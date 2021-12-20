СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины говорит, что не получала от уполномоченных органов дополнительных запросов на проверку наличия иностранного гражданства у экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили: первоочередную проверку же осуществляет Миграционная служба.
Как сообщает Цензор.НЕТ, УП спросила, владеет ли СБУ информацией о возможном наличии российского гражданства у уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, проверяется ли соответствующая информация Центра журналистских расследований, обнародованная 12 декабря, и будет ли опрашивать СБУ в связи с вышеизложенными фактами гражданина Гогилашвили.
Также у СБУ спросили, каковы результаты проверки СБУ при вступлении Гогилашвили на должность заместителя министра внутренних дел.
Служба безопасности Украины, в свою очередь, подчеркнула, что выполняет свои задачи исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Доступ к государственной тайне, мол, Гогилашвили получил после соответствующей проверки.
"В ходе проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения и должностей с повышенным коррупционным риском в соответствии со ст. 57 Закона Украины "О предотвращении коррупции" СБУ прорабатывает пакет документов, которые Служба получает от Национального агентства по государственной службы Украины.
По компетенции подразделениями СБ Украины прорабатывается наличие у кандидатов на такие должности допуска к гостайне и отношение к персонально-качественного учета военнообязанных СБ Украины.
Вопрос гражданства, согласно действующему законодательству, входит в компетенцию Государственной миграционной службы Украины. Запросов на дополнительную проверку гражданства упомянутого Вами лица от уполномоченных органов в СБУ не поступало.
Что касается предоставления допуска к государственной тайне, он был предоставлен по соответствующему запросу МВД после проработки компетентными подразделениями Службы безопасности Украины", - говорится в ответе СБУ.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
ПОЗВОНИЛ ВОВА БАКАНОВУ И АВАКОВУ НА КОНФЕРЕНЦ СВЯЗИ И СКАЗАЛ
ВАМ АВАКОВ НАПРАВЛЯЮ ЗАМОМ ХОРОШЕГО ПАЦАНЧИКА
А ТЫ ЧЕРТЯКО БАКАНОВ СДЕЛАЙ ПАПОЧКУ ТИПА ВСЕ НОРМАЛЕК ПРОВЕРКУ ПРОШЕЛ
ОН ЗАСТУПАЕТ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.....
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: у Украины к этому времени уже не было СБУ
Цирк устраивать на фото и видеокамеры?
Навіщо ці перевірки, якщо не перевіряється громадянство та наявність паспортів?
Виглядає як дитячі виправдовування.
І призначити!
Нех.р сводить умышленное внедрение и крышевание агентов вражеской страны на ключевые должности страны на простое кумовство.
воно має перевіряти ще кандидатів на посади з доступом до держтаємниць, а не вже діючого заступника міністра.
як би добросовісно виконували свою роботу, то все повилазило б на зовні ще в процесі
і таких людей керівництві державою не було б.
ВСЕ.
і взагалі, є думка що все сплновано
і зрив оборонки і закупівля газу та вугілля і заведення в владу проросійських людей.
от тільки рнбо розвідка та сбу, сліпі, чи куплені?
ось в чому головне питання.
в любі нормальні країні вже був би імпічмент і в,язниця, а ми на 73% продажні тварюки
маємо те що маємо
і маємо таку владу на яку заслуговуємо...
Остальное время крышует контрабанду?
Ще СБУ не шукала москальський паспорт депутата аксьонова і т.д.
Москальський паспорт дружини баканова теж не шукали?
СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів..."
Це повний піпєц.
20 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Вячеслав и Диана Стрелковские - владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.
Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
«Мне известна эта особа. Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. «Обнал»» - так сказал о Вячеславе Стрелковском Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Минобороны.
- Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. Видео
О таинственном миллиардере Вячеславе Стрелковском известно немного, он не вывешивает свои фотографии в интернет, и избегает общения с журналистами, хотя у него есть роскошное поместье в поселке Козин на целый гектар. В некоторых медиа о нем пишут как якобы об одном из главных «конвертаторов», совладельце платежной системы GlobalMoney, которая якобы оборачивает и обналичивает миллиарды гривен ежемесячно.
Стрелковский прославился, когда выяснилось, что именно в его доме в селе Хотов проживает самый близкий к президенту Зеленскому человек - помощник Мария Левченко, вместе со скандально известным Александром Гогилашвили, а также, что не менее удивительно, с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и его супругой Марианной.
Одним из факторов скандала с назначением Гогилашвили заместителем министра является то, что, согласно российским базам данных, он до сих пор является гражданином РФ и обладает российским паспортом. Однако Гогилашвили в интервью изданию «Бабель» заявил, что российского гражданства не имеет, и стал гражданином Украины в 2019 году.
Цензор.Нет начал изучать фигуру Стрелковского, и мы проверили прежде всего его контакты с нашим врагом - Россией, согласно российским базам данных, к которым можно получить доступ через интернет. Потому что если Стрелковский сдает дом главным секретоносителям Украины, то может быть риск утечки информации.
И оказалось, что и Вячеслав Стрелковский и его супруга Диана Стрелковская значатся в доступных источниках как граждане России.
7 июля 2015 года Вячеслав и Диана Стрелковские, согласно доступным данным, получили российские паспорта в Симферополе.
9 июля паспорт был вручен, Стрелковский расписался, то есть действовал осознанно, это не была автоматическая выдача. В документе о выдаче значится, что паспорт заменяется взамен того, что оформлен весной 2014-го.
Место регистрации Стрелковских в Крыму согласно документу - Ялта, улица Ялтинская, дом 34.
Мы провели проверку данных по общедоступной базе Федеральной налоговой службы РФ через проверку ИНН - индивидуального налогового номера. Внесли в базу номер российского паспорта Стрелковского, его фамилию, имя, отчество, и год и дату рождения. И оказалось, что такой гражданин в РФ в базе значится, и свой налоговый номер имеет, вот введите сами данные из документов, проверьте: https://service.nalog.ru/inn.do
Получается, человек, которого начальник ГУР МО считает «обнальщиком», и который сдает в аренду дом близким к президенту людям, может быть тесно связан с Россией, и проходит по различным российским системам учета.
Надеюсь, Стрелковские сочтут возможным пояснить, какие у них контакты в РФ? И имеют ли эти контакты какое-то влияние на власть в Украине, и на «обнал», о котором сказал Буданов.
- Гогилашвили с Будановым отвели санкции СНБО от Стрелковского и всех «конвертаторов» в апреле
Мне кажется, это важно знать и ОП и ГУР МО - не много ли граждан России вокруг наиболее доверенных лиц президента? И связи между ними - это случайность или не случайность?
И не получается ли так, случайно, что мы сами финансируем войну против себя, потому что кто-то во власти крышует теневой финансовый рынок?
Мы готовы предоставить Вячеславу и Диане Стрелковским возможность высказать свою позицию и разъяснить ситуацию. Учитывая их уровень влияния, хотелось бы опубликовать ответ.
И хотелось бы все-таки узнать позицию Минобороны, СБУ, ОГПУ - проводится ли проверка фактов, указанных в журналистских расследованиях Бігус.інфо и Слідство.інфо?
***
Все скриншоты от Юрия Бутусова.
ВОТ ПОЧЕМУ эти ведомства должны быть раздельны , бо некому искать кротов
это уже даже не писец... это уже стадо писцов в подскоке !!!
-------------------------------------
т.е не было звонка от Зеленского или Ермака
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов Источник: https://censor.net/ru/n3306260 " Означает одно-СБУ не выполняет своих обязанностей.