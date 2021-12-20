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НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-службу САП.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Топ комментарии
+12
а в цього радника кума чи навіть жінка в ОП (або в 95-му) часом не працює?
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20.12.2021 18:42
+8
2 ляма премий, ого. маякните им ктонить что бене за месяц 10 лярдов налогов "простили"
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20.12.2021 18:50
+4
Завчасно все перевірено, не працює.
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20.12.2021 19:01
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а в цього радника кума чи навіть жінка в ОП (або в 95-му) часом не працює?
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20.12.2021 18:42 Ответить
Завчасно все перевірено, не працює.
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20.12.2021 19:01 Ответить
Они все в доли сидят. Сидят и не жужжат!
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20.12.2021 20:09 Ответить
Пишіть премію в баксах. Не такі великі будуть сумми.
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20.12.2021 18:42 Ответить
Ачетакова,пля... Своя рука- владика.
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20.12.2021 18:45 Ответить
2 ляма премий, ого. маякните им ктонить что бене за месяц 10 лярдов налогов "простили"
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20.12.2021 18:50 Ответить
А шо Беня??? Беня президент.Он что хочет то и мочит.
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20.12.2021 20:11 Ответить
А чи не політичне це переслідування? Сьогодні це вже друге.
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20.12.2021 19:07 Ответить
вешать и стрелять надо ,а не повідомили про підозру
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20.12.2021 19:15 Ответить
нарадив... "яка хата - такий тин, який "батько" - такий син". У міністра великі витрати..
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20.12.2021 19:20 Ответить
як кажуть на Вінничині,
вкрав свиню, 2 роки хімії
получи і розпишись
от же висновок.
що б отримати підозру, а потім ніхрена
треба красти не меньше 2 лямів, щоб 1 лям забашляти.
бо посадят.
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20.12.2021 19:32 Ответить
щось не складається:
як радник міністра може сам собі премії виплачувати???
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20.12.2021 20:04 Ответить
Та це в Вашій чесній голові "не складається"...
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20.12.2021 20:13 Ответить
тут не про чесність
не зрозумілий механізм
радник міністра - це особа, яка нічого не вирішує, тільки радить
яке відношення вона має до виписування премій?
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20.12.2021 21:03 Ответить
Так він же ж поєднував з директорством ДП "Оператор ринку". Міністр "своє" з нього напевне отримав...
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20.12.2021 21:15 Ответить
...сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.
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20.12.2021 20:46 Ответить
Капля в море
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20.12.2021 20:07 Ответить
Долбаные пережитки совка,только вдумайтесь-государственное предприятие "Оператор рынка".Что они делают,регулируют рыночные цены?П@здец какой-то.
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20.12.2021 20:19 Ответить
"советник" сам распоряжается деньгами министерства энергетики? не верю!
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20.12.2021 20:23 Ответить
Сам подумал. как советник может выписывать себе зарплату, премию. Почему уборщица не может себе выписывать, какой то бред.
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20.12.2021 20:37 Ответить
а прочитати статтю далі заголовка релігія не дозволяє ?
а забув зелебобики ж не можуть бути поганими, бо то новіє честніе літца.....
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20.12.2021 20:53 Ответить
Мужик понял что хорошо поработал и заслужил премию. Некоторые даже авансом премии себе выдают, за будущие достижения.

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20.12.2021 21:01 Ответить
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20.12.2021 21:37 Ответить
 
 