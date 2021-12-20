Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси: Будем знать, где часть ядерного арсенала РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность размещения Россией ядерного оружия в Беларуси, заявил, что такими вещами нельзя играть.
Об этом он заявил на брифинге по результатам саммита "Люблинского треугольника" в понедельник в госрезиденции "Синегора" (с. Гута, Ивано-Франковская область), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы все живые люди, но мне кажется, что любые запугивания о миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали - о размещении ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию о Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играть", – заявил Зеленский.
Он также добавил, что для Украины "это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России".
"Мы будем точно знать, если так произойдет, где находится часть ядерного оружия Российской Федерации", - уточнил он.
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