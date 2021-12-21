Решение ОАСК не является окончательным, конкурс на должность руководителя САП должен состояться вовремя, - ОП
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Решение Окружного административного суда Киева о порядке проведения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, конкурс закончится в срок.
Об этом говорится в комментарии Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"Отмечаем, что это решение суда не является окончательным и оно будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы относительно такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый – завершающий – этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", - подчеркнули в ОП.
Зеленский и Офис президента максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП.
"Для этого комиссия имеет все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", - говорится в комментарии.
Как сообщалось, ОАСК на заседании 20 декабря принял решение об отмене Порядка работы конкурсной комиссии и проведении конкурса на занимание административных должностей в САП.
Финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП запланированы на 21 декабря 2021, после чего конкурсная комиссия должна определиться с победителем. На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.
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