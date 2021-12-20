Запад не должен реагировать на шантаж Кремля. Ответом на ультиматум РФ в НАТО может быть контрультиматум, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ни в коем случае не следует поддаваться на ультиматумы и шантаж РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом польский лидер заявил на брифинге с президентами Украины и Литвы.

"Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в дверь и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы немного приоткроете дверь, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться таким ультиматумам и шантажу... Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, и что это понятно и США... Что касается других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться с таким шантажом", - пояснил Дуда.

Он высказал предположение, что выдвижение такого ультиматума российской стороной связано или с тем, что президент РФ Владимир Путин сейчас оказался в ситуации, когда ему "очень нужно продемонстрировать имперскую силу России", или пришел к выводу, что НАТО сейчас переживает момент слабости и поэтому может согласиться с условиями ультиматума.

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"Я здесь могу сказать в ответ на ваш вопрос, что если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем изучить для себя важные уроки, и если посмотреть, то в такой ситуации, когда есть одно государство с большим военным потенциалом и когда оно озвучивает ультиматум другим государствам, если соглашаться на эти ультиматумы, то после этого идет серьезная военная агрессия такого государства. В результате начинается война. Поэтому мы не должны соглашаться на такие ультиматумы. Никогда не нужно поддаваться на такие ультиматумы и шантаж", - сказал Дуда.

"Может быть контрультиматум, который будет пытаться успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", - заявил президент Польши.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.