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"Не было предложений": у Путина заявили, что не планируют встречи с Зеленским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

У президента России Владимира Путина заявили, что не планируют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, потому, что от Киева не поступало конкретных предложений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова для "РИА Новости".

"Ну, в самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал Песков.

Он также отметил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, "здесь вряд ли может играть какую-либо роль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин пока не принял решения о вторжении в Украину, - Салливан

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
При встрече один на один можно обговорить без свидетелей персональные гарантии безопасности.
При встрече с априори мошенниками всегда надо иметь авторитетных свидетелей. Иначе навешают ложных обещаний - не отмоешься
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20.12.2021 13:59
+3
чому переворотько? Він таких і був, просто 73% від нього чекали казна що
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20.12.2021 14:04
+3
Два фуйла і обидва Вони!
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20.12.2021 14:05
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атож, бо аватар не може зустрітися з анекдотом
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20.12.2021 13:52 Ответить
Шо таке не веЗЕ і як переворотьку з цим боротись.
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20.12.2021 13:54 Ответить
чому переворотько? Він таких і був, просто 73% від нього чекали казна що
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20.12.2021 14:04 Ответить
А О ЧЕМ ОНИ ВООБЩЕ МОГУТ РАЗГОВАРИВАТЬ ОДИН ИМПОТЕНТНЫЙ КРЕТИН ВЫЖИВШИЙ ОТ УМА ВСЕВЛАСТИЯ ВОЗРАСТА И ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА БАБЛА ЕМУ ЖЕ ЛЕНЬ ДАЖЕ ЖИТЬ..по крайней мере спокойно **** литавры фанфары заменяют житие.... А ВТОРОЙ КЛОУН ЖОПОЛИЗ ПРИДУРОК У КОТОРОГО СВЕРЛО ВСТАВИЛИ ВКЛЮЧИЛИ А ЗАБЫЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ..В ОДНОМ МЕСТЕ...
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20.12.2021 14:32 Ответить
"субстантивной подготовки".... пля вечно этот конченный писькофф хочет вые..нуться словами из словарей....
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20.12.2021 14:29 Ответить
При встрече один на один можно обговорить без свидетелей персональные гарантии безопасности.
При встрече с априори мошенниками всегда надо иметь авторитетных свидетелей. Иначе навешают ложных обещаний - не отмоешься
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20.12.2021 13:59 Ответить
Украина набирает очки в вопросе , кто бьіл против политико-дипломатического урегулирования конфликта .
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20.12.2021 14:00 Ответить
Два фуйла і обидва Вони!
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20.12.2021 14:05 Ответить
А шо, кацапы не смотрели пресс-марафон !?
Верховный уклонист в прямом эфире бросил перчатку царю РФ - готов, не боюсь, буду мол встречаться, когда-нибудь, потом, может быть если ...руссо-фашист захочет.
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20.12.2021 14:18 Ответить
А с Ермаком?
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20.12.2021 14:21 Ответить
Кремлёвская крыса боится встреч , потому как боится заразиться и подохнуть уже в этом году.... Он знает, что комедийная порно-звезда полезет целоваться. С языком... Если перед встречей чего-нибудь понюхает...
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20.12.2021 14:35 Ответить
Возможно Но, думаю ,причина попроще. Не будут общаться с тем, кого не подпустят и завязывать шнурки на ботинках. Папугала в Кремле презирают и потому воротят от него нос. Что, в общем, верно. Как это ни печально для нас.
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20.12.2021 14:39 Ответить
Просто в кэгэбистко-воровской системе путлера встреча с зелей на равных это полное опарафиневание. поэтому никакой встерчи пахана с клоуном не будет
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20.12.2021 14:35 Ответить
Зеленский каким-то чудом умудрился не угодить всем. И американцам и русским. Внутри страны ничего неожиданного. Было понятно что сторонники Порошенко его будут щемить независимо от того что он будет делать. Так поступали и с Порошенко.
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20.12.2021 14:38 Ответить
Это называеться "щемить"?!
Не угодил Украинцам,которых вы назвали "американцами",тем.что планомерно работает на врага - московскую федерацию,попутно грабя страну и население.
Расеянам не угодил тем,что трус,плохо работает на сдачу Украины за те деньги,которые они ему платят!
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20.12.2021 14:52 Ответить
Он и не обязан никому угождать. Оценку его действиям должен давать только украинский народ.
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20.12.2021 14:59 Ответить
Є дуже велике бажаня в Зе!
Зустрітися та отримати гарантії збереженя житя його та сім'ї.
Збереженя його грошових статків та майна на расєє.
Збереженя офошорних рахунків.
Бо в Україні його чекає перший строк у в'язниці.
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20.12.2021 14:40 Ответить
В буби є тікі одне. Куди бєчь...?І Де там, куди воно збіжить, чи зможуть веселу нюхалку постачати екс- заміністра , тіпо коксошвілі?. Але машка-секретутка та агент буданов над цим працюють.

В них достатньо місця в свінгєр-хаті, де вони обмінюються двійко на двійко. Але в мене є підозра, що ці, ну зовсім некрасиві тьотки, там чісто для салатів нарубати.
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20.12.2021 16:06 Ответить
не открывается глаз для зели, депиляцию делал зря и наверное опять все заросло
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20.12.2021 16:52 Ответить
Так в Пуйла є свій придворний клоун - Міша Галустян, навіщо йому Зєля.
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20.12.2021 17:24 Ответить
 
 