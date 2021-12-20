В Сумской области возле границы с РФ отстроили разбитую региональную трассу Р-65, - Укравтодор. ФОТО
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В Сумской области завершился ремонт трассы Р-65 на отрезке возле границы с Российской Федерацией. Речь идет о 8-километровом участке вблизи населенного пункта Катериновка (км 146+082 – км 154+272).
Об этом сообщает Укравтодор на официальной странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Завершен ремонт участка автомобильной дороги Р-65 КПП "Николаевка" – Семеновка – Новгород-Северский – Глухов – КПП "Екатериновка". Маршрут начинается в Сумской области от границы с РФ, а заканчивается на той же границе, только уже в Черниговской области", – рассказали в Государственном агентстве автомобильных дорог.
Также в этом году капитально отремонтирован мостовой переход в с. Заруцкое на автодороге.
В прошлом году в Сумской области было обновлено 9 км дороги Р-65. Трассу восстанавливают по программе "Большая стройка".
На трассе, которая до ремонта находилась в крайне неудовлетворительном состоянии, отфрезеровали изношенное покрытие, усилили основание дорожной одежды, устроили два слоя асфальтобетонного покрытия.
Также там уже нанесли разметку, установили дорожные знаки и обустроили обочину.
Ранее сообщалось , что 17 декабря наДнепропетровщине открыли движение по Южному обходу областного центра. Построенная с нуля 7-километровая магистраль, возведенная по программе "Большая стройка", соединила запорожскую трассу с Южным мостом. Для Днепра это первая в его истории объездная дорога.
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от кремля на Киев...
вот в чем смысл Крадивныцтва
Твой юмор тупой.
"На КП «Шосткинский казенный завод «Импульс», который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов «Укроборонпрома», создается новейший производственный центр, который замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков. Об этом заявил Генеральный директор Концерна Павел Букин."
хотя и тогда вряд ли
Аплодуємо стоячи!