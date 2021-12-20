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Коломойский (1757) мошенничество (1131)

Украина в иностранных судах обвиняет Коломойского в мошенничестве, но у власти к нему нет претензий, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина в иностранных судах обвиняет Коломойского в мошенничестве, но у власти к нему нет претензий, - Financial Times

"Украинские прокуроры не предъявили Коломойскому никаких обвинений", - отмечает Financial Times.

Украинская прокуратура не предъявила Игорю Коломойскому никаких обвинений, несмотря на то, что Министерство финансов Украины и "Приватбанк" официально обвиняют его в мошенничестве и присвоении 5,5 млрд долларов средств вкладчиков банка.

Об этом говорится в статье Financial Times, пишет Главком.

"В ходе многих судебных разбирательств в нескольких юрисдикциях украинские власти и ПриватБанк заявляли, что Коломойский и его партнеры выкачивали из принадлежащего им банка деньги. Украинские прокуроры не предъявили Коломойскому никаких обвинений", – отмечает издание.

По оценкам экспертов и дипломатов, на которых ссылается Financial Times, Игорь Коломойский может извлечь выгоду от так называемого закона об олигархах из-за его избирательного применения.

"Некоторые эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон о деолигархизации для избирательного преследования нелояльных бизнесменов. "Вопрос в том, будет ли одинаковый подход ко всем олигархам", – говорит Дарья Каленюк (исполнительный директор ЦПК. – Ред.). Она указала на положительное освещение Зеленского на каналах Игоря Коломойского, олигарха, который спонсировал президентскую выборную кампанию", – говорится в статье.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
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20.12.2021 15:55
+17
так как то так
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20.12.2021 15:25
+13
Хуцпа -основа нашей политики.
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20.12.2021 15:17
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Хуцпа -основа нашей политики.
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20.12.2021 15:17 Ответить
Одні мочать Бєню, інші мочать Рижого. НЕ даючи українцям усвідомити, що це лише поодинокі бійці 1% шобли , яка обдирає наш народ.
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20.12.2021 15:22 Ответить
Каломойша не зря же , "из табуретки "🤡🤢🪑лично для себя президента сколотил с помощью Г+Г 😂😅
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20.12.2021 16:09 Ответить
да нет это анатомия...... где вы видели --чтобы пенис возмущался действиями яиц??????
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20.12.2021 17:43 Ответить
Коломойша держит Зеленского за то что у того вместо яиц.
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20.12.2021 15:19 Ответить
ниче там нет
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20.12.2021 15:24 Ответить
Михайло Сомов, ви хотіли сказати за мошонку, тьфу, перепрошую, за мошну
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20.12.2021 16:47 Ответить
так как то так
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20.12.2021 15:25 Ответить
Коломийський накупив безліч нерухомості у США
НАПРИКЛАД , хмарочоси у Клівленді.
У Клівленді, штат Огайо, є одна із найбільших спільнот українців в США. Окрім того, свого часу тут компактно розселилися Лемки, ентнічна група українців

Список американских активов олигархов стал известен из иска ПриватБанка, который он подал в Канцелярский суд штата Делавэр 21 мая. Согласно иску, недвижимость и метзаводы были куплены на выведенные из ПриватБанка деньги

Подконтрольная бывшим акционерам Привата Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города.

20.12.2021 10:20
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20.12.2021 15:30 Ответить
Пусть все это немедленно арестуют ,до суда !
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20.12.2021 16:11 Ответить
Беня уже все продал , предварительно доведя до упадка
Посмотрите материал



20.12.2021 10:20

сама в ауте !!!
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20.12.2021 16:15 Ответить
Коломойський = влада😁😁
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20.12.2021 15:32 Ответить
+146%
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20.12.2021 15:46 Ответить
Да... Коломойский и есть власть .А ЗЕ... Это так, на подхвате. Ну типа : принеси ,подай, пошел на-уй не мешай.
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20.12.2021 18:05 Ответить
Власть и Беня - едины!
Говорим "власть" - подразумеваем "беня", говорим "беня" - подразумеваем "власть" !
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20.12.2021 15:34 Ответить
а як ця влада може мати якісь до нього претензії, якщо він цю владу посилено і рекламував на своєму телеканалі перед виборами?
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20.12.2021 15:46 Ответить
Калопомойный бандит создал под себя клоунарий слуг , и пользуют их и в хвост и в гриву !Государство Украина для них не существует !
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20.12.2021 16:16 Ответить
Без коментарів....
нарід не помиляється
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20.12.2021 15:53 Ответить
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20.12.2021 15:55 Ответить
Да это кто же ему чего объявит? Он же папа слуг. Ему даже на нарах будет респект и уважуха. А вы у бубочки спросите. его любой вопрос о изе каломыйском сильно раздражает. Вспоминается короткое интервью мамы Риммы (мама бубочки) от июля 2019 года, журналист - Римма Семёновна (по правде говоря не помню отчества) , а вы знаете каломыйского? Ответ - ну конечно, Игорь Валерьевич очень честный, приятный , хороший и порядочный человек! После этого родители вовика никому интервью больше не давали, видимо бубочка запретил.
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20.12.2021 16:10 Ответить
Ух, цей Порошенко, поганий олігарх, а коломойський хороший олігарх бо він свій.
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20.12.2021 16:10 Ответить
Как можно обвинять благодетеля и партнера царя всея черни и плебса,это наше фсе.
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20.12.2021 16:14 Ответить
Беня грабував, грабує, і буде грабувати Україну.А високооплачувані прокурори в упор нічого не бачать і не чують. А висока влада всі ці неподобства покриває.
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20.12.2021 16:15 Ответить
Что значит будет ? При Порошенко оно бегало и пятый угол искало ! Из-него мрази случился котёл
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20.12.2021 16:19 Ответить
зеЛю и его банду ждет тюряга.
совсем скоро эта падаль зеленая будет драпать
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20.12.2021 16:18 Ответить
Тюряги мало нужна полнейшая КОНФИСКАЦИЯ МИЛЛИАРДОВ
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20.12.2021 16:20 Ответить
А при чьей власти была организована эта афера с Приватбанком? Такое невозможно было провернуть без одобрения сверху. Деньги вкладчиков Коломойскому, а в банк из бюджета чтобы замести следы.
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20.12.2021 16:33 Ответить
Гроші звідти викачували мабуть, ще й за Кучми! І знову таки, якщо це натяк на Пороха, то, вибачте, може в нас таки є Нац.банк???
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20.12.2021 16:59 Ответить
Конечно есть, все поимели, не даром Лерка в Англии и никаких претензий. Вот тебе и натяк. Все все понимают.
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20.12.2021 17:17 Ответить
Бо він переміг на виборах! Що тут не зрозумілого???
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20.12.2021 16:57 Ответить
Коломойского уже и в Америке где-то засудили. А у нас он и дальше "уважаемый член общества"
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20.12.2021 17:06 Ответить
Так он и есть ВЛАДА
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20.12.2021 17:20 Ответить
Пусть осел оманский-янелох закроет Financial Times.
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20.12.2021 17:33 Ответить
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20.12.2021 20:10 Ответить
 
 