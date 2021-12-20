В Сумской области возле границы с РФ отстроили разбитую региональную трассу Р-65, - Укравтодор. ФОТО

В Сумской области завершился ремонт трассы Р-65 на отрезке возле границы с Российской Федерацией. Речь идет о 8-километровом участке вблизи населенного пункта Катериновка (км 146+082 – км 154+272).

Об этом сообщает Укравтодор на официальной странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завершен ремонт участка автомобильной дороги Р-65 КПП "Николаевка" – Семеновка – Новгород-Северский – Глухов – КПП "Екатериновка". Маршрут начинается в Сумской области от границы с РФ, а заканчивается на той же границе, только уже в Черниговской области", – рассказали в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Также в этом году капитально отремонтирован мостовой переход в с. Заруцкое на автодороге.

В прошлом году в Сумской области было обновлено 9 км дороги Р-65. Трассу восстанавливают по программе "Большая стройка".

На трассе, которая до ремонта находилась в крайне неудовлетворительном состоянии, отфрезеровали изношенное покрытие, усилили основание дорожной одежды, устроили два слоя асфальтобетонного покрытия.

Также там уже нанесли разметку, установили дорожные знаки и обустроили обочину.

Читайте также: В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось , что 17 декабря наДнепропетровщине открыли движение по Южному обходу областного центра. Построенная с нуля 7-километровая магистраль, возведенная по программе "Большая стройка", соединила запорожскую трассу с Южным мостом. Для Днепра это первая в его истории объездная дорога.