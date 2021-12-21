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Под зданием горсовета в Кропивницком "обчистили" вертеп: украли ягненка и корову
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В Кропивницком во время праздничной ярмарки возле городского совета украли с вертепа ягненка и корову.
Об этом 20 декабря во время аппаратного совещания сообщил городской голова Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Точку доступа.
В первый день ярмарки украли ягненка и корову. Оно же нa шaшлык не подходит! Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу - выставте дополнительные дежурные группы где необходимо. Плохо, что отменили наказание - 15 суток. Было бы кому город убрать", - сказал он.
Городской голова дал поручение усилить контроль.
Напомним, ярмарка возле городского совета состоялась 17 декабря.
Топ комментарии
+8 Ирина Писковая
показать весь комментарий21.12.2021 08:10
+5 Danilo Kosmina 10be22a1
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+4 Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий21.12.2021 08:12
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Янек тоже верун, Ахметка - спорю шо также, плюс всякие путины и прочий биомусор.
читал про типочка со Львова: Я пошел на улицу, украл сто баксов, побежал в храм, "дал богу" 10, а остальное на наркотики(кретин реально считал что боку надо ворованное, при том что бок мол типо владелец всей Вселеной )
Я про "місто".
ну ясно шо такий прикол.
В Японії, писало шо не було мародерства після "Фукусіми".(я правда думаю шо Якудза би мародерам не тільки лишень пальці відрізАла)))
от і боялись.
2. Почитай пост, на который я отреагировал.
Если тебе трудно самому прочитать, я здесь процитирую
Anatolij Plichko
Яке місто, такі й злодії.
21.12.2021 08:08
"причім" - устаревшее - "при чому"
а чо, щас же "умники" пишут "мізки", "етер", "проєкт"..... ажтрисет блин!!111
Прикольнись и "ажтрисет" попустит.
Невже беня доповів?😏
а ты, как и все у вас там - сразу гавгавгав.
кстати - а что там с матюками вашего Кумира то? к шоферу то. не, забыли? че, так все делают? секта у вас там. если всех ненавидите кроме вашего лидера, то это не слишком отличается от путинистов или красных кхмеров.
объективность? ауууууу?
навіщо там "старатися пов*язати", якщо це " син" та "батько"..."Двое из ларца"...Помянут меня, - сейчас же помянут и тебя!
с вероятностью 80,47% - Зелин лохторат..