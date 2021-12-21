Мать убитой правозащитницы Ноздровской: "Показания не буду давать, пока у моей внучки не будет охраны"

20 декабря в Шевченковском суде Киева должен был состояться допрос потерпевших по делу об убийстве юриста Ирины Ноздровской. В начале заседания судья сообщил, что эта процедура была решена заранее. В зале суда была только мать Ноздровской, но она отметила, что будет свидетельствовать в суде только после того, как ее внучке, дочери убитой правозащитницы, предоставят охрану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию суда.

"Когда я буду говорить, я хочу, чтобы у моей внучки была охрана. Охраны до сих пор нет", - обратилась в суд женщина.

Однако судья отметил, что ранее суд направлял письмо в полицию для решения этого вопроса. "Они на это не реагируют. Нет, уже три месяца поднимается этот вопрос, если не больше. Показания не буду давать, пока у моей внучки не будет охраны", – добавила мать убитой Ноздровской.

После чего суд решил, что допрос женщины перенесут на 13 января 2022, а Национальной полиции Украины еще раз отправят письмо о предоставлении охраны дочери убитого юриста.

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