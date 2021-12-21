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Новости Политика Украины
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Арахамия (957) Слуга народа (2548) Гурин Дмитрий (33)

"Слуга народа" Гурин - Арахамии: при возвращении смешанной системы фракция "СН" уменьшится вдвое

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если вернуть смешанную избирательную систему, то размер фракции "Слуга народа" в следующем парламенте будет вдвое меньше, чем по открытым спискам.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат "СН" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ. Он оппонирует главе фракции Давиду Арахамии, ранее заявившему, что возвращение к смешанной системе поддержат 300 депутатов.

"С существующей динамикой просадки рейтинга, СН получает первое место максимум на 20% округов, на 30% будет второе и на 50% третье. Все голоса за 2 место и ниже сгорят, и фракция СН в следующем парламенте будет минимум на треть, а скорее вдвое меньше той, что могла бы быть по открытым спискам", - утверждает Гурин.

Он выразил готовность объяснить это Арахамии "с калькулятором".

Также читайте: Возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержат более 300 депутатов, - Арахамия

"Система открытых списков не несет угрозы мажоритарщикам. Депутату не нужно накрывать весь округ, ему нужно собрать ~30 тыс. голосов на любых территориях округа или по любой (например, экологической) теме по всему округу. И контролировать нужно тоже только опорные территории, весь округ накрывать не нужно", - объясняет Гурин.

"Если кандидаты в депутаты от СН мочат друг друга во время предвыборной кампании - это наша с тобой проблема отбора кадров, а не проблема страны", - добавил он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Цілком згоден, СН це не політична партія взагалі, це просто збіговисько аферистів та пристосуванців під брендом Зеленського, коли бренд остаточно буде дискредитований, вони будуть давитися в черзі до нових трендових політсил поливаючи брудом своїх керманичів та один одного.
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21.12.2021 01:28
+18
Не кажіть дурниц. В наступному парламенти зеленої плісняви не буде взагалі.
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21.12.2021 01:14
+13
Вже нема вам чого доводити. Все вже повністью зрозуміло. Тим,кому не начхати на долю України це було зрозуміло до виборів. Тим кому,,какаяразница,, все поясьнять платижки і ціни. Маю надію що наступна влада дасть юридичну оцінку вашої діяльності.
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21.12.2021 01:26
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Не кажіть дурниц. В наступному парламенти зеленої плісняви не буде взагалі.
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21.12.2021 01:14 Ответить
А:-тому що обісралися разом з найвеличнішим по повній программі.

Б:-тому що прагнуть закінчення,,єпохі бідності,, виключно для себе і своїх сімей.
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21.12.2021 01:18 Ответить
Вже нема вам чого доводити. Все вже повністью зрозуміло. Тим,кому не начхати на долю України це було зрозуміло до виборів. Тим кому,,какаяразница,, все поясьнять платижки і ціни. Маю надію що наступна влада дасть юридичну оцінку вашої діяльності.
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21.12.2021 01:26 Ответить
Цілком згоден, СН це не політична партія взагалі, це просто збіговисько аферистів та пристосуванців під брендом Зеленського, коли бренд остаточно буде дискредитований, вони будуть давитися в черзі до нових трендових політсил поливаючи брудом своїх керманичів та один одного.
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21.12.2021 01:28 Ответить
Принцип,,МАЯТНИКА,, ви невзмозі відмінити. А ви його розхитали до несхочу у поганий бік. Тепер очікуйте його повернення особисто по кожній вашій пиці і не скавчить,,ятутнідочого". Виборців зеленского це стосується також
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21.12.2021 01:32 Ответить
ЗЕмразей в следующем парламенте не будет совсем так как и ЖОПОблока.Многие из этих ублюдочных партий сядут и надолго
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21.12.2021 01:27 Ответить
ой, ***, будуть... - квітень 19го багато кому очі розплющів..
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21.12.2021 02:48 Ответить
кто знает она уже дала вжопу?
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21.12.2021 01:31 Ответить
Рівень зеленої влади. Що поробишь--якій наріл,така й тупа влада.
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21.12.2021 01:35 Ответить
Даже на фоне этой убогой рукожопой власти чучело с ЗЕленым зонтиком выглядит как неизлечимая пациентка известного заведения в Глевахе.
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21.12.2021 07:34 Ответить
а жопа там рабочая
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21.12.2021 01:55 Ответить
а чого вона, мертвечукова шльондра, напустилася на мертвечукового кореша?
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21.12.2021 03:05 Ответить
Дожилися, вже в прямому ефірі порнушку збираються показувати, незважаючи на "анал-табу".
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21.12.2021 06:42 Ответить
Я і не сумнівався, що Ірина Верещук дає у жопу
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21.12.2021 06:49 Ответить
Та нехай дає, але хто ж на неї зверне увагу, якщо на це чучело даже мухи не сідають, бо гидують.
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21.12.2021 07:37 Ответить
😁😁😁😁😁 Якщо правда....))...
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21.12.2021 07:21 Ответить
Тупое быдло выбрало идиотов. Еще годик и за приналежность к ЗЕбанутым будут бить морду. Хотя, вряд ли эти убогие во главе с найвелычнишою ЗЕленою дрыслею продержатся еще год. У нас оба майдана проходили зимой. А чем эта зима хуже?
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21.12.2021 07:31 Ответить
А як же "анал - табу"? 😲
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21.12.2021 08:01 Ответить
Какая СН в след созыве, ребзя, вы чево? Зеля идет по пути Януковича и собирается либо сдавать Украину РФ и тогда будет только СН, либо бежать в Ростов-на-мертвом-море и тогда ее совсем не будет.
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21.12.2021 02:19 Ответить
Майдан Гідності стояв в тім числі і за те, щоб знести мажоритарку і запровадити всі значимі вибори (окрім сіл) по відкритим спискам.
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21.12.2021 02:55 Ответить
То есть за то, чтобы получить избирательную систему которой нет ни в одном экономически развитом, демократическом государстве?
Хорошая идея для протестов, ничего не скажешь.
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21.12.2021 10:07 Ответить
в перекладі на людську - слуга хз какого народу слузі хз якого народу - ти тупа мавпа.
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21.12.2021 04:25 Ответить
...слузі хз якого народу...
Да извесно какого. Того, что в кипах.
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21.12.2021 07:39 Ответить
На следующих выборах,надеюсь,СН умножат на 0..Хотя,у нас очень мудрый нарид.
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21.12.2021 06:19 Ответить
Товариші бандити, наркомани аферисти та просто бидлота з СН, рейтинг дорівнює рівно нулю,ви вже все показали за два з половиною роки.
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21.12.2021 06:56 Ответить
Конвульсивная агония зеленых баранов.
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21.12.2021 07:21 Ответить
Знову по мажоритарці понавибирають всякої гопоти типу Дубінський, Бужанський, Гордонів, Комаровських, Рабиновичів, Шуфричів і СО°!
Ці виведуть Україну до світлої зорі типу паРаші!
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21.12.2021 07:26 Ответить
зелені чмошники знають що їм приодить кізда
і не розуміють, що ж робити далі.
а я знаю.
запасатись милом та мотузками
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21.12.2021 08:49 Ответить
Неужели ещё есть желающие жить в 90-х?😁😁
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21.12.2021 08:58 Ответить
А кто такое СН, арахноид и какой то гурин?
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21.12.2021 09:06 Ответить
Не досвідчений ще Гурін, не розуміє, що на мажоритарних округах перемога здобувається не за рахунок підтримки виборців, а за рахунок банального підкупу і "правильного" підрахунку голосів.
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21.12.2021 10:08 Ответить

Так незалежно чи буде змішана виборча система, чи то за відкритими списками. розмір фракції "Слуга народу? Кремля !" в наступному парламенті їх буде і не вдвічі а в три чотири раза меншим. А може вони навіть зовсім не попадуть в Раду ці люті вороги Україні прокляті ЗЕбіли капітулянти. Український народ вже повністю розкусив цю продажну зелену антиукраїнську - прокремлівську заразу.
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21.12.2021 10:46 Ответить
 
 