Возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержат более 300 депутатов, - Арахамия
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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержат более 300 народных депутатов.
Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Весь парламент поддержит. Думаю, будет голосов 300 +", - сказал Арахамия.
По словам главы фракции, в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе (совокупность двух систем: пропорциональной – по партийным спискам и мажоритарной – голосование за кандидата).
"Народные депутаты считают, что на огромных избирательных округах, которые существуют в настоящее время, невозможно добиться узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который на одном округе избирался 10 лет, округ увеличился в три раза – ни он людей не знает, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет. Получается, созданы какие-то псевдоокруга, которые не работают, и существует вероятность избрать в законодательный орган случайных людей. Так что аргументы весомые и объективные, но одно дело разговоры на кухне или в столовой парламента, а другое – законодательная инициатива. Инициатив мы пока не видели. Хотя и наши многие мажоритарщики тоже этого хотят", - рассказал глава фракции.
Арахамия также подчеркнул, что не видит предостережений, которые бы помешали возвратиться к смешанной системе.
"С новой системой проэкспериментировали на местных выборах – увидели очень много негатива. Основной минус – кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". Условно говоря, третий номер начинает "сыпать" компромат на пятый номер, тот – в ответ. В результате идет борьба внутри списка, а не с внешними оппонентами... А теперь представьте партийный открытый список, который включает много претендентов. Это выглядит плохо, и в конечном итоге, дискредитирует и "валит" всю политсилу", - подытожил народный депутат.
Пожалуйста, подождите...
Згодом поставим Меморіал.
Як ви без мізків живете?
КАКАЯ САМОКРТИЧНОСТЬ ОТ ХЛАМИНДИИ...ты гля прозрел часом...
Пробовать буду не я , купят округа за гречку , газ , дрова , дорогу к школе и пару спортивных площадок - мы это уже проходили много раз . Ты вот слёту можешь назвать депутата по твоему избирательному округу ? А по соседнему ? Три первых пункта его программы ? Если да - я буду сильно удивлён .
Демократия - это не только система выборов , но и система ответственности . Как избирателей за свой выбор , так и депутатов за выполнение программы . Избиратели Украины сейчас за свой выбор платят с такими процентами , что ни один "Швидкокредiт" не мечтает . А вот о депутате который после невыполнения обещанного хоть как то пострадал ( криминальные разборки не в счёт ) я не слышал .
А вот если бы пришлось покупать каждую обезьяну отдельно то врядли бы такое проканало. Слишком дорого и хлопотно и залётно.
**** ЗЕленая,вы твари идете по наклонной,вниз под плинтус.Пора вас мразей оттаскивать от корыта.
1) правом выдвижения в кандидаты обладают ТОЛЬКО партии;
2) избранный депутат ОБЯЗАН войти во фракцию, выдвинувшей его партии. Исключение может быть только в том случае, если партия не может сформировать фракцию;
3) выход или исключение из фракции автоматически означает утерю мандата;
4) выписывается простой способ отзыва депутата избирателям
Та проходили ми вже таке в своїй історії, в перше-друге скликання. І тоді ще не такі гроші в парламенті ходили, і потужних олігархів ще не було, щоб перекупити депутата - і те перекупали один одного!
Ми таке вже проходили в своїй історії! Це було третє скликання парламенту, коли прем'єри мінялись, як рукавички! Навіть такі сильні прем'єри, як Ющенко!
І будь - яке зазіханя на право депутата НЕ ВІДСИДИТИ СВОЇ 4 роки у ВРУ вони сприймають як кишенькову крадіжку.
Для отзыва достаточно собрать количество подписей избирателей его округа.
На его место заходит кандидат,второй на выборах в этом округе.
Преимущества.
Не нужно проводить повторных выборов.
Все голосующие за "гречку" будут регулярно(каждые 6-8 месяцев) получать "гречку"!
У нашій ситуації чесна людина без грошей, навіть за певної підтримки місцевої громади, АЛЕ без грошей, не виграє виборчий округ, переможцем буде якесь антиукраїнське корумповане зло.
но(!) кандидат должен родиться и жить последние 20 лет на своем округе
В чём проблема?
Мошенники и коррупционеры при административном ресурсе рвутся к корыту? Ответ - да
Якщо зелені уроди хочуть вчергове збрехати і поміняти ними же затверджений (і з 18-ї спроби проголосований у VІІІ-му скликані) Виборчий Кодекс, повернути мажоритарку - Х-р їм на прапор, і в Ростов.
ОПЯТЬ ХОТЯТ ИЗ МАЖОРИТАРЩИКОВ ЛОХОТРОН УСТРОИТЬ!!!
Джерело: https://censor.net/ua/b3306131
Кто ещё в Украине не знает, что легче всего использовать административный ресурс для фальсификации выборов именно на мажоритарке?!
Мошенники-наперсточники. Ни совести, ни чести, ни мозгов
Ну праильно...бежать то некуда.
4 ч. ·
В «Слуге народа» запели песни, что на выборах в Раду надо возвратить смешанную избирательную систему с мажоритарными округами.
Банковая готовится скупать голоса на округах, поскольку по полностью пропорциональной системе «Слуга народа» будет в оппозиции на выборах 2023 года.