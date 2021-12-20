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Новости Политика Украины
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Поляков (195) Устинова (110) Поляков_Антон (110)

Последний вечер в жизни Поляков провел с одним из двух братьев, против которых ввели санкции как против уголовных авторитетов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Последний вечер в жизни Поляков провел с одним из двух братьев, против которых ввели санкции как против уголовных авторитетов

Информация об этих братьях была внесена в список с ошибками, и санкции в отношении них так и не вступили в действие. Эта ошибка может быть не случайной.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп Александра Устинова, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и член ВСК по изучению обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова.

"Мы видели несколько противоречивых заявлений Национальной полиции о том, что он якобы был пьян, потом – что употреблял метадон. Я посмотрела, что в его организме было до 1 промилле алкоголя. Это даже не средней тяжести, это легкое алкогольное опьянение, в некоторых штатах США в таком состоянии (0,8 промилле) разрешено садиться за руль", – рассказала Устинова.

"Что касается метадона, ни один сознательный человек не будет его употреблять вместе с алкоголем. Потому что этот наркотик вызывает сонливость. Его обычно используют в заместительной терапии люди, которые хотят завязать с наркотиками", - добавила она.

По словам Устиновой, согласно материалам СМИ, последний вечер своей жизни Поляков провел "в компании нескольких мужчин, один из которых, как и его брат, находится под санкциями СНБО, по списку воров в законе и уголовных авторитетов". При этом в санкционный список фамилии этих людей были внесены неправильно.

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"Когда формировался список воров в законе и криминальных авторитетов, там сначала были эти два брата. Затем вместо них двоих создали одного фантома. То есть взяли имя одного брата, а дату рождения другого. Соответственно, ни под какие санкции они не попали. Так просто такие ошибки в Национальной полиции не совершают", - утверждает нардеп.

Она также добавила, что один из этих братьев был помощником Антона Полякова, а другой – нардепа Анны Скороход, с которой Поляков находился в близких отношениях.

Скороход сейчас возглавляет ВСК Верховной Рады. На вопрос о возможном конфликте интересов Устинова ответила так: "Если вы говорите о конфликте интересов, то его может определить исключительно НАПК. Их вывода о наличии конфликта интересов нет, соответственно она может возглавлять комиссию".

Полный текст интервью с Александрой Устиновой читайте здесь.
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Топ комментарии
+24
А таксист, на лету менявший версии своего вранья? А машина, "сопровождавшая" Полякова? Там все шито белыми нитками.
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20.12.2021 19:54
+15
Прости Ляшко, прости Юля, прости хведерович! Да вы же все чисто Дон Кихоты рядом с этими!
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20.12.2021 19:55
+12
Не даремно наші бабусі та дідусі повторювали "бережи честь змолоду" - якби не якшався з кримінальними покидьками жив би і далі...
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20.12.2021 20:01
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А таксист, на лету менявший версии своего вранья? А машина, "сопровождавшая" Полякова? Там все шито белыми нитками.
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20.12.2021 19:54 Ответить
Прости Ляшко, прости Юля, прости хведерович! Да вы же все чисто Дон Кихоты рядом с этими!
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20.12.2021 19:55 Ответить
цікавились, а чи скороход все ще вагітна чи взяла паузу?
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20.12.2021 20:06 Ответить
Валили бы уже все на Гиви. Эти криминальные авторитеты имеют к Полякову такое же отношени как и Гиви.
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20.12.2021 19:55 Ответить
за что нарид боролся. то и получил. я поздравляю)
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20.12.2021 19:56 Ответить
Але помічники!... помічники депататів які!! Ого-го!
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20.12.2021 20:00 Ответить
мені от цікаво: а хто додумався у цієї зашкварної устінової щось питати? якоїсь більш-менш правдивої інформації у неї не отримаєш, тіко так, паржать
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20.12.2021 20:00 Ответить
Не даремно наші бабусі та дідусі повторювали "бережи честь змолоду" - якби не якшався з кримінальними покидьками жив би і далі...
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20.12.2021 20:01 Ответить
Пока не сменим власть не стоит даже слушать бред, который они кидают на вентилятор.
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20.12.2021 20:03 Ответить
Ще один "убив_свого_брата". БлаЗЄнські хочуть ще раз використати поруч поставлені слва: "вбивство" та "брат". На xxL*бидлі це спрацює.
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20.12.2021 20:05 Ответить
Суцільне,белькотіння. Розслідування небуде?
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20.12.2021 20:06 Ответить
Хіба ще комусь не зрозуміло що в ОПі замовили?
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20.12.2021 20:28 Ответить
с кожним днем все цікавіше та цікавіше
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20.12.2021 20:29 Ответить
Жалко конечно Полякова, но он сам себе такую компанию выбрал.
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20.12.2021 20:40 Ответить
"Если ты пьешь с ворами ,
Опасайся за свой кошелек..."
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20.12.2021 22:13 Ответить
А кто ж у нас король метадона?! На гоги начинается, а на швили заканчивается.
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20.12.2021 21:52 Ответить
Хороши депутаты с помощниками уголовными авторитетами. Оба работали на одну ОПГ?
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21.12.2021 00:10 Ответить
Замочили как пить дать.
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21.12.2021 00:11 Ответить
Надо потрясти эту Скороход.
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21.12.2021 00:12 Ответить
Да как жеж так.. и опять обосрались...
То просто минус адин.. ну и юх с ним..
а тут уже и авторитеты.. и с барыги из рнбо...
как всьо закручено ....
нет что б енот выпустить.. ну минус адин.. и пофиг.. танцуем..
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21.12.2021 04:35 Ответить
Якщо в депутатів помічники кримінальники, то це вже не народні депутати. А такі "помічники" повинні знаходитися в інших місцях, або ж "допомагати" правоохоронцям в якості "стукачів".
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21.12.2021 06:30 Ответить
мир тесен))
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21.12.2021 06:45 Ответить
Хватит писать за бандитские разборки. Бандитов и так почти в ВР и правительстве как собак.
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21.12.2021 09:03 Ответить
Свершилось!!! Спасибо 73% тупоголовых идиотов!!!!! Только задумайтесь- воры в законе помощники народных депутатов!!!! Спасибо табуретоголовым зебаранам!!!!
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21.12.2021 13:45 Ответить
 
 