Запад не должен реагировать на шантаж Кремля. Ответом на ультиматум РФ в НАТО может быть контрультиматум, - Дуда
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ни в коем случае не следует поддаваться на ультиматумы и шантаж РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом польский лидер заявил на брифинге с президентами Украины и Литвы.
"Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в дверь и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы немного приоткроете дверь, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться таким ультиматумам и шантажу... Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, и что это понятно и США... Что касается других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться с таким шантажом", - пояснил Дуда.
Он высказал предположение, что выдвижение такого ультиматума российской стороной связано или с тем, что президент РФ Владимир Путин сейчас оказался в ситуации, когда ему "очень нужно продемонстрировать имперскую силу России", или пришел к выводу, что НАТО сейчас переживает момент слабости и поэтому может согласиться с условиями ультиматума.
"Я здесь могу сказать в ответ на ваш вопрос, что если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем изучить для себя важные уроки, и если посмотреть, то в такой ситуации, когда есть одно государство с большим военным потенциалом и когда оно озвучивает ультиматум другим государствам, если соглашаться на эти ультиматумы, то после этого идет серьезная военная агрессия такого государства. В результате начинается война. Поэтому мы не должны соглашаться на такие ультиматумы. Никогда не нужно поддаваться на такие ультиматумы и шантаж", - сказал Дуда.
"Может быть контрультиматум, который будет пытаться успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", - заявил президент Польши.
15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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"Шеф, все пропало!
С Зеленского снимают президентство,
к власти Опять придет Хунта....."
"кто угодно только не Порошенко..."
но "кто угодно" сидел за красными линиями украинского народа, а сейчас его вообще погонят сцаными тряпками
Хай свої штанці знімає, як срати ходить.
вони ж рентабельні при ціні біля 40 доларів за бочку !
«Пресс-секретарь МИД России Захарова утверждает, что "Россия всегда относилась к Украине как к независимому государству". Мы с нетерпением ждем немедленного отвода российских сил из Крыма и Донбасса», - написали дипломаты
А слабо Дуде подписать с Украиной военный союз? (типа мини НАТО). Можно туда еще Молдову с Грузией подтянуть.
А то на словах они все герои, а как доходит до конкретных шагов, то только "глубокая озабоченность"
К чему это сотрясание воздуха? Что бы, лишний раз продемонстрировать путину, что кроме громогласных заявлений, реальной помощи Украине ждать не стоит? Так это и так все адекватные люди понимают.
зокрема, привести НАТУ до стану 1997 р.
тото, наприклад, полякам віддати назад Патріоти за 9 млрд доларів, 250 Абрамсів і т.д. і т.п.
і це їх фатальна помилка
Хло із "столбового дєдушки" стане знову бабою із розбитим деревяним коритом
Это просто очередной фиговый листок на агрессивные планы Кремля. Это как они сейчас Крым прикрывают неким "волеизъявлением" жителей.
Так и тут потом будут говорить: Ну мы же предлагали по-хорошему все решить ... Вы отказались ...
Х-ло обрав зручний для себе час, коли ціни на енергоносії досягли захмарних величин.
Українцям не треба полагатись на дії США, а самим щось вирішувати.
Нам треба керуватись не захмарниии принципами, а тим що зараз потрібно для безпеки.