НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-службу САП.
"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен", - говорится в сообщении.
В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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вкрав свиню, 2 роки хімії
получи і розпишись
от же висновок.
що б отримати підозру, а потім ніхрена
треба красти не меньше 2 лямів, щоб 1 лям забашляти.
бо посадят.
як радник міністра може сам собі премії виплачувати???
не зрозумілий механізм
радник міністра - це особа, яка нічого не вирішує, тільки радить
яке відношення вона має до виписування премій?
а забув зелебобики ж не можуть бути поганими, бо то новіє честніе літца.....