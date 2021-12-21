Нардепа Устинову за два года так и не признали потерпевшей по делу об угрозах в ее адрес
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Нардеп Александра Устинова заявила, что СБУ 2 года не расследует уголовное производство об угрозах в ее адрес и до сих пор не признало потерпевшей.
"В ноябре 2019 года во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации мне и другому депутату угрожали "отбить башку". Как вы думаете, что за это время сделало СБУ? Ничего! Меня не допросили, меня не вызывали, не брали объяснений", – рассказала Устинова в интервью Цензор.НЕТ.
Нардеп добавила, что правоохранители даже не хотели вносить заявление о преступлении в ЕРДР, являющееся нарушением закона, поэтому ей пришлось подавать в суд на Офис генерального прокурора и вынуждать их открывать производство.
"Сегодня я понимаю, что они его со временем спокойно закроют. К сожалению, СБУ сейчас занимается больше "выкачкой" денег из бизнеса, чем расследованием уголовных производств. Поэтому я и говорю - СБУ должна стать спецслужбой с исключительно контрразведывательными функциями по защите национальной безопасности, а не очередным правоохранительным органом, ничего не расследующим", - подчеркнула политик.
С полной версией интервью Александры Устиновой Цензор.НЕТ можно ознакомиться по ссылке.
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ВСЕ воруют, ВСЕ между собой договариваются, ВСЕ пилят бюджет, ВСЕ - слуги олигархов.
И ВСЕМ насрать на людей.
Я родился еще при совке и в курсе всех новостей за 30 лет.
Ни одного депутата за 30 лет с честным именем не было и быть не могло - таких людей тула просто не допустят.
за що вбили Чорновола ...?
Да я тебя сам проэкзаменую прекрасно: о каком мотиве может идти речь,
если в этом году, впервые, официальным лицом озвучено утверждение,
что он убит намеренно, не говоря уже об установлении заказчика, и, тем более, мотива.
Черные дела кучмы, конкуренция на выборах президента и тд - только неподтверждённые предположения.
Как видишь, твои вопросы не стоят ни гроша - учи матчасть сам.
Нічого , "той хто народився в совку" , не довів у підтвердження своїх "знань" про нардепів за 30 (!) років .
Довіри до пустих слів - нема .
або сам собi суперечиш.
Так, дивлячись на нинiшню владу, я вважаю, що бiльшicть теперiшнього поколiння українцiв,
яке виросло в 90-х i з молоком увiбрало нормальнiсть влади олiгархату,
не здатне зробити цивiлiзований вибiр - 2019 рiк тому пiдтвердження.
Нинiшнє поколiння здатне тiльки захистити Україну вiд ********** та створити умови для
становлення нового поколiння, яке виросте не на "сватах" i радянскому лайнi,
а на реалiях вiйни та захiдному впливi.