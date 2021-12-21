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Двое украинских воинов травмированы, еще один ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, с полуночи - 1, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое украинских воинов травмированы, еще один ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, с полуночи - 1, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 21 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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В направлении Широкиного противник вел огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", - сообщили в штабе.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов травмированы, еще один ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, с полуночи - 1, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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бубенец - де переміріе, скот зелений?
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21.12.2021 07:23 Ответить
де "вайну прекратіть" - недоумок?
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21.12.2021 07:25 Ответить
Українським воїнам-скорішого одужання...
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21.12.2021 07:27 Ответить
Найшвидшого одужання нашим захисникам.
Горіть у пеклі москалі !!!
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21.12.2021 07:27 Ответить
по цілiй штукі - 1000 грівень всім в пасть, безналогових,
і будете мовчати як цуцикі нагодовані...
зелення вас давно зрозуміло і купуе - тут сорока доллярами, тут десяткою...
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21.12.2021 07:35 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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21.12.2021 08:39 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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21.12.2021 10:26 Ответить
пораненим швидкого одужання і повного відновлення !!!
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21.12.2021 14:07 Ответить
 
 