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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) конкурс (1129) Шабунин (474) САП (1948) Ермак Андрей (1192) Офис Президента (1693) Окружной админсуд Киева (388)

Зеленский и Ермак снесли порядок проведения конкурса руководителя САП. Это государственная измена, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и Ермак снесли порядок проведения конкурса руководителя САП. Это государственная измена, - Шабунин

Срыв конкурса будет иметь катастрофические последствия для власти и может отразиться на всей стране.

Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - сообщили в пресс-службе суда.

"Зеленский/Ермак руками ОАСК таки снесли порядок проведения конкурса на руководителя САП. Мы описывали этот сценарий действий Банковой как наиболее вероятный. Много раз подчеркивал и повторюсь еще раз - Павел Вовк бы не пошел на это без личных гарантий Зеленского/Ермака", - пишет Шабунин.

Он напомнил, что ОАСК является судом первой инстанции. А значит, его решения не вступают в законную силу к решению апелляционной инстанции. Так что конкурс должен продолжаться, а комиссия – выбрать завтра руководителя САП. Впрочем, Шабунин убежден, что завтра контролируемая Банковой часть комиссии отложит заседание, прикрывшись решением ОАСК.

Читайте также: Коломойский предложил главе ОАСК Вовку глупые деньги за срыв конкурса на руководителя САП. Без личной санкции Зеленского и Ермака это невозможно, - Шабунин

"Срыв конкурса будет иметь катастрофические последствия для властей Зеленского/Ермака (а также остальных участников этого процесса). К сожалению, это может отразиться и на всей стране. Повторюсь, это уже давно не о срыве конкурса на руководителя САП – это разрушение наших отношений с Западом во время российской агрессии, а значит о государственной измене", - подытожил Шабунин.
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Топ комментарии
+61
Коли у вас, зебанутих, мізки почнуть працювати.
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20.12.2021 18:07
+49
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20.12.2021 18:11
+38
откуда у них мозги ????????????????
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20.12.2021 18:27
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Boryslav Bereza с Бориславом Березой.

Вчера в 19:19 ·



Канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что в 20:00 премьер-министр Нафтали Беннет проведет пресс-конференцию, посвященную эпидемии коронавируса и распространению в Израиле штамма "омикрон". Это пример того, как должен лидер государства реагировать на любые угрозы в самом начале их появления.

А у нас российские войска на границе, выявлены первые заболевшие разновидностью ковида - омикроном, страна находится в глубоком энергетическом кризисе, инфляция и рост цен бьют все прогнозы, а наш недогарант непонятно где. Но уверен, что с Ермаком. Зеленский прекрасный пример того, что происходит если в президенты выбирают некомпетентного продана, который озабочен лишь своими рейтингами и личными меркантильными интересами. Но это выбор украинцев. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

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20.12.2021 21:05 Ответить
Твердо переконаний - лише суд Лінча над верхушкою Зе-шапітолію, врятує нашу Україну.
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20.12.2021 21:21 Ответить
Віталій Шабунін, білявий хлопчику, державу зрадили українські, патріотичні політики, в тому числі - і Ви, Віталій Шабунін, АКТИВНО допомігши Путіну і олігархам виграти вибори, завести в українську владу табун ляльок-клоунів і агентів, які уже два з половиною роки ЗНИЩУЮТЬ ДЕРЖАВУ. Політика - це не забаганки, не кричати, а ДУМАТИ - розуміти реалії, головні проблеми, ОБ'ЄДНУВАТИСЯ і ДІЯТИ.
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20.12.2021 21:37 Ответить
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20.12.2021 21:42 Ответить
Какая отвратительная *идовская рожа!
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20.12.2021 22:15 Ответить















Harn


@harn1972

·
17 мин



Найбільша загроза державності України це дії самого Зеленьського та його команди. Таких невігласів та манкуртів ше треба надо пошукати. Но нам українцям як завди щастить, влізти у власне лайно та потім довго від нього відмиватися.
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20.12.2021 22:19 Ответить
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20.12.2021 22:20 Ответить
ПОЗОР зЕЛЕНЬКУ!
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20.12.2021 22:33 Ответить
Зеленський та Єрмак знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП.
Це державна зрада
Джерело: https://censor.net/ua/n3306275

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21.12.2021 00:42 Ответить
Ну что ,засранец?Где флаги и петляния по улицам с криками Барига??? Где соратники в жопу язики засунувшие?
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21.12.2021 07:08 Ответить
Кремлівські кроти Єрмак та Татаров роблять свою справу.
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21.12.2021 08:47 Ответить
дааа, зрадазрада.
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21.12.2021 09:08 Ответить
Чей это пионэр Шабунин?
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21.12.2021 09:24 Ответить
А єрмачок зараз сидить і розказує шмарклі який він чоткий пацан що нає.ав Байдена і США.
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21.12.2021 09:27 Ответить
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