Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Украину из-за угрозы со стороны России
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Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и усиления военных угроз со стороны РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть запланированные путешествия из-за усиления угроз со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - сообщается на сайте Посольства США в Украине
"Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных российским оккупантам территориях восточной Украины, являются непредсказуемыми и могут ухудшиться без предупреждения.
"Граждане США, которые выбирают путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", - отмечает Госдепартамент США.
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Друг американець порадив
newknow
було б дуже наївно і по зеленому (мо само якось рассосеться) думати навпаки...
may be like this?
"if you know anyone living in Ukraine - help him get out of there as soon as you can".
anyhow that was funny - you, your friend and that senator...
мені відповісти чи промовчяти?
в мене англомовний кошарік на спину впав після цьоґо "пики"...
сміялися всіми кошаріками над тими - "...пики ви не те - то кацапія не се..."
а шо вам не завжди докладають - то те таке...
Ми єдина країна у світі, де ковідсертифікати підробляють, а невакциноване населення вважає, шо то Білл Гейц хоче їх чіпувати. А кремлівська агентура, яка у нас працює скрізь, починаючи з ОПи, буде вас викрадати та робити страшне.
і на шо я три рази ті чіпи в себе всовував?
а як вже буде, все одно будемо купувати чебуреки на Крещтику....
Но тут есть вопрос что для обеспечения этих территорий ресурсами желательно занять несколько большую территорию чем есть сейчас, где вода, логистические маршруты, сети ЛЭП и прочие ресурсы. Сюда же и снабжение Крыма вероятно пожелают добавить.
И вопрос что будет делать украинское руководство если США и прочие нормандские союзники порекомендуют оставить оговоренные территории с минимальным сопротивлением. А если воевать то рассчитывать лишь на себя.
Мне ситуация видится так, могу конечно и ошибаться, посмотрим.
ви помиляетесь.
хочешь за собою останне слово оставити?
жду вже через 24.
не треба так, зовсім без клепки, перетайпувати і ляпати куди палець вдарить...
все розумію - не новини, хоч заглавія читайте...
а то я тобі зараз розповім про сьера леоне - це в Австраліі
Кого цікавить назва 😀
вчимо географію - сьерра, боже збав, леоно - в новій зеландіі.
а може і в старій.
вчимо географію....
держдепу дяка.
Донецьк і Луганськ - не подорожуйте
Уряд США забороняє державним службовцям США поїздки до східних районів Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених послуг громадянам США в цих регіонах.
COVID - не подорожуйте.
Як казав Станіславський: "Не вірю!"