Зеленский ответил на петицию об отмене карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом полностью упразднить карантин и "добровольно-принудительную" вакцинацию против коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
В ответе на петицию президент напомнил, что статья 10 основ законодательства о здравоохранении обязывает украинцев не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в отдельных случаях вакцинироваться.
Также Зеленский отметил, что законодательство Украины предусматривает обязательную вакцинацию для работников определенных сфер. Кроме того, закон "О защите населения от инфекционных заболеваний" предусматривает введение на территории Украины временного карантина.
Поэтому глава государства резюмировал, что борьба украинской власти с пандемией вполне законна.
Пожалуйста, подождите...
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.
"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.
Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
Эти мрази уже угробили всем два года жизни и останавливаться не собираются.
З язика зняв.
і ще ,
нехай зЄгидота покаже що Український і ЯКУ Угоду підписав із цим Виробником фуйзнает чого - зЄля.... ти і за це маеш - не знаю чи буде..., але СИДІТИ ....
https://www.rupor.info/news/183485/pfizer-protestiruet-busternuyu-dozu-vaktsiny-na-detyah-ot-shesti-mesyatsev
Только почему тогда учителям и другим работникам,отстранённым от работы за отказ от вакцинации,удаётся восстановиться через суд?
а есть приказ МОЗ Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19
Смотри не перепутай что главнее - Закон Украины или приказ МОЗ (поднормативный акт)
Я в курсе что Закон выше.
Что за двойные стандарты,Зеля?Ты заявлял,что вакцинация от барановируса добровольная.Более того,в список обязательных вакцинаций прививка от барановируса не включена законом,ибо жижа экспериментальная.
є постанова ВР, а це закон.
а от хто злив 7 спецоперацій, хто провалив оборонзамовлення, хто і чому не закупив вугілля та газ? чому в такий важкий час ВР йде на канікули
на це відповідь потрібна,
ДУЖЕ ПОТРІБНА!!!
а разгадка проста. у них то вакцины просто тупо нет.
На Цензорі антиваксеров не банять, тому вони тут постійно влаштовують сеанси обміну тупістю та масового психозу.
Хоч в руцях тримав?!
посади не тягнеш. але зараз це вже на жаль не так.