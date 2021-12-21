Самые бедные семьи в Украине - не пенсионеры, а семьи с двумя-тремя детьми, - директор Института демографии Либанова

Иметь второго ребенка в Украине сейчас очень дорого, такие семьи рискуют оказаться на грани бедности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины академик НАНУ Элла Либанова.

"Рождение второго ребенка – это самый серьезный риск бедности. Не пенсионеры у нас самые бедные семьи, а семьи с двумя-тремя детьми", - отметила Либанова.

При этом она сообщила, что выплаты по рождению ребенка способствуют увеличению рождаемости, хоть и в краткосрочном измерении.

"Выплаты 2-3 года действуют везде великолепно. Правда, что получается, их обычно анонсируют, и примерно за год до того, как их должны ввести, - катастрофическое падение рождаемости. Зато потом мы имеем хороший подъем. Во всяком случае, могу сказать, что 2009 год – это единственный поствисокосный год, когда в Украине не было снижения количества родившихся", - сказала академик.

Относительно рождаемости она сообщила, что в Украине очень сильно снизилась рождаемость в возрасте до 20 лет.

"Тоже неплохая тенденция – снизилась рождаемость в группе 20–24 года. В группе 25–29 она вообще практически не снизилась. А после 30 она выросла. То есть происходит трансформация не только внутри семейной политики, происходит формирование ответственного родительства", - отметила Либанова.

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