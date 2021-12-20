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гражданство (1283) СБУ (18723) Гогилашвили (75)

СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины говорит, что не получала от уполномоченных органов дополнительных запросов на проверку наличия иностранного гражданства у экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили: первоочередную проверку же осуществляет Миграционная служба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, УП спросила, владеет ли СБУ информацией о возможном наличии российского гражданства у уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, проверяется ли соответствующая информация Центра журналистских расследований, обнародованная 12 декабря, и будет ли опрашивать СБУ в связи с вышеизложенными фактами гражданина Гогилашвили.

Также у СБУ спросили, каковы результаты проверки СБУ при вступлении Гогилашвили на должность заместителя министра внутренних дел.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, подчеркнула, что выполняет свои задачи исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Доступ к государственной тайне, мол, Гогилашвили получил после соответствующей проверки.

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"В ходе проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения и должностей с повышенным коррупционным риском в соответствии со ст. 57 Закона Украины "О предотвращении коррупции" СБУ прорабатывает пакет документов, которые Служба получает от Национального агентства по государственной службы Украины.

По компетенции подразделениями СБ Украины прорабатывается наличие у кандидатов на такие должности допуска к гостайне и отношение к персонально-качественного учета военнообязанных СБ Украины.

Вопрос гражданства, согласно действующему законодательству, входит в компетенцию Государственной миграционной службы Украины. Запросов на дополнительную проверку гражданства упомянутого Вами лица от уполномоченных органов в СБУ не поступало.

Что касается предоставления допуска к государственной тайне, он был предоставлен по соответствующему запросу МВД после проработки компетентными подразделениями Службы безопасности Украины", - говорится в ответе СБУ.

СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов 01

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Топ комментарии
+53
А как оно спецпроверку прошло при поступлении на должность? Получается это не СБУ, а шарага. Расписались в собственной некомпетентности.
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20.12.2021 17:08
+40
Типо Ванька Баканов не знал про расийский паспорт этого чорта?
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20.12.2021 17:08
+35
Лучше признаться, что дурак а не предатель. 5 минут позора не 10 лет сидеть.
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20.12.2021 17:10
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Типо Ванька Баканов не знал про расийский паспорт этого чорта?
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20.12.2021 17:08 Ответить
Лучше признаться, что дурак а не предатель. 5 минут позора не 10 лет сидеть.
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20.12.2021 17:10 Ответить
Ни про паспорт , ни про судимость. ,ни про то что находился в оперативной разработке . На хрена тогда вообще про спецпроверку заикаться?
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20.12.2021 17:11 Ответить
НУ ДУМАЮ БЫЛО ТАК
ПОЗВОНИЛ ВОВА БАКАНОВУ И АВАКОВУ НА КОНФЕРЕНЦ СВЯЗИ И СКАЗАЛ
ВАМ АВАКОВ НАПРАВЛЯЮ ЗАМОМ ХОРОШЕГО ПАЦАНЧИКА
А ТЫ ЧЕРТЯКО БАКАНОВ СДЕЛАЙ ПАПОЧКУ ТИПА ВСЕ НОРМАЛЕК ПРОВЕРКУ ПРОШЕЛ
ОН ЗАСТУПАЕТ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.....
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20.12.2021 17:51 Ответить
100%

СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: у Украины к этому времени уже не было СБУ
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20.12.2021 18:18 Ответить
походу ванька не знает и про громадянство своей жоньі
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20.12.2021 18:11 Ответить
А как оно спецпроверку прошло при поступлении на должность? Получается это не СБУ, а шарага. Расписались в собственной некомпетентности.
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20.12.2021 17:08 Ответить
А что такое СБУ??? Сидел ,Бухал на шару, потом Уволили.Зато за это время оклад копеечка в копеечку получал.
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20.12.2021 17:55 Ответить
ваньке не до этого,он бабло пилит
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20.12.2021 18:09 Ответить
А від кого запит буть повинен ,від спортлото!?
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20.12.2021 17:08 Ответить
від бубочьки. Чисто шоб поржать
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20.12.2021 17:10 Ответить
Від Колі Валуєва, так про всяк випадок!
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20.12.2021 17:58 Ответить
Цирк на дроти
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20.12.2021 17:09 Ответить
Своїх вони не перевіряють, от якби це були добровольці чи інші патріоти - тоді би все перерили.
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20.12.2021 17:10 Ответить
очень жаль,что мало у нас людей типа Сашка Белого - они ох,как скоро нужны будут..
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20.12.2021 17:10 Ответить
Хватает, главное пусть кацапы сюда свои роги сунут, такое начнется...
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20.12.2021 17:17 Ответить
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20.12.2021 17:11 Ответить
**********
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20.12.2021 19:02 Ответить
Вопрос: на ..уй вы надо?
Цирк устраивать на фото и видеокамеры?
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20.12.2021 17:11 Ответить
брелкі з аліхі вишукувать,
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20.12.2021 17:51 Ответить
то-то гниди побігли Порошенку підозру вручать)
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20.12.2021 17:12 Ответить
"Петр Алексеіч, тут вам павестачка да? Я за 2.5 года ніхера не сделал, проваліл все от международкі до економікі, убіл тисячі, закатав вакцини в асфальт і отдал управленіе російскім кротам.. вобщем вот вам павестачка..."
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20.12.2021 17:14 Ответить
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20.12.2021 17:15 Ответить
Кому нужна такая СБУ с идиотом во главе? Сколько народных денег на ветер, мама дорогая...
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20.12.2021 17:15 Ответить
Никакие они не ИДИОТЫ ,а ВРАГИ ПОСОБНИКИ ТЕРРОРИСТОВ !!!!
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20.12.2021 18:00 Ответить
балаган, балаган ©
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20.12.2021 17:15 Ответить
Так а що ви тоді перевіряли взагалі?...
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20.12.2021 17:15 Ответить
Тільки всі почали забувати про гогілашаілі як Вовчік серанув собі в штани з новою силою
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20.12.2021 17:16 Ответить
Всі, хто приходить на держслужбу, проходять спецперевірку СБУ. Без неї не призначать на посаду.
Навіщо ці перевірки, якщо не перевіряється громадянство та наявність паспортів?
Виглядає як дитячі виправдовування.
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20.12.2021 17:16 Ответить
Хороша така у нас служба бу
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20.12.2021 17:18 Ответить
секонхенд ***...
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20.12.2021 18:09 Ответить
Там тепер одні "професіонали" на чолі з лейтенантом.
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20.12.2021 17:20 Ответить
Яка ж у Зеленського чуйка на мерзотників! Він у цілому натовпі вміє знайти найгіршого!
І призначити!
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20.12.2021 17:20 Ответить
Гы-гы-гы! Т.е. СБУ сама не проверяет полный комплект документов у возможного будущего должностного лица с допуском ко всем секретам БУ. Только по запросу... КОГО?
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20.12.2021 17:20 Ответить
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20.12.2021 17:25 Ответить
І багато вже набороли?
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20.12.2021 17:41 Ответить
С пол вагона будет. Судя по тому шо творят.
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20.12.2021 18:13 Ответить
Та какая нах "помощница".
Нех.р сводить умышленное внедрение и крышевание агентов вражеской страны на ключевые должности страны на простое кумовство.
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20.12.2021 18:21 Ответить
сбу і не має шукати чиїсь паспорти тепер.
воно має перевіряти ще кандидатів на посади з доступом до держтаємниць, а не вже діючого заступника міністра.
як би добросовісно виконували свою роботу, то все повилазило б на зовні ще в процесі
і таких людей керівництві державою не було б.
ВСЕ.
і взагалі, є думка що все сплновано
і зрив оборонки і закупівля газу та вугілля і заведення в владу проросійських людей.
от тільки рнбо розвідка та сбу, сліпі, чи куплені?
ось в чому головне питання.
в любі нормальні країні вже був би імпічмент і в,язниця, а ми на 73% продажні тварюки
маємо те що маємо
і маємо таку владу на яку заслуговуємо...
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20.12.2021 17:31 Ответить
Служба за викликом ! Нада - будет допуск, не нада - не оформим допуск. Боротись з рашистськими кротами вже нікому і принципове "табу", а от ларьки, склади, борделі шманати ще можуть= профпридатність повністю не втрачена, спроможності служби збереглись і відповідають рівню її керівників.
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20.12.2021 17:31 Ответить
СБУ исполняет свои функции только по требованию трудящихся?
Остальное время крышует контрабанду?
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20.12.2021 17:32 Ответить
Не по требованию трудящихся, а по требованию ворующих и предающих.
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20.12.2021 18:50 Ответить
В тероборону простым солдатом шманают в доль и в поперек. И я не против этого. Так что сбу расписалось в собственной не компетенции. Скорей все даже в преступлении. Этот ответ должет стать одним из оснований для криминального дела должностных лиц, отвечающих за подобного рода мероприятия. Думаю выйдут на ГУР и ОП в последствии.
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20.12.2021 17:34 Ответить
Дивна логіка у наших правоохоронних органів...ДТП з Трухіним не розглядають бо нема заяв від постраждалих...Тоді по логіці краще щоб взагалі не було постраждалих,бо мертві заяв не пишуть...Тут же не перевіряли громадянство бо не було запитів...Перетворилась служба безпеки в службу "спрашивайтє - отвєчаєм"...
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20.12.2021 17:36 Ответить
Справочное Бюро Украины?
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20.12.2021 18:03 Ответить
ФеєрІЧно !!!
Ще СБУ не шукала москальський паспорт депутата аксьонова і т.д.
Москальський паспорт дружини баканова теж не шукали?
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20.12.2021 17:37 Ответить
"
СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів..."

Це повний піпєц.
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20.12.2021 17:42 Ответить
Новая информация о таинственном миллиардере, в доме которого ютились главные секретоносители Украины - Бутусов
20 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0



Вячеслав и Диана Стрелковские - владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.


Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

«Мне известна эта особа. Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. «Обнал»» - так сказал о Вячеславе Стрелковском Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Минобороны.

- Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. Видео

О таинственном миллиардере Вячеславе Стрелковском известно немного, он не вывешивает свои фотографии в интернет, и избегает общения с журналистами, хотя у него есть роскошное поместье в поселке Козин на целый гектар. В некоторых медиа о нем пишут как якобы об одном из главных «конвертаторов», совладельце платежной системы GlobalMoney, которая якобы оборачивает и обналичивает миллиарды гривен ежемесячно.

Стрелковский прославился, когда выяснилось, что именно в его доме в селе Хотов проживает самый близкий к президенту Зеленскому человек - помощник Мария Левченко, вместе со скандально известным Александром Гогилашвили, а также, что не менее удивительно, с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и его супругой Марианной.

Одним из факторов скандала с назначением Гогилашвили заместителем министра является то, что, согласно российским базам данных, он до сих пор является гражданином РФ и обладает российским паспортом. Однако Гогилашвили в интервью изданию «Бабель» заявил, что российского гражданства не имеет, и стал гражданином Украины в 2019 году.

Цензор.Нет начал изучать фигуру Стрелковского, и мы проверили прежде всего его контакты с нашим врагом - Россией, согласно российским базам данных, к которым можно получить доступ через интернет. Потому что если Стрелковский сдает дом главным секретоносителям Украины, то может быть риск утечки информации.

И оказалось, что и Вячеслав Стрелковский и его супруга Диана Стрелковская значатся в доступных источниках как граждане России.

7 июля 2015 года Вячеслав и Диана Стрелковские, согласно доступным данным, получили российские паспорта в Симферополе.

9 июля паспорт был вручен, Стрелковский расписался, то есть действовал осознанно, это не была автоматическая выдача. В документе о выдаче значится, что паспорт заменяется взамен того, что оформлен весной 2014-го.

Место регистрации Стрелковских в Крыму согласно документу - Ялта, улица Ялтинская, дом 34.

Мы провели проверку данных по общедоступной базе Федеральной налоговой службы РФ через проверку ИНН - индивидуального налогового номера. Внесли в базу номер российского паспорта Стрелковского, его фамилию, имя, отчество, и год и дату рождения. И оказалось, что такой гражданин в РФ в базе значится, и свой налоговый номер имеет, вот введите сами данные из документов, проверьте: https://service.nalog.ru/inn.do

Получается, человек, которого начальник ГУР МО считает «обнальщиком», и который сдает в аренду дом близким к президенту людям, может быть тесно связан с Россией, и проходит по различным российским системам учета.

Надеюсь, Стрелковские сочтут возможным пояснить, какие у них контакты в РФ? И имеют ли эти контакты какое-то влияние на власть в Украине, и на «обнал», о котором сказал Буданов.

- Гогилашвили с Будановым отвели санкции СНБО от Стрелковского и всех «конвертаторов» в апреле

Мне кажется, это важно знать и ОП и ГУР МО - не много ли граждан России вокруг наиболее доверенных лиц президента? И связи между ними - это случайность или не случайность?

И не получается ли так, случайно, что мы сами финансируем войну против себя, потому что кто-то во власти крышует теневой финансовый рынок?

Мы готовы предоставить Вячеславу и Диане Стрелковским возможность высказать свою позицию и разъяснить ситуацию. Учитывая их уровень влияния, хотелось бы опубликовать ответ.

И хотелось бы все-таки узнать позицию Минобороны, СБУ, ОГПУ - проводится ли проверка фактов, указанных в журналистских расследованиях Бігус.інфо и Слідство.інфо?







***

Все скриншоты от Юрия Бутусова.
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20.12.2021 17:42 Ответить
Не СБУ,а збіговисько паразитів на тілі Країни
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20.12.2021 17:49 Ответить
вот вам результат назначения дружбанов клоунов зе на высокие посады
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20.12.2021 17:51 Ответить
А миграционная служба в ведомстве МВД
ВОТ ПОЧЕМУ эти ведомства должны быть раздельны , бо некому искать кротов
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20.12.2021 17:54 Ответить
Ну понятно, когда за жопу взяли и начали задавать неприятные вопросы, сразу : не помню, не знаю, не моя компетенция, я не при чём. И как эта Служба Безопасности , после этого, видит свою роль и место в системе безопасности государства и граждан, хотелось бы услышать чёткого и внятного ответа? А потом удивляемся, почему мы ещё не в ЕС и НАТО...
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20.12.2021 17:55 Ответить
а виноват в этом я думаю Порошенко
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20.12.2021 17:56 Ответить
ну ніззя!
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20.12.2021 17:58 Ответить
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20.12.2021 17:59 Ответить
Девиз Зеленского - я дураков из вас не делал,я на готовое пришел
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20.12.2021 17:59 Ответить
З@їбись, хто не розуміє...
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20.12.2021 18:00 Ответить
та нормально ))) харошая проверка )))) преЗЕдент сказал - свой (мой) - фсё и фся проверка ))))
это уже даже не писец... это уже стадо писцов в подскоке !!!
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20.12.2021 18:02 Ответить
Ну, а як можна було шукати, якщо САМ, що на фото з цим гризуном, наказав: Прийняти, дати височайшеоплачувану посаду і прочєє.
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20.12.2021 18:07 Ответить
Зеленского на второй срок? Но как же так? Он же еще первый не отсидел...
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20.12.2021 18:08 Ответить
Бакланов так забрехався, що протирічить сам собі.
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20.12.2021 18:10 Ответить
хреньбу нас бережот...
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20.12.2021 18:12 Ответить
не пощастило вам, українцям.....
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20.12.2021 18:14 Ответить
зебилов держат за дебилов!
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20.12.2021 18:16 Ответить
вчера оно - помошник валуева, а, сегодня-замминистра МВД Украины
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20.12.2021 18:19 Ответить
Яка відверта брехня. При заповненні анкет на допуск до державної таємниці, обов'язково, повідомляється наявність громадянства інших країн. І це повинно бути перевірено СБУ.
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20.12.2021 18:32 Ответить
Формально в нього могло і не бути доступу до держтаємниці. Ну он же замміністра, так би мовити "общественник". Та взагалі про шо річь, чим вище посада тим менше перевірок. Це тих хто знизу можуть перевіряти по 3 місяці.
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20.12.2021 19:24 Ответить
гебнявое сбу самая мыролюбная и реформаторская организация в Украине.
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20.12.2021 18:40 Ответить
Шедеврально!Геніально!Браво!!!
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20.12.2021 18:41 Ответить
Я не я,і хата не моя...
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20.12.2021 18:49 Ответить
да, силовые структуры деградировали полностью !!! еще хуже чем при завгаре !!! одни кроты *** !!!
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20.12.2021 18:49 Ответить
Та ці ублюдки просто глузують із нас. Дограються тварюки.
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20.12.2021 18:53 Ответить
то тепер у Монастирського у спадок від Авакова як мінімум два "кейса" - Шеремет і Гогілашвілі ? І на коли звітуватись перед Президентом?
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20.12.2021 18:59 Ответить
Да, і ці люди ще й оголошують санкції !!!!!
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20.12.2021 19:01 Ответить
А СБУ и кротов ищет тоже по запросу?
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20.12.2021 19:09 Ответить
СБУ ... : не було запитів.
-------------------------------------
т.е не было звонка от Зеленского или Ермака
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20.12.2021 19:12 Ответить
Такое впечатление , что в СБУ сидят идиоты... Печально....
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20.12.2021 19:25 Ответить
Т.е контрразведка СБУ типа на хозрасчете? Подали заявку на изучение-будем искать. А не подали заявку- шпиены в верхах страны-СБУ дела нету.
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20.12.2021 19:53 Ответить
Глупейшая фраза "
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов Источник: https://censor.net/ru/n3306260 " Означает одно-СБУ не выполняет своих обязанностей.
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20.12.2021 20:09 Ответить
Питання: чи було колись у очільника СБУ Баранова російське громадянство? Хто може сказати?
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20.12.2021 20:56 Ответить
Та він ніби то бакланов
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20.12.2021 22:59 Ответить
СБУ - це ганьба і сором України.
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20.12.2021 21:04 Ответить
Перевірте вже всіх кварталівців на паспорта РФ.
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20.12.2021 22:41 Ответить
Є у всіх. І шо?
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20.12.2021 22:53 Ответить
Тоді це той переворот про який попередили гаранта невідомі яких він не зрозумів але настрашився.
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20.12.2021 23:03 Ответить
 
 