Двое украинских воинов травмированы, еще один ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, с полуночи - 1, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 21 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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В направлении Широкиного противник вел огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", - сообщили в штабе.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.