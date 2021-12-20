"Не было предложений": у Путина заявили, что не планируют встречи с Зеленским

У президента России Владимира Путина заявили, что не планируют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, потому, что от Киева не поступало конкретных предложений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова для "РИА Новости".

"Ну, в самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал Песков.

Он также отметил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, "здесь вряд ли может играть какую-либо роль".

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