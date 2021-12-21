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Зеленский ответил на петицию об отмене карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Зеленский ответил на петицию об отмене карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом полностью упразднить карантин и "добровольно-принудительную" вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В ответе на петицию президент напомнил, что статья 10 основ законодательства о здравоохранении обязывает украинцев не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в отдельных случаях вакцинироваться.

Также Зеленский отметил, что законодательство Украины предусматривает обязательную вакцинацию для работников определенных сфер. Кроме того, закон "О защите населения от инфекционных заболеваний" предусматривает введение на территории Украины временного карантина.

Поэтому глава государства резюмировал, что борьба украинской власти с пандемией вполне законна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отреагировал на петицию о "принудительной вакцинации"
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Топ комментарии
+27
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20.12.2021 19:17
+23
Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер.
Что за двойные стандарты,Зеля?Ты заявлял,что вакцинация от барановируса добровольная.Более того,в список обязательных вакцинаций прививка от барановируса не включена законом,ибо жижа экспериментальная.
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20.12.2021 19:32
+22
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20.12.2021 19:31
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20.12.2021 19:17 Ответить
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20.12.2021 19:30 Ответить
Найвеличніший ЗЕбіл явно хоче зустріти Новий рік під ростовською ялинкою...
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20.12.2021 19:31 Ответить
Зверніть увагу: зараз довкола України ведеться колосальна робота, вона не сходить з провідних шпальт, щомісяця мінімум два великих форуми з українського питання - і вся ця активність не зачіпає Вову. Він нікому не цікавий.
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.

"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.

Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
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20.12.2021 20:09 Ответить
Зеленая кукла никаким образом не в состоянии понять намерения своих кукловодов, особенно если их аж трое: тупин, беня и гудок.
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20.12.2021 21:16 Ответить
Секта свидетелей коронавируса будет любить всем мозги до упора.
Эти мрази уже угробили всем два года жизни и останавливаться не собираются.
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20.12.2021 19:21 Ответить
Кто-то рассчитывал на другой ответ? Наивные...
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20.12.2021 19:23 Ответить

З язика зняв.
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20.12.2021 20:58 Ответить
PFIZER ПРОТЕСТИРУЕТ БУСТЕРНУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ НА ДЕТЯХ ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ...
і ще ,
нехай зЄгидота покаже що Український і ЯКУ Угоду підписав із цим Виробником фуйзнает чого - зЄля.... ти і за це маеш - не знаю чи буде..., але СИДІТИ ....
https://www.rupor.info/news/183485/pfizer-protestiruet-busternuyu-dozu-vaktsiny-na-detyah-ot-shesti-mesyatsev
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20.12.2021 19:26 Ответить
"Український Уряд" )
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20.12.2021 19:27 Ответить
Беги Вова.. Беги...
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20.12.2021 19:27 Ответить
Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер.
Только почему тогда учителям и другим работникам,отстранённым от работы за отказ от вакцинации,удаётся восстановиться через суд?
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20.12.2021 19:28 Ответить
Есть Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

а есть приказ МОЗ Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19

Смотри не перепутай что главнее - Закон Украины или приказ МОЗ (поднормативный акт)
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20.12.2021 20:33 Ответить
А також ваксануті ніяк не можуть знайти документ який безпосередньо вимагає від будь кого в Україні вакцинуватися. Така вимога відсутня, її замінили необхідністю мати сертифікат.
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20.12.2021 21:08 Ответить
Смотри не перепутай что главнее - Закон Украины или приказ МОЗ (поднормативный акт)
Я в курсе что Закон выше.
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21.12.2021 06:09 Ответить
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20.12.2021 19:31 Ответить
и он абсолютно безопасен для окружающих
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20.12.2021 19:38 Ответить
зе прослезился за Васю...
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20.12.2021 20:20 Ответить
Мабуть у знахарки вколовся.
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20.12.2021 21:12 Ответить
Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер.
Что за двойные стандарты,Зеля?Ты заявлял,что вакцинация от барановируса добровольная.Более того,в список обязательных вакцинаций прививка от барановируса не включена законом,ибо жижа экспериментальная.
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20.12.2021 19:32 Ответить
Навіть Зезедент розумніший антиваксів
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20.12.2021 19:35 Ответить
Юрист недороблений
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20.12.2021 19:36 Ответить
Читаючи коменти антиваксів на думку спадає лише одне: Господь жгі!
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20.12.2021 19:37 Ответить
антиваксам нічого відповідати не потрібно
є постанова ВР, а це закон.
а от хто злив 7 спецоперацій, хто провалив оборонзамовлення, хто і чому не закупив вугілля та газ? чому в такий важкий час ВР йде на канікули
на це відповідь потрібна,
ДУЖЕ ПОТРІБНА!!!
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20.12.2021 19:39 Ответить
колись во все тяжкие,кто тебя останавливает-главное чтобы батюшка на твоих похоронах трезвый был
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20.12.2021 20:34 Ответить
А нащо такий нудний похорон?
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20.12.2021 21:14 Ответить
Що за постанова? Номер надай? Там є вимога, що ми повинні бути вакцинутими?
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20.12.2021 21:09 Ответить
Теж чекає петицію про відміну тарифу по транспортуванню газу. В нас новий диктатор - бубочка.
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20.12.2021 19:40 Ответить
А что насчет петиции о визовом режиме с росийскими окупантами, поданной Стерненком?
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20.12.2021 19:42 Ответить
Пока МВФ и другие баблофонды выделяют ойроталлеры на "борьбу" - "пандемии" быть!
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20.12.2021 19:43 Ответить
Где в ЗАКОНЕ!!! прописано то, что вы сейчас творите! Чиновник исполнительной власти возомнил себя законадателем и штампует один за одним преступные подзаконные распоряжения.
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20.12.2021 19:49 Ответить
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20.12.2021 19:52 Ответить
Влаштували з країни Освенцим@
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20.12.2021 19:57 Ответить
Більше схоже на психіатричний курорт.
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20.12.2021 21:17 Ответить
Це,не-відповідь,- белькотіння імбецила...
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20.12.2021 20:00 Ответить
рашкованские антиваксеры все никак не успокоятся)
а разгадка проста. у них то вакцины просто тупо нет.
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20.12.2021 20:05 Ответить
Путинцы вообще-то топят за вакцинацию и куриные коды, а тех кто против называют врагами.
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20.12.2021 20:26 Ответить
Зовсім не складно збагнути що на Росії ******** (та церква КДБ) за вакцинацію, а за її кордонами вони пропагують антивакцінаторство. Це лише один з багатьох методів гібридної війни Російської Фашизації.
На Цензорі антиваксеров не банять, тому вони тут постійно влаштовують сеанси обміну тупістю та масового психозу.
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20.12.2021 21:15 Ответить
Зєблан посилається на закон? Я сплю?)))
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20.12.2021 20:11 Ответить
А що в Конституції держави Україна написано??!
Хоч в руцях тримав?!
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20.12.2021 20:18 Ответить
Зеля только забыл сказать как здоровый человек может вредить здоровью других.
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20.12.2021 20:27 Ответить
У антиваксеров подогрело)
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20.12.2021 20:32 Ответить
През ваксунов
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20.12.2021 20:37 Ответить
Та ні, то ваш.
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20.12.2021 21:18 Ответить
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20.12.2021 20:40 Ответить
******* логика, но нет. Год провел на срочке, занимаясь херней ради херни, лишь бы задолбать. И методы ************** - баня - раз в неделю, работать от забора до обеда, катать квадратное и нлсить круглое, дедовщина никуда не делась.
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20.12.2021 21:06 Ответить
Ну то пішов би на контракт.
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20.12.2021 21:20 Ответить
То,шо сегодня в армии,это не дедовщина,а детский сад ясельная группа в сравнении с той же совковой и до царских времён службы 25 лет
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20.12.2021 21:49 Ответить
Во время службы в армии у человека происходит моральный излом. Вот у меня сыну 28 лет. В армии не служил по здоровью. А состояние души такое как будто детство не закончилось.
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20.12.2021 22:26 Ответить
А разве это плохо, когда человек не сломлен армейским идиотизмом? Я попал в армию в 24 года, и меня ей сломать не удалось, но дебилизма я там повидал разного. И у меня в голове до сих пор не укладывается целая куча армейской срани, с точки зрения адекватного человека она только вредит.
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20.12.2021 23:21 Ответить
в Америцi так колись було. не служив - значить iнвалiд, не чоловiк, на вищi керiвнi державнi

посади не тягнеш. але зараз це вже на жаль не так.
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20.12.2021 21:38 Ответить
Может потому что люди умные и догадались что это бред а не логика? Каждый человек имеет способности к определенному виду деятельности, и армия для многих пустая трата времени.
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20.12.2021 23:17 Ответить
За всі незаконні дії, примушування до участі в незаконному медичному експерименті настане кримінальна відповідальність.
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20.12.2021 20:59 Ответить
Патриоты вроде тоже за принудительную вакцинацию.
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20.12.2021 21:09 Ответить
Якби мозок можна було прищепити, то ще й ловили б і тримали.
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20.12.2021 21:21 Ответить
Ну хорошо, ПРЕДПОЛОЖИМ, через время окажется что типа "вакцина", которая должна пройти испытания лет 5-6, вредна для человека и имеет много побочных эффектов и делает человека ивалидом или убивает естественный иммунитет, ну или еще что... Что тогда Вова будешь блеять, что мол мы не знали, нас обманули, мы поверили.... И какую опасность и для кого представляет здоровый человек?
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20.12.2021 21:42 Ответить
Порох за вакцинацию!
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20.12.2021 21:44 Ответить
А Гитлер тоже вроде номера присваивал!?
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20.12.2021 21:50 Ответить
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20.12.2021 21:58 Ответить
Є багато країн, де можна працювати, платити податки не в кишеню зеленій паскуді та вору коломойському. Це зрозуміти просто, та маю надію, що можливо. Ти як, Дід Василь?
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20.12.2021 22:16 Ответить
25% повинні тягнути країну, а ті 73% нічого так не втямили на сьогодняшній день? Сумно і жахливо...
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20.12.2021 22:34 Ответить
Нажаль пан Зеленський не понял что его просто использовали ,использовали большие мешки с деньгами , трудно ему в такой стране где потенциально каждый второй человек является вором .Зеленский повел себя так как повел бы себя каждый второй житель украины .ведь мы видим как самые справедливые и кричащие .добираясь к кормушке превращаются в обычных ворюг,да они и не превращаются .они просто получают возможность воровать и в этом вся трагедия украинцев да и человечества в целом,нет чесных .принципиальных людей .нет понимания Божией заповеди и нет ее исполнения, так и написано : нет делающего правды ни одного ,все до одного негодны. А ведь выход есть ,есть шанс что то исправить ,и этот шанс найти таких людей .вернее быть самим такими людьми . Если кому то это кажется утопией .то и не кричите что воруют.потому что и сами крикуны воруют . и врут Что может этот человек по фамили Зеленский? О если бы Он к Богу обратился от сердца ,если бы решил заповеди Божией следовать ,то и сила творить правду пришла бы к нему , к сожалению в том состоянии в котором он находится невозможно противостоять той своре разного рода сребролюбцев ,увы
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21.12.2021 03:52 Ответить
 
 