Данилов выступает за вооружение теробороны: "Легкой прогулки для России не будет". ВИДЕО

Подразделения территориальной обороны получат необходимое вооружение, и в случае нападения на Украину "легкой прогулки" Россия не получит.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"В законе прописаны полномочия и ответственность органов местного самоуправления, глав областных и районных государственных администраций. Это очень детальный закон, который довольно долго формировался и вокруг которого была долгая дискуссия. На сегодняшний день, я считаю, что закон более или менее совершенен для того, чтобы начать этим вопросом заниматься", – заявил Данилов.

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"Сегодня мы живем в современном мире, и вооружение, которое может быть маленьким по размерам, очень велико по своим действиям. И сейчас говорить, что это должна быть какая-то тяжелая техника и т.д... На сегодняшний день есть понимание, что в современном мире не этим измеряется успех", – добавил Данилов.

По словам секретаря СНБО, территориальная оборона будет действенной единицей в случае нападения Российской Федерации.

"Если это произойдет, то все соответствующие учреждения сразу станут на защиту нашей страны. И если кто-то считает, что это будет какая-то легкая прогулка - поверьте, такого не будет", - резюмировал он.