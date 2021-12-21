Нардепа Устинову за два года так и не признали потерпевшей по делу об угрозах в ее адрес

Нардеп Александра Устинова заявила, что СБУ 2 года не расследует уголовное производство об угрозах в ее адрес и до сих пор не признало потерпевшей.

"В ноябре 2019 года во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации мне и другому депутату угрожали "отбить башку". Как вы думаете, что за это время сделало СБУ? Ничего! Меня не допросили, меня не вызывали, не брали объяснений", – рассказала Устинова в интервью Цензор.НЕТ.

Нардеп добавила, что правоохранители даже не хотели вносить заявление о преступлении в ЕРДР, являющееся нарушением закона, поэтому ей пришлось подавать в суд на Офис генерального прокурора и вынуждать их открывать производство.

"Сегодня я понимаю, что они его со временем спокойно закроют. К сожалению, СБУ сейчас занимается больше "выкачкой" денег из бизнеса, чем расследованием уголовных производств. Поэтому я и говорю - СБУ должна стать спецслужбой с исключительно контрразведывательными функциями по защите национальной безопасности, а не очередным правоохранительным органом, ничего не расследующим", - подчеркнула политик.

С полной версией интервью Александры Устиновой Цензор.НЕТ можно ознакомиться по ссылке.

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