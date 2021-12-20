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Дуда выступает против любой политики уступок по отношению к России: Москва должна сделать шаг назад

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дуда выступает против любой политики уступок по отношению к России: Москва должна сделать шаг назад

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает против любой политики уступок России.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я абсолютно против любой политики уступок относительно России, именно Россия должна оставить действия, которые она делала в 2008 году, нападение на Грузию, в 2014 году на Украину, сейчас Россия оккупирует часть грузинской территории, теперь украинских Донецкой и Луганской областей. Ясно, что там сепаратисты, но все понимают, что стоит за названием сепаратисты", - сказал Дуда.

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Он добавил, что, объективно, есть оккупация Крыма, которая нарушает международное законодательство, и силовое изменение границ Европы.

"Ни одно демократическое государство не может принять такое состояние дел. Когда мы задаем вопрос, кто должен уступить, ясно, что Россия должна сделать шаг назад", - подчеркнул Дуда.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
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20.12.2021 14:46
+9
Робота Пастора приносить свої плоди навіть в сусідній Польщі
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20.12.2021 14:48
+9
Никаких уступок московским фашистам захватчикам!
Рф-Орда напала на Русь-Украину втихаря, захватив ее земли!!!
... а не наоборот!!!
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20.12.2021 15:09
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20.12.2021 14:46 Ответить
1658 в Гадячі за ініціативою гетьмана Івана Виговського між Польщею і Україною підписано договір, що передбачав утворення у Речі Посполитій третьої складової частини федерації - Великого Князівства Руського. Воно складалось з Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств, а верховна влада в ньому, як військова, так і цивільна, мала належати гетьману, якого обиратимуть пожиттєво. За Гадяцьким договором законодавчу владу в Україні мали виконувати національні збори депутатів від усіх земель Князівства, судову - судовий трибунал з українським діловодством; фінанси, включаючи карбування монет, також передбачались самостійними. Армія мала налічувати 30 тисяч козаків і 10 тисяч найманців...+ Тоді не вийшло, Сейм заблокував чільні статті договору, а як би змінилась наша Історія?!
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20.12.2021 15:34 Ответить
Було в історії навіть таке, що ми з поляками воювали як будь-які сусіди. Наприклад, англійці та французи. Часи змінились. Тепер спільний ворог у нас один - Московія Знаю, що кацапи ******* організовувати чвари між народами. Зараз Польша наш союзник та цивілізована країна, що стрімко розвивається, що є гарним прикладом для наслідування.
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20.12.2021 15:38 Ответить
Робота Пастора приносить свої плоди навіть в сусідній Польщі
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20.12.2021 14:48 Ответить
А до чого тут пастор?
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20.12.2021 17:14 Ответить
Пастор теж ******** кров "русскоязьічних" на сніданок, замість кави!
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20.12.2021 22:32 Ответить
він в Криму показав чого вартий, більше нічим хвалитися
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06.01.2022 20:46 Ответить
Никаких уступок московским фашистам захватчикам!
Рф-Орда напала на Русь-Украину втихаря, захватив ее земли!!!
... а не наоборот!!!
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20.12.2021 15:09 Ответить
Не сепаратисты, а коллаборанты ! Это большая разница .
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20.12.2021 15:10 Ответить
Ви мене випередили! (від правильних визначень залежить правильне вирішення проблеми)
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20.12.2021 15:20 Ответить
пане Дудо, там не сепаратисти, а колаборанти.
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20.12.2021 15:19 Ответить
Хочь хтось має сміливість у ЄС та не продався за криваві рублі московії.
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20.12.2021 15:30 Ответить
У РФ прописано в доктрине ни шагу назад. Потому они не отступят ни на шаг. Их можно заставить только оступиться или вступить в капкан.
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20.12.2021 16:30 Ответить
Нихрена подобного. Турки кацапский самбель сбили и что? И ничего. Утёрлись. Пару дней давили помидоры и запрещалина курорт ездить. Потом попустились и всё забылось. Те же турки посла пристрелили. И чё? Да всё то же.
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20.12.2021 17:22 Ответить
Це вкид їх зомбоящика. Каци попускаються чуть що, лиш дай їм сильну відповідь і вони вже піджав хвіст відступають, у них в культурі закладено нападати тільки на слабших і приклонятись перед сильнішими.
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20.12.2021 20:37 Ответить
Уууу!! Польский порохобот!
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20.12.2021 17:20 Ответить
Пухнастий українобот


@UaArtem

·
3 ч



Просто один президент не цурається своєї символіки, а інший символіку своєї країни не вважає своєю...

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20.12.2021 17:51 Ответить
Бо йому, як відомо, "яка різниця, проспект Бандери чи Сталіна"
(читаємо між слів - "я вам, свиноеды необрезаные, сделаю второй вариант")
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20.12.2021 20:06 Ответить
Па раша має зробити негайно крок назад або повинна бути денацифікована силою.
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20.12.2021 20:34 Ответить
 
 