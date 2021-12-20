Украина в иностранных судах обвиняет Коломойского в мошенничестве, но у власти к нему нет претензий, - Financial Times

"Украинские прокуроры не предъявили Коломойскому никаких обвинений", - отмечает Financial Times.

Украинская прокуратура не предъявила Игорю Коломойскому никаких обвинений, несмотря на то, что Министерство финансов Украины и "Приватбанк" официально обвиняют его в мошенничестве и присвоении 5,5 млрд долларов средств вкладчиков банка.

Об этом говорится в статье Financial Times, пишет Главком.

"В ходе многих судебных разбирательств в нескольких юрисдикциях украинские власти и ПриватБанк заявляли, что Коломойский и его партнеры выкачивали из принадлежащего им банка деньги. Украинские прокуроры не предъявили Коломойскому никаких обвинений", – отмечает издание.



По оценкам экспертов и дипломатов, на которых ссылается Financial Times, Игорь Коломойский может извлечь выгоду от так называемого закона об олигархах из-за его избирательного применения.

"Некоторые эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон о деолигархизации для избирательного преследования нелояльных бизнесменов. "Вопрос в том, будет ли одинаковый подход ко всем олигархам", – говорит Дарья Каленюк (исполнительный директор ЦПК. – Ред.). Она указала на положительное освещение Зеленского на каналах Игоря Коломойского, олигарха, который спонсировал президентскую выборную кампанию", – говорится в статье.