Под зданием горсовета в Кропивницком "обчистили" вертеп: украли ягненка и корову

В Кропивницком во время праздничной ярмарки возле городского совета украли с вертепа ягненка и корову.

Об этом 20 декабря во время аппаратного совещания сообщил городской голова Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Точку доступа.

В первый день ярмарки украли ягненка и корову. Оно же нa шaшлык не подходит! Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу - выставте дополнительные дежурные группы где необходимо. Плохо, что отменили наказание - 15 суток. Было бы кому город убрать", - сказал он.

Городской голова дал поручение усилить контроль.

Напомним, ярмарка возле городского совета состоялась 17 декабря.

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