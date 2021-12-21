Подозрение Порошенко незаконно, это и есть настоящий государственный переворот, - адвокат Новиков

Так называемое "подозрение", сфабрикованное по указанию офиса Зеленского против Петра Порошенко, незаконно и не имеет никаких правовых оснований.

Об этом на брифинге заявил адвокат пятого президента Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт "Европейской Солидарности".

Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такое течение дел и именно такой текст документа.

"Вы помните ситуацию в прошлую пятницу, когда какие-то люди, которые охране пятого президента сказали, что они блоггеры, попытались вручить ему повестку. Повестка была написана криво, она не имела законной силы. Это была повестка о вызове на какое-то следственное действие сегодня 20 декабря", – отметил Новиков.

Он подчеркнул, что это делалось для того, чтобы сорвать поездку Порошенко к Вселенскому Патриарху и на конференцию в Варшаву. Новиков также сообщил, что генеральный прокурор Венедиктова экстренно ушла в отпуск сегодня утром, передав свои полномочия и.о. генпрокурора своему заместителю Симоненко.

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"И Симоненко подписал вот этот документ. У нас есть копия. Это сообщение о подозрении по статьям, предусматривающим госпредательство и содействие террористической организации в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко. Как мы понимаем, все выходные в Офисе генерального прокурора в руководстве происходило то ли вытягивание спички, то ли какой-то жребий – решалось кто будет тем человеком, который подпишет это подозрение.

"Документ для нас не стал новостью, мы говорили об этом во многих медиа, начиная с сентября, а подробно – с ноября этого года. В ноябре, когда было выписано подозрение бывшему министру энергетики Демчишину по такой же статье – содействие террористической организации, мы говорили, что повсюду в этом документе, где написано "неустановленное лицо из состава высшего руководства Украины", подразумевается Петр Порошенко", - считает Новиков.

"Мы абсолютно уверены, что все это координируется не с Офиса генпрокурора, а с офиса Зеленского. В его понимании такая постановка вопроса особенно к Новому году может отвлечь внимание общества от всего, что происходит вокруг него и в его окружении", - считает адвокат.

"Я себе эту историю называю оливье-гейт. Это – скандал. Это действительно государственный переворот. Когда говорили о государственном перевороте 1 декабря, то был фейк, но государственный переворот 20 декабря – это реальность", – резюмирует Новиков.

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