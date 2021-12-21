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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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конкурс (1129) САП (1948) Офис Президента (1693) Окружной админсуд Киева (388)

Решение ОАСК не является окончательным, конкурс на должность руководителя САП должен состояться вовремя, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение ОАСК не является окончательным, конкурс на должность руководителя САП должен состояться вовремя, - ОП

Решение Окружного административного суда Киева о порядке проведения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, конкурс закончится в срок.

Об этом говорится в комментарии Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечаем, что это решение суда не является окончательным и оно будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы относительно такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый – завершающий – этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", - подчеркнули в ОП.

Зеленский и Офис президента максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП.

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"Для этого комиссия имеет все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, ОАСК на заседании 20 декабря принял решение об отмене Порядка работы конкурсной комиссии и проведении конкурса на занимание административных должностей в САП.

Финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП запланированы на 21 декабря 2021, после чего конкурсная комиссия должна определиться с победителем. На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее завершение процесса отбора главы САП
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Топ комментарии
+8
Зелена пліснява губить країну. Треба виходити і чистити...засобами.
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20.12.2021 19:50
+7
ответы на все эти вопросы известны уже два с половиной года
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20.12.2021 20:17
+6
дурачки за 700 лямов взяли на себя обязательство до конца года его таки выбрать. но очередного рашкованца туда всучить не выходит, вот и петляют. петлять до конца, пока не поймают за руку, это первое правило любого быдлована
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20.12.2021 19:47
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Або сциканули після новин, що Квін збирається на той конкурс, або просто Зеприпіздент Зед'єрмак при владі займається окозамилюванням.
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20.12.2021 19:44 Ответить
дурачки за 700 лямов взяли на себя обязательство до конца года его таки выбрать. но очередного рашкованца туда всучить не выходит, вот и петляют. петлять до конца, пока не поймают за руку, это первое правило любого быдлована
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20.12.2021 19:47 Ответить
Это мегаважное событие для Украины и персонально для Зе.
Это 100% маркер кто есть Зе и куда движется под его управлением страна: к цивилизованному миру или к совку аля-Путлер.
Ни больше, ни меньше.
Это своего рода экзамен и рубикон.
Для Зе это ответ на вопросы: ты борешься с коррупцией или крышуешь её?
Ты цивилизованный или ты совок?
Есть совесть или нет?
Зачем на самом деле шёл во власть?
Это идентификация лично Зе.
На движение Украины это окажет не сильное значение. Будет потеряно время, но курс будет неизменным
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20.12.2021 20:14 Ответить
ответы на все эти вопросы известны уже два с половиной года
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20.12.2021 20:17 Ответить
Да вы всевидящий! Может дадите координаты где копать?
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20.12.2021 20:42 Ответить
Хтось ще вірить Зелі ? Просто через тиждень суд ОАСК скасує результат конкурсу.
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20.12.2021 19:45 Ответить
Зелена пліснява губить країну. Треба виходити і чистити...засобами.
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20.12.2021 19:50 Ответить
сметун? выходи
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20.12.2021 19:52 Ответить
7,62,чи краще 12,7?
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20.12.2021 21:22 Ответить


автоматична гармата 30мм 2А42
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21.12.2021 09:29 Ответить
Зе класний хлопець - своїх не здає. Щоб не нашкодити Татарову, він скорше здасть Україну
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20.12.2021 19:52 Ответить
А як же "нелюбима жона" багдан, льоха "2 метри сексу" ганчірук, рябошапки там усякі й інші зраджені зе?
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20.12.2021 19:56 Ответить
Всі перечислені вами являються етнічним українцями.
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20.12.2021 20:01 Ответить
Из Богдана украинец , как из Путина славянин !
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20.12.2021 20:26 Ответить
Я,так розумію,доки, оасуку непідпалять беззаконя,ннвикорінити
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20.12.2021 20:02 Ответить
Сами сочинили решение, сами комментируют.
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20.12.2021 20:14 Ответить
Одичалая отара 73%,вы должны гордится своим выбором и сделать наколку "Зе=скудоумие" на лбу
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20.12.2021 20:29 Ответить
Так, а хто конкретно подав позов до ОАСК???
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20.12.2021 20:43 Ответить
Зе-Ермак включил дурака. Мы хорошие, а ОАСК не даёт нам с корупцией бороться ).Вот клоуны блин).
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20.12.2021 22:52 Ответить
Саме заради цього рішення закон про розформування ОЯСК ім. Вовка майже рік не розглядається Зе монобільшистю. Бо Їх кандидат на спец. прокурора програє і комісія в цьому складі Їх кандиата не затвердить. Тоді по вказівці ОАСК визначають комісію незаконною.
Судова реформа від Бубочки - ручним ОАСК все, що буде відбуватися в Країні всупереч забаганок Зе буде визнаватися незаконним.
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21.12.2021 10:39 Ответить
 
 