PepsiCo предоставит Украине 8 миллионов гривен для закупки продовольствия и поддержки малого бизнеса

Около 8 млн. грн. инвестиций направляются на решение проблем, связанных с восстановлением общин в Украине от последствий COVID-19 с акцентом на трех направлениях: закупка продовольствия для незащищенных слоев населения, инвестиции в инкубатор для предпринимателей, обеспечение доступа граждан к чистой воде.

Об этом говорится в пресс-релизе PepsiCo.

PepsiCo объявила о трех программах в партнерстве с ведущими организациями Украины: Киевским городским благотворительным фондом "Фудбенк", Благотворительным фондом "Благомай" и Глобальным договором ООН в Украине.

"Благодаря инвестициям в размере около 8 млн грн мы сможем предоставить пострадавшим общинам и семьям доступ к пище, воде и возможности повышения квалификации для экономического роста и благосостояния. Программы будут продолжаться в течение 2022 года. С КМБФ "Фудбенк" и БФ "Благомай" PepsiCo в Украине сотрудничает уже длительное время, партнерство с Глобальным договором ООН в Украине – наша новая инициатива", – говорится в релизе PepsiCo.

Так, PepsiCo Foundation и PepsiCo Украина предоставляют грант в размере $100 тыс. для инвестирования в инфраструктуру по хранению продовольствия в Киевской области. Эта инвестиция улучшит операционную модель продовольственного банка, что принесет пользу более 300 тыс. человек, примерно на 25% увеличит количество и разнообразие продуктов питания, которые будут распределяться в 2022 году, позволит доставить более 5 млн питательных продуктов людям, нуждающимся в этом.

Цель Партнерства PepsiCo и Сети Глобального договора ООН в Украине ощутимо повлияет на ситуацию, помогая молодым предпринимателям из сектора товаров повседневного спроса улучшить технические навыки, развивая экономические возможности там, где это наиболее необходимо.

Финансовая помощь PepsiCo Foundation в размере $115 тыс. позволит создать акселератор устойчивого агробизнеса, который поможет 125 предпринимателям расширить возможности и развивать собственный бизнес в местных общинах.

Также, важен доступ к чистой питьевой воде для общин, находящихся в зоне риска. С 2013 года PepsiCo Украина вместе с БФ "Благомай" обеспечили постоянный доступ к воде более 8 тыс. человек. Благодаря новому гранту PepsiCo Foundation в размере $100 тыс. партнеры обеспечат доступ к чистой воде еще 5 тыс. человек.

В 2020 году компания и PepsiCo Foundation в целом пожертвовала $2,5 млн. в Украине в поддержку уязвимых групп населения, защиту медицинских работников на передовой и обеспечение больниц современным оборудованием.

"Новые программы PepsiCo и The PepsiCo Foundation направлены на стимулирование изменений в ключевых сферах – питании общин, развитии будущих навыков и содействию экономическим возможностям. Я верю, что объединив усилия ответственного бизнеса, правительства, негосударственных организаций и общин, где мы работаем, мы сможем восстановить экономику вместе.Дистанцируясь из-за ограничений вследствие COVID-19, мы готовы оставаться вместе с нашими партнерами и поблагодарить украинцев за то, что они ежедневно выбирают продукцию PepsiCo", – говорит Александр Киселев, гендиректор PepsiCo в Украине.