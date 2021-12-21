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Новости Политика Украины
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Новиков (246) Порошенко (19353) государственная измена (951) подозрение (251)

Подозрение Порошенко незаконно, это и есть настоящий государственный переворот, - адвокат Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозрение Порошенко незаконно, это и есть настоящий государственный переворот, - адвокат Новиков

Так называемое "подозрение", сфабрикованное по указанию офиса Зеленского против Петра Порошенко, незаконно и не имеет никаких правовых оснований.

Об этом на брифинге заявил адвокат пятого президента Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт "Европейской Солидарности".

Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такое течение дел и именно такой текст документа.

"Вы помните ситуацию в прошлую пятницу, когда какие-то люди, которые охране пятого президента сказали, что они блоггеры, попытались вручить ему повестку. Повестка была написана криво, она не имела законной силы. Это была повестка о вызове на какое-то следственное действие сегодня 20 декабря", – отметил Новиков.

Он подчеркнул, что это делалось для того, чтобы сорвать поездку Порошенко к Вселенскому Патриарху и на конференцию в Варшаву. Новиков также сообщил, что генеральный прокурор Венедиктова экстренно ушла в отпуск сегодня утром, передав свои полномочия и.о. генпрокурора своему заместителю Симоненко.

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"И Симоненко подписал вот этот документ. У нас есть копия. Это сообщение о подозрении по статьям, предусматривающим госпредательство и содействие террористической организации в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко. Как мы понимаем, все выходные в Офисе генерального прокурора в руководстве происходило то ли вытягивание спички, то ли какой-то жребий – решалось кто будет тем человеком, который подпишет это подозрение.

"Документ для нас не стал новостью, мы говорили об этом во многих медиа, начиная с сентября, а подробно – с ноября этого года. В ноябре, когда было выписано подозрение бывшему министру энергетики Демчишину по такой же статье – содействие террористической организации, мы говорили, что повсюду в этом документе, где написано "неустановленное лицо из состава высшего руководства Украины", подразумевается Петр Порошенко", - считает Новиков.

"Мы абсолютно уверены, что все это координируется не с Офиса генпрокурора, а с офиса Зеленского. В его понимании такая постановка вопроса особенно к Новому году может отвлечь внимание общества от всего, что происходит вокруг него и в его окружении", - считает адвокат.

"Я себе эту историю называю оливье-гейт. Это – скандал. Это действительно государственный переворот. Когда говорили о государственном перевороте 1 декабря, то был фейк, но государственный переворот 20 декабря – это реальность", – резюмирует Новиков.

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Топ комментарии
+58
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Нині головний противник та головна загроза - Порошенко...
Павло Бондаренко.
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20.12.2021 18:09
+53
Ага. Этот адвокат сделал для наших армейцев намного больше многих диванных патриотов. И для действующих и для плененных орками.
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20.12.2021 18:15
+45
Вже ж в 19му і слуга дубінський і портнов і деркач збирались саджати Порошенко. Зараз всі троє намертво прибиті американськими санкції. Вже не хочуть нікого саджати. Дивовижно що серед російських терористів ще є попит на цю невдячну справу.
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20.12.2021 18:08
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Клоун тоже самое делает только уголь из Донбасса едет в Ростов там досыпают верхушку углем из Кузбасса в грузовой вагон и поехал туда куда надо...
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20.12.2021 19:57 Ответить
Зебилоиды, ФАС!
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20.12.2021 19:59 Ответить
Двадцатого февраля вечером стоял на блокпосту возле аеропорта Жуляны, так сотрудники аеропорта говорили, эх, пацаны, вы на один день опоздали, вчера 70 чартеров ушло, еще 20 стояло двигатели прогревало.

Так выпьем же за то, что в случае с зеленой падалью, мы не опоздали и отправили их на народный трибунал!
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20.12.2021 20:00 Ответить
Я думаю трибунала не будет. Зескот даже до Жулян не добежит.
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20.12.2021 20:04 Ответить
Трибунал это для его избирателей, а избранным только gas chamber! Show must go on, классика вечна
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20.12.2021 20:13 Ответить
70 самолетов - єто все самолеты что есть на территории Украины. Вообще все.
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20.12.2021 21:18 Ответить
Это было в 2014м, там чартеров нагнали столько, что даже с донецкого аэропорта бывшая прокурорва (не венедиктова) улететь пыталась. Погранцы не пустили.
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20.12.2021 21:56 Ответить
венедіктова втекла, щоб не підписувати юридичний треш
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20.12.2021 20:08 Ответить
"палитическое преследование"
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20.12.2021 20:12 Ответить
Бенядиктова удрала в отпуск на Гавайи на водном Скутере катацца...,Путлер назначил Голобородьку генерал-губернатором Украины.... во дела...
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20.12.2021 20:14 Ответить
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20.12.2021 20:16 Ответить
Ни х.............. не понимаю юристов, как понимать, подозрение не законно, если я подозреваю бл.................., то это не законно, законно **....., а вот подозревать не законно. Как все закручено.
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20.12.2021 20:17 Ответить
Голобородьки...
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20.12.2021 20:19 Ответить
Разе вы не знали? Все что происходит в мире имеет единственную цель - навредить Порошенко (по версии порохоботов) или навредить России ( по версии путиноботов), а так же отвлечь внимание от "вагнер гейта" (по версии порохоботов) или падения американской экономики ( по версии путиноботов).
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20.12.2021 20:23 Ответить
Порушено право української нації на самовизначення, шляхом створення української національної держави українців. Все останнє є похідним.
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20.12.2021 20:24 Ответить
Дорога Путлеру на Киев открыта...,Голобородьку фюрер Мавзолея даже губернатором села Нью-Васюки не назначит... Ведмедчук станет И.О.президента...
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20.12.2021 20:25 Ответить
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20.12.2021 20:27 Ответить
Как остогидла эта зелёная шмара. Куда бы ее деть законным образом? Ведь в раде почти все депутаты куплены Беней, кто ж импичмент подпишет?
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20.12.2021 20:35 Ответить
рашист опробував цей варіант в Грузії.Це саме, під копірку заганяє Україні
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20.12.2021 20:41 Ответить
ОЛИВЬЕ-ГЕЙТ

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20.12.2021 21:14 Ответить
"Если Зеленский при этом клеймит его как "государственного изменника", то кто тогда сам Зеленский? Не Порошенко, а Зеленский снимал кино в Москве и делал фото на Красной площади, когда "зеленые человечки" захватывали Крым... Не Порошенко, а Зеленский четырежды уклонялся от повестки"
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20.12.2021 21:16 Ответить
Безусловно, это дело логичнее было приурочить к старту нового политического сезона, когда общество вернется в рабочий ритм проснется и начнет искать виноватых в недостатке угля для отопления. Кроме косплея Януковича, который любил совмещать аресты с танцами, у меня есть только одно объяснение - Владимир Зеленский пишет сценарий видосика для новогоднего поздравления, и глумление над предшественником должно стать одним из гвоздей программы.
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20.12.2021 21:19 Ответить
Адвокат то кацапчик!
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20.12.2021 21:29 Ответить
типичный коммент козломордого
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20.12.2021 21:53 Ответить
Зеро своими наездами на главного политического соперника на будущих выборах творит сам себе негативный рейтинг. Все видят, что он создаёт условия для нелегитимной победы, просто смахнув с доски фигуры противника. А это ничто иное, как лукашенизация Украины и отмена демократии.

Но ведь народ может припомнить ему эбонитовые палочки...
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20.12.2021 21:52 Ответить
Линия защиты у Порошенко провальная. Кто поверит, что боевики, захватившие госшахты, просто отдавали уголь, а деньги получал кто-то другой? В один голос они проговаривают темник о «легальной схеме». Легальная схема торговли с террористами - это нонсенс))
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20.12.2021 22:10 Ответить
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20.12.2021 22:12 Ответить
А ты зебот я смотрю сегодня на смене и еще и юристом подрабатываешь.
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20.12.2021 22:13 Ответить
а есть что по теме ответить? Хотя я уже привык что соевый лехторат тупой как пробка, та и сказать по сути кроме перехода на личности нечего
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20.12.2021 22:19 Ответить
А я и не собираюсь тебе зеботу в будущем что то отвечать. В спам однозначно.
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20.12.2021 22:23 Ответить
Странная формулировка "обвинение незаконно". Само обвинение не может быть незаконным, это обвиняемый может быть не виновным.
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20.12.2021 22:17 Ответить
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20.12.2021 22:26 Ответить
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20.12.2021 22:35 Ответить
У сивого « патріота» чомусь російський адвокат , колишній депутат Держдуми РФ , Ілля Новіков. Типу в Україні його захищати нікому?
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20.12.2021 23:25 Ответить
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20.12.2021 23:31 Ответить
Это не тот Новиков который депутат думы, что ж ты за дебил
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21.12.2021 10:43 Ответить
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