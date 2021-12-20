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США и Великобритания помогают Украине подготовиться к кибератаке со стороны РФ, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

США и Великобритания помогают Украине подготовиться к кибератаке со стороны РФ, - The New York Times

По данным американского издания The New York Times, Россия готовит новые кибератаки против энергетической системы и правительственных ресурсов Украины, а США и Великобритания помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В публикации говорится, что Вашингтон и Лондон тайно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских коллег к хакерским атакам со стороны России.

"Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным – и, возможно, предоставить повод для вторжения", – говорится в статье.

Читайте также: Украина, Литва и Грузия договорились о создании Группы по анализу киберугроз, - Минобороны
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Топ комментарии
+11
Плюс нє глядя.
Є тільки одне але...
Від союзників потрібна не тільки допомога в захисті України, а й гібридний наступ на Кремль. Не наступати їм на мозолі, а бити молотом, щоденно - і невловимо. Щоб ведмідь не встигав зрозуміти, чому він обісрався в черговий раз.
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20.12.2021 22:48
+10
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20.12.2021 23:30
+9
Брешеш.
Допомога Україні від друзів надходить щоденно, в багатьох формах, багатьма каналами. Просто дурневі не все потрібно знати.
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20.12.2021 22:51
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відіслали три вагони занепокоїння та чотири мішки санкцій - дуже дякуємо !
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20.12.2021 22:46 Ответить
Брешеш.
Допомога Україні від друзів надходить щоденно, в багатьох формах, багатьма каналами. Просто дурневі не все потрібно знати.
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20.12.2021 22:51 Ответить
Трепло
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02.06.2022 12:39 Ответить
Плюс нє глядя.
Є тільки одне але...
Від союзників потрібна не тільки допомога в захисті України, а й гібридний наступ на Кремль. Не наступати їм на мозолі, а бити молотом, щоденно - і невловимо. Щоб ведмідь не встигав зрозуміти, чому він обісрався в черговий раз.
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20.12.2021 22:48 Ответить
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20.12.2021 22:49 Ответить
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20.12.2021 22:56 Ответить
Сіндзе,або Або@oUqXP4RXQRmPtlw



Інвестори біжать.
Нафтовий гігант вирішив піти із Росії.
«Repsol вирішила продати свої активи у спільних підприємствах із «Газпром нафтою».
Найбільша іспанська нафтогазова компанія Repsol вирішила продати свої активи у спільних підприємствах із «Газпром нафтою» та піти з Росії.
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20.12.2021 23:06 Ответить
эти родовища все равно украинцам не принадлежат .это собственность олигархов .
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20.12.2021 23:39 Ответить
А кремлёвские зелёные слуги уже очень готовятся к кибератакам - в турборежиме протаскивают закон об электронном голосовании на выборах....
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20.12.2021 23:24 Ответить
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20.12.2021 23:30 Ответить
не фантазируй. Бамбас сдал сепарам тот который объявил "тышу" сначала на 3 дня а потом ее продлил.
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20.12.2021 23:43 Ответить
"В публикации говорится, что Вашингтон и Лондон тайно отправили"
В этом предложении прекрасно всё
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20.12.2021 23:31 Ответить
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20.12.2021 23:46 Ответить
РФ готовит масштабную кибератаку на энергетические системы Украины! А тем временем тендер на ремонт ЛЕП в южных областях Украины выиграла российская фирма! Парадокс. Предательство.
Это не спонсорство страны агрессора РФ??! СБУ Баканов ты где?! 🙁

Тендер на ремонт ЛЕП у південних областях виграла "дочка" російської фірми.
Конкурс на створення ліній електропередач у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях виграла ТОВ "Союзенергопроект", яка є дочірньою структурою російської фірми. Сума складає 144 955 000 грн.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/tender-na-remont-lep-u-pivdennih-oblastyah-vigrala-dochka-rosiyskoji-firmi-20122021-446453
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20.12.2021 23:59 Ответить
Эти данные данные ЛЭП имеют стратегическую ценность для национальной безопасности Украины. Вполне очевидны риски, которые несет "незаметный тендер" для безопасности страны, да и для энергообеспечения зимой южных регионов.
Центральной власти нужно срочно принимать меры, если она действительно хочет защитить энергонезависимость страны. И где вездесущее СНБО Данилов, который должен предупреждать подобные риски. Стоит напомнить, что все это происходит за счет государственного финансирования.
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21.12.2021 00:11 Ответить
Ахах сам написал, сам себя закоментил)))
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02.06.2022 12:41 Ответить
Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным
Источник: https://censor.net/ru/n3306312

Вот падонки. Хотят свет-Владимира сделать беззащитным.
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21.12.2021 00:00 Ответить
Еще бы они нам помогли нам избавиться от внутренних врагов.
Тогда бы мы стали намного сильнее
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21.12.2021 01:41 Ответить
Треба вимкнути їм інтернет хай у чебурнеті сидять. Зафільтровати на усіх раутерах російські bgp та mpls по as-path і крапка
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21.12.2021 04:21 Ответить
щось я не в'їжджаю в таку мотивацію москальського нападу? Для чого москалям виставляти того єврея "...невмілим і беззахисним...", якщо і без серйозної війни ВІН ВЖЕ ТАКИМ Є ПО ФАКТУ! Скільки квадратних метрів української землі він вже відвоював за 2,5 роки?
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21.12.2021 06:03 Ответить
Те що грінпоц невмілий і беззахистний відомо і без російських хакерів.
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21.12.2021 09:31 Ответить
 
 