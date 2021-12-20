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Запад не должен реагировать на шантаж Кремля. Ответом на ультиматум РФ в НАТО может быть контрультиматум, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Запад не должен реагировать на шантаж Кремля. Ответом на ультиматум РФ в НАТО может быть контрультиматум, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ни в коем случае не следует поддаваться на ультиматумы и шантаж РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом польский лидер заявил на брифинге с президентами Украины и Литвы.

"Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в дверь и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы немного приоткроете дверь, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться таким ультиматумам и шантажу... Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, и что это понятно и США... Что касается других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться с таким шантажом", - пояснил Дуда.

Он высказал предположение, что выдвижение такого ультиматума российской стороной связано или с тем, что президент РФ Владимир Путин сейчас оказался в ситуации, когда ему "очень нужно продемонстрировать имперскую силу России", или пришел к выводу, что НАТО сейчас переживает момент слабости и поэтому может согласиться с условиями ультиматума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда выступает против любой политики уступок по отношению к России: Москва должна сделать шаг назад

"Я здесь могу сказать в ответ на ваш вопрос, что если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем изучить для себя важные уроки, и если посмотреть, то в такой ситуации, когда есть одно государство с большим военным потенциалом и когда оно озвучивает ультиматум другим государствам, если соглашаться на эти ультиматумы, то после этого идет серьезная военная агрессия такого государства. В результате начинается война. Поэтому мы не должны соглашаться на такие ультиматумы. Никогда не нужно поддаваться на такие ультиматумы и шантаж", - сказал Дуда.

"Может быть контрультиматум, который будет пытаться успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", - заявил президент Польши.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
придумайте, как снизить цену на газ и нефть до исторического минимума, и все амбиции гопников иссякнуть через неделю...
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20.12.2021 15:15
+7
Р.Рейґан зміг...
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20.12.2021 15:25
+6
саме так !

"Шеф, все пропало!
С Зеленского снимают президентство,
к власти Опять придет Хунта....."
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20.12.2021 15:30
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Путлер спішить, бо чує що шмаркі копець.
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20.12.2021 15:15 Ответить
саме так !

"Шеф, все пропало!
С Зеленского снимают президентство,
к власти Опять придет Хунта....."
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20.12.2021 15:30 Ответить
Поэтому он сегодня обвинил Порошенко в госизмене и создании нвф …
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20.12.2021 16:00 Ответить
вы же помните кто сказал в 2019 году:
"кто угодно только не Порошенко..."

но "кто угодно" сидел за красными линиями украинского народа, а сейчас его вообще погонят сцаными тряпками
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20.12.2021 19:42 Ответить
Хто знімає? Твоє Х y й л o?
Хай свої штанці знімає, як срати ходить.
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20.12.2021 21:40 Ответить
полякам та Польщі респект - стійкі люди !
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20.12.2021 15:36 Ответить
А порношут ,никак не успокоятся отрабатывает условие всречи с самим ****** Так хочет в глаз заглянуть и вымолить прощение
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20.12.2021 18:03 Ответить
придумайте, как снизить цену на газ и нефть до исторического минимума, и все амбиции гопников иссякнуть через неделю...
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20.12.2021 15:15 Ответить
Р.Рейґан зміг...
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20.12.2021 15:25 Ответить
не розумію де сланцеві газ та нафта ?

вони ж рентабельні при ціні біля 40 доларів за бочку !
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20.12.2021 15:35 Ответить
Russian MFA Spokesperson Zakharova claims "Russia has always treated Ukraine as an independent state." We look forward to Russia's immediate withdrawal from Crimea and Donbas.

«Пресс-секретарь МИД России Захарова утверждает, что "Россия всегда относилась к Украине как к независимому государству". Мы с нетерпением ждем немедленного отвода российских сил из Крыма и Донбасса», - написали дипломаты
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20.12.2021 15:16 Ответить
******* - не мешки ворочать!
А слабо Дуде подписать с Украиной военный союз? (типа мини НАТО). Можно туда еще Молдову с Грузией подтянуть.
А то на словах они все герои, а как доходит до конкретных шагов, то только "глубокая озабоченность"
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20.12.2021 15:17 Ответить
Польша и так в НАТО. Зачем ей лишний геморрой?
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20.12.2021 15:26 Ответить
Так вот и я о том же.
К чему это сотрясание воздуха? Что бы, лишний раз продемонстрировать путину, что кроме громогласных заявлений, реальной помощи Украине ждать не стоит? Так это и так все адекватные люди понимают.
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20.12.2021 15:31 Ответить
тому що хло кинув предяву не лише Україні, а й східному крилу НАТИ,
зокрема, привести НАТУ до стану 1997 р.
тото, наприклад, полякам віддати назад Патріоти за 9 млрд доларів, 250 Абрамсів і т.д. і т.п.

і це їх фатальна помилка
Хло із "столбового дєдушки" стане знову бабою із розбитим деревяним коритом
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20.12.2021 15:42 Ответить
Да какая "предъява"? Ты серьезно думаешь, что в Кремле кто-то рассчитывает что этот ультиматум НАТО примет?
Это просто очередной фиговый листок на агрессивные планы Кремля. Это как они сейчас Крым прикрывают неким "волеизъявлением" жителей.
Так и тут потом будут говорить: Ну мы же предлагали по-хорошему все решить ... Вы отказались ...
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20.12.2021 15:54 Ответить
Якщо я не помиляюся, то підписання такої угоди автоматично виведе Польщу з НАТО. Не знаю чи додасть це нам сили, але Польщу точно ослабить. Бо вона є лише часткою оборонної системи альянсу. Скажімо, повітряний простір Латвії та Естонії патрулюють ВПС инших країн НАТО.
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20.12.2021 15:28 Ответить
За шантаж карають!!!
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20.12.2021 15:23 Ответить
Повторю 135-й раз, поляки самые адекватные люди в Европе
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20.12.2021 15:33 Ответить
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ? Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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20.12.2021 19:51 Ответить
А який конкретний контрультиматум пропонує Дуда? Санкції це явно недостатньо.
Х-ло обрав зручний для себе час, коли ціни на енергоносії досягли захмарних величин.
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21.12.2021 02:18 Ответить
Головний "контрультиматум" США це рекомендації своїм громадянам не їхати в Україну. А нам то як?
Українцям не треба полагатись на дії США, а самим щось вирішувати.
Нам треба керуватись не захмарниии принципами, а тим що зараз потрібно для безпеки.
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21.12.2021 02:46 Ответить
Ворог зібрався коло наших кордонів. Мене цікавить, чи збиралась РНБО по цій ситуації? Чи вважають, що як порішає США так і буде?
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21.12.2021 02:55 Ответить
 
 