"Не было предложений": у Путина заявили, что не планируют встречи с Зеленским
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У президента России Владимира Путина заявили, что не планируют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, потому, что от Киева не поступало конкретных предложений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова для "РИА Новости".
"Ну, в самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал Песков.
Он также отметил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, "здесь вряд ли может играть какую-либо роль".
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При встрече с априори мошенниками всегда надо иметь авторитетных свидетелей. Иначе навешают ложных обещаний - не отмоешься
Верховный уклонист в прямом эфире бросил перчатку царю РФ - готов, не боюсь, буду мол встречаться, когда-нибудь, потом, может быть если ...руссо-фашист захочет.
Не угодил Украинцам,которых вы назвали "американцами",тем.что планомерно работает на врага - московскую федерацию,попутно грабя страну и население.
Расеянам не угодил тем,что трус,плохо работает на сдачу Украины за те деньги,которые они ему платят!
Зустрітися та отримати гарантії збереженя житя його та сім'ї.
Збереженя його грошових статків та майна на расєє.
Збереженя офошорних рахунків.
Бо в Україні його чекає перший строк у в'язниці.
В них достатньо місця в свінгєр-хаті, де вони обмінюються двійко на двійко. Але в мене є підозра, що ці, ну зовсім некрасиві тьотки, там чісто для салатів нарубати.