Порошенко готовятся вручить подозрение. Венедиктова не подписывала документ, это сделал ее заместитель, - Турчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новое дело в отношении Петра Порошенко сфабриковано по прямому указанию Владимира Зеленского.
Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, вместо того, чтобы мобилизовать нацию, для того чтобы направить силовые структуры на борьбу против российских провокаций, против российской агрессии, мы наблюдаем с вами, что именно Зеленский и его команда направляют силовые структуры на борьбу с политической оппозицией. И в первую очередь на борьбу с лидером украинской оппозиции – "Европейской Солидарностью", и напрямую с ее председателем Петром Порошенко", - заявил он.
"Властям было точно известно, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить в эти дни. И именно учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось - немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", - добавил политик.
"Хочу напомнить, что начиная с первого дня пребывания Зеленского на должности, он начал системную борьбу против пятого президента. Именно по его прямым указаниям были сфабрикованы сотни уголовных дел против Петра Порошенко. Он получал сотни повесток. Провел много часов на допросах в разных силовых структурах. Уже прошло фактически два с половиной года и все эти дела превратились в фейк. Так же как превратится в фейк очередное сфабрикованное по прямому указанию действующего президента дело. Речь идет об обеспечении страны углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация тогда была сверхсложной, было реальное военное обострение. И в этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины. Смогло дать тепло в дома украинцев в ту сложную, опасную зиму 2014-15 годов", - пояснил Турчинов.
"Сегодня властные силовики, зависимые подконтрольные люди, рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за последние два года Украина, во главе которой стоит Зеленский и его команда, полностью разрушили энергетическую безопасность нашего государства. Ту же энергетическую безопасность, которую обеспечил президент Порошенко и правительство в 2015-2019 годах, когда страна не покупала российский уголь, когда страна не покупала российский газ. То сейчас в условиях этого кощунства, этого фарса, Украина за два последних года купили на 3,1 млрд долларов российского угля, в том числе незаконно добываемого на оккупированных территориях угля. Это происходит в условиях, когда Украина ежедневно увеличивает объемы экспорта из Беларуси электроэнергии. В условиях, когда Беларусь вместе с Российской Федерацией, делает заявления, угрожающие национальной безопасности нашего государства и его территориальной целостности", - подчеркнул он.
"Я хочу сказать действующей власти, что не надейтесь. После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину. И ваше очередное дело, ваше очередное грязное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс", - заверил Турчинов.
"Хочу подчеркнуть, что даже полностью зависимый от Зеленского генеральный прокурор Венедиктова не подписала этот фейковый документ, это подозрение, а его подписал – именно, пожалуй, с этой целью и назначенный, один из ее заместителей по фамилии Симоненко. Действующая власть, действующий президент полностью копируют Януковича и его режим как в предательской позиции по защите страны, так и в борьбе с политическими оппонентами. Но знаете, они скопируют не только их грязные технологии, они полностью повторят и финал Януковича и его режима", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
От вони довели до смерті батька Порошенка, вимусили відмовитися від політичної діяльності Вакарчука (почали шити справи про податки і т.і. )
Весь державний апарат націлений на дискредитацію Порошенка, вигадують усе нові справи, заставляють жити у стресі ... І уже майже 3 роки. Такий собі булінг по-дорослому.
А що ми? Дивимося цей "трейлер". Пора би і за Пороха заступится.
Побажаємо Петру Олексійовичу здоров"я і іще раз здоров"я щоб витримати цей зелений шабаш українофобів
Слава Україні! Зелені пошесті ганьба!
А твоя Коломойша тільки захищала свій бізнес у Дніпрі.
Дуже схоже що агент кремля "зелений артіст" усуває лідера який може очолити військовий супротив України у разі вторгнення Московії
Есть такие люди, - их зовут каССапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают каССапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А каССап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хЭрЪ,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь каССапы, знамо, - и в 314зде затычка,
И к ССалупе лысой - красный гребешок.
автор неизвестный
и
после нескольких лет исправного посещения кинематографа превратится в идиота
Ильф и Петров.
А вот что: Слава Киевской Руси!
и НавараССия - саССи! - так это Порох доказал ..
Люто его за это теперь ненавидят московские фашисты-захватчики..
Увы, когда-то все умрут,
Тюрьма закроется народов,
Россию людям продадут.
И, видя мерзость запустения,
Сын спросит своего отца:
Что тут за люди раньше жили
И чем прогневали Творца?
Отец, который видел русских
Еще живых, вздохнет в ответ:
Бог дал им более, чем прочим,
Но главный не открыл секрет.
Какой секрет, его ты знаешь?
Его все знали, кроме них.
Точнее, быстро забывали
До бед своих очередных.
Так в чем секрет? Ну ладно, слушай,
И сам его не забывай.
Секрет простой - г0вна не кушай,
И людям тоже не давай.
Сын удивился, что, так просто?
Конечно, в том то и беда.
Бедняги истину простую
Не понимали никогда.
Це все, що треба знати про цю пі(з)дозру.
На його тлі Пеця - легінь.
Маю надію, що у майбутньому, коли постане Україна
Вони сидітимуть у одній колонії. Зебіл - на суворому режимі.
Але зараз, у час загрози:
Руки геть від Порошенка, Зелене Лайно!!!
Чего такого краденного он скупал и продавал?
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это, типа, прежде чем вручить повестку, нужно спрашивать у клиента когда тот будет свободен чтобы принять повестку?