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Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси: Будем знать, где часть ядерного арсенала РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси: Будем знать, где часть ядерного арсенала РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность размещения Россией ядерного оружия в Беларуси, заявил, что такими вещами нельзя играть.

Об этом он заявил на брифинге по результатам саммита "Люблинского треугольника" в понедельник в госрезиденции "Синегора" (с. Гута, Ивано-Франковская область), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы все живые люди, но мне кажется, что любые запугивания о миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали - о размещении ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию о Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играть", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что для Украины "это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России".

"Мы будем точно знать, если так произойдет, где находится часть ядерного оружия Российской Федерации", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО", - глава МИД РБ Макей

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Так позвони своему другу Лукашенко как в прошлый раз с вагнеровцами.
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20.12.2021 14:40
+11
К большому сожалению, тебя никто не спрашивает.
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20.12.2021 14:39
+11
Україна теж тоді має право на ядерну зброю .
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20.12.2021 14:40
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К большому сожалению, тебя никто не спрашивает.
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20.12.2021 14:39 Ответить
Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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20.12.2021 15:08 Ответить
І ідіот, і зрадник! Бо зрадник за визначенням не може не бути ідіотом!
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20.12.2021 15:18 Ответить
Та там капец...бенядиктова засцала подписывать-подписал ее зам... и там нашу Армию назвали террористической группировкой ,которую Порох создал
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20.12.2021 15:31 Ответить
Не тебя ,а вас!!! Ты ваще кто?
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20.12.2021 15:59 Ответить
Нормальний Президент заявив би: "Тоді в Україні буде розміщена ядерна зброя". Треба готувати звернення ВР з пропозицією до США. Це єдиний вихід.
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20.12.2021 16:34 Ответить
Так позвони своему другу Лукашенко как в прошлый раз с вагнеровцами.
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20.12.2021 14:40 Ответить
Так это он по дружбе беларусам небо для пролетов закрыл ....на великую радость лаптеногим врагам? У вас такая странная логика.
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20.12.2021 14:49 Ответить
Україна теж тоді має право на ядерну зброю .
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20.12.2021 14:40 Ответить
100 % !!! 👍 👏👏👏
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20.12.2021 15:06 Ответить
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20.12.2021 15:14 Ответить
А чего ты баран не скажешь что Украина может провести переговоры с партнёрами о размещении ядерного оружия в Украине?
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20.12.2021 14:42 Ответить
Его памперс не рассчитан на такие нагрузки...
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20.12.2021 15:12 Ответить
Навіть вже ж рилом ткнули, я чекав цього, бо логічно. Але косаворотка перемогла)))
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20.12.2021 15:22 Ответить
Это почему же? У них есть атомная станция, теперь еще поядерней надо добавить. Чернобыль Лукоидиота ничему не научил.
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20.12.2021 14:42 Ответить
Ану Вова скажи прямо: росія країна агресор,пУтін вбивця! Можна даже на російській мові прогундосить!😡
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20.12.2021 14:43 Ответить
Кадыров ему язык вырвет ....не рискнет.Он как и его супруга Ленка раньше прикажет под танки ВСУ ложиться.Мир не видел такого позора.
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20.12.2021 15:08 Ответить
Україна віддала носії і ядерну зброю Московії в обмін на гарантії ненападу...
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20.12.2021 14:47 Ответить
Зюзя, не темни.
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20.12.2021 15:10 Ответить
И дальше что кацапы насрут на стол в ООН и вытрут жопу уставом ООН...от этого чтото изменится..Наверное ************ газ перестанут покупать...и иии как озаботятся..
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20.12.2021 14:47 Ответить
А довести энергетическую безопасность страны в зависимость от электричества Лукашенко можно ?
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20.12.2021 14:49 Ответить
Ця влада зробила все, щоб Україна була залежна від Білорусі в усьому. https://www.radiosvoboda.org/a/bilorus-ukraina-torhivlia-popry-soyuz-rosija/31279080.html
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20.12.2021 14:54 Ответить
Получим ядерный загар с трех сторон. И это хорошо).
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20.12.2021 14:53 Ответить
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20.12.2021 15:01 Ответить
Идиот! Клинический идиот!!!
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20.12.2021 15:05 Ответить
А все таки Владимир Александрович любопытный человек, все хочет знать.
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20.12.2021 15:13 Ответить
А ему картофельный ************ всё по дружбе сольёт.
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20.12.2021 15:31 Ответить
зелю геть!!Боже,спаси Украину от зеленой и козломордой нечести
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20.12.2021 15:17 Ответить
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20.12.2021 15:22 Ответить
Зеля а ты с дружбаном лукой поговори он тебе все секреты расскажет, он же теперь твой должник….
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20.12.2021 15:30 Ответить
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20.12.2021 15:33 Ответить
И шо? Чем тебе это знание поможет....? Ид-та кусок.....
Я смотрю оно вообще не понимает смысла своего потока слов....
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20.12.2021 15:34 Ответить
Ролик - огонь!
смотрим кого привели к власти 73 % инфантилов

https://www.facebook.com/w.obovsem/videos/5077038808982423
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20.12.2021 15:36 Ответить
Ну узнаешь и ЧТО???
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20.12.2021 15:57 Ответить
Ну как, можно было выбрать в президенты Украины - ЭТО?
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20.12.2021 15:59 Ответить
Идиот-клоун должен был в ответ намекнуть, что и Украина в таком случае серьезно подумает о возвращении к ядерному оружию. Любой ответ должен быть симметричным.
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20.12.2021 16:10 Ответить
План войны против москалей прост, его успешность в наглой дерзости, игнорировании стереотипов и страшилок современного мифотворчества и слюнтяйства, безжалостность к врагам и беспощадность к предателям и пособникам оккупантов. 1.Захват и применение ЯО, 2 захват складов с оружием и ГСМ, 3 - ликвидация политического и военного руководства, пропагандов и слуг режима, молниеносное наступление прямо на Москву, на полный крах империи не больше 12 дней! Московия - это динозавр с длинной шеей и малюсенькой и глупой башкой, которую не трудно отрубить!
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20.12.2021 16:30 Ответить
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20.12.2021 17:27 Ответить
зеленый долбодятел, там где надо знать об ЯО расейки, там знают где оно находится с точностью до нескольких метров, а так же знают о его перемещении в режиме реального времени.
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20.12.2021 18:27 Ответить
 
 