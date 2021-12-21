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Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Украину из-за угрозы со стороны России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Украину из-за угрозы со стороны России

Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и усиления военных угроз со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть запланированные путешествия из-за усиления угроз со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - сообщается на сайте Посольства США в Украине

"Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных российским оккупантам территориях восточной Украины, являются непредсказуемыми и могут ухудшиться без предупреждения.

Читайте: США составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ, - Госдепартамент

"Граждане США, которые выбирают путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", - отмечает Госдепартамент США.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Янки знают больше наших тупорылых ЗЕбилов при власт
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21.12.2021 01:30
+10
Та ты шо не в команде зеленского? А в ком тогда? Тебе напомнить кто рулит сейчас в СБУ и ГУР МО? Тебе напомнить кто до недавних событий ходил в зам. министрах МВД? Дело как раз и есть в зеленском и его "команде".
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21.12.2021 02:21
+6
Ну они знают больше потому что у них одна из лучших разведок в мире. Конечно нам до них далеко. Дело не в команде Зеленского просто глупо сравнивать возможности США и Украины.
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21.12.2021 01:34
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Янки знают больше наших тупорылых ЗЕбилов при власт
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21.12.2021 01:30 Ответить
Ну они знают больше потому что у них одна из лучших разведок в мире. Конечно нам до них далеко. Дело не в команде Зеленского просто глупо сравнивать возможности США и Украины.
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21.12.2021 01:34 Ответить
Та ты шо не в команде зеленского? А в ком тогда? Тебе напомнить кто рулит сейчас в СБУ и ГУР МО? Тебе напомнить кто до недавних событий ходил в зам. министрах МВД? Дело как раз и есть в зеленском и его "команде".
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21.12.2021 02:21 Ответить
А может ,что теперь с нами американская разведка ничем не делится ,с 2019го...
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21.12.2021 09:20 Ответить
Yeah a senator just said if I new anyone that lives in Ukraine... to help get out soon as can.
Друг американець порадив
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21.12.2021 01:33 Ответить
Мабуть, що new know
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21.12.2021 01:38 Ответить
Вони дійсно вважають,що буде повномасштабна війна
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21.12.2021 01:41 Ответить
Они так не считают. Они считают, что есть шансы, что она будет. В данном случае, когда речь заходит о жизни и здоровье своих граждан всегда лучше перебздеть, чем недобздеть.
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21.12.2021 01:48 Ответить
і в них е підстави так вважати.
було б дуже наївно і по зеленому (мо само якось рассосеться) думати навпаки...
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21.12.2021 02:05 Ответить
Якщо так, був би заклик негайно виїхати з України.
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21.12.2021 10:23 Ответить

may be like this?
"if you know anyone living in Ukraine - help him get out of there as soon as you can".
anyhow that was funny - you, your friend and that senator...
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21.12.2021 01:44 Ответить
Як би там не було,краще щоб це був такий жарт..
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21.12.2021 01:48 Ответить
#As soon as# did you drink dude?
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21.12.2021 06:11 Ответить
you want to know what was my stool day before yesterday?
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21.12.2021 06:25 Ответить
Типо шел хахол , зробив на пол, шел какцап - зубами цап... Блин, нам и лазутчиков не нужно запускать в каазлабад. Они сами виляпають, в такий кшталт, свое экономическое положение...ХЕХ...
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21.12.2021 06:49 Ответить
You have born of stool, dreaming for a stool, so more for a long time will to write about it.
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21.12.2021 07:40 Ответить
broken language - кінді по малоросскі...
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21.12.2021 07:46 Ответить
Grammarman of plow, go to the Мокша.ру
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21.12.2021 12:58 Ответить
Блин, и шо, так и было, рили? Я - в шоке, в том плане , как зебилы снивелировали имидж страны.
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21.12.2021 06:46 Ответить
"рили" і "пики" поки ми оце.
мені відповісти чи промовчяти?
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21.12.2021 06:51 Ответить
мабуть ви не читали - "пики ми щось таке.."
в мене англомовний кошарік на спину впав після цьоґо "пики"...
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21.12.2021 06:55 Ответить
пики - це peaky, рили - це really... пики рили - реально пикантно?...
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21.12.2021 11:06 Ответить
то було з претензіею на мову....
сміялися всіми кошаріками над тими - "...пики ви не те - то кацапія не се..."
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21.12.2021 11:14 Ответить
Перестраховщики... Любят нагнетать и всех остальных такими же хотят сделать.
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21.12.2021 01:39 Ответить
Есть шанс вторжения, но есть шанс, что это просто игра, чтобы навязать НАТО свою повестку. Естественно, что США как и любое другое государство считает, что лучше перестраховаться.
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21.12.2021 01:47 Ответить
Они с помощью военной тоже перестраховываются. И так во всем.
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21.12.2021 02:04 Ответить
А вони сюди їздять (окрім послів, дипломатів тощо)?
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21.12.2021 01:47 Ответить
їздять, ще й як їздять.
а шо вам не завжди докладають - то те таке...
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21.12.2021 02:09 Ответить
Краще вже англійською пишіть...
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21.12.2021 02:25 Ответить
бачу розуміетесь на обох
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21.12.2021 02:28 Ответить
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21.12.2021 12:58 Ответить
Мєріканци! Не їдьте в Україну.

Ми єдина країна у світі, де ковідсертифікати підробляють, а невакциноване населення вважає, шо то Білл Гейц хоче їх чіпувати. А кремлівська агентура, яка у нас працює скрізь, починаючи з ОПи, буде вас викрадати та робити страшне.
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21.12.2021 02:24 Ответить
шо правда?
і на шо я три рази ті чіпи в себе всовував?
а як вже буде, все одно будемо купувати чебуреки на Крещтику....
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21.12.2021 02:33 Ответить
МИД должен предупредить украинцев об опасности поездок и инвестирования в США, в связи с угрозой там войны с Китаем !-)
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21.12.2021 03:22 Ответить
на рязані вже всіх шойґа з ****** всіх попередили шо 200 попруть?
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21.12.2021 03:49 Ответить
а багато і не до пре до рязянев - шматочками по Україні розкинеться..... скількі вже таких було - йойць.
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21.12.2021 03:53 Ответить
Маловероятно что кремль будет вести БД на всей Украине - смысла нет ради чего. Я на 98% уверен что они хотят ввести войска под видом "российских миротворцев" в лднр, зачистить регион от ненужных элементов и присоединять к экономической зоне России. Думаю об этом сейчас и ведут переговоры с США и прочими нормандскими ЕС. Украина окончательно потеряет право на регион (хотя я думаю давно потеряла) и минские соглашения будут аннулированы (может и к лучшему).
Но тут есть вопрос что для обеспечения этих территорий ресурсами желательно занять несколько большую территорию чем есть сейчас, где вода, логистические маршруты, сети ЛЭП и прочие ресурсы. Сюда же и снабжение Крыма вероятно пожелают добавить.
И вопрос что будет делать украинское руководство если США и прочие нормандские союзники порекомендуют оставить оговоренные территории с минимальным сопротивлением. А если воевать то рассчитывать лишь на себя.
Мне ситуация видится так, могу конечно и ошибаться, посмотрим.
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21.12.2021 05:25 Ответить
Да, альтернатива - срочное выполнение "минских соглашений"
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21.12.2021 05:29 Ответить
ви справді думаете шо думка кацапа мене може цікавити?
ви помиляетесь.
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21.12.2021 05:31 Ответить
Зря я тебе это. Дурака учить - только портить.
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21.12.2021 12:08 Ответить
баран ти з запізнюхою..
хочешь за собою останне слово оставити?
жду вже через 24.
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21.12.2021 12:12 Ответить
Снова ты ошибаешься.
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21.12.2021 12:42 Ответить
обоснуй де і в чому, як не верзеш....
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21.12.2021 12:50 Ответить
Насчет кацапа и важности последнего слова..
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21.12.2021 12:56 Ответить
Омикрон самый безопасный из всех штаммов Ковид, у него самое легкое течение и самая низкая вероятность летального исхода. Поэтому не мачмалой сомнительной нужно накачивать людей истощая их иммунитет, а дать возможность этому вирусу свободно циркулировать как обычному сезонному ОРЗ и таким образом естественно "вакцинировать" максимальное количество граждан. Отменить эти дурацкие намордники и ограничения собраний и перемещения людей. Заболел, "отсморкался" и живи обычной жизнью. Тем более прививка никого не защищает от заражения, а процент повторно заболевших Ковид действительно ничтожный в сравнении с заболеванием и смертностью среди привитых "священной" мачмалой
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21.12.2021 03:35 Ответить
темою помилився, дурік? а може ресурсом?
не треба так, зовсім без клепки, перетайпувати і ляпати куди палець вдарить...
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21.12.2021 04:08 Ответить
так це самий лагідний штам, якщо длведеться від нього померти то це буде у сні і зовсім не боляче 😬
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21.12.2021 04:14 Ответить
хлопці...
все розумію - не новини, хоч заглавія читайте...
а то я тобі зараз розповім про сьера леоне - це в Австраліі
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21.12.2021 04:19 Ответить
А я як усі читаю безпосередньо що пишуть та й відповідаю.
Кого цікавить назва 😀
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21.12.2021 04:27 Ответить
саме про те, - кого цікавлять новини?
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21.12.2021 04:29 Ответить
так і знав шо за Австралію питань не буде...
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21.12.2021 05:00 Ответить
для загального освітку...
вчимо географію - сьерра, боже збав, леоно - в новій зеландіі.
а може і в старій.
вчимо географію....
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21.12.2021 06:11 Ответить
держдеп рекомендуюе - хлопці приймають до уваги, і роблять як вважають потрібним...
держдепу дяка.
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21.12.2021 05:57 Ответить
америкоси можуть не переживати - москалі їх зачіпати в Україні не будуть. В москалів традиція бити СВОЇХ, щоб чужі боялись і 'хахлов' і 'маларосав' вони вважають своїми. Але знову ж таки до весни навряд чи щось буде, але ВСІМ БОЯТИСЬ ВЖЕ, І ТУТ, І ЗАРАЗ!!!!1 АААААААА!!!!111 МИ ВСІ ПОМРЕМО!!!
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21.12.2021 06:19 Ответить
********** - ти в спам.
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21.12.2021 06:29 Ответить
🤡
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21.12.2021 06:40 Ответить
5й- ти )))
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21.12.2021 06:44 Ответить
Уряд США забороняє своїм співробітникам їздити до Криму і не може надавати екстренні послуги громадянам США в Криму.
Донецьк і Луганськ - не подорожуйте
Уряд США забороняє державним службовцям США поїздки до східних районів Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених послуг громадянам США в цих регіонах.
COVID - не подорожуйте.
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21.12.2021 07:10 Ответить
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21.12.2021 07:33 Ответить
Груз 200. Новый путинский прорыв не заставил себя долго ждать. В России с февраля 2022 года вводится новый национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время». В документе прописаны порядок массовых захоронений и параметры братских могил.
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21.12.2021 08:25 Ответить
США знают зрадныков и казнокрадов Украины наперечет..Самый алчный миллиардер - Зе.Куда он только милллиарды прячет?Хотя бы кораблик для вмф купил на свои.
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21.12.2021 09:16 Ответить
Усі,приготувалися,до масованого вторгнення орди! А ******* готуються мінетом
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21.12.2021 10:08 Ответить
Вісім років вони не помічали цієї загрози, а тут раптом прозріли.
Як казав Станіславський: "Не вірю!"
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21.12.2021 10:36 Ответить
Туристическая отрасль под угрозой. Ведь большие группы америцанйев ехали поласувати кавою з копальні кави у Львові, піднятися на Високий Замок. Пройтися центром, покуштувати у реберні. Недосчитается Львов єтих денежек.
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21.12.2021 11:18 Ответить
 
 