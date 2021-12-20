Обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел под залог, – дочь погибшего Старицкая

Министр иностранных дел Украины 2012-2014 годов Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог по делу об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщила в фейсбуке дочь убитого Екатерина Старицкая, передает Цензор.НЕТ.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (раньше суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно", - написала она.

Старицкая напомнила, что рассмотрение дела длится почти два года.

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"Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора НЕ ПРИНЯЛИ. А, и электронных браслетов у государства, конечно же, нет!", - добавила она.

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля 2020 г. в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.