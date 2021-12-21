Самые бедные семьи в Украине - не пенсионеры, а семьи с двумя-тремя детьми, - директор Института демографии Либанова
Новости Цензор.НЕТ Общество
Иметь второго ребенка в Украине сейчас очень дорого, такие семьи рискуют оказаться на грани бедности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины академик НАНУ Элла Либанова.
"Рождение второго ребенка – это самый серьезный риск бедности. Не пенсионеры у нас самые бедные семьи, а семьи с двумя-тремя детьми", - отметила Либанова.
При этом она сообщила, что выплаты по рождению ребенка способствуют увеличению рождаемости, хоть и в краткосрочном измерении.
"Выплаты 2-3 года действуют везде великолепно. Правда, что получается, их обычно анонсируют, и примерно за год до того, как их должны ввести, - катастрофическое падение рождаемости. Зато потом мы имеем хороший подъем. Во всяком случае, могу сказать, что 2009 год – это единственный поствисокосный год, когда в Украине не было снижения количества родившихся", - сказала академик.
Относительно рождаемости она сообщила, что в Украине очень сильно снизилась рождаемость в возрасте до 20 лет.
"Тоже неплохая тенденция – снизилась рождаемость в группе 20–24 года. В группе 25–29 она вообще практически не снизилась. А после 30 она выросла. То есть происходит трансформация не только внутри семейной политики, происходит формирование ответственного родительства", - отметила Либанова.
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Тільки за гаражами і строго по п'яні 🤣🤣🤣
Скільки в нас дітей забутих та забитих...
Жах!
Тож польська сім'я може собі дозволити виховувати 2х , а може навіть і 3х дітей.
Ну і звільнені від податків люди до 26 років і ті хто заробляє до 2500злотих/місяць (16000гривень)
з зачаття і до здоху в лайні?
радуе зелена статuстіка....
Состояние, обеспечение собственных детей их совершенно не волнует.
А волнует получение единоразовой помощи государства, что бы тут же его пропить.
Прежде, чем кататься, нужно думать головой - потянешь ты или нет.
Це результат впровадження Юлькою-вароффкою виплат на дітей.