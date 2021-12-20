Данилов выступает за вооружение теробороны: "Легкой прогулки для России не будет". ВИДЕО
Подразделения территориальной обороны получат необходимое вооружение, и в случае нападения на Украину "легкой прогулки" Россия не получит.
Об этом в эфире Апостроф TV рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"В законе прописаны полномочия и ответственность органов местного самоуправления, глав областных и районных государственных администраций. Это очень детальный закон, который довольно долго формировался и вокруг которого была долгая дискуссия. На сегодняшний день, я считаю, что закон более или менее совершенен для того, чтобы начать этим вопросом заниматься", – заявил Данилов.
"Сегодня мы живем в современном мире, и вооружение, которое может быть маленьким по размерам, очень велико по своим действиям. И сейчас говорить, что это должна быть какая-то тяжелая техника и т.д... На сегодняшний день есть понимание, что в современном мире не этим измеряется успех", – добавил Данилов.
По словам секретаря СНБО, территориальная оборона будет действенной единицей в случае нападения Российской Федерации.
"Если это произойдет, то все соответствующие учреждения сразу станут на защиту нашей страны. И если кто-то считает, что это будет какая-то легкая прогулка - поверьте, такого не будет", - резюмировал он.
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Орда по тяж технике имела как весь остальной мир.
"норот на омбразуры", ага. ты хотя бы понимаешь что армия совка могла тупо еще вооружить всю Европу, а не три раба на одну винтовку, как тебе вдолбили в совке. Вермахт захватил горы оружия и топлива, которые предназначались не так для орды, как для вооружения "пролетариев" Европы. "народ" для меня матерное слово уже.
Паралельно з цим почнеться безпосереднє вторгнення сухопутних військ, повітряного та морського десанту на півдні. З північного боку між білоруським кордоном та Києвом всього одна більш менш серьйозна річка Тетерів. Через решту не складно навести мостову переправу і інженерні війська будуть йти в другому ешелоні на випадок, якщо десантно-штурмовим групам не вдасця захопити мости. і повірте, рухатися вони будуть швидко аби не дати нам отямитися.
В другому ешелоні будуть йти внутрішні війська і проводити зачистку. Перевіряти будуть кожну хату, сарай і кожну квартиру. Виганяти на вулицю всіх мешканців і проводити паспортний контроль. Ось тут їм і прийде на допомогу вата, яка буде вказувати на неблагонадійних. Крім того, думаю що, вони вже мають підготовлені списки тих, хто виступав в соціальних мережах. А, оскільки більшість мобільних операторів у власності московських компаній пов'язаних з ФСБ то, вони вже мають і списки телефонних номерів і номерів ваших друзів. Привіт тим, хто ставив собі російські програмки на смартфони з доступом до телефонних книг. Вам краще одразу йти в партизани.
Кожен командир підрозділа ЗСУ, згідно Бойового статуту зобовязан вести розвідку у зоні своєї відповідальності.
2. Згідно законодавства, в обов'язки СБУ входить боротьба с ДРГ противника, а при необхідності залучаютьс спецпідрозділи Національної Гвардії.
3. Тому в РФ не вийде раптовий напад.
4. Про горіти я посилався на слова генерал-майора Кривоноса, Героя України, бойового офіцера спецназу, котрий у одному етері сказав, що для цього готови і підрозділи спецназу і деяки підрозділи ДШБ, на озброєні Корсари, Стугни, Джавелини, від котрих кацапськи танки палають та палають.
5. Проти висадки морського десанту, вже сім років проходят навчання Геоцінтов та Піонів. Два влучення у корвет і він йде на дно. Швидкість десантніх кораблів така, що вони доси велика мішень для наших гармашей.
6. Ви пагано дивилися карту, а я живу у Житомірі. По преше, кацапам спочатку треба переїхати широку рфчку Пріп'ять, місцями до сотні км від нашого кордону, бо правий берег заболочен і там вони не стоять. Крім того є ще річки Полісся, яке багато на болота.
7. Після ракетно-авіаційних обстрелів, перши кто побіжить на запад, як раз і буде ця вата.
8. І на остаток. Звичайно розраховують, що для контролю окупованої території треба мати мінімум одного військового на 40 людей окупованої території. Але ті наши спецпідрозділи, яки не загинут у перши тиждні, вони підут на территорію РФ і почнут там набагато краще Басаева підривати мости, нафтопроводи, газопроводи, нафтобази, водоканали та інше. А ось для контролю величезної території та інфраструктури РФ, потрібно не меньш 10 млн арміі на территорії РФ - пупок развяжется.
1. Дієвість бойових статутів була продемонстрована ще у 2014 році у Криму коли командири частин піарилися на камеру - " Кієв , ми ждєм ваш пріказ" , у відповідь отримували - " у вас є статут , виконуйте його " і виконували ж , твою мать , поставивши у одній частині барабанну установку на вулиці , у іншій ведучи бесіди із зєльонимі челавечкамі , дехто з прапором і піснями строєм ходив і т. п. замість того щоб відкрити вогонь на ураження по тих хто самовільно на територію ВЧ вторгнувся , або хоча б підірвати склади з ************ щоб ворогу не дісталися , ті самі військові кораблі спалити якщо розуму не вистачило завчасно їх на зовнішній рейд вивести . Лише одна частина військової авіації ( по -моєму з Керчі ) перегнала те що могло літати на материк , один прикордонний загін свої катери відправив до Маріуполя і підрозділ десантників з Дніпропетровщини , який був на навчаннях у Криму , повним складом маршем на закріпленій техніці вийшов з Криму - честь і хвала цим ВОЇНАМ , вони справжні герої України , а не "соколи українські " які замість свої МІГи перегнати , ждали поки у Бельбеку їм у двигуни каміння накидають .... це щодо статутів .
2.Про нацгвардію ...... як кажуть , "не для того мама квіточку ростила" - подивіться чим нацгвардія займається і до чого звикла а потім філософствуйте про залучення частин нацгвардії ; щодо СБУ взагалі мовчіть - наскрізь корумпована організація яка функціонує для задоволення потреб "властьдєржащіх" та власного збагачення - приклад тому "самий чесний" СБУшник України пан Смешко ((
3. Чи вийде у рашки раптовий напад - легенько , особливо коли у "верховного головнокомандувача " один мир у очах.
4. Не посилайтеся на чужі слова - відповідайте за себе а не за інших . То скільки там у вас вдома корсарів з джавелінами лежить ? Я у себе вдома у коморі глянув - пусто , хоча б автомат дали у кутку поставити , так у нас нині його і за власні кошти не купиш ((( Війна іде , розумним би було кожному військовозобов"язаному хоча б дати можливість за спрощеною процедурою нарізну зброю за власні кошти придбати , сходіть у дозвільну систему і отримайте відповідь щоб я тут сторінку не засмічував.
5. Гармаші були при тих гарматах що зі ствола ядрами заряджалися , зараз вони артилеристи ; скільки там корветів було потоплено на навчаннях , бо я щось ні про одного не чув ...... Який довбой@б вам сказав що снаряд Гіацинта потопить корвет ? Ви коли нібудь торпеду вживу бачили ?((
6.Добре що написали де живете - у ваших краях палити ворога сидячи на дивані можна по всіх кутах хати чи квартири , бо на карті оприлюдненій CNN кацапи на вашу область поки що х@ра поклали , а от до Сум , Харкова ,Чернігова , Полтави і т. д. кацапам добратися як два пальці обпісяти .... так що уважно читайте те що вам написав , він краще за вас це розуміє!
7. Хотів би почути скільки ракетно-авіаційних острілів ви особисто пережили на своєму віку , бо так упевнено розповідаєте про біженців ніби особисто пару ворожих бомбардувальників збили ((
8. І наостанок , ви так тут упевнено про рейди у тил ворога розповіли , що я цим перейнявся - давайте свою адресу , як тільки кацапи наступ почнуть я вас приїду заберу із собою в рейд!
Як щоб, на вимогу Тягнибока та Кошулінського тоді Миністром оборони не призначили бестолкового Тенюха, а на пропозицію Смешко, наприклад генерала Радуцького, а замість Муженко НГШ призначили генерала Воробьйова, як пропанувала Тімошенко... Як би Турчинов повірів тодішньому Премьер-міністру АРК Могільову (який до цього наказував бульдозерами знести кафешки кримських татар на Ай-Петрі...
Тоді, у перші СІМ діб і ніяк не пізніше, ситуацію ще можно було врятувати. Але сталося це, що сталося.
2. З приволу чому війська нічого не робили. Ви попали під вплив обману. Чатовий та начальник варти зобов'язані відкривати вогонь на враження, тільки у випадку нападу на пост, кордони котрого означені на місцевості. Але кацапи меж постів ні разу не порушили, деблокацію військових частин повинна робити не армія, а тоді міліція, але кримська була на боці Москви.
Щоб військови частини отримали право на ведення бойових дії, ІО Президента Турчінов, повинен був своїм Указом ввести стан "Війна" Я щось такого не пам'ятаю, а всі напади проти ЗСУ були лише для їх діскредитації, як важлива частина Гібрідної війни.
там семьям угрожали.
я не то шо их понимаю, но да, понимаю.
навис на уши - прекрасно действует.
Украинцы знают, что после харьковских соглашений Кремль ОФИЦИАЛЬНО, с разрешения Януковича и ПР имел на полуострове 30 000 своих солдат + 10 тысяч мог довезти.
Так что войск у Кремля итак было больше, чем у Украины. Кроме того, Путин там своим платил в три раза больше, чем платили в ЗСУ, СБУ и милиции.
Кроме того, Янукович, типа в целях экономии средств заменил экстерриториальный призыв, на службу рядом с домом.
Вот и доэкономились до того, что подразделения на полуострове, готовые воевать с кацапнёй были, но их было мало.
А теперь расскажите мне сколько украинских войск располагалось в Крыму на тот момент и сколько войск потребовалось бы для блокировки расиянской базы в Севастополе и подрыва нескольких паромов в Керчи?
И еще, не надо мне цитировать бред от официальных украинских СМИ о том, что в Крыму все поголовно оказались предателями, а иначе бы "держите меня семеро". Я оккупацию Крыма видел своими глазами в реальном времени, проживая на тот момент там. И ездил по воинским частям и разговаривал с солдатами и примерно представляю количества желающих защищаться. Вот только приказа не было.
Не осуждаю, вы лично делали то, что тогда могли. Но если бы население полуострова проявило попытки деблокировать наши воинские части, то тогда ВОЗМОЖНО их бы и поддержали Внутренние войска полуострова, которые как раз имели юридическое право на такие действия.
С одной стороны были связисты, охранники штабов, обслуживающий состав аэродромов, две бригады авиации, одна из которых осталась верна Украине и ПОЛНОСТЬЮ перегнала все самолеты под Николаев, и вторая, с небоеготовыми самолетами, которые передали врагу пройдя с Боевым знаменем и пением Гимна Украины. А со стороны РФ это были подразделения спецназа, которые мы видели на видео, морская пехота и ВДВ.
Так что, что либо можно было сделать лишь в первую неделю (как теперь известно), но тогда власть в Киеве только формировалась после Евромайдана, а властям АР Крым и руководителям силовиков доверять было очень сложно.
А хто провівоперацію по затриманню та вивозу Цемаха з ДНР до Кієва? СБУ. Така яскрава операція, у таких складних умовах, що Массад, який викрав Ейхмана і за що отримав нагороди, у кутку від заздрісті скулить, бо працював тоді майже у тепличних умовах.
А до цього полковник Хараберюш декілька разів брав у полон в ЛДНР підполковників та полковників армії РФ.
3. Ну хошь не намагання заробляти гроши, як у папередника.
4. Торпеду бачив, у музеї))
А в нас багато корветів? Так вони постійно тренуются у стрельбі по мішеням, які на буксирах тягнуть, так що влучати вміють.
Краса та гордість британського флоту була потоплена лінкором Тірпіц, всього однім пострілом. Біля Кіпру ще одного крейсера також потопили з берегової батареї всього однім пострілом.
5. Пагано ви карти розглядали. Виступовичи - Овруч - Коростень та на Київ, щоб відразу на Печерськи пагорби, не форсуючі Дніпро.
6. У рейд мені є з кім пійти.
Ви надієтеся що, кремлядь пошле в першому ешелоні новобранців? Не надійтеся.
Московські артисти у нас теж виступають під отим надійним ковпаком? Скільки тон горіхів вони коштують?
А бригад ЗСУ в тех местах нет? А болота уже осушили? Ну и нашим оседлать мосты не долго.
Ну захоплять, але ж від цього вони не зможуть розгорнутися з походних колон. А ці колони буде зручно палити у бік. Вони сами зроблять неможливим продовження наступу. Тому український вищий військовий університет і несе їм'я Івана Черняховського, що йому вдалось зробити наступ у Беларусі (1944-й рік, операція багратіон), що у Поліссі дуже важко наступати.
Тепер щодо розгортання похідних колон ....... коли ведуть бойові дії грамотно , то це трішки не так виглядає як при виході з Іловайська ....
Тани пройдуть, але ж до них треба підвозити паливо, іжу, **********, а снігу навалить і все колом стане.
До того ж, а ви пробували бігти у наступ, у зімовому одязі? А як що кулемет? А скільки годин пролежите у суглобі, поки не околієте, як червоноармійці у Фінську війну?
Не скушної вам ночі )))
Дороги вже не ті, тай транспортні засоби змінилися.
Вютюбе багато відео, як кацапськи танки сидять у грязюці, а в нас чорноземи краще )))
Тут легкой прогулки не выйдет, как сказал генерал Кривонос, а он в спецназе не один год прослужил.
ППО в нас є, і набагато потужне, ніж у Грузіїї у 2008-му. До того ж декілька років працюють заводи, яки беруть зі складів стари комплекси ППО та повністю відновлюют їх. Під час війни у Грузії таких комплексів було достатьньо щоб кацапськи летуни відмовлялись сидати за штурвали - їх збивали. А ви знаєте, що за півроку до вторгнення у РФ мобілізували майже всіх льотчиків, яки мали досвід польотів у горах? Розвідки це пропустили бо у США був Обама, піздніше отримавший Нобелевську, хоча заслуговує Шнобелівську.
І є істребітелі, яких на жаль не багато, но у Грузіїї і того не було.
Так, противник з часом отримує господство у повітрі, але і кровю вмоється, маю надію. Будут потім бомбити наші міста? Ну знишать майже всіх українців, але тоді це зруйновані території, а не відновлення СРСР-2.
За приклад використання бойової авіації візьміть дії НАТО в Югославії і назвіть мені результат дій ППО Югославії яка місцями і досьогодні у руїнах стоїть ((
Я не зраду розганяю , сам хочу у міру власних сил Україну захищати , але ради Бога - менше херні пишіть , нею горю не зарадиш ((
Навіщо мені порівнювати с ВПС США, коли в мене є яскрави приклади кацапських ВКС?
Буком у Грузіі вперше у світі знищили стратегічний бомбардувальник.
А крім Бука є ще С-125;, С-200, та С-300, у котрих дальність враження більша, ніж у Бука.
Яж написал - вони у кінці кінців знищуть і наши комплекси ППО і наши істребітелі, але кровью вмоються. Тому заздалогіть велика пошана нашим льотчікам та військовослужбовцям ППО, бо на їх буде особливе полювання ворога і шансів вижити в них буде не багато.
А крилаті ракети, вони різні. Є таки, що літять 2500 км, але вони розраховані на ядерну боєголовку.
Вони краще здадуть Україну під окупацію расєє.
Підрозділи територіальної оборони отримають необхідне озброєння, і в разі нападу на Україну "легкої прогулянки" Росія не отримає. Джерело:
ДУМАЮ ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО ПРИ ВИДАЧІ ЗБРОЇ ЗІ СКЛАДІВ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ЦЕ ПРОУКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ, ПОВАГА ДО УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ, МОВИ І
ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ
Ваті зброю давати не можно, бо буде стріляти у спину всім проукраїнським
громадянам і воякам ЗСУ.
Тероборона- в Израиле, Эстонии, Швейцарии.
А СшА и Литве она не нужна- там можно владеть автоматическим оружием если ты адекватный чел
Тендер на ремонт ЛЕП у південних областях виграла "дочка" російської фірми.
Конкурс на створення ліній електропередач у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях виграла ТОВ "Союзенергопроект", яка є дочірньою структурою російської фірми. Сума складає 144 955 000 грн.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/tender-na-remont-lep-u-pivdennih-oblastyah-vigrala-dochka-rosiyskoji-firmi-20122021-446453
Россия готовит масштабные кибератаки против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины.
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-gotovit-kiberataki-energosistemu-1640029088.html
С 1 февраля вступит в силу ГОСТ, который определяет правила захоронения трупов в военное время"
Дайте рашистам намек о масштабе нашего ответа и возможного непоправимого урона, не трындиты про дух.
Для рашистов это последний шанс напасть на нас прежде, чем мы вступил в НАТО - дальше их ждет сокращение экономики, политические пертурбации, увядание и распад