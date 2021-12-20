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В Сумской области возле границы с РФ отстроили разбитую региональную трассу Р-65, - Укравтодор. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Сумской области завершился ремонт трассы Р-65 на отрезке возле границы с Российской Федерацией. Речь идет о 8-километровом участке вблизи населенного пункта Катериновка (км 146+082 – км 154+272).

Об этом сообщает Укравтодор на официальной странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В Сумской области возле границы с РФ отстроили разбитую региональную трассу Р-65, - Укравтодор 01

"Завершен ремонт участка автомобильной дороги Р-65 КПП "Николаевка" – Семеновка – Новгород-Северский – Глухов – КПП "Екатериновка". Маршрут начинается в Сумской области от границы с РФ, а заканчивается на той же границе, только уже в Черниговской области", – рассказали в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Также в этом году капитально отремонтирован мостовой переход в с. Заруцкое на автодороге.

В Сумской области возле границы с РФ отстроили разбитую региональную трассу Р-65, - Укравтодор 02

В прошлом году в Сумской области было обновлено 9 км дороги Р-65. Трассу восстанавливают по программе "Большая стройка".

На трассе, которая до ремонта находилась в крайне неудовлетворительном состоянии, отфрезеровали изношенное покрытие, усилили основание дорожной одежды, устроили два слоя асфальтобетонного покрытия.

В Сумской области возле границы с РФ отстроили разбитую региональную трассу Р-65, - Укравтодор 03

Также там уже нанесли разметку, установили дорожные знаки и обустроили обочину.

В Сумской области возле границы с РФ отстроили разбитую региональную трассу Р-65, - Укравтодор 04

Читайте также: В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось , что 17 декабря наДнепропетровщине открыли движение по Южному обходу областного центра. Построенная с нуля 7-километровая магистраль, возведенная по программе "Большая стройка", соединила запорожскую трассу с Южным мостом. Для Днепра это первая в его истории объездная дорога.
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Топ комментарии
+62
Це щоб в москальських БТР ходова не розбивалась. А замінувати всі дороги поруч кордону з рахою.
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20.12.2021 18:27
+38
То аби на кацапських танках колеса не повідпадали?
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20.12.2021 18:27
+37
Для кацапських танків ...
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20.12.2021 18:31
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20.12.2021 18:25 Ответить
Для кацапських танків ...
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20.12.2021 18:31 Ответить
Методички не горять((
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20.12.2021 18:33 Ответить
шо нада кац ?
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20.12.2021 19:21 Ответить
Щоб під кожною новиною про дороги не писали "Для кацапських танків". Хтось ввів безглзду фразу, а тисячі повторили.
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21.12.2021 21:40 Ответить
Це щоб в москальських БТР ходова не розбивалась. А замінувати всі дороги поруч кордону з рахою.
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20.12.2021 18:27 Ответить
То аби на кацапських танках колеса не повідпадали?
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20.12.2021 18:27 Ответить
чтобы бурятам было удобнее ехать "на Киев"
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20.12.2021 18:27 Ответить
сколько вы думаете там бурятов? они уже в даунецк приехали. все желающие.
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20.12.2021 18:30 Ответить
А Вы думаете что на рабссее русские есть? Титульная нация там сейчас кадыровцы.
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20.12.2021 18:49 Ответить
Добро пожаловать Ваня!
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20.12.2021 18:28 Ответить
8 км отремонтировали) в Днепре 7км торжественно открыли за миллиарды денег)) чьим то внукам хватит)
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20.12.2021 18:29 Ответить
Велике крадівництво. Так набагато правильніше буде.
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20.12.2021 18:33 Ответить
Та стройте уже до кремля,выродки зеленые.
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20.12.2021 18:34 Ответить
правильнее:

от кремля на Киев...
вот в чем смысл Крадивныцтва
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20.12.2021 19:16 Ответить
Зеленський - зрадник. Бійся, виродок! Росплата прийде, мудак!
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20.12.2021 18:37 Ответить
Всё для танков, всё для победы!
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20.12.2021 18:37 Ответить
Єдине будівництво яке має сенс в регіонах поряд з *********** це будівництво ліній знищення кацапів.
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20.12.2021 18:39 Ответить
Слов нет.. напрашивается только один вывод - диверсанты у власти....
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20.12.2021 18:45 Ответить
Держборг українцям, а розпил на дорогах "програма президента".
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20.12.2021 18:47 Ответить
за 8 км опять заплатили как за 25?
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20.12.2021 18:47 Ответить
Зачем? Чтобы росийские танки гусеницы не порвали? Я вам могу показать в Киеве десятки таких же разбитых дорог которые почему то *велыке крадивныцтво* не зачепыло и никому нет до них дела.
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20.12.2021 18:48 Ответить
педалику покажи
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20.12.2021 20:18 Ответить
Угля бы летом на эти деньги купили бы, для гос ТЭЦ. Теперь не бегали бы, обосранными по миру...
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20.12.2021 18:50 Ответить
це зелене опудало за наш рахунок московській орді доріжку асфальтом вимостив ... не даремно воно з гебістом Патрушевим в Омані таємно зустрічалось ...
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20.12.2021 18:56 Ответить
Взлетная полоса. Очень вовремя.
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20.12.2021 19:03 Ответить
А где хлеб-соль .. ?
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20.12.2021 19:10 Ответить
Понятно почему в СССР были херовые дороги- боялись шо Мериканцi нападут.
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20.12.2021 19:11 Ответить
Вот скажи ты дебил?
Твой юмор тупой.
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20.12.2021 19:35 Ответить
Вэлике будивництво млять!
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20.12.2021 19:11 Ответить
На армию денег нет. На вооружение денег нет. На реабилитацию раненых и покалеченных героев волонтёры вымаливают деньги у граждан.... Зелёные кремлёвские выродки специально были внедрены в нашу власть, чтобы развалить Украину и подарить её кремлёвской крысе. Но, украинский народ проснётся, и до суда, и тюрьмы доживут очень немногие путинские шестёрки и предатели Украины....
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20.12.2021 19:16 Ответить
На производство ракет и боеприпасов забили но на дороги возле российской границы выделили, видимо чтобы россияне быстрее продвигались в случае массированного наступления.
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20.12.2021 19:16 Ответить
..там, на границе, целесообразнее вырыть "ров с крокодилами"
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20.12.2021 19:17 Ответить
Буратин строит дороги для русской бронетехники, за наши с вами деньги, вто время как люди массово умирают от ковида.
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20.12.2021 19:20 Ответить
Odin voprosik, jesli vostonavlivajet v osnovnom na vostochnoi chasti i malo chto delajet na zapadnoi - k chemu eto??? Mozhet chtob orkam udobnei prodvigatsia a tem kto gotovo pomochj protiv srusni, tem net uluchshenij, odni problemi prodvizhenija. Smotrim glavnije trasi peredvizhenija, i toljko eto.
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20.12.2021 19:25 Ответить
Да-да... для раш-танков надо...
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20.12.2021 19:26 Ответить
единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры и др. шосткинский казенный завод импульс там тоже модернизировали. Стоит прямо на границе, его давно нужно было вывезти в глубь страны, Модернизировали и оставили, видимо чтобы оставить россиянам и полностью лишить Украину даже шансов на производство боеприпасов производство которых до сих пор саботируют.

"На КП «Шосткинский казенный завод «Импульс», который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов «Укроборонпрома», создается новейший производственный центр, который замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков. Об этом заявил Генеральный директор Концерна Павел Букин."
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20.12.2021 19:28 Ответить
НА Украине? Еще раз НА Украине? Это что?
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20.12.2021 19:32 Ответить
Это цитата из "украинских" источников. Что делать когда некоторые украинцы так пишут.
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20.12.2021 19:37 Ответить
Это ужасно.
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20.12.2021 20:07 Ответить
Это что бы танкам кацапским, хорошо ехалось? Не забор на границе делают, а дороги для кацапов?
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20.12.2021 19:30 Ответить
Це що? Хліб-сіль для Ваньки-асвабадітєля?
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20.12.2021 19:52 Ответить
в каждую яму по мине
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20.12.2021 19:54 Ответить
Надо просто немного подождать. Весной асфальт сойдёт.
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20.12.2021 20:05 Ответить
Бедный Зеленский! Его хоть раз пожалел хоть кто ни будь? Всё плохо. Строят дороги, плохо, не строят, тоже плохо. Или то может потому, что пессимисты это те люди у которых всё хорошее уже было?
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20.12.2021 20:18 Ответить
поделаю обязательно! когда сдохнет

хотя и тогда вряд ли
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20.12.2021 20:27 Ответить
зєблан - це діагноз(((
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20.12.2021 20:38 Ответить
Велике Будівництво-се велика перемога Зеленського!
Аплодуємо стоячи!
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20.12.2021 21:01 Ответить
Чучєлко жирує, Велике крадівництво процвітає...
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20.12.2021 21:54 Ответить
 
 