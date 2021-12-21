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Новости Общество
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бедность (252) дети (6027) Либанова (39) НАН Украины (194)

Самые бедные семьи в Украине - не пенсионеры, а семьи с двумя-тремя детьми, - директор Института демографии Либанова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Самые бедные семьи в Украине - не пенсионеры, а семьи с двумя-тремя детьми, - директор Института демографии Либанова

Иметь второго ребенка в Украине сейчас очень дорого, такие семьи рискуют оказаться на грани бедности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины академик НАНУ Элла Либанова.

"Рождение второго ребенка – это самый серьезный риск бедности. Не пенсионеры у нас самые бедные семьи, а семьи с двумя-тремя детьми", - отметила Либанова.

При этом она сообщила, что выплаты по рождению ребенка способствуют увеличению рождаемости, хоть и в краткосрочном измерении.

"Выплаты 2-3 года действуют везде великолепно. Правда, что получается, их обычно анонсируют, и примерно за год до того, как их должны ввести, - катастрофическое падение рождаемости. Зато потом мы имеем хороший подъем. Во всяком случае, могу сказать, что 2009 год – это единственный поствисокосный год, когда в Украине не было снижения количества родившихся", - сказала академик.

Относительно рождаемости она сообщила, что в Украине очень сильно снизилась рождаемость в возрасте до 20 лет.

"Тоже неплохая тенденция – снизилась рождаемость в группе 20–24 года. В группе 25–29 она вообще практически не снизилась. А после 30 она выросла. То есть происходит трансформация не только внутри семейной политики, происходит формирование ответственного родительства", - отметила Либанова.

Также читайте: Продолжительность жизни граждан Украины меньше, чем средняя в мире, - директор Института демографии Либанова

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Польща виплачує сімям по 500 злотих/щомісяця (3500 гривень) на кожну дитину . Від її народження і до 16ти річчя . ЩОМІСЯЦЯ . 500×12×16 = 96000 злотих = майже 700 000 гривень .
Тож польська сім'я може собі дозволити виховувати 2х , а може навіть і 3х дітей.
Ну і звільнені від податків люди до 26 років і ті хто заробляє до 2500злотих/місяць (16000гривень)
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21.12.2021 07:54
+11
Польшей управляют поляки, а Украиной кагал, мокши да татарва.
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21.12.2021 08:20
+4
твої виростуть такимі як ти - мої людьми, отака різниця...
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21.12.2021 08:21
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Правила форума Совет форумчан
тут як подивитись, дітей робити ніхто не заставляє, не можеш прокормити дитину не роби
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21.12.2021 07:53 Ответить
А якщо "хоціця" особливо по п'яні!!!
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21.12.2021 07:54 Ответить
А на тверезо москаль на бабу і не полізе .
Тільки за гаражами і строго по п'яні 🤣🤣🤣
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21.12.2021 07:56 Ответить
Наш ЛОХторат від москаля не далеко втік.
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21.12.2021 08:04 Ответить
Подивись хоча б раз "Говорить Україна" або "Стосується кожного".
Скільки в нас дітей забутих та забитих...
Жах!
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21.12.2021 08:15 Ответить
Дiйсно, нащо тi украiнцi потрiбнi. Вимруть, то й вимруть.
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21.12.2021 08:09 Ответить
Польща виплачує сімям по 500 злотих/щомісяця (3500 гривень) на кожну дитину . Від її народження і до 16ти річчя . ЩОМІСЯЦЯ . 500×12×16 = 96000 злотих = майже 700 000 гривень .
Тож польська сім'я може собі дозволити виховувати 2х , а може навіть і 3х дітей.
Ну і звільнені від податків люди до 26 років і ті хто заробляє до 2500злотих/місяць (16000гривень)
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21.12.2021 07:54 Ответить
Польшей управляют поляки, а Украиной кагал, мокши да татарва.
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21.12.2021 08:20 Ответить
Не ошибся? По-моему, большинство "керуючих" в кіпах!!!
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21.12.2021 08:25 Ответить
Рината Леонидовича и ***** в кипах не наблюдал, хотя кто его знает какие нынче в Торе правила.
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21.12.2021 08:41 Ответить
Тора вже не та!
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21.12.2021 12:10 Ответить
А в ***** вона під будьоновкою, тому не бачиш
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21.12.2021 12:11 Ответить
Будьоновку на колено не одевают.
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21.12.2021 12:36 Ответить
Та в них, ще й у носі коліном ковиряють!!! То скрєп.
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21.12.2021 12:41 Ответить
А что такое 3500 при нынешних ценах? Чисто поржать с этих денег. Мои кумовья получают на детей около $500 в америке. Этого достаточно для того чтобы закрыть все детские потребности.
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21.12.2021 09:58 Ответить
Пример приводился для Польши. А в Польше "этого достаточно для того чтобы закрыть все детские потребности"
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21.12.2021 12:36 Ответить
Получається , то вже не ваша дитина , а держави . І вона вам нічого не винна , коли виросте 🤣
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21.12.2021 14:22 Ответить
вывод - надо сразу родиться пенсионером... можно ордловским...
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21.12.2021 07:58 Ответить
мо вонежським?
з зачаття і до здоху в лайні?
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21.12.2021 08:39 Ответить
а якщо ті пінсіонери твої батьки і в тебе самоґо - 2-3+ за ким турбуватися?
радуе зелена статuстіка....
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21.12.2021 08:03 Ответить
У нас 3+ детей обычно имею или цыгане или "семьи" алкоголиков-шатунов нигде не работающие, живущие на случайный доход и соц выплаты.
Состояние, обеспечение собственных детей их совершенно не волнует.
А волнует получение единоразовой помощи государства, что бы тут же его пропить.
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21.12.2021 08:03 Ответить
наркотою маешь? - ти в тренді....
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21.12.2021 08:08 Ответить
твої виростуть такимі як ти - мої людьми, отака різниця...
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21.12.2021 08:21 Ответить
Де це, У ВАС??? Заблукав? Від табору відстав?
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21.12.2021 12:13 Ответить
директор - ти козел!
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21.12.2021 08:05 Ответить
"Любишь кататься, люби и саночки возить " (с)
Прежде, чем кататься, нужно думать головой - потянешь ты или нет.
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21.12.2021 08:06 Ответить
Ахметов с Коломойским жрут украинских детей.
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21.12.2021 08:14 Ответить
"2009 рік - це єдиний поствисокосний рік, коли в Україні не було зниження кількості народжених" Джерело: https://censor.net/ua/n3306328
Це результат впровадження Юлькою-вароффкою виплат на дітей.
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21.12.2021 08:28 Ответить
Він тупий... Пенсіонерів він справжніх не бачив, які сидять буквально на хлібі і воді. А на допомогу від держави щодо народження дитини розраховують лише асоціальні сім'ї які робити ніколи не хочуть, а лише чекають на всякі допомоги від соц. центрів. Тим паче в майбутньому буде тенденція мати одну дитину у всіх сімях планети Земля. Це коли не вистачатиме чистої води для пиття.
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21.12.2021 08:28 Ответить
Судя по маркам машин, которые паркуются на местах для инвалидов на паркингах супермаркетов, наши инвалиды очень и очень обеспеченные люди.
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21.12.2021 08:30 Ответить
То не інваліди хіба на голову
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21.12.2021 08:35 Ответить
У них просто закончилась эпоха бидности....
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21.12.2021 08:56 Ответить
Ну добре, поумнічали тут про "3+ тільки в циган", про "майбутнє планети сімей з однією дитиною", про "свідоме народження дітей тими, хто усілєнно працює і може забезпечити". Таке враженння, що коментують або прибульці з альфа-центаври чи чайлд-фрі активісти. Інша справа, що на дітях заробляють (я не про деяких батьків). Ціни на дитячі товари та харчування просто зашкалюють. Навколо державної освітньої системи крутиться ціла система шахраїв, які використовують державний освітній ресурс і займаються різними комерційними оборудками. Відповідальним батькам навіть з однією дитиною справді нелегко, бо в Україні все менше роботи і засобів до існування. Ми що, вже дійшли до такого рівня розвитку, що продовження роду і існування держави і суспільства повний анахронізм?
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21.12.2021 09:08 Ответить
Бажаю цій мимрі пожити на пенсію меньше 100 доларів ! А ще значна частина людей старше 60 років , які пропахали все життя взагалі нічого не отримують .
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21.12.2021 09:48 Ответить
Хвойда,почала конкурс серед жиаотіючих ...! Скільки бабла скосить в благодарної ***********?
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21.12.2021 09:53 Ответить
Бред сивой кобылы написала эта директорша. Сужу по своим знакомым-родственникам. У большинства зп на двоих от 40+ тыс гривен, даже те кто снимают квартиры, тоже не бедствуют. У 90% из них один ребенок. Вопрос тут не в деньгах, а потому что никому не хочется возится со вторым ребенком. Такая себе мода на одного.
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21.12.2021 10:08 Ответить
НАРОДЫ ЗНАЮТ ПОЧЕМУ !!! И СКОРО РЕШАТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ !!! ТОЛЬКО УСТРОЙТЕ ВОЙНУ И ДАЙТЕ НАРОДАМ ОРУЖИЕ !)
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21.12.2021 18:42 Ответить
 
 