Обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел под залог, – дочь погибшего Старицкая
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Министр иностранных дел Украины 2012-2014 годов Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог по делу об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Об этом сообщила в фейсбуке дочь убитого Екатерина Старицкая, передает Цензор.НЕТ.
"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (раньше суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно", - написала она.
Старицкая напомнила, что рассмотрение дела длится почти два года.
"Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора НЕ ПРИНЯЛИ. А, и электронных браслетов у государства, конечно же, нет!", - добавила она.
Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля 2020 г. в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.
25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.
Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.
10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.
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57 мин. ·
Бывший министр-Кожара УБИВШИЙ человека,вышел из тюрьмы под залог.Герой войны Семенченко сидит в тюрьме..ПРОСТО ГНИДЫ В МАНТИЯХ..
ЦЕНЗОР!!! - ВНИМАНИЕ !!!
Joyce Karam
@Joyce_Karam
JUST IN: US Gov. Raises Travel Alert to #Ukraine to level 4 (highest), "Do Not Travel" . Warns situation with Russia could quickly deteriorate. US Intel warned Russian invasion could be in early Jan.:
правительство США повысил уровень предупреждения о поездках в #Ukraine до уровня 4 (самый высокий), «Не путешествовать». Предупреждает, что ситуация с Россией может быстро ухудшиться. Intel предупредила, что российское вторжение может произойти в начале января:
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перевели Украину на четвертый, самый высокий уровень риска для путешествий в связи с COVID-19. Об этом сообщает сайт CDC.
Mikhail Golub
@golub
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49 мин
Russia is planning for significant military action against Ukraine. U.S. citizens are also reminded the security conditions, particularly along Ukraine's borders, in Russia-occupied Crimea, and in Russia-controlled eastern Ukraine, are unpredictable
На сайте Белого дома кстати этого media note нету.
***** видит, что гринпоц трус, наркоман, дурак и брехун--он ничего не умеет и ничего не знает---самое время нападать!
ДБР это может заинтересовать, или для них это слишком мелко?
В МИД РФ дошли до открытых угроз Украине: "Киев принуждает нас к ударным средствам" В МИД РФ утверждают, что Киев якобы перешел границы, принуждающие Кремль к радикальным шагам.