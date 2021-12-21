Зеленский ответил на петицию об отмене карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом полностью упразднить карантин и "добровольно-принудительную" вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В ответе на петицию президент напомнил, что статья 10 основ законодательства о здравоохранении обязывает украинцев не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в отдельных случаях вакцинироваться.

Также Зеленский отметил, что законодательство Украины предусматривает обязательную вакцинацию для работников определенных сфер. Кроме того, закон "О защите населения от инфекционных заболеваний" предусматривает введение на территории Украины временного карантина.

Поэтому глава государства резюмировал, что борьба украинской власти с пандемией вполне законна.

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