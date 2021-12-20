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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) Порошенко (19352) Турчинов (3331) уголь (982) Венедиктова (723) подозрение (251)

Порошенко готовятся вручить подозрение. Венедиктова не подписывала документ, это сделал ее заместитель, - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко готовятся вручить подозрение. Венедиктова не подписывала документ, это сделал ее заместитель, - Турчинов

Новое дело в отношении Петра Порошенко сфабриковано по прямому указанию Владимира Зеленского.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, вместо того, чтобы мобилизовать нацию, для того чтобы направить силовые структуры на борьбу против российских провокаций, против российской агрессии, мы наблюдаем с вами, что именно Зеленский и его команда направляют силовые структуры на борьбу с политической оппозицией. И в первую очередь на борьбу с лидером украинской оппозиции – "Европейской Солидарностью", и напрямую с ее председателем Петром Порошенко", - заявил он.

"Властям было точно известно, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить в эти дни. И именно учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось - немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", - добавил политик.

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"Хочу напомнить, что начиная с первого дня пребывания Зеленского на должности, он начал системную борьбу против пятого президента. Именно по его прямым указаниям были сфабрикованы сотни уголовных дел против Петра Порошенко. Он получал сотни повесток. Провел много часов на допросах в разных силовых структурах. Уже прошло фактически два с половиной года и все эти дела превратились в фейк. Так же как превратится в фейк очередное сфабрикованное по прямому указанию действующего президента дело. Речь идет об обеспечении страны углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация тогда была сверхсложной, было реальное военное обострение. И в этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины. Смогло дать тепло в дома украинцев в ту сложную, опасную зиму 2014-15 годов", - пояснил Турчинов.

"Сегодня властные силовики, зависимые подконтрольные люди, рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за последние два года Украина, во главе которой стоит Зеленский и его команда, полностью разрушили энергетическую безопасность нашего государства. Ту же энергетическую безопасность, которую обеспечил президент Порошенко и правительство в 2015-2019 годах, когда страна не покупала российский уголь, когда страна не покупала российский газ. То сейчас в условиях этого кощунства, этого фарса, Украина за два последних года купили на 3,1 млрд долларов российского угля, в том числе незаконно добываемого на оккупированных территориях угля. Это происходит в условиях, когда Украина ежедневно увеличивает объемы экспорта из Беларуси электроэнергии. В условиях, когда Беларусь вместе с Российской Федерацией, делает заявления, угрожающие национальной безопасности нашего государства и его территориальной целостности", - подчеркнул он.

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"Я хочу сказать действующей власти, что не надейтесь. После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину. И ваше очередное дело, ваше очередное грязное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс", - заверил Турчинов.

"Хочу подчеркнуть, что даже полностью зависимый от Зеленского генеральный прокурор Венедиктова не подписала этот фейковый документ, это подозрение, а его подписал – именно, пожалуй, с этой целью и назначенный, один из ее заместителей по фамилии Симоненко. Действующая власть, действующий президент полностью копируют Януковича и его режим как в предательской позиции по защите страны, так и в борьбе с политическими оппонентами. Но знаете, они скопируют не только их грязные технологии, они полностью повторят и финал Януковича и его режима", - добавил он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
Півтора року тому, по картинам, вже вручали. Чим завершилося?
Та пшиком завершилося.
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20.12.2021 15:46
+43
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20.12.2021 15:56
+42
Зеленi чоловічки
⚡️⚡️⚡️Венедіктова злякалась підписати підозру Порошенку власноруч!
Про це на брифінгу повідомив голова штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Замість 100% своєї Венедіктової підозру проти Порошенка підписав заступник генпрокурора Симоненко.
За попередньою інформацією, підозра у справі про постачання вугілля підписана за двома статтями:
* державна зрада
* створення терористичного угрупування
Відсутність підпису Венедіктової, і підписання підозри в період закордонного відрядження Порошенка доводить фейковість справи і страх виконавців замовлення Банкової.
Із цього напрошується два висновки:
Фактично Зеленський допомагає Путіну, а не захищає Україну.
Бо поки увесь світ бореться проти Путіна і намагається запобігти повномасштабному вторгненню російської армії в Україну, Зеленський витрачає ресурси силовиків на абсолютну маячню проти Порошенка, щоб збурити суспільство.
ДБР має відкрити аналогічну справу за цими ж статтями проти Зеленського.
Бо влада Зеленського закупила через російські прокладки вугілля з ОРДЛО на понад 3 мільярди доларів.
Ну і цікаво, оце «створення терористичного угрупування» - це так ручні слідаки Зеленського обізвали наші Збройні Сили?
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20.12.2021 15:47
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Я так думаю, що зелені мерзотники, звісно, хотіли би посадити Порошенка, а як програма мінімум довести його цими переслідуваннями чи до смерті, чи до відмови до політичної боротьби.
От вони довели до смерті батька Порошенка, вимусили відмовитися від політичної діяльності Вакарчука (почали шити справи про податки і т.і. )
Весь державний апарат націлений на дискредитацію Порошенка, вигадують усе нові справи, заставляють жити у стресі ... І уже майже 3 роки. Такий собі булінг по-дорослому.
А що ми? Дивимося цей "трейлер". Пора би і за Пороха заступится.
Побажаємо Петру Олексійовичу здоров"я і іще раз здоров"я щоб витримати цей зелений шабаш українофобів

Слава Україні! Зелені пошесті ганьба!
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20.12.2021 17:20 Ответить
А викласти схеми свого Коломойського слабо ?

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20.12.2021 17:28 Ответить
Все було б нормально, добробати і без Коломойщі непогано б упорались.
А твоя Коломойша тільки захищала свій бізнес у Дніпрі.
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20.12.2021 17:31 Ответить
Порошенку готуються вручити підозру. Венедіктова не підписувала документ, це зробив її заступник, Джерело: https://censor.net/ua/n3306228

Дуже схоже що агент кремля "зелений артіст" усуває лідера який може очолити військовий супротив України у разі вторгнення Московії
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20.12.2021 17:24 Ответить
это чистокровный кассаб был

Есть такие люди, - их зовут каССапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.

Раздают каССапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А каССап незванный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хЭрЪ,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь каССапы, знамо, - и в 314зде затычка,
И к ССалупе лысой - красный гребешок.

автор неизвестный
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20.12.2021 17:54 Ответить
Як гарно читати - "...кассаб был...", і можна ще додати - "...и нет кассаба..."!
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20.12.2021 20:10 Ответить
Он на всё согласен, словно пионер.
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21.12.2021 00:22 Ответить
Можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук -
и
после нескольких лет исправного посещения кинематографа превратится в идиота


Ильф и Петров.
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20.12.2021 17:29 Ответить
Show must go on.
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20.12.2021 17:29 Ответить
Зе лживая мразь и размазня. Подхалим и шлимазух. Пороха верните, а баранов и пастуха ихнего, к черту на куличики заберайте.
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20.12.2021 17:33 Ответить
бери свого божка та валіть в Ростов.
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20.12.2021 18:10 Ответить
Термінова заява «Європейської Солідарності»👍
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20.12.2021 17:33 Ответить
Екстрений брифінг адвокатів Петра Порошенка
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20.12.2021 17:35 Ответить
Крал там что-то Порох у государства, или нет - это не доказано.
А вот что: Слава Киевской Руси!
и НавараССия - саССи! - так это Порох доказал ..
Люто его за это теперь ненавидят московские фашисты-захватчики..
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20.12.2021 17:40 Ответить
можно предположить, опираясь на общую расстановку сил в стране что в будущем году с вероятностью порядка 70% возможны досрочные выборы в раду, это при условии что коммунальные платёжки не сильно будут лесть в карман к населению, что у людей будет работа а не массовые закрытия предприятий и если продукты питания не станут дорожать не на проценты а в разы. Но если это всё произойдёт то думаю что не только парламент будут избирать а кто то даже побалтается на фонарном столбе. народ зол, не знаю с какой стели они ему пишут подержку в 20-30%, 2-3% поверить можно. А похоже следующим президентом будет Порошенко, нарик его сейчас всеми силами отмывает от грязи при этом сам в неё замазываясь. Предурок, что ещё сказать.
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20.12.2021 20:01 Ответить
Для быдла Мавзолейного только пидозра и то радость...строительство Новооотсоссии т рюскава мира от моего Харкова и до Одессы прошло успешно... Порох вам ипло начистил па самые Байрактыры и Джавленины...
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20.12.2021 17:40 Ответить
Цілком очевидно, що рейтинг Петра Олексійовича після цього зросте,Якщо переслідувати свого головного політичного конкурента діюча влада вважає гарним тоном і мудрим кроком то вона помиляється
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20.12.2021 17:44 Ответить
Ващет хозяйственные дела в Украине всегда вели премьер министры типа Яценюк или Гройсман...и отвечали за каждую пораченные коппеечку за банан купленный,мешок картошки или угля тонну...и отвечали за этой перед Радой...причем тут Порох стадо 73 % баранов...? понабирают баранов по оюъявлению...
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20.12.2021 17:49 Ответить
Когда умрет последний русский,
Увы, когда-то все умрут,
Тюрьма закроется народов,
Россию людям продадут.

И, видя мерзость запустения,
Сын спросит своего отца:
Что тут за люди раньше жили
И чем прогневали Творца?

Отец, который видел русских
Еще живых, вздохнет в ответ:
Бог дал им более, чем прочим,
Но главный не открыл секрет.

Какой секрет, его ты знаешь?
Его все знали, кроме них.
Точнее, быстро забывали
До бед своих очередных.

Так в чем секрет? Ну ладно, слушай,
И сам его не забывай.
Секрет простой - г0вна не кушай,
И людям тоже не давай.

Сын удивился, что, так просто?
Конечно, в том то и беда.
Бедняги истину простую
Не понимали никогда.
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20.12.2021 19:22 Ответить
ТиІпонутий??Де тикий срувисєр про "він не дозволив знищити колону гіркіна" - прочитало?!
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20.12.2021 20:13 Ответить
Зона отвественности президента...Армия,внешняя политика и права человека...на этом компетенция и полномочия президента Украины заканчиваются,Голобородьки... усекли полномочия своего депила 73% на сегодня
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20.12.2021 17:56 Ответить
Що характерно, навіть 146% холуйська прокурворша "чего изволите" венедіктова не наважилася підписати оту цидулку. Підписав якийсь хій з гори, який стоїть нижче по фекальній вертикалі (де вертять кал, як преЗЕдентську шаурму) - бо цей кал навіть для "барині-сударині" надто смердючий.
Це все, що треба знати про цю пі(з)дозру.
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20.12.2021 18:10 Ответить
Сцыкуха, однако...
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20.12.2021 18:12 Ответить
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20.12.2021 18:17 Ответить
мабуть Зе захотів щоб йому зателефонував папа з Ватікану - Франциск чи вселенський патріарх - Варфоломійі . . . і вблагав Зе. . . У Зе дуже потворна натура.
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20.12.2021 18:18 Ответить
нехай розслідують, якщо мала місце торгівля. тільки в'язниця, інакше не може бути.
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20.12.2021 18:24 Ответить
Ну конечно, для бубочки
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20.12.2021 18:25 Ответить
Зепил, не надоело срать в штаны? Или мамка постирает?
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20.12.2021 20:19 Ответить
Венедіктова вмила руки аби не потрапити під Європейскі на Американскі санкції,а вони точтно будуть!!!!
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20.12.2021 18:32 Ответить
Хитрожопая
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20.12.2021 18:40 Ответить
Що що, а чуйку таки має. Не памятаю, підозру Медведчуку підписував також зам?
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20.12.2021 19:47 Ответить
Буде висіти на гілках зелена шобла
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20.12.2021 18:41 Ответить
Мені дуже не подобається Барига, але не Зебілу його судити.
На його тлі Пеця - легінь.
Маю надію, що у майбутньому, коли постане Україна
Вони сидітимуть у одній колонії. Зебіл - на суворому режимі.
Але зараз, у час загрози:
Руки геть від Порошенка, Зелене Лайно!!!
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20.12.2021 18:42 Ответить
А як буде "легінь" у Ізраїлі?
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20.12.2021 18:52 Ответить
барыга - скупщик и торговец краденым.

Чего такого краденного он скупал и продавал?
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20.12.2021 19:14 Ответить
По сравнению с Зелемойским даже Ахметов выглядит как майдановец.
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20.12.2021 19:28 Ответить
Боже, на кордоні ворог стоїть, а цей пісюнковий піаніст з манією Наполеона все хоче помститися Гетьману невідомо за шо- ну не ДЕБІЛ ?!
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20.12.2021 19:12 Ответить
Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . А підписувати веліли заму.Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись . Борімося - поборемо, навіть зелену плісняву.
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20.12.2021 19:42 Ответить
было точно известно, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить в эти дни. И именно учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось - немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", - добавил политик. Источник: https://censor.net/ru/n3306228

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это, типа, прежде чем вручить повестку, нужно спрашивать у клиента когда тот будет свободен чтобы принять повестку?
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20.12.2021 19:51 Ответить
Это типа, заканчивай срать в портки, зепилоид
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20.12.2021 20:21 Ответить
Друзья, вы сами виноваты, что начали толкаться у корыта, а не вычистили эту ваную падаль. Теперь они идут за вами.
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20.12.2021 20:10 Ответить
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20.12.2021 20:20 Ответить
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20.12.2021 20:21 Ответить
Янелох плохо кончит, и, походу, перед этим в него не раз кончат. Хотя, Елдак же не даром бубочку выпасывает, видать шалуны еще те
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20.12.2021 20:24 Ответить
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