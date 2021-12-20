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Новости Происшествия
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залог (470) Кожара (336) домашний арест (169) мера пресечения (362)

Обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел под залог, – дочь погибшего Старицкая

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел под залог, – дочь погибшего Старицкая

Министр иностранных дел Украины 2012-2014 годов Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог по делу об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщила в фейсбуке дочь убитого Екатерина Старицкая, передает Цензор.НЕТ.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (раньше суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно", - написала она.

Старицкая напомнила, что рассмотрение дела длится почти два года.

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"Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора НЕ ПРИНЯЛИ. А, и электронных браслетов у государства, конечно же, нет!", - добавила она.

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля 2020 г. в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.
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Топ комментарии
+13
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

57 мин. ·







Бывший министр-Кожара УБИВШИЙ человека,вышел из тюрьмы под залог.Герой войны Семенченко сидит в тюрьме..ПРОСТО ГНИДЫ В МАНТИЯХ..
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20.12.2021 21:22
+11
Залишилось прийняти лише один закон Лінча (про право на самосуд).
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20.12.2021 21:33
+9
Именно эта погань просто замяла сильнейшее событие, скандал международный летом 2012г. Еогда скоты кацапские протаранили в Азовском море лодку с рыбаками, погибло несколько человек, а одного долго держали в Ейске потом без доступа консула. Как оказалось позже не первый был подобный случай на те годы.
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20.12.2021 23:06
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Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

57 мин. ·







Бывший министр-Кожара УБИВШИЙ человека,вышел из тюрьмы под залог.Герой войны Семенченко сидит в тюрьме..ПРОСТО ГНИДЫ В МАНТИЯХ..
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20.12.2021 21:22 Ответить
герой?)
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20.12.2021 21:27 Ответить
Герой
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20.12.2021 22:09 Ответить
Герои за зеИУДУ , СДАЮЩЕГО Украину "по-середине ", "заберите меня хоть за долги " и оскорблявшего страну порноактрисой , не голосовали
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21.12.2021 03:49 Ответить
и на каких фронтах он героил?)))) рядом с надюхой?
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21.12.2021 06:16 Ответить
Он на колчаковских фронтах воевал.
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21.12.2021 06:21 Ответить
не в тему, но может кому интересно..
ЦЕНЗОР!!! - ВНИМАНИЕ !!!







Joyce Karam


@Joyce_Karam



JUST IN: US Gov. Raises Travel Alert to #Ukraine to level 4 (highest), "Do Not Travel" . Warns situation with Russia could quickly deteriorate. US Intel warned Russian invasion could be in early Jan.:


правительство США повысил уровень предупреждения о поездках в #Ukraine до уровня 4 (самый высокий), «Не путешествовать». Предупреждает, что ситуация с Россией может быстро ухудшиться. Intel предупредила, что российское вторжение может произойти в начале января:

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20.12.2021 21:26 Ответить
пішла кацапка лісом, а то фуйло нападе

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перевели Украину на четвертый, самый высокий уровень риска для путешествий в связи с COVID-19. Об этом сообщает сайт CDC.
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20.12.2021 22:02 Ответить
для особо тупых - зайди на этот твиттер - перейди по ссылкам и читай..

Mikhail Golub


@golub

·
49 мин



Russia is planning for significant military action against Ukraine. U.S. citizens are also reminded the security conditions, particularly along Ukraine's borders, in Russia-occupied Crimea, and in Russia-controlled eastern Ukraine, are unpredictable

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20.12.2021 22:08 Ответить
Там не понятно из-за чего больше. Как-то смешали в кучу ковид и рашку.
На сайте Белого дома кстати этого media note нету.
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20.12.2021 23:52 Ответить
Вас,зебилов, в 19м предупреждали, что так будет!
***** видит, что гринпоц трус, наркоман, дурак и брехун--он ничего не умеет и ничего не знает---самое время нападать!
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21.12.2021 00:04 Ответить
Закони недіють!
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20.12.2021 21:27 Ответить
Чесна країна, справедливі закони. Все як Гундосік обіцяв.
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20.12.2021 21:30 Ответить
Залишилось прийняти лише один закон Лінча (про право на самосуд).
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20.12.2021 21:33 Ответить
"Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого 20202 року в селі Чайки ..." рiк eри Зeлeнського чи судовоi анархii у цiлому?
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20.12.2021 21:44 Ответить
Что примечательно... Если у бывшего министра хватило достаточно денег, что бы откупиться по такой статье, возник логичный вопрос - Где чиновник их взял? Не всякий вор способен выложить такую сумму...
ДБР это может заинтересовать, или для них это слишком мелко?
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20.12.2021 21:54 Ответить
Може нічого й не давав. Просто бандитська система "правосуддя", сформована "портновом" в часи "овоча", своїх не притягує до відповідальности. А це набагато гірше.
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20.12.2021 22:11 Ответить
Ну то й що.Кіллери нині в ціні. Тим більше такого рангу...
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20.12.2021 22:18 Ответить
То есть, если застрелить Кожару с 6 метров, то расследование будет 4 года.
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20.12.2021 23:06 Ответить
Именно эта погань просто замяла сильнейшее событие, скандал международный летом 2012г. Еогда скоты кацапские протаранили в Азовском море лодку с рыбаками, погибло несколько человек, а одного долго держали в Ейске потом без доступа консула. Как оказалось позже не первый был подобный случай на те годы.
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20.12.2021 23:06 Ответить
Госдеп "закрывает" Украину для граждан США: "Россия планирует серьезные военные действия" Правительство США повысило уровень предупреждения о воздержании от поездок в Украину до 4 (наивысшего) в связи с возможным резким ухудшением ситуации с РФ.

В МИД РФ дошли до открытых угроз Украине: "Киев принуждает нас к ударным средствам" В МИД РФ утверждают, что Киев якобы перешел границы, принуждающие Кремль к радикальным шагам.
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20.12.2021 23:08 Ответить
спасибо судебной "реформе" а ля порошенко петя(((((
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20.12.2021 23:20 Ответить
Убейся об угол, бот тупорылый
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20.12.2021 23:30 Ответить
Обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел под залог/ Правосудие по Коломойскому. Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева/ Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство./Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
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20.12.2021 23:25 Ответить
Я чёто не понял. Юристы скажут точнее, но вроде ж по делам об убийстве под залог не выпускают...
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20.12.2021 23:43 Ответить
Вы сделали это вместе зебилы
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21.12.2021 00:37 Ответить
давно пора делать их
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21.12.2021 03:56 Ответить
Скоро побачимо на всіх ток-шоу країни.
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21.12.2021 04:46 Ответить
1
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21.12.2021 06:16 Ответить
А сивочолый третий год от им созданной фемиды бегает.А все не так уже и плохо для него.Вон за убийство на Мальдивы отпускают уважаемого человека.А за украденную пачку мивины- срок без залога.
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21.12.2021 09:23 Ответить
 
 