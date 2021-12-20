РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14075 посетителей онлайн
Новости Экономика
1 459 19
лес (604) экспорт (838)

Власти должны остановить незаконный экспорт леса из Украины, а не легализовывать его, – эколог

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Власти должны остановить незаконный экспорт леса из Украины, а не легализовывать его, – эколог

Украина должна отходить от практики экспорта сырья, нам следует развивать собственное производство, считает Кирильчук.

Власть должна остановить контрабанду леса-кругляка из Украины, а не отменять мораторий на его вывоз, ведь он позволяет сохранить наши леса и развивать отечественную экономику. Об этом заявил руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук.

"Он (законопроект об отмене моратория, — ред.) с точки зрения украинской экономики, украинских лесов вреден для Украины. Потому что лучше вывозить продукцию", — сказал Кирильчук.

Он подчеркнул: Украина должна отходить от практики экспорта сырья, нам нужно развивать собственное производство. Учитывая это, по его мнению, отмена действующего моратория на вывоз леса-кругляка приведет к негативным последствиям как для экологии, так и экономики страны.

Депутат также считает, что власти должны принять максимальные меры для остановки контрабанды леса, которая до сих пор действует, ведь из-за нее страна несет значительные потери.

Читайте также: Власть хочет снова разрешить экспорт леса-кругляка, - нардеп

"Контрабанда есть – ее нужно прекратить. Это легко прекращается чипированием древесины и соответствующей работой таможни. Все это знают. А не потому, что есть контрабанда, то давайте ее увеличим, легализуем", — отметил Кирильчук.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако сейчас народные депутаты выступили с инициативой снятия моратория на экспорт.

Ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что вырубка лесов в Украине приобрела угрожающие масштабы, поэтому нам нужна четкая государственная политика в сфере их охраны, иначе они будут потеряны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
а кто там на стадионе спрашивал куда делись карпатские леса?
показать весь комментарий
20.12.2021 16:01
+6
влада яка дозволяє таке-не пов'язує своє майбутнє з Україною...
показать весь комментарий
20.12.2021 15:58
+5
"Нічого ви не розумієте.Це підтримка вовоної інецеативи по висадку (мільйона) дерев.Місце звільняють."😉👉" "👈!
показать весь комментарий
20.12.2021 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
влада яка дозволяє таке-не пов'язує своє майбутнє з Україною...
показать весь комментарий
20.12.2021 15:58 Ответить
Дорого обходиться Україні підтримка прогресивної Європи. З іншої сторони - заради підтримки Євроінтеграційних прагнень України хрен з тими лисими Карпатами.
показать весь комментарий
20.12.2021 15:59 Ответить
а кто там на стадионе спрашивал куда делись карпатские леса?
показать весь комментарий
20.12.2021 16:01 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 17:16 Ответить
Ннда.Аж страшно дивитись, даже не думаючи що буде далі🥺😡
показать весь комментарий
20.12.2021 18:08 Ответить
"Нічого ви не розумієте.Це підтримка вовоної інецеативи по висадку (мільйона) дерев.Місце звільняють."😉👉" "👈!
показать весь комментарий
20.12.2021 16:04 Ответить
нам взагалі непотрібно експортувати будь яку сировину ,втому числі зерно,але українці не мають такого запиту до політиків тому неварто сподіватися на зростання економіки де не виробляеться додана вартість..
показать весь комментарий
20.12.2021 16:07 Ответить
Санитар леса не понимает, как говорят в народе, все уже давно пропито и прое...................... .
показать весь комментарий
20.12.2021 16:46 Ответить
Таварищ не понимает!
Нужно же расчистить место под миллиард деревьев!
показать весь комментарий
20.12.2021 16:52 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2021 17:03 Ответить
Прямо сейчас в Пуще-водице вырубают вековые дубы.
Им покуй, они своих детей выгуливать будут в Лондонских парках
показать весь комментарий
20.12.2021 17:47 Ответить
Будет как и с нефтью в Карпатах, только ее выкачали в россию, а древесину вывезут в европу
показать весь комментарий
20.12.2021 17:48 Ответить
Соромлюся спросити цього вельможного пана, а де, курва, ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ на сайті цього ...?
ДЕ повідомлення у ЗМІ про ІСНУВАННЯ цієї петиції? Замість ідіотської реклами у ЗМІ, інтернет-ресурсах ІНФОРМУВАТИ громадськість про необхідність цього суспільного запиту.
Впевнений, що замість 25000 необхідних голосів дуже швидко буде набрано значно БІЛЬШЕ.
І це зелене непорозуміння просто так НЕ ВІДМАХНЕТЬСЯ від народного волевиявлення. А люди ( підписанти) будуть пишатися своєю причетністю до справи порятунку лісів України.
Тож треба дитяти вже, як то кажуть, ВЧОРА!
показать весь комментарий
20.12.2021 18:55 Ответить
бугага, "не відмахнеться" - он вам нічіго не должен. він вже від всього відмахнувся, переживає куди втікати - оман, парашку чи землю обітовану.
показать весь комментарий
20.12.2021 23:20 Ответить
Владі ніколи такими дрібницями займатись,вони Петра хочуть посадити...
показать весь комментарий
20.12.2021 19:02 Ответить
Из под Харькова в районе Безлюдовки везут машинами. Сколько раз приезжал, столько раз и видел курсирующий грузовик с кругляком в сопровождении легковушки.
показать весь комментарий
20.12.2021 21:24 Ответить
верно.
показать весь комментарий
20.12.2021 23:28 Ответить
 
 