш себе дуже дотепним, кацен-провокатор?
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20.12.2021 15:45 Ответить
Второй, как был, так и остался.
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20.12.2021 13:30 Ответить
Та не кажіть.
Як ви без мізків живете?
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20.12.2021 13:34 Ответить
Ти віддав рупь?
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20.12.2021 13:51 Ответить
существует вероятность избрать в законодательный орган случайных людей Источник: https://censor.net/ru/n3306179

КАКАЯ САМОКРТИЧНОСТЬ ОТ ХЛАМИНДИИ...ты гля прозрел часом...
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20.12.2021 14:36 Ответить
Понеслась звезда по кочкам. Мажоритарку купить - раз плюнуть .
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20.12.2021 13:23 Ответить
А ти спробуй! Чомусь це не вдається в усіх цивілізованих країнах світу. Демократія може бути тільки 1) представницькою і 2) пропорційною до складу населення. Демократії по "партійним спискам" не існує в природі! Звідси демократія = мажоритарна система виборів.
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20.12.2021 15:06 Ответить
А причем тут цивилизованные? В стране где 73% дебилов нужен Пиночет.
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20.12.2021 15:24 Ответить
Так, потрібен але взяти нема де. Я фанат Піночета. Бачив його особисто в Королівському Суді в Лондоні. Це єдиний раз коли королівськи судді встали з поваги до підсудного. Якось так автоматом... Піночет це продукт військової еліти Чілі - касти яка століттями воювала захищаючи країну від сусідів. І, що важливо, вела переможні війни! У нас такої касти не має. Зовсім. Тільки зараз, можливо, зароджується національна військова еліта. І це ті які вчаться в британських та американських військових закладах.
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20.12.2021 16:18 Ответить
Извини , отвечу на языке на котором максимально точно могу выразить свои мысли .
Пробовать буду не я , купят округа за гречку , газ , дрова , дорогу к школе и пару спортивных площадок - мы это уже проходили много раз . Ты вот слёту можешь назвать депутата по твоему избирательному округу ? А по соседнему ? Три первых пункта его программы ? Если да - я буду сильно удивлён .
Демократия - это не только система выборов , но и система ответственности . Как избирателей за свой выбор , так и депутатов за выполнение программы . Избиратели Украины сейчас за свой выбор платят с такими процентами , что ни один "Швидкокредiт" не мечтает . А вот о депутате который после невыполнения обещанного хоть как то пострадал ( криминальные разборки не в счёт ) я не слышал .
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20.12.2021 15:43 Ответить
Ви пропонуєте зважати на спотворені жидобільшовиками реалії нашого життя, які до демократії не мають взагалі ніякого відношення. По перше в усіх цивілізованих країнах депутат має проживати на території виборчого округу не менше 10 років і виборці можуть відкликати його в будь який момент. Наприклад, в Британії процедура відкликання займає два тижні. Уявити що локальний виборець проголосує за чужака з далекого Лондону який живе зовсім іншим життям і не має найменшого уявлення про проблеми місцевих виборців просто неможливо! Також неможливо уявити щоб англієць проголосував за шотландця або ірландця. А у нас здебілований "українець" голосує за чужака жида який його публічно зневажає і пинижує та ще й сподівається що "буде йому щастя"...
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20.12.2021 16:26 Ответить
Чтобы депутатов лучше узнавали нужно оставить их штук 100. И запретить быть депутатом два термина подряд.
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20.12.2021 13:23 Ответить
И дебилам из 73 % запретить голосовать на 10 лет без права переписки!!
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20.12.2021 13:34 Ответить
Краще 1, і єдиним пунктом,вимагати закон прямої дії - відкликаня депутата(позбавленя мандата) більшою кількістю виборців на округу,збором підписів по списку виборців. Та заміна на депутата з партії,яка була другою.
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20.12.2021 15:06 Ответить
архетипичный пепел 300 спартанцев стучит в московой туман арахламии ))
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20.12.2021 13:25 Ответить
Все депутаты должны избираться как мажоритарщики. А принадлежность к какой либо партии просто должна давать им большой плюс в борьбе с конкурентами. Тогда и депутаты будут относительно независимы и партии будут опосредованно влиять на парламент.
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20.12.2021 13:29 Ответить
Ще один дебілізм. Тушкування мажоритарщиків ми вже проходили. Нічого граблі ще не навчили?
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20.12.2021 13:54 Ответить
Зато сейчас как охрененно. Спонсор партии приказал и бибизяны нажали за банан нужные кнопочки. И я ещё должен оплачивать содержание этого зоопарка (вы ж в курсе шо каждая карманная партия финансируется из бюджета?) из своего кармана.
А вот если бы пришлось покупать каждую обезьяну отдельно то врядли бы такое проканало. Слишком дорого и хлопотно и залётно.
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20.12.2021 15:26 Ответить
такое уже было. скупка депутатов потом оптом))
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20.12.2021 14:33 Ответить
Это сейчас скупка оптом, а мажоритарка скупка в розницу! Что дороже и гемморойнее для олигархов!
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20.12.2021 15:23 Ответить
Хорошо что вы осведомлены о делах олиграхов! Нам такие люди нужны, в сопротивление олигархам. От цензора набирается большой отряд.
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20.12.2021 15:31 Ответить
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20.12.2021 13:30 Ответить
Тринд.ить, як хламідія.
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20.12.2021 13:31 Ответить
"є ймовірність обрати до законодавчого органу випадкових людей" - вже обрали, агрохімія один з випадкових.
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20.12.2021 13:31 Ответить
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20.12.2021 13:31 Ответить
40%-ная маржа: стало известно, сколько Давид Арахамия зарабатывает на поставках электроэнергии из Беларуси
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20.12.2021 13:36 Ответить
Чиполлино мля…..
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20.12.2021 15:47 Ответить
Избиратели прикормленые гречкой,знают своего фиодала.
**** ЗЕленая,вы твари идете по наклонной,вниз под плинтус.Пора вас мразей оттаскивать от корыта.
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20.12.2021 13:32 Ответить
Допоможе вам мажиротарка,як мертвій бабі кадило. В 2019 році таких зубрів типу Литвина прокатали, а ваших фотографів в списках і не замітять.
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20.12.2021 13:36 Ответить
При следующих условиях :
1) правом выдвижения в кандидаты обладают ТОЛЬКО партии;
2) избранный депутат ОБЯЗАН войти во фракцию, выдвинувшей его партии. Исключение может быть только в том случае, если партия не может сформировать фракцию;
3) выход или исключение из фракции автоматически означает утерю мандата;
4) выписывается простой способ отзыва депутата избирателям
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20.12.2021 13:35 Ответить
а якщо партія, яка висунула мажоритарщика, не потрапила в парламент?
Та проходили ми вже таке в своїй історії, в перше-друге скликання. І тоді ще не такі гроші в парламенті ходили, і потужних олігархів ще не було, щоб перекупити депутата - і те перекупали один одного!
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20.12.2021 13:59 Ответить
Якщо не має партія фракції, то такий депутат може бути позафракційним або вступити у будь яку фракцію. Такого у нас ніколи не було! Так чином можна вирішити питання зв'язку депутата з виборцями, не втративши при цьому політично структуруйований парламент!
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20.12.2021 14:25 Ответить
він буде позафракційним де-факто (хоча, може де-юре числитись у фракції). Так легше бабло косити з олігархів. І таких нардепів буде більше половини з усієї шобли мажоритарщиків. І тому про реальну коаліцію годі говорити (просто-напросто до 226-ти не вистачатиме штиків). І тому виконавча влада (передовсім кабмін) будуть малодієздатні.
Ми таке вже проходили в своїй історії! Це було третє скликання парламенту, коли прем'єри мінялись, як рукавички! Навіть такі сильні прем'єри, як Ющенко!
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20.12.2021 14:47 Ответить
на жаль, формат форуму не дозволяє вести дискусію. Десь за кавою, я був би готовий посперечатися -)))
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20.12.2021 14:58 Ответить
Сперечатися можна по 3-му пункту,але ми не депутати!
І будь - яке зазіханя на право депутата НЕ ВІДСИДИТИ СВОЇ 4 роки у ВРУ вони сприймають як кишенькову крадіжку.
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20.12.2021 15:24 Ответить
нам цих депутатів не з підводного човна на Подолі вночі висадили. Так би мовити, "плоть от плоти"
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20.12.2021 15:31 Ответить
Хто попередні коменти писав? З ним можу дискутувати.
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20.12.2021 23:12 Ответить
4. Самый простой способ - закон прямого действия.
Для отзыва достаточно собрать количество подписей избирателей его округа.
На его место заходит кандидат,второй на выборах в этом округе.
Преимущества.
Не нужно проводить повторных выборов.
Все голосующие за "гречку" будут регулярно(каждые 6-8 месяцев) получать "гречку"!
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20.12.2021 15:17 Ответить
Знову наперсточники заворушились,та вже вам нічого не допоможе,покидьки.
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20.12.2021 13:36 Ответить
Думаю, не повинні підтримати, пропорційна система дуже утруднила грошовитим бандитам та корумпованим чиновникам, теж бандитам, можливість проникати у парламент країни.
У нашій ситуації чесна людина без грошей, навіть за певної підтримки місцевої громади, АЛЕ без грошей, не виграє виборчий округ, переможцем буде якесь антиукраїнське корумповане зло.
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20.12.2021 13:36 Ответить
100% депутатов должно избираться по мажоритарным округам. и никаких партийных списков.
но(!) кандидат должен родиться и жить последние 20 лет на своем округе
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20.12.2021 13:48 Ответить
Дебілізм. Кожен депутат і чиновник, де би він не не жив до обрання (призначення) після першої же своєї каденції починає жити поближче до контори, в яку він попав. Але обиратися завжди їздить на прикормлену територію.
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20.12.2021 13:53 Ответить
Так голосование по партийным спискам - это суперузнаваемость.
В чём проблема?
Мошенники и коррупционеры при административном ресурсе рвутся к корыту? Ответ - да
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20.12.2021 13:48 Ответить
Ара,хватит анализировать и экспериментировать,вы для этого не приспособлены.
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20.12.2021 13:49 Ответить
Майдан вимагав відмови від мажоритарки та виборів по відкритим спискам.
Якщо зелені уроди хочуть вчергове збрехати і поміняти ними же затверджений (і з 18-ї спроби проголосований у VІІІ-му скликані) Виборчий Кодекс, повернути мажоритарку - Х-р їм на прапор, і в Ростов.
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20.12.2021 13:50 Ответить
Нарід уже соскучился по пакетам с гречкой. Нужно больше мажоритарки
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20.12.2021 13:58 Ответить
У Лидии- хламидии, у Зели - арахамии
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20.12.2021 14:01 Ответить
Мажоритарка это болото в парламенте. Снижай рейтинг Зе таким вбросом, полезный идиот.
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20.12.2021 14:02 Ответить
Показували вибори у якомусь племені-сідають в круг кандидати,випивають по кружці слабітельного,кто висидів найдовше,той і вождь!А народу яка потіха,не всі вспівають одбігти!
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20.12.2021 14:05 Ответить
УРОДЫ!
ОПЯТЬ ХОТЯТ ИЗ МАЖОРИТАРЩИКОВ ЛОХОТРОН УСТРОИТЬ!!!
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20.12.2021 14:09 Ответить
"Навіщо допомагати країні, чия влада не вірить в свою перемогу в війні з РФ й вже зараз, готує свій відхід, акумулюючи відмиті корупційні статки в юрисдикціях, які не особливо переймаються походженням грошей. Чого тільки вартує схема прогонки вартості електроенергії імпортованої з Білорусі через прокладку Vector Energy Innovation FZCO (ОАЕ), на якій різні арахамії планують заробити понад 400 млн. доларів за рік"
Джерело: https://censor.net/ua/b3306131
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20.12.2021 14:23 Ответить
"много нєгаиіва" від Арахамії - це проліт його партії повз Ралу, як фанера над Парижем? Та пофігу, що там депутаНи підтримують. Ви у людей спитайте спочатку.
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20.12.2021 14:26 Ответить
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20.12.2021 14:27 Ответить
Где подписать то?
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20.12.2021 16:04 Ответить
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20.12.2021 14:28 Ответить
Ого куда понесло агрохимия, он уже не "случайный" человек в депутатах. Быстро же задницы приростают к креслу, может и наследственность пора вводить при передаче кресла.
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20.12.2021 14:31 Ответить
И право первой ночи!
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20.12.2021 16:06 Ответить
Ни разу не палятся мошенники
Кто ещё в Украине не знает, что легче всего использовать административный ресурс для фальсификации выборов именно на мажоритарке?!
Мошенники-наперсточники. Ни совести, ни чести, ни мозгов
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20.12.2021 14:43 Ответить
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20.12.2021 14:47 Ответить
Ну, от, нарешті дочеквлися, , слуги задля потравпляння звертають на шлях ригіналів. Але, чомусь, забувають чим ТІ кінчили. нічого, нагадаємо.
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20.12.2021 14:49 Ответить
с какими психологами..... где опыт, где образование, они же школу еще не успеют закончить, что лапшу легче будет вешать ????
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20.12.2021 15:05 Ответить
Мажоритарщики это денежные мешки которые никому не подконтрольны и решают только свои проблемы, а так же легко покупаются.
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20.12.2021 15:06 Ответить
А сейчас парламент ваши проблемы решает?
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20.12.2021 15:35 Ответить
...... - "арахамія головного мозга"
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20.12.2021 15:07 Ответить
а шо у нас случилось? вы же с таким пафосом после выбором по смешанной системе взяли и отменили ее оставив только списочников. сдулись зеленожопые. вряд ли это вам поможет пролезть в ВР опять
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20.12.2021 15:08 Ответить
Даа. Чем дальше в лес, тем больше тьма.
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20.12.2021 15:33 Ответить
Ну теперь наворовали,можно и в мажоритарку поиграть,в случае если не пройдут у зешобла махинациии с выборами.по крайней мере купят себе неприкосновенность и право голоса в Раде.
Ну праильно...бежать то некуда.
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20.12.2021 15:39 Ответить
пацаны поняли, что при выборах по партийным спискам смогут набрать едва 10 % ( в лучшем случае)к тому же отпадут ситуативные "костыли"- "довира" " майбах" та внефракционная шелупонь, а керувати очень хочется и получать конверты за "нужные" Законы, а если их не будет хотя бы 20% никто им платить не будет
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20.12.2021 15:40 Ответить
*******.
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20.12.2021 15:40 Ответить
*** ТОБІ **** В СРАКУ!!! А не мажоритарку!! Гандоняри штопані- відчувають шо просто так вже не вдасться пропхнутись у Раду, тож і намагаються придумати спосіб: щоб хоч мишкою хоч кабанчиком знов пролізти до ВР.
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20.12.2021 17:22 Ответить
всегда, когда власть очень слаба, она начинает менять правила игры под себя
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20.12.2021 17:26 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

4 ч. ·



В «Слуге народа» запели песни, что на выборах в Раду надо возвратить смешанную избирательную систему с мажоритарными округами.

Банковая готовится скупать голоса на округах, поскольку по полностью пропорциональной системе «Слуга народа» будет в оппозиции на выборах 2023 года.
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20.12.2021 18:45 Ответить
Прошло 2 года власти Зе и всё поменялось. Уберём мажорытарку. А теперь - мажорытарка наше всё
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20.12.2021 20:38 Ответить
арахемия.вопрос.ты.дебил
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23.12.2021 11:34 Ответить
 
 